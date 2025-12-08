SpaceX Elon Beitragsbild
8. Dezember 2025
Reading Time: 2 minutes

SpaceX peilt 800 Milliarden Dollar an

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
0
(0)

Was wäre, wenn das wertvollste Privatunternehmen der Welt bald an die Börse geht? Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX bereitet einen Börsengang für Ende 2026 vor. Mit einer Zielbewertung von 800 Milliarden Dollar würde das Unternehmen nicht nur OpenAI überholen, sondern direkt in die Liga der 20 wertvollsten börsennotierten Konzerne weltweit aufsteigen.

Der Weg zum größten Tech-IPO aller Zeiten

Für Investoren und Tech-Beobachter beginnt gerade eine der spannendsten Countdown-Phasen der Finanzgeschichte. SpaceX-CFO Bret Johnsen hat in den vergangenen Tagen ausgewählten Investoren und Finanzinstituten die Pläne präsentiert.

Das Unternehmen startet aktuell einen sogenannten Secondary Share Sale, bei dem Mitarbeiter und frühe Investoren ihre Anteile verkaufen können. Die angestrebte Bewertung von 800 Milliarden Dollar ist dabei das Doppelte dessen, was SpaceX noch im Juli 2025 bei einer Finanzierungsrunde erreichte.

Starship | Tenth Flight Test

Der Wertzuwachs kommt nicht von ungefähr. Das Satelliten-Netzwerk Starlink umfasst mittlerweile über 9.000 Satelliten im niedrigen Erdorbit und versorgt mehr als acht Millionen aktive Kunden weltweit mit Internet. Im November vereinbarte SpaceX den Kauf von Spektrumlizenzen von EchoStar für rund 2,6 Milliarden Dollar.

Weitere Wireless-Spektrum-Transaktionen im Gesamtwert von etwa 17 Milliarden Dollar unterstreichen die aggressive Expansionsstrategie.

Staatliche Großaufträge sichern die Basis

SpaceX profitiert massiv von Regierungsaufträgen. Ein 5,9 Milliarden Dollar schwerer Vertrag mit der Space Force sichert 28 Missionen bis 2029. Zusätzlich soll das Unternehmen 2 Milliarden Dollar für die Entwicklung von Satelliten im Rahmen des „Golden Dome“-Projekts erhalten.

Die Falcon 9 Rakete dominiert den kommerziellen Raumfahrtmarkt, während die Starship-Entwicklung für NASAs geplante Mondlandung mit Astronauten fortschreitet.

Wissensdurst 🧉?

Was der IPO für den Markt bedeutet

Würde SpaceX bei einem Börsengang nur 5 % seiner Anteile verkaufen, entspräche das einem Erlös von 40 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Saudi Aramcos Rekord-IPO 2019 brachte 29 Milliarden Dollar ein.

Für die Raumfahrtbranche könnte der Gang aufs Parkett weitreichende Folgen haben. Analysten erwarten eine Neubewertung von Wettbewerbern wie Blue Origin und Rocket Lab.

Timing bleibt unsicher

Die Details wurden am vergangenen Donnerstag vom SpaceX-Board im texanischen Starbase besprochen. Die finale Bewertung könnte je nach Interesse der Käufer und Verkäufer zwischen 560 und 800 Milliarden Dollar liegen. Obwohl das Unternehmen seit fast 25 Jahren existiert, blieb es bisher privat.

Auf Teslas Hauptversammlung im November deutete Musk bereits an, dass er an einem Weg arbeite, damit Tesla-Aktionäre auch SpaceX-Anteile halten können.

Jetzt mit Freunden & Kollegen teilen
,

Wie hilfreich fanden Sie diese Seite? Schreiben Sie Kritik und Anregungen auch gerne in die Kommentare!

Durchschnittliche Bewertung 0 / 5. Anzahl Bewertungen: 0

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

  • Wird KI 2026 kleiner statt größer? Kommt drauf an.
    Michael Dobler
    Wird KI 2026 kleiner statt größer? Kommt drauf an. Die KI-Branche verabschiedet sich vom Prinzip „größer ist besser“. Experten auf der IBM Think zeigen, warum kleinere, spezialisierte Modelle für Unternehmen jetzt relevanter…
    Mehr erfahren

  • Wird KI 2026 kleiner statt größer? Kommt drauf an.
    Wird KI 2026 kleiner statt größer? Kommt drauf an. Die KI-Branche verabschiedet sich vom Prinzip „größer ist besser“. Experten auf der…

  • 12 neue KI-Modelle in einer Woche? Willkommen in 2026.
    12 neue KI-Modelle in einer Woche? Willkommen in 2026. OpenAI, Alibaba, Lightricks, ByteDance und mehrere Universitäten haben in der ersten Märzwoche…
  • Der gleiche orangefarbene Roboterarm aus Option A, aber diesmal trägt er eine winzige schwarze Studentenmütze (Doktorhut) auf dem Gelenk. An der Filmklappe hängt zusätzlich ein kleines Diplom. Weißer Hintergrund, weicher Schatten. Apple minimalistisches Whitespace Design, reales Foto, Format 16:9

    Lernen KI-Roboter jetzt von YouTube? Definitiv.
    Rhoda AI trainiert Industrieroboter mit Millionen frei zugänglicher Internetvideos statt teurer Fernsteuerung. Die Bewertung nach 18 Monaten im Stealth-Modus: rund 1,5…
  • Ein einzelnes großes hellblaues Vorhängeschloss liegt auf reinweißem Grund, leicht schräg. Am Bügel hängt ein winziger grüner Schlüssel mit einer goldenen Prägung „AGENT". Viel Freiraum drumherum, minimale Anordnung. Apple minimalistisches Whitespace Design, reales Foto, Format 16:9

    Kauft OpenAI sich KI-Sicherheit? Definitiv.
    OpenAI übernimmt das Security-Startup Promptfoo und integriert dessen Technologie in die Enterprise-Plattform Frontier. Für IT-Entscheider wird die Absicherung von KI-Agenten damit…
Dr. Web Newsletter

Zum Newsletter anmelden

Kommen Sie wie über 6.000 andere Abonnenten in den Genuss des Dr. Web Newsletters. Als Dankeschön für Ihre Anmeldung erhalten Sie das große Dr. Web Icon-Set: 970 Icons im SVG-Format – kostenlos.

Es kam zu einen Fehler. Wahrscheinlich ist das unsere Schuld. Schreiben Sie uns gerne an kontakt@drweb.de
„✓ Bitte prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie Ihre Anmeldung.“
Das große Dr. Web Icon-Set mit über 970 individuell anpassbaren Icons im SVG Format.