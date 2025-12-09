Meta kauft Limitless: Der KI-Anhänger verschwindet

Der Social-Media-Riese übernimmt das Startup hinter dem KI-Pendant, das Gespräche aufzeichnet und transkribiert. Die 99-Dollar-Hardware wird sofort vom Markt genommen. EU-Nutzer stehen vor dem Daten-Aus.

Das Ende der Solo-Mission

Hand aufs Herz: Wie oft haben Sie nach einem wichtigen Meeting schon gedacht, Sie hätten das aufnehmen sollen? Limitless hatte genau dafür eine Lösung entwickelt. Ein kleiner Anhänger für 99 Dollar, der sich an die Kleidung clippen lässt und Gespräche kontinuierlich aufzeichnet, transkribiert und durchsuchbar macht. Doch damit ist jetzt Schluss.

Von der Nische in den Konzern

Meta hat das Startup übernommen und integriert das Team in seine Reality Labs Wearables-Sparte. Dan Siroker, CEO und Mitgründer von Limitless, erklärte:

Als wir Limitless vor fünf Jahren gründeten, war die Welt eine andere. KI galt vielen als Wunschtraum, Hardware-Startups als nicht finanzierbar. Und ein Unternehmen, das beides macht, hätte als absurd gegolten.

Heute sei diese Zukunft nicht mehr Science-Fiction, sondern unvermeidlich. Das Startup hatte zuvor über 33 Millionen Dollar von prominenten Investoren wie Sam Altman, a16z und NEA eingesammelt.

Newshunger!

Sofortiger Verkaufsstopp

Die Konsequenzen der Übernahme sind radikal. Ab sofort werden keine Pendants mehr verkauft. Bestehende Kunden erhalten noch mindestens ein Jahr Support. Die Desktop-App Rewind, die ursprünglich Bildschirmaktivitäten aufzeichnete und durchsuchbar machte, wird am 19. Dezember komplett abgeschaltet.

Für Nutzer in der EU, Großbritannien, Brasilien, China, Israel, Südkorea und der Türkei endet der Service sofort. Sie haben bis zum 19. Dezember Zeit, ihre Daten zu exportieren. Danach werden alle Konten unwiderruflich gelöscht.

Wait… Smart Glasses are Suddenly Good?

Watch this video on YouTube

DSGVO als Deal-Breaker

Der sofortige EU-Rückzug spricht Bände. Meta scheint nicht bereit, die Compliance-Risiken für kontinuierliche Audioaufnahmen unter DSGVO und britischem Datenschutzrecht zu übernehmen. Diese Regularien stellen strenge Einwilligungsanforderungen für biometrische Daten.

Für ein passiv aufzeichnendes Gerät eine kaum überwindbare Hürde. Zahlende Kunden werden auf den kostenlosen Unlimited-Plan umgestellt.

Strategischer Kontext

Die Übernahme passt in Metas aggressive Wearables-Strategie. Erst diese Woche holte der Konzern Alan Dye, Apples langjährigen Design-Chef, als neuen Chief Design Officer. Meta setzt auf „Personal Superintelligence“ als Vision.

KI-Brillen wie die Ray-Ban Meta zeigen bereits die Richtung. Mit Limitless‘ Expertise in Transkription und Gedächtnisunterstützung könnten künftige Brillen-Generationen nicht nur aufnehmen, sondern Gespräche proaktiv zusammenfassen und durchsuchbar machen.

Was bedeutet das für Sie?

Wenn Sie bisher mit dem Limitless Pendant arbeiten: Prüfen Sie den Datenexport. Für Entscheider im deutschen Markt bleibt die Erkenntnis, dass KI-Hardware-Startups es zunehmend schwer haben werden, gegen die Ressourcen der Tech-Giganten anzukommen. OpenAI, Meta und Apple entwickeln alle eigene Wearables. Die Konsolidierung hat begonnen.