Im Jahr 1946 wurden in Deutschland 922.000 Kinder geboren, ein erstaunlich hoher Wert für ein Land in Trümmern, ohne Wohnraum, ohne verlässliche Nahrung, ohne funktionierenden Staat. Achtzig Jahre später, in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, mit beheizten Wohnungen, sauberem Trinkwasser, Elterngeld und Kita-Rechtsanspruch, kamen 654.300 Kinder zur Welt. Das ist der niedrigste Stand seit Kriegsende. Die kulturellen Erklärungsmuster greifen hier zu kurz. Die Rechnung lohnt sich.

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Wir haben sie gemacht. Das Ergebnis lautet: rund 375.000 Euro Eigenleistung pro Kind bis zur Volljährigkeit. Eine Vorbemerkung gehört dazu. Die folgenden Zeilen sind eine reine Kostenrechnung. Über die Freude, die Kinder bedeuten können, über Lachen am Frühstückstisch, über das stille Glück des elterlichen Abends lässt sich anderswo besser schreiben. Hier geht es um Zahlen.

Familien, die sich nur über die Kosten definieren, hätten ihre Kinder nie bekommen sollen. Doch wer sich entscheidet, sie zu bekommen, sollte wissen, worauf er sich einlässt.

Zum Aufwärmen, unser QUIZ:

€ € € Wissenstest Was kostet ein Kind in Deutschland? 10 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Wie viele Kinder wurden 2025 in Deutschland geboren? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes kamen 2025 rund 654.300 Kinder zur Welt. Das ist ein Minus von 3,4 Prozent gegenüber 2024 und der niedrigste Stand seit 1946. A Rund 720.000 B Rund 654.300 C Rund 580.000 2 Wie hoch ist die Netto-Eigenleistung pro Kind bis zur Volljährigkeit? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Eine deutsche Mittelschichtsfamilie investiert über 18 Jahre rund 375.000 Euro netto pro Kind. Diese Summe entsteht aus Konsumausgaben, Kita, anteiligen Wohnkosten und Verdienstausfall, abzüglich Kindergeld. A Rund 165.000 Euro B Rund 250.000 Euro C Rund 375.000 Euro 3 Wie hoch ist das Kindergeld seit Januar 2026? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Seit Januar 2026 zahlt der Staat 259 Euro pro Monat und Kind, vier Euro mehr als 2025. Über 18 Jahre summiert sich der Bezug auf 55.944 Euro pro Kind. A 259 Euro pro Monat B 219 Euro pro Monat C 297 Euro pro Monat 4 In welcher deutschen Stadt zahlen Gutverdiener für 45 Stunden Krippenbetreuung am meisten? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. In Bergisch Gladbach zahlen Gutverdiener für 45 Stunden Krippenbetreuung bis zu 1.220 Euro pro Monat. Im selben Land kostet die Kita in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gar nichts. A München B Bergisch Gladbach C Hamburg 5 Welcher Posten ist der größte versteckte Block in der Vollkostenrechnung? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Der Verdienstausfall durch Teilzeit eines Elternteils schlägt mit rund 140.000 Euro brutto zu Buche, plus reduzierte Rentenpunkte und langsamere Karrieren. Dieser Posten taucht in keiner Standard-Statistik auf. A Kita-Gebühren B Anteilige Wohnkosten C Verdienstausfall durch Teilzeit 6 Wie hoch ist die Geburtenziffer bei Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit (2024)? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Die zusammengefasste Geburtenziffer der Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit lag 2024 bei 1,23 Kindern pro Frau. Das ist exakt das Niveau von 1996. Für eine stabile Bevölkerung wären 2,1 erforderlich. A 1,23 Kinder pro Frau B 1,58 Kinder pro Frau C 1,84 Kinder pro Frau 7 Wie groß war das Geburtendefizit 2025 in Deutschland? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Die Zahl der Sterbefälle (rund 1,01 Millionen) überstieg die Zahl der Geburten 2025 um 352.000. Das ist das größte Geburtendefizit der Nachkriegszeit. A Rund 180.000 B Rund 260.000 C Rund 352.000 8 Welches Verhältnis besteht zwischen staatlicher Förderung und elterlicher Eigenleistung? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Auf jeden staatlichen Euro kommen rund 6,70 Euro elterlicher Eigenleistung. Eine Investition mit dieser Eigenkapitalquote würde von jeder Bank abgelehnt. A 1 zu 3,2 B 1 zu 6,7 C 1 zu 11,4 9 Bis zu welchem Alter kann Kindergeld bezogen werden, wenn das Kind studiert? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Bei Schule, Ausbildung oder Studium läuft das Kindergeld bis maximal 25. Geburtstag weiter. Bis 18 ist es bedingungslos, danach an einen Nachweis geknüpft. A 21 Jahre B 25 Jahre C 27 Jahre 10 Welche Position kostet eine Mittelschichtsfamilie monatlich am meisten über 18 Jahre? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Über 18 Jahre liegen die durchschnittlichen Konsumausgaben bei rund 1.735 Euro pro Monat Netto-Eigenleistung. Dieser Posten enthält alles von Essen über Kleidung bis zu Hobbys und summiert sich auf 195.000 Euro. A Konsumausgaben (Essen, Kleidung, Hobbys) B Kita-Gebühren C Klassenfahrten und Studium

Die Zahl, die niemand gern hochrechnet

Lebendgeburten 2025 um 3,4 Prozent gesunken, größtes Geburtendefizit der Nachkriegszeit erreicht

Das Statistische Bundesamt hat Ende April 2026 die vorläufige Bilanz vorgelegt. 654.300 Lebendgeburten in 2025, ein Minus von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, vierter Rückgang in Folge. Die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen erreichte 352.000 und damit das größte Geburtendefizit der Nachkriegszeit.

Beim Lesen der Zahlen offenbart sich das eigentlich Bemerkenswerte: 1946 war Deutschland zerstört und produzierte mehr Kinder. 2025 ist Deutschland intakt und produziert weniger.

Eine Erklärung lautet, die kleinen 1990er-Jahrgänge seien jetzt im fertilen Alter. Stimmt, erklärt aber nur die Hälfte. Die andere Hälfte ist eine sinkende Geburtenziffer. Bei Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit lag sie 2024 bei 1,23 Kindern pro Frau und damit exakt auf dem Niveau von 1996.

Hier zeigt sich kein Trend, sondern eine Konstante. Eine Konstante, die in den dazwischenliegenden 30 Jahren nur zweimal kurz nach oben gestört wurde, einmal durch verbesserte Rahmenbedingungen ab 2007, einmal durch Zuwanderung. Beide Effekte sind verpufft.

Bei einer Suche nach Gründen liefern materielle Daten brauchbarere Antworten als kulturelle Spekulation. Ein Kind ist die teuerste private Investition, die ein deutscher Haushalt jemals tätigt. Größer als das durchschnittliche Eigenheim. Langwieriger als jede Hypothek. Mit deutlich schlechterer Eigenkapitalquote.

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Block 1: Was das Statistische Bundesamt zählt

654.300 Geburten in 2025, niedrigster Stand seit 1946, viertes Rückgangsjahr in Folge.

Die Standardquelle ist die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, kurz EVS, zuletzt offiziell aus 2018. Damals lagen die durchschnittlichen Konsumausgaben eines Paarhaushalts für ein minderjähriges Kind bei 763 Euro pro Monat. Auf 18 Jahre hochgerechnet ergibt das knapp 165.000 Euro.

Diese Zahl steht in jedem Familienratgeber. Sie ist gleichzeitig korrekt und massiv irreführend, weil sie nur einen Ausschnitt zeigt.

Die Ausgaben steigen mit dem Alter. Die EVS unterscheidet drei Phasen: Bis sechs Jahre 587 Euro im Monat, zwischen sechs und elf 686 Euro, von zwölf bis siebzehn 784 Euro.

Die Beobachtung dahinter kennt jeder, der schon einmal einen Vierzehnjährigen am Kühlschrank gesehen hat. Kleidung wird teurer, das Essen wächst mit, das Smartphone gehört irgendwann ebenso selbstverständlich zur Grundausstattung wie früher das Schnitzelbesteck.

Inflationsbereinigt sind aus den 763 Euro heute rund 900 Euro pro Monat geworden. Über 18 Jahre sind das 195.000 Euro.

Altersphase EVS 2018 Inflationsbereinigt 2026 0 bis 5 Jahre 587 €/Monat ~720 €/Monat 6 bis 11 Jahre 686 €/Monat ~840 €/Monat 12 bis 17 Jahre 784 €/Monat ~960 €/Monat Schnitt 0 bis 17 763 €/Monat ~900 €/Monat

Das ist Block 1. Reine laufende Konsumausgaben, nichts weiter. Selbst diese Untergrenze entspricht einem Mittelklassewagen pro Jahr. Die folgenden Posten kommen obendrauf.

Block 2: Kita, die Lotterie der Postleitzahl

763 Euro pro Monat als EVS-Durchschnitt, inflationsbereinigt heute rund 900 Euro.

In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern kostet die Kita nichts. In Bergi

sch Gladbach kostet sie bis zu 1.220 Euro pro Monat. Selbe Republik, selbes Grundgesetz, selbe Sozialgesetzbücher. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat die Spreizung quantifiziert, was die Branche bestätigt, aber für betroffene Eltern nur eine Bestätigung ihrer Alltagserfahrung ist. In Mülheim an der Ruhr zahlen Gutverdiener für 45 Stunden Betreuung pro Woche 1.009 Euro im Monat. Bei einer Familie mit zwei kleinen Kindern entspricht das einer mittleren Hypothekenrate, allerdings ohne dass am Ende ein Haus übrig bleibt.

Für mittlere Einkommen entspannt sich die Lage nicht. Eine Familie mit 50.000 Euro Bruttoeinkommen zahlt in München rund 150 Euro für einen Dreijährigen, in Stuttgart 120 Euro, in Köln 80 Euro, in Berlin nichts. Im baden-württembergischen Heilbronn springt der Beitrag für ein zweijähriges Kind in Ganztagsbetreuung bei diesem Einkommen auf 493 Euro.

Hinzu kommen Essensgeld zwischen 80 und 120 Euro, Pflegemittel, Bastelmaterial, Ausflüge.

Kommune Beitrag/Monat Bemerkung Berlin 0 € beitragsfrei ab 1. Lebensjahr Mecklenburg-Vorpommern 0 € landesweit beitragsfrei Köln ~80 € 3-jähriges Kind, 50.000 € Brutto Stuttgart ~120 € 3-jähriges Kind, 50.000 € Brutto München ~150 € 3-jähriges Kind, 50.000 € Brutto Heilbronn ~493 € 2-jähriges Kind, Ganztag Mülheim an der Ruhr bis 1.009 € Krippe, 45 Std., Gutverdiener Bergisch Gladbach bis 1.220 € Krippe, 45 Std., Gutverdiener

Eine realistische Sechs-Jahres-Rechnung für eine westdeutsche Mittelschichtsfamilie landet bei rund 26.000 Euro. In Großstadtlagen mit Vollzeit-Berufstätigkeit beider Eltern verdoppelt sich der Wert.

Die strukturelle Bosheit liegt aber nicht in der Summe, sondern im Zeitpunkt: Genau diese Kosten fallen in der Lebensphase an, in der das Haushaltseinkommen wegen Elternzeit und Teilzeit am niedrigsten ist. Die höchste Belastung trifft den dünnsten Geldbeutel.

Block 3: Wohnen, der unsichtbare Posten

Berlin null Euro, Bergisch Gladbach 1.220 Euro, derselbe Kita-Platz in derselben Republik.

Ein Kind braucht Platz. Eine nüchterne Berechnung kommt auf 15 bis 20 zusätzliche Quadratmeter Wohnfläche, die ohne Kind nicht angemietet würden. Bei einer durchschnittlichen deutschen Nettokaltmiete von 10 bis 14 Euro pro Quadratmeter sind das 150 bis 280 Euro monatlich, in Hamburg, Frankfurt, München oder Freiburg eher 300 bis 450 Euro. Über 18 Jahre summiert sich der reine Wohnungsaufschlag auf 40.000 bis 90.000 Euro.

Dieser Block taucht in keiner Statistik auf, weil er nicht direkt dem Kind zugeordnet wird. Die Praxis im Wohnungsmarkt ist jedoch eindeutig.

In Großstädten lässt sich eine Vierzimmerwohnung nicht zum Preis einer Zweizimmerwohnung mieten. Manche Ehepaare verschieben den Familienzuwachs aus Wohnungsmangel. Nicht aus Mangel an Liebe, sondern aus Mangel an Quadratmetern.

Block 4: Opportunitätskosten, der größte versteckte Block

15 bis 20 Quadratmeter mehr pro Kind, der heimliche Wohnkostenaufschlag in der Familienbilanz.

Hier liegt der zentrale Posten. Ein Elternteil reduziert nach der Geburt typischerweise auf Teilzeit, statistisch in über 80 Prozent der Fälle die Mutter.

Sieben Jahre Teilzeit bei einem durchschnittlichen Vollzeitgehalt von 45.000 Euro brutto entsprechen einem Verdienstausfall von rund 22.500 Euro pro Jahr, kumuliert 150.000 bis 160.000 Euro brutto. Hinzu kommen reduzierte Rentenpunkte, langsamere Beförderungen, geringere Lohnerhöhungen über das gesamte Resterwerbsleben.

Konservativ gerechnet kostet diese Karrieredelle zusätzliche 80.000 bis 120.000 Euro über die nächsten zwei bis drei Jahrzehnte.

Diese Zahl ist nicht in der EVS, nicht im Mikrozensus, nicht in den Ratgeber-Tabellen. Trotzdem bildet sie die größte Position der gesamten Rechnung. Eine Bilanz ohne 250.000-Euro-Posten ist keine Bilanz, sondern Marketing.

Der Grund für das kollektive Übersehen ist einfach: Der entgangene Lohn fehlt nicht im Staatshaushalt. Er fehlt nur in einem Lebenslauf. Genau das ist das Problem.

Eine Bilanz ist kein Plädoyer. Allerdings sollte die Politik die Zahlen kennen, bevor sie die Werte beschwört. 375.000 Euro pro Kind sind nicht irgendeine Hausnummer, sondern die teuerste private Investition deutscher Familien und der größte blinde Fleck der Demografiedebatte. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Block 5: Was der Staat zurückgibt

140.000 Euro Verdienstausfall durch Teilzeit, der größte versteckte Posten der Familienbilanz.

Auf der Habenseite stehen, Stand Januar 2026, fünf nennenswerte Positionen.

Kindergeld: 259 Euro pro Monat und Kind, Anhebung um vier Euro zum Jahreswechsel. Über 18 Jahre macht das 55.944 Euro pro Kind. Eine respektable Summe, aber gegen die Vollkosten der kleinere Teil.

Kinderfreibetrag: 9.756 Euro für 2026, alternativ zur Auszahlung des Kindergeldes. Das Finanzamt prüft per Günstigerprüfung automatisch, welche Variante die Familie besser stellt. Bei höheren Einkommen lohnt sich der Freibetrag.

Elterngeld: 65 bis 67 Prozent des letzten Nettoeinkommens für 12, mit Partnermonaten bis zu 14 Monate. Maximal 1.800 Euro pro Monat, mindestens 300 Euro. Die Konstruktion ist klug gemacht, allerdings überbrückt sie nur das erste Jahr. Das Problem beginnt im zweiten.

Kinderzuschlag: Bis zu 297 Euro pro Monat für einkommensschwache Familien ohne Bürgergeld-Bezug.

Familienversicherung in der GKV: Kinder sind beitragsfrei mitversichert, vermutlich der wertvollste indirekte Posten, mit einem Gegenwert von 200 bis 300 Euro pro Monat.

Daneben Mutterschaftsgeld, Mutterschutzlohn, in vielen Bundesländern beitragsfreie Kita-Jahre, der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, das Bildungs- und Teilhabepaket bei Geringverdienern, Wohngeld mit Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss bei säumigen Ex-Partnern. Die Liste ist länger als das öffentliche Bewusstsein, die Größenordnungen aber bleiben überschaubar.

Die Vollkostenrechnung über 18 Jahre

56.000 Euro Kindergeld über 18 Jahre, der kleinere Teil der Vollkostenrechnung.

Stellt man alle fünf Blöcke gegen die staatlichen Leistungen, ergibt sich ein nüchternes Bild:

Posten Mittelwert (€) Konsumausgaben (inflationsbereinigt) 195.000 Kita, Essen, Zusatzkosten 26.000 Anteilige Wohnkosten 55.000 Klassenfahrten, Hobbys, Mobilität 15.000 Zwischensumme direkte Ausgaben 291.000 Verdienstausfall (Teilzeit 7 Jahre, brutto) 140.000 Bruttobelastung gesamt 431.000 ./. Kindergeld 18 Jahre −55.944 Netto-Eigenleistung ~375.000

Pro Monat über 18 Jahre umgerechnet: rund 1.735 Euro Eigenleistung. Diese Größenordnung finanziert eine deutsche Mittelschichtsfamilie pro Kind bis zur Volljährigkeit. Bei zwei Kindern verdoppelt sich die Rechnung nicht ganz, weil bei Kleidung, Möbeln, Wohnen und Auto Skaleneffekte greifen. Realistisch landet sie aber bei 600.000 bis 700.000 Euro. Bei drei Kindern wird sie siebenstellig.

Diese Zahlen erschrecken vor allem deshalb, weil sie nirgendwo offen ausgesprochen werden. Werdende Eltern werden mit Babykursen, Trageberatung und Kinderwagenmodellen behelligt, mit der Mathematik werden sie verschont. Vielleicht aus pädagogischen Gründen.

Was kostet ein Kind bis 18 in Deutschland? Die Vollkostenrechnung in fünf Blöcken, von den Konsumausgaben bis zum Verdienstausfall. Netto-Eigenleistung 375.000 EURO pro Kind Die fünf Blöcke der Vollkostenrechnung 15.000 € Klassenfahrten, Hobbys, Mobilität Block 5 26.000 € Kita, Essen, Zusatzkosten Block 2 55.000 € Anteilige Wohnkosten Block 3 140.000 € Verdienstausfall Teilzeit Block 4 195.000 € Konsumausgaben 18 Jahre Block 1 Brutto-Belastung 431.000 €

abzüglich Kindergeld −55.944 € = 375.000 € 1:6,7 Auf jeden staatlichen Euro kommen 6,70 Euro elterliche Eigenleistung. Eine Investition mit dieser Eigenkapitalquote würde von jeder Bank abgelehnt. Genau hier liegt der demografische Reflex.

Das Verhältnis 1 zu 6,7

1.735 Euro pro Monat über 18 Jahre, die monatliche Eigenleistung pro Kind.

Setzt man die staatliche Förderung über Kindergeld plus typisches Elterngeld ins Verhältnis zur Eigenleistung der Familie, ergibt sich grob ein Verhältnis von eins zu sechs Komma sieben zugunsten der Eltern. Bei einer Investition mit dieser Eigenkapitalquote würde jede Bank den Kreditantrag ablehnen, das Beratungsprotokoll mit Warnvermerk versehen und den Kunden zu einer Anlageform mit Aussicht auf Rückfluss schicken.

Sebastian Heimann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Familienverbandes, hat in seiner Reaktion auf die Geburtenzahlen einen Satz gesagt, der die Sache präzise trifft.

Der Geburtenrückgang sei „kein historischer Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger struktureller Diskriminierung von Familien“. Sein zentraler Kritikpunkt am System: Die gesetzliche Rente bestrafe Eltern faktisch für Kindererziehung, weil die Beitragsbiografie durch Teilzeit und Erziehungszeiten löchrig wird.

Genau hier liegt der eigentliche ökonomische Mechanismus, präziser als die meisten Sonntagsdebatten zugeben wollen. Eltern finanzieren dreifach. Erstens den eigenen Nachwuchs aus Nettoeinkommen. Zweitens das Rentensystem über laufende Beiträge, auch in Teilzeit.

Drittens, über das eigene Kind als künftigen Beitragszahler, das Rentenniveau aller anderen. Kinderlose finanzieren nur den eigenen Teil. Das System belohnt Trittbrettfahren mit mathematischer Präzision. Nicht ungerecht aus Versehen, sondern ungerecht aus Konstruktion.

Das demografische Echo verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Die geburtenschwachen Jahrgänge der 1990er sind heute Anfang dreißig, also im fertilen Alter. Sie sind zahlenmäßig zu wenig, um auch nur das Bestandsniveau zu halten, selbst bei überdurchschnittlich vielen Kindern, die diese Generation aber nicht bekommt. Hier läuft nicht der Wunsch nach Kindern auseinander, sondern die nüchterne Kalkulation, ob sie sich finanziell darstellen lassen.

Was nach 18 weitergeht

Verhältnis 1 zu 6,7: Auf jeden staatlichen Euro kommen 6,70 Euro elterlicher Eigenleistung.

Mit 18 endet die rechtliche Verantwortung, nicht die finanzielle. In Ausbildung oder Studium bleibt das Kind unterhaltsberechtigt, in der Regel bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss. Kindergeld läuft entsprechend bis maximal 25. Geburtstag weiter, was die Bruttoabgabe des Staates auf bis zu 80.000 Euro hebt. Ein typisches Studium mit auswärtigem Wohnsitz kostet die Eltern aber realistisch 800 bis 1.200 Euro pro Monat über fünf bis sechs Jahre, also nochmals 50.000 bis 80.000 Euro on top.

In der Vollbetrachtung bis zum 25. Lebensjahr landet die Mittelschichts-Eigenleistung pro Kind damit nicht selten zwischen 425.000 und 500.000 Euro. Bei einem Eigenheim für die Familie kommen weitere sechsstellige Beträge hinzu, weil das größere Haus die Folge des Kindes ist, nicht umgekehrt.

Bilanz

Studium kostet noch einmal 50.000 bis 80.000 Euro on top, Kindergeld läuft bis 25 weiter.

Die ehrliche Antwort auf die Frage „Was kostet ein Kind?“ lautet: etwa 375.000 Euro netto bis 18, etwa eine halbe Million bis zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit. Der Staat trägt davon rund 56.000 Euro über das Kindergeld, ergänzt um Elterngeld und Steuervorteile, die in Summe selten 100.000 Euro übersteigen. Den Rest tragen die Eltern.

Dass eine wohlhabende Gesellschaft mit diesem Kostenprofil 2025 nur noch 654.300 Kinder zur Welt brachte, ist kein Befund, sondern eine Folge. Eine rationale Antwort eines ökonomischen Systems, das Familien zur größten privaten Investition des Lebens zwingt und sie über Rente, Steuern und Arbeitsmarkt vergleichsweise schwach kompensiert. Die Politik sollte hier nicht über Werte reden, sondern über Bilanzen. Werte werden in Reden beschworen, Bilanzen werden bezahlt.

Dass Eltern dennoch Kinder bekommen, ist betriebswirtschaftlich erklärungsbedürftig, persönlich aber leicht erklärt. Sie tun es nicht aus Kalkül, sondern obwohl jedes Kalkül davon abrät. Die Begründung dafür gehört in andere Texte. Diese Bilanz erklärt nur, warum so wenige es noch tun.

FAQ

375.000 Euro Netto-Eigenleistung, die nüchterne Bilanz eines deutschen Kindes bis 18.