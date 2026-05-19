AI Overviews erscheinen 2026 in fast jeder zweiten Google-Suche. Eine im April 2026 veröffentlichte Studie von Seer Interactive misst auf Basis von 2,43 Milliarden Impressions eine Coverage von 48 Prozent, gegenüber 34,5 Prozent im Dezember 2025. Bei informationalen Queries steigt der Wert auf über 70 Prozent.

Wann haben Sie zuletzt Ihre Ranking-Berichte angepasst, weil ein KI-generierter Block die ersten zehn blauen Links nach unten geschoben hat? Die Studie macht aus dem Bauchgefühl harte Zahlen. AI Overviews schneiden auf Position 1 bis zu 61 Prozent der Klicks ab.

Das Wichtigste in Kürze

AI Overviews-Coverage steigt von 34,5 auf 48 Prozent (Seer Interactive, April 2026)

CTR-Verlust auf Position 1 bei AIO-Treffern bis zu 61 Prozent

Citation-Pool entkoppelt sich vom Ranking: nur 38 Prozent der zitierten Pages stehen noch in den Top 10

Visitors, die durchklicken, konvertieren laut Seer 23-mal höher als klassische Suchbesucher

Wie ändert sich die Beziehung zwischen Ranking und Sichtbarkeit?

Google AI Overviews zitieren zunehmend andere Seiten als die Top-10-Suchergebnisse: Der Anteil sank von 76 Prozent auf 38 Prozent in sieben Monaten

Die Studie dokumentiert einen klaren Entkopplungs-Effekt. Im September 2025 waren noch 76 Prozent der in AI Overviews zitierten Seiten auch in den klassischen Top 10 zu finden. Sieben Monate später sind es nur noch 38 Prozent. Google zieht für die KI-Antwort einen anderen Pool aus dem Index als für die organische Liste.

Der Längen-Effekt fällt deutlich aus. Seiten über 20.000 Zeichen werden im Schnitt rund zehnmal in AI Overviews zitiert, Seiten unter 500 Zeichen nur 2,4-mal. Reddit hält inzwischen 21 Prozent aller Citations, YouTube hat Reddit in einigen Themenfeldern überholt. Wer DACH-Mittelstandsthemen abdeckt, kann an dieser Stelle eine eigene Nische besetzen.

Was funktioniert noch, was bricht ein?

Drei SEO-Mechaniken ändern sich: Enge Absätze unter H2-Überschriften, 13,34 statt 6,82 Quellen und interne Links in 43,42 Prozent der AIO-Antworten

Drei Mechaniken haben sich verändert. Zunächst die Antwortstruktur: Inhaltlich enge, definitionsstarke Absätze direkt unterhalb von H2-Überschriften haben höhere Chancen auf Zitierung. Parallel die Quellen-Diversität: Eine AIO besteht laut Studie aus durchschnittlich 13,34 Quellen, gegenüber 6,82 im Jahr 2024. Schließlich der interne Loop: 43,42 Prozent der AIO-Antworten enthalten Links zurück auf Google-eigene Seiten, was den Klick zur Website oft verzögert.

Wer 2026 nur klassisches SEO misst, sieht den Markt nicht mehr. Die Zitierquote in AI Overviews und LLM-Antworten ist die neue Kennzahl, auch für Geschäftsführer mit nur einer halben Stunde Aufmerksamkeit pro Woche. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Die Konsequenz für die redaktionelle Planung ist konkret. Ein 800-Wörter-News-Artikel rankt klassisch, wird aber selten als AIO-Quelle zitiert. Ein 3.500-Wörter-Ratgeber mit klar strukturierten H2-Fragen liefert die Substanz für beide Sichtbarkeits-Wege. Der Inhalt selbst entscheidet, nicht das Tooling.

Was sollten Marketing-Teams ab heute messen?

Zwei neue Kennzahlen für KI-Inhalte: Zitierquote über 100 Abfragen pro Kernprompt und AIO-Coverage für Top-Keywords via Tracker oder Google-API

Zwei Pflicht-Kennzahlen kommen dazu. Die Zitierquote über mindestens 100 Abfragen pro Kernprompt liefert ein stabiles Bild, weil einzelne KI-Antworten laut SparkToro-Studie zu unter 1 Prozent identisch ausfallen. Parallel die AIO-Coverage für die eigenen Top-Keywords über Search-Engine-Land-typische Tracker oder Eigenmessung per Google-API.

Für die Praxis hilft der Blick auf bestehende Top-Performer. Wer schon SEO-Grundlagen sauber umgesetzt hat, baut das Fundament. Auf der nächsten Stufe steht Generative Engine Optimization, also die gezielte Vorbereitung auf KI-Crawler. Für lokale Geschäftsmodelle bleibt Local SEO 2026 der pragmatische Hebel, weil Standort-Abfragen weniger AIO-Coverage zeigen als generische Wissensfragen.

Die 23-mal höhere Konversion klingt nach Trost, ändert aber nichts am Klick-Defizit. Wenn 61 Prozent weniger Besucher kommen, hilft auch eine bessere Quote nur begrenzt. Wer 2026 Sichtbarkeit will, braucht Substanz und ein anderes Messdesign.





Mehr Newshunger?

KI-Ranking und Generative Engine Optimization bestimmen 2026 zunehmend die Sichtbarkeit. SEO-Grundlagen und Local SEO bleiben wichtig für Umsatzsteigerung