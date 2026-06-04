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Dumbphone 2: Das Anti-Smartphone für 17 Euro

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Dumbphone 2: Das Anti-Smartphone für 17 Euro

Mit dem Dumbphone 2 bringt das Start-up dumb.co ein bewusst reduziertes Telefon für rund 17 Euro auf den Markt, das als Begleiter zum Smartphone gedacht ist. Hinter der Spielerei steckt ein ernster Trend: die Rückeroberung der eigenen Aufmerksamkeit.

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Das Dumbphone 2 synchronisiert nur das, was der Nutzer ausdrücklich zulässt, etwa Karten, Musik, einen Fahrdienst oder Nachrichten. Entstanden ist die Idee 2025 in Washington aus einer Nachbarschaftsaktion namens Month Offline, einer 30-Tage-Pause vom Smartphone.

Das Wichtigste in Kürze

  • Begleitgerät zum Smartphone für rund 17 Euro (20 US-Dollar)
  • Synchronisiert nur ausgewählte Dienste wie Karten, Musik oder Nachrichten
  • Zwei Tarife ab rund 18,30 Euro im Monat

Warum interessiert ein Anti-Smartphone Entscheider?

Eine Sanduhr mit Holzrahmen, weißem Hintergrund und Aufkleber „Offline“
Dumbphones versprechen durch bewusste Erreichbarkeitspausen die Rückgewinnung von Konzentration als knappe Ressource in Wissensarbeit

Aufmerksamkeit: Die Dauer-Erreichbarkeit kostet Konzentration, und Konzentration ist die knappste Ressource in wissensintensiven Teams. Ein Gerät, das Ablenkung bewusst aussperrt, verkauft genau dieses Versprechen. Für die Produktivität zählt vor allem die Erlaubnis, einmal nicht erreichbar zu sein.

Bewusste Reduktion: Statt einen kompletten Verzicht zu fordern, dockt das Dumbphone 2 an das vorhandene Smartphone an und filtert. Dieser sanfte Weg senkt die Hürde gegenüber radikalen Digital-Detox-Konzepten. Wie Sie Werkzeuge generell sinnvoll auswählen, zeigt der Browser-Vergleich für den DACH-Raum.

Erreichbarkeit rund um die Uhr frisst Konzentration. Ein Gerät, das die Stille erzwingt, ist deshalb eher Führungswerkzeug als Spielzeug.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Einordnung: Prüfen Sie weniger das Gadget als das Prinzip dahinter und definieren Sie klare Zeiten ohne Benachrichtigungen. Die Hintergründe zum Gerät liefert der Anbieter auf dumb.co.

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Markus Seyfferth
Autor
Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
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