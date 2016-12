SEO by Squirrly: Das smarte SEO-Plugin für bessere Rankings

SEO by Squirrly ist eines der interessantesten und nützlichsten Plugins, für die man sein Geld ausgeben kann. Besser dürfte man seine Beiträge und den Blog nicht für Google optimieren können. Selten hat mich ein Plugin so überzeugt, wie dieses hier. Wenn du es mit dem Bloggen wirklich ernst meinst, dann gönne es dir. Deine Rankings werden es dir danken.

Zeitlich begrenzt bekommst Du für das Plugin 25 Prozent Rabatt . Du findest den Code in deinem WordPress unter »Squirrly => Dashboard«. Statt 19.65 Euro zahlst du nur 14,74 Euro monatlich – und das so lange, wie du deine monatlichen Beiträge zahlst . Ein Kauf lohnt sich jetzt daher besonders.

Das Angebot der Hilfe und Unterstützung zu SEO by Squirrly ist gewaltig. Im WordPress-Dashboard findest du allein 17 Slideshows vor, in denen wirklich jede Funktion in selbsterklärenden Grafiken gezeigt wird. Selbstverständlich kann die Slideshow auf den vollen Bildschirm vergrößert werden.

Auf dem obigen Screenshot wirft der Assistent ein SEO-Problem aus. Der Beitrag ist überoptimiert und enthält zu viele Keywords. Klickt man die Links im »Human Friendly« Bereich an, zeigt der Assistent die gesetzten Keywords farbig hinterlegt im Text-Editor an.

Seo by Squirrly ist übrigens ein Freemium-Plugin. Das bedeutet für dich, dass du 14 Tage die vollen Funktionen nutzen kannst und danach dann kostenpflichtig upgraden musst, um weiterhin in den Genuss aller Funktionen zu kommen.

SEO by Squirrly kümmert sich in erster Linie um die Optimierung deiner Inhalte für das Google-Ranking. Doch es kann noch wesentlich mehr, denn du kannst es auch als eine Alternative zu den SEO-Schwergewichten wie Yoast SEO einsetzen.

Lass uns gemeinsam herausfinden, was dieses Plugin so einzigartig macht:

