Wasser: Wem gehört der wichtigste Rohstoff der Welt?

Am 7. Dezember 2020 startete an der Chicago Mercantile Exchange der Handel mit Wasser-Futures. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ließ sich auf kalifornisches Wasser spekulieren, wie auf Rohöl, Schweinebäuche oder Weizen. Was viele als abstraktes Symbol lasen, ist heute gelebte Realität: Wasser ist eine Ware geworden. Und damit beginnt eine Geschichte, die Sie direkt betrifft, egal ob Sie gerade in Deutschland Ihren Wasserhahn aufdrehen, in Kapstadt Ihre tägliche Ration messen oder in Chennai auf den nächsten Regen warten.

Das Wichtigste in Kürze

Wasser ist das einzige lebensnotwendige Gut, das seit 2020 börsenmäßig gehandelt wird, während 2,2 Milliarden Menschen heute noch ohne sicheres Trinkwasser leben.

Nestlé, Veolia und andere Konzerne kontrollieren in Teilen der Welt, was laut UN-Resolution von 2010 ein Menschenrecht ist.

Kriege um Wasser sind keine Zukunftsspekulation. Am Nil, am Mekong und zwischen Indien und Pakistan ist Wasser bereits heute ein Kriegsgrund.

Deutschland fühlt sich sicher, ist aber massiver Importeur von virtuellem Wasser aus Dürreregionen.

Die Lösung existiert technisch. Das Problem ist ausschließlich politischer Natur.

Wie entsteht Wasser, und warum ist dieses Molekül ein Wunder der Physik?

Ein verrosteter Wasserhahn tropft in einer weitläufigen, ausgetrockneten und rissigen Erdlandschaft vor einem Gebirgspanorama unter bewölktem, braun-orangefarbenem Himmel

H₂O ist das kleinste Molekül, das Sie kennen, und gleichzeitig das rätselhafteste. Zwei Wasserstoffatome, ein Sauerstoffatom. Auf dem Papier simpel. In der Realität ein Stoff mit Eigenschaften, die alle physikalischen Erwartungen unterlaufen.

Wasser ist der einzige bekannte Stoff, der in allen drei Aggregatzuständen auf der Erdoberfläche natürlich vorkommt. Flüssig in den Ozeanen, fest als Eis an den Polen, gasförmig als Wasserdampf in der Atmosphäre. Wäre Wasser ein normaler Stoff, der beim Gefrieren schwerer wird statt leichter, würden Seen und Meere von unten nach oben gefrieren. Fische, Algen, das gesamte aquatische Leben hätte keine Chance gehabt.

Dichte-Anomalie: Wasser erreicht seine höchste Dichte bei exakt 4 Grad Celsius, nicht beim Gefrierpunkt. Wasser, das kälter wird als 4 Grad, wird leichter und steigt auf. Das Eis schwimmt. Das schützt die darunter liegende Wasserschicht und damit das gesamte Leben darin.

Dazu kommt der Wasserkreislauf, der das Wasser auf der Erde seit 4,5 Milliarden Jahren im Umlauf hält. Verdunstung, Kondensation, Niederschlag, Abfluss. Das Wasser, das Sie heute trinken, haben Dinosaurier vor 200 Millionen Jahren getrunken. Die Erde produziert kein neues Wasser. Sie verteilt dasselbe Wasser immer wieder neu.

Wie viel davon ist verfügbar? Die Gesamtmenge an Wasser auf der Erde beläuft sich auf etwa 1,386 Milliarden Kubikkilometer. Klingt gigantisch. Der Haken:

96,5 Prozent davon sind Salzwasser in den Ozeanen.

davon sind Salzwasser in den Ozeanen. 1,74 Prozent sind als Eis in den Polkappen und Gletschern gebunden.

sind als Eis in den Polkappen und Gletschern gebunden. 0,76 Prozent befinden sich im Grundwasser, davon ein Großteil in unerreichbarer Tiefe.

befinden sich im Grundwasser, davon ein Großteil in unerreichbarer Tiefe. Weniger als 0,01 Prozent des gesamten Wassers auf der Erde sind das Süßwasser, das Menschen, Tiere und Landwirtschaft direkt nutzen.

Dieser winzige Bruchteil ist der Stoff, um den Kriege geführt werden.

Stoffgeschichte Wasser Wie viel nutzbares Süßwasser gibt es wirklich? Die Erde ist zu 71 % von Wasser bedeckt — aber fast alles davon ist unbrauchbar. < 0,01 % nutzbar Salzwasser Ozeane & Meere 96,5 % Eis & Gletscher Pole & Hochgebirge 1,74 % Grundwasser Großteils unerreichbar 0,76 % Nutzbares Süßwasser Seen, Flüsse, Niederschlag < 0,01 % 4,5 Mrd. Jahre alt ist das Wasser auf der Erde. Die Erde produziert kein neues Wasser. Dasselbe Wasser, das heute aus Ihrem Hahn kommt, haben Dinosaurier getrunken. 70 % des nutzbaren Süßwassers verbraucht die Landwirtschaft 2,2 Mrd. Menschen ohne sicheres Trinkwasser heute Dez. 2020 Erstmals Wasser-Futures an der Börse gehandelt

Seit wann kämpfen Menschen um Wasser?

Bereits die Römer wussten: Wer das Wasser kontrolliert, kontrolliert die Stadt. Aquädukte waren imperiale Machtpolitik in Stein.

Mesopotamien ist der Anfang. Zwischen Euphrat und Tigris entstanden vor rund 6.000 Jahren die ersten Hochkulturen der Menschheit, und mit ihnen die ersten systematischen Auseinandersetzungen um Bewässerungsrechte. Die Keilschrifttafeln der Sumerer dokumentieren nicht nur Handelsverträge und Mythen, sondern auch Streitigkeiten zwischen Städten über Wasserkanäle. Der Strom, der das Getreide wachsen lässt, war politische Macht.

Die Römer verstanden das. Das römische Aquädukt-System war keine Ingenieursleistung im luftleeren Raum. Wer das Wasser kontrolliert, kontrolliert die Stadt. Rom baute elf große Aquädukte, die täglich schätzungsweise eine Million Kubikmeter Wasser in die Stadt leiteten. Sabotage an einem Aquädukt galt als Hochverrat.

Im Mittelalter waren es Mühlenrechte, die Gemeinden in jahrzehntelange Prozesse trieben. Wer das Wasser eines Baches nutzen durfte, um seine Mühle anzutreiben, kontrollierte die Nahrungsproduktion eines ganzen Tals. Diese Rechte wurden vererbt, verkauft, gefälscht und mit Gewalt verteidigt.

Die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts brachte eine neue Dimension. Flüsse wurden zu Abwasserkanälen der aufkommenden Fabriken. Die Themse in London stank so unerträglich, dass das Britische Parlament im Sommer 1858 zeitweise nicht tagen konnte. Der Gestank trieb schließlich den Bau des Londoner Abwassersystems voran, eines der ersten modernen Kanalnetze der Welt.

Die Staudamm-Ära des 20. Jahrhunderts markierte den nächsten Schritt. Zwischen 1950 und 2000 wurden weltweit rund 45.000 große Staudämme gebaut. Die Versprechen waren identisch: Strom, Bewässerung, Fortschritt. Die Konsequenzen auch: Überflutung ganzer Landschaften, Vertreibung von Millionen Menschen, ökologische Schäden an Flusssystemen, die bis heute nicht vollständig verstanden werden. Der Drei-Schluchten-Damm in China vertrieb allein 1,3 Millionen Menschen.

Wie hat Wasser die Weltkarte verändert?

Staudämme und Flusssysteme sind heute genauso machtpolitische Instrumente wie Ölpipelines. Wer das Wasser aufhält, kontrolliert die Länder flussabwärts.

Das ist das Kapitel, das in keiner Lehrgeschichte über Wasser vollständig erzählt wird. Wasser ist nicht neutral. Wasser ist Politik.

Kolonialer Zugriff

Das Niltal machte Ägypten zur Kornkammer des Mittelmeers. Als die Briten 1882 Ägypten besetzten, war der Nil die wichtigste strategische Ressource des Imperiums. Der eigentliche Grund war die Kontrolle über das Nilwasser, das Baumwolle und Getreide für britische Märkte produzierte.

In Indien bauten die Briten ein massives Bewässerungsnetz, nicht aus Nächstenliebe, sondern um Baumwolle, Indigo und Reis für den Export zu produzieren. Als 1876 eine Dürre einsetzte, starben zwischen sechs und zehn Millionen Menschen in Indien, während das Exportvolumen von Getreide aus Indien nach England gleichzeitig stieg.

Grenzziehungen und Staatsgründungen

Der Staat Israel ist ohne Wasser nicht zu denken. Die Grenzen des Mandatsgebiets Palästina, die die Briten nach dem Ersten Weltkrieg zogen, folgten nicht nur ethnischen oder religiösen Linien, sondern auch Wasserlinien. Der Jordan, der See Genezareth, der Yarmouk-Fluss. Wer diese Wasserkörper kontrolliert, kontrolliert Landwirtschaft und Siedlungspolitik.

Ähnliches gilt für die Grenzziehung zwischen Indien und Pakistan 1947. Der Indus-Fluss und seine Zuläufe versorgen das heutige Pakistan. Die Quellen und Zuläufe liegen in Indien und im von Indien vereinnahmten Kaschmir. Der Indus Waters Treaty von 1960 sollte das regeln. Bis heute ist er das fragile Fundament, auf dem die Wasserbeziehungen zwischen zwei Atommächten beruhen.

Verstaatlichungen und Machtkämpfe

In den 1990er-Jahren drängte der IWF viele Entwicklungsländer zur Privatisierung ihrer Wassersysteme als Bedingung für Kredite. Das Ergebnis in mehreren Ländern war dasselbe: Preiserhöhungen, die arme Haushalte nicht bezahlen konnten, sinkende Investitionen in die Infrastruktur und der Rückzug der Konzerne aus unrentablen Gebieten.

In Bolivien vergab die Regierung die Wasserversorgung von Cochabamba 1999 an den US-Konzern Bechtel. Die Wasserpreise stiegen sofort um bis zu 200 Prozent. Das mittlere Monatsgehalt betrug damals rund 100 Dollar, die neue Wasserrechnung bis zu 20 Dollar pro Monat. Im April 2000 wurden Proteste von Soldaten niedergeschlagen. Ein 17-Jähriger wurde erschossen. Im selben Monat kündigte die bolivianische Regierung den Vertrag. Cochabamba wurde weltweit zum Symbol des Wasserrechts als Menschenrecht.

Kriege, Putsche und Interventionen

Der Syrienkrieg hat viele Ursachen. Eine der am wenigsten diskutierten ist Wasser. Zwischen 2006 und 2011 erlebte Syrien die schlimmste Dürre seit Jahrhunderten. Die Missernte trieb Hunderttausende Bauern in die Städte. Die Regierung unter Assad reagierte nicht. Die Überflutung der Städte mit mittellosen Binnenflüchtlingen trug zur sozialen Sprengkraft bei, die sich 2011 entlud.

Im Jemen, im Südsudan und in der Westsahara ist Wasser kein Begleitfaktor des Konflikts. Wasser ist ein direktes Kriegsmittel. Brunnen werden vergiftet, Wasserleitungen bombardiert, Hilfsorganisationen am Zugang zu Pumpen gehindert.

Kartelle und Machtstrukturen

China hat in den letzten zwei Jahrzehnten am Oberlauf des Mekong sieben große Staudämme gebaut. Der Mekong versorgt 70 Millionen Menschen in Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam mit Wasser und Fisch. In Dürreperioden fiel der Wasserstand im Unterlauf auf historische Tiefstände, während chinesische Messstationen am Oberlauf normale Wasserstände verzeichneten. Eine offizielle internationale Regulierung existiert nicht. Peking entscheidet souverän.

Aktuelle Konflikte und Spannungen

Pakistan und Indien stehen an einem Scheideweg. Der Indus Waters Treaty, der seit 1960 hielt, kommt unter Druck. Indien hat mehrere Staudammprojekte in Kaschmir geplant oder begonnen, die Pakistan als Vertragsbruch wertet. Im April 2025 hat Indien nach einem Terroranschlag angekündigt, die Weitergabe von Wasserstandsdaten an Pakistan auszusetzen. In einer Region mit zwei Atommächten und 300 Millionen Menschen, die vom Indus abhängen, ist das kein diplomatisches Signal. Das ist ein Warnsignal.

1 / 5 — Der Boden trocknet aus 2 / 5 — Der Weg zur nächsten Quelle $ PRIVATISIERT 3 / 5 — Der Brunnen gehört dem Konzern NQH2O — California Water Index $ 847.30 ▲ +12.4 (+1.49%) NQH2O $847.30 ▲ WASSER MENSCHENRECHT? VEOLIA +3.2% NESTLÉ +1.8% 2,2 MRD. OHNE ZUGANG NQH2O $847.30 ▲ WASSER MENSCHENRECHT? VEOLIA +3.2% NESTLÉ +1.8% 2,2 MRD. OHNE ZUGANG 4 / 5 — Dezember 2020: Wasser an der Börse Wasser ist ein Menschenrecht 5 / 5 — Die Lösung existiert. Der Wille fehlt. 💧 Water Rush — Stoffgeschichte Wasser DR. WEB © 2026

Warum ist Wasser für die Weltwirtschaft unverzichtbar?

Rund 70 Prozent des weltweiten Süßwasserverbrauchs entfallen auf die Landwirtschaft. Wenn Wasser knapp wird, ist zuerst das Brot teuer.

Die Weltwirtschaft verbraucht täglich rund 10,6 Milliarden Kubikmeter Wasser. Der mit Abstand größte Anteil entfällt auf die Landwirtschaft mit rund 70 Prozent. Industrie und Energieerzeugung nehmen weitere 22 Prozent. Der direkte Haushaltsverbrauch macht gerade einmal 8 Prozent aus.

Das bedeutet: Wenn Wasser knapp wird, ist zuerst das Brot teuer, nicht das Duschen.

Die größten wasserabhängigen Sektoren im Überblick:

Landwirtschaft: 70 Prozent des globalen Süßwasserverbrauchs. Für ein Kilo Rindfleisch werden rund 15.400 Liter benötigt. Für eine einzige Avocado 320 Liter.

70 Prozent des globalen Süßwasserverbrauchs. Für ein Kilo Rindfleisch werden rund 15.400 Liter benötigt. Für eine einzige Avocado 320 Liter. Energieerzeugung: Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke brauchen enorme Mengen Kühlwasser. Fließen Flüsse zu warm oder zu niedrig, müssen Kraftwerke gedrosselt werden.

Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke brauchen enorme Mengen Kühlwasser. Fließen Flüsse zu warm oder zu niedrig, müssen Kraftwerke gedrosselt werden. Halbleiterindustrie: Ein einziger Chipwafer erfordert mehrere Tausend Liter ultra-reines Wasser. TSMC in Taiwan ist auf zuverlässige Wasserversorgung angewiesen, in einem Land mit chronischen Dürreperioden.

Ein einziger Chipwafer erfordert mehrere Tausend Liter ultra-reines Wasser. TSMC in Taiwan ist auf zuverlässige Wasserversorgung angewiesen, in einem Land mit chronischen Dürreperioden. Pharmazie: Ohne Reinwasser keine Medikamentenproduktion. Ohne Wasser keine Sterilität in Kliniken.

Deutschland importiert rund 300 Milliarden Liter virtuelles Wasser pro Jahr. Jede Tasse Kaffee repräsentiert 140 Liter Wasser aus Äthiopien oder Brasilien. Jedes Baumwoll-T-Shirt 2.700 Liter aus Indien oder Usbekistan. Deutschland spart eigenes Wasser, indem es Wasserknappheit in andere Regionen exportiert.

Was steckt alles in Wasser außer dem Offensichtlichen?

Ein modernes Halbleiterwerk verarbeitet täglich bis zu 40 Millionen Liter Reinstwasser. Ohne Wasser kein Chip, ohne Chip keine digitale Wirtschaft.

Wasser in der Flasche. Wasser aus dem Hahn. Wasser im Schwimmbad. Diese Bilder kennen Sie. Die folgenden wahrscheinlich nicht.

Halbleiter und Mikrochips benötigen ultra-reines Wasser in Reinheitsgraden, die normales Trinkwasser um das Millionenfache übertreffen. In einem modernen Halbleiterwerk werden täglich bis zu 40 Millionen Liter Wasser verarbeitet.

Papier ist ein massiver Wasserverbraucher. Für ein Kilo Papier werden zwischen 10 und 100 Liter Wasser benötigt, je nach Verfahren. Ein einziges Buch: rund 30 Liter. Eine Tageszeitung: etwa 10 Liter.

Leder schlägt Papier. Für ein Paar Lederschuhe werden rund 8.000 Liter Wasser verbraucht, vom Tierfutter über die Gerberei bis zur Oberflächenbehandlung.

Beton verbraucht global mehr Süßwasser als jeder andere Industrieprozess außer der Landwirtschaft. Für einen Kubikmeter Beton werden rund 200 Liter Wasser benötigt. China allein hat in den letzten 20 Jahren mehr Beton verbaut als die USA im gesamten 20. Jahrhundert.

Und dann ist da noch der menschliche Körper selbst. Das Gehirn besteht zu 80 Prozent aus Wasser. Ein Flüssigkeitsverlust von 2 Prozent des Körpergewichts senkt die kognitive Leistungsfähigkeit messbar. Das ist keine Wellness-Empfehlung. Das ist Biochemie.

Wie setzt sich der Preis von einem Liter Leitungswasser zusammen?

Ein Liter Leitungswasser kostet in Deutschland zwischen 0,15 und 0,25 Cent. Hinter diesem Preis steckt ein komplexes System aus Infrastruktur, Energie und öffentlicher Daseinsvorsorge.

„Wasser ist nicht einfach ein Rohstoff. Wasser ist Infrastruktur, Geschichte und Machtfrage in einem Liter. Wer den Preis des Wassers versteht, versteht, warum Privatisierung in diesem Sektor nie eine neutrale Entscheidung ist.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

In Deutschland zahlt ein durchschnittlicher Haushalt zwischen 1,50 und 2,50 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser. Ein Liter aus dem Hahn kostet damit zwischen 0,15 und 0,25 Cent. Das ist der günstigste Preis für ein lebensnotwendiges Gut, dem Sie im Alltag begegnen.

Die Preiszusammensetzung bei einem Liter Leitungswasser in Deutschland:

Betriebskosten: Rund 45 Prozent entfallen auf Energie für Pumpen, Personal, Laboranalysen und Wartung der Netze.

Rund 45 Prozent entfallen auf Energie für Pumpen, Personal, Laboranalysen und Wartung der Netze. Kapitalkosten: Rund 30 Prozent gehen in die Abschreibung und Verzinsung von Infrastruktur. Das Leitungsnetz in Deutschland umfasst rund 530.000 Kilometer.

Rund 30 Prozent gehen in die Abschreibung und Verzinsung von Infrastruktur. Das Leitungsnetz in Deutschland umfasst rund 530.000 Kilometer. Verwaltung und Messgebühren: Etwa 10 Prozent.

Etwa 10 Prozent. Abwassergebühr: In den meisten Gemeinden ist sie höher als der eigentliche Wasserpreis. Abwasser aufzubereiten kostet mehr, als Wasser zu fördern.

In den meisten Gemeinden ist sie höher als der eigentliche Wasserpreis. Abwasser aufzubereiten kostet mehr, als Wasser zu fördern. Mehrwertsteuer: Trinkwasser ist in Deutschland mit 7 Prozent belegt, nicht mit dem vollen Satz.

Wasserpreis Deutschland Was steckt in einem Liter Leitungswasser? Ein Liter kostet 0,2 Cent — aber die Zusammensetzung ist alles andere als simpel. 0,2 ct pro Liter Trinkwasser (Ø Deutschland) 1,50 – 2,50 € pro Kubikmeter (1.000 Liter) Preisanteile auf einen Blick 45 % 30 % 10 % 8 % 7 % 45 % Betriebskosten Energie für Pumpen, Personal, Laboranalysen, Chlorierung, Wartung des Leitungsnetzes (530.000 km in Deutschland) 30 % Kapitalkosten Abschreibung und Verzinsung der Wasserinfrastruktur — ein erheblicher Teil des Leitungsnetzes ist sanierungsbedürftig 10 % Verwaltung & Messgebühren Zählermiete, Abrechnung, Verwaltungsaufwand der Wasserversorger 8 % Mehrwertsteuer Trinkwasser wird mit dem ermäßigten Satz von 7 % besteuert, nicht mit dem vollen Satz 7 % Sonstiges / Puffer Die Abwassergebühr wird separat berechnet — in den meisten Gemeinden ist sie höher als der eigentliche Wasserpreis 0,2 ct 1 Liter Leitungswasser aus dem Hahn 30 – 200 ct 1 Liter Mineralwasser aus der Flasche nicht eingepreist Externe Kosten durch Nitratbelastung der Landwirtschaft

In Ländern mit privatisierten Wassernetzen sieht die Rechnung anders aus. Frankreich hat große Teile seiner Wasserversorgung an Veolia und Suez vergeben. Beide sind börsennotiert, haben also Aktionäre, nicht nur Kunden. Der Renditedruck führt in einigen Fällen dazu, dass Investitionen in Leitungsnetze verzögert werden. Lecks in französischen Wasserleitungen lassen rund 25 Prozent des geförderten Wassers ungenutzt versickern.

Wer verdient an Wasser, und wer zahlt drauf?

Nestlé, Veolia und andere Konzerne verdienen Milliarden mit Wasser. Die Konzessionen dafür bekommen sie oft für symbolische Beträge.

Nestlé ist der bekannteste Name in dieser Geschichte, aber nicht der einzige. Der Konzern füllt Wasser aus lokalen Quellen in Flaschen, oft für symbolische Konzessionsgebühren, und verkauft es mit hundertfachem Aufschlag. Im US-Bundesstaat Michigan zahlte Nestlé lange Zeit rund 200 Dollar Jahresgebühr für die Entnahme von 400 Millionen Litern Grundwasser.

Die eigentlichen Gewinner in diesem System:

Abfüllkonzerne mit günstigen Konzessionen

Agrarunternehmen mit Wasserrechten in wasserknappen Regionen

Finanzinvestoren, die seit 2020 Wasser-Futures handeln

Staaten mit Wasserüberschuss, die Exportlandwirtschaft betreiben

Die Verlierer sind systematischer Natur: Bäuerinnen und Bauern in armen Ländern ohne Bewässerungsrechte, Städter in Entwicklungsländern nach Privatisierungen, die sich keinen Anschluss leisten können, und Ökosysteme, die in der Verwertungshierarchie als letzte stehen.

Das Paradox des Wassers lautet: Wasser ist so billig, dass niemand es schätzt, und so teuer in der Bereitstellung, dass viele Menschen sich keinen Zugang leisten können.

Wie mächtig ist die Wasser-Lobby?

Die Wasserwirtschaft lobbyiert leiser als die Ölindustrie, aber nicht weniger wirkungsvoll. 1,9 Millionen Unterschriften stoppten 2012 die EU-Privatisierungsrichtlinie.

In Deutschland ist der BDEW, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, die wichtigste Interessenvertretung. Rund 1.900 Unternehmen sind dort organisiert. Der Verband ist regelmäßig bei Anhörungen zur Trinkwasserverordnung vertreten und hat direkten Draht zu Bundesministerien.

Auf europäischer Ebene versuchte die Europäische Kommission 2012, mit der Konzessionsrichtlinie Wasserdienstleistungen für private Anbieter zu öffnen. Der Aufschrei war so laut, dass die EU zurückruderte. Die Europäische Bürgerinitiative „Right2Water“ sammelte 1,9 Millionen Unterschriften und bewirkte eine direkte Gesetzesänderung. Zum ersten Mal in der Geschichte der EU erzwang eine Bürgerinitiative eine konkrete Gesetzeskorrektur.

International ist die Situation weniger transparent. Der Weltwasserrat, der alle drei Jahre das Weltwasserforum ausrichtet, gilt bei vielen NGOs als Lobby-Plattform privater Wasserkonzerne. Mitglieder sind neben Regierungen auch Nestlé, Veolia und Suez.

Subventionen für die Wassernutzung in der Landwirtschaft sind massiv und wenig sichtbar. In Spanien, wo chronische Dürre herrscht, subventioniert der Staat die Bewässerung von Exportobst und -gemüse. Wasserintensive Kulturen wie Erdbeeren wachsen in Regionen, wo das Grundwasser nachweislich sinkt. Die Subvention macht das betriebswirtschaftlich rentabel. Ökologisch ist es Raubbau auf Staatskosten.

Wie kommen wir von der Wasserwerschwendung los?

Israel erzeugt heute fast seinen gesamten Trinkwasserbedarf durch Meerwasserentsalzung. Die Technologie ist reif. Der politische Wille fehlt anderswo.

Die gute Nachricht: Technologisch gibt es keine offene Frage. Alle Lösungen existieren. Meerwasserentsalzung, Abwasserrecycling, Tropfbewässerung, wassersparende Produktion. Die schlechte Nachricht: Keine davon wird konsequent genug eingesetzt, weil Wasser zu billig ist, um Investitionen in Effizienz zu rechtfertigen.

Meerwasserentsalzung ist die technologisch reifste Alternative für Regionen ohne ausreichende Süßwasservorkommen. Israel entsalzt heute rund 90 Prozent seines Trinkwassers. Singapur hat sein gesamtes Wassermanagement auf multiple Quellen umgestellt: Regenwasser, Entsalzung, gereinigtes Abwasser (NEWater), Import aus Malaysia. Das Ergebnis ist ein Stadtstaat ohne natürliche Wasserressourcen, der Wasserversorgung als strategische Unabhängigkeit begreift.

Tropfbewässerung in der Landwirtschaft kann den Wasserverbrauch im Vergleich zu Flutbewässerung um bis zu 60 Prozent senken. Das globale Potenzial ist enorm. Umgesetzt ist die Technologie dort am stärksten, wo Wasser teuer ist. Das sind selten die Regionen mit dem größten Bedarf.

Abwasserrecycling ist psychologisch der härteste Kampf. NEWater in Singapur ist gereinigtes Abwasser, das nach mehrstufiger Filtration sauberer ist als das meiste Trinkwasser Europas. In einigen australischen Regionen wurde geplantes Abwasserrecycling nach Volksabstimmungen unter dem Slogan „Toilet to tap“ abgelehnt. Das ist kein Wissensproblem. Das ist Psychologie.

Was fehlt, ist nicht Technologie. Was fehlt, ist ein ehrlicher Wasserpreis, der alle Kosten abbildet, inklusive der Kosten der Übernutzung, der ökologischen Schäden und der zukünftigen Knappheit. Solange ein Liter Wasser billiger ist als ein Liter Druckerschwärze, wird niemand ernsthaft Effizienz betreiben.

Was bedeutet die globale Wasserkrise für Deutschland?

Drei Dürresommer in Folge haben gezeigt: Auch Deutschland ist nicht gegen Wasserknappheit gefeit. Die Grundwasserspiegel in Ostdeutschland sinken.

Deutschland fühlt sich sicher. Der Regen kommt, die Quellen sprudeln, der Hahn läuft. Das stimmt, aber nur halb.

Drei Dürresommer in Folge, 2018, 2019 und 2020, haben das Bild verändert. In Brandenburg sanken Grundwasserspiegel auf historische Tiefstände. In Sachsen-Anhalt mussten Wasserwerke zeitweise aus größeren Tiefen fördern. Der Hitzesommer 2022 ließ den Rhein so weit absinken, dass Kohletransporte per Binnenschiff reduziert werden mussten. Ein Kraftwerk in Süddeutschland musste wegen zu warmem Kühlwasser drosseln.

Das Bundesumweltamt rechnet mit einer Abnahme der Jahresniederschläge um bis zu 20 Prozent in bestimmten Regionen bis 2050, bei gleichzeitig höherer Verdunstung durch steigende Temperaturen. Grundwasserreserven, die sich über Jahrhunderte aufgebaut haben, werden bei anhaltend heißen Sommern in Jahrzehnten teilweise verbraucht.

Die drei Szenarien für die nächsten zehn Jahre:

Optimistisch: Deutschland investiert massiv in Leitungsnetz, Grundwasserschutz und wassereffiziente Landwirtschaft. Nitrateintrag sinkt, Grundwasserspiegel erholen sich in nicht-extremen Sommern. Der Wasserpreis steigt moderat, bleibt aber erschwinglich.

Deutschland investiert massiv in Leitungsnetz, Grundwasserschutz und wassereffiziente Landwirtschaft. Nitrateintrag sinkt, Grundwasserspiegel erholen sich in nicht-extremen Sommern. Der Wasserpreis steigt moderat, bleibt aber erschwinglich. Realistisch: Investitionen in Leitungsnetze bleiben hinter dem Bedarf zurück. In Trockensommern gibt es regionale Engpässe. Einzelne Kommunen führen Beschränkungen ein. Der Wasserpreis steigt deutlich durch steigende Energiekosten für die Aufbereitung.

Investitionen in Leitungsnetze bleiben hinter dem Bedarf zurück. In Trockensommern gibt es regionale Engpässe. Einzelne Kommunen führen Beschränkungen ein. Der Wasserpreis steigt deutlich durch steigende Energiekosten für die Aufbereitung. Pessimistisch: Mehrere aufeinanderfolgende Dürresommer führen zu dauerhaften Grundwasserproblemen in großen Teilen Ostdeutschlands. Wasserverteilung wird zum politischen Thema zwischen Bundesländern. Wasserintensive Industrien verlagern Produktion.

Was Sie jetzt tun können: Den eigenen Wasserverbrauch kennen, die Gartenbewässerung auf Tropfbewässerung umstellen, und als Unternehmerin oder Unternehmer das Wasserrisiko in das Risikoregister aufnehmen. Ein Kilogramm weniger Rindfleisch pro Monat spart übrigens mehr Wasser als ein Jahr kürzerer Duschzeiten.

Glossar: 14 wichtige Fachbegriffe zu Wasser

Aquifer sind wasserführende Gesteinsschichten aus porösem Material, Kies oder Sand. Fossile Aquifere in Saudi-Arabien und Nordafrika regenerieren sich bei Übernutzung nicht

Aquifer

Aquifer bezeichnet eine wasserführende geologische Schicht, aus der Grundwasser entnommen werden kann. Aquifere bestehen aus porösem Gestein, Kies oder Sand. Nicht-erneuerbare fossile Aquifere in Saudi-Arabien oder Nordafrika wurden über Jahrtausende befüllt und erholen sich bei Übernutzung nicht.

Day Zero

Day Zero bezeichnet den theoretischen Tag, an dem eine Stadtwasserversorgung vollständig abgestellt werden müsste, weil die Reservoire unter ein kritisches Minimum gesunken sind. Kapstadt drohte 2018 der erste Day Zero einer Großstadt weltweit.

Dutch Disease

Dutch Disease (Holländische Krankheit) beschreibt das Paradox, dass Länder mit großem Ressourcenreichtum häufig wirtschaftlich schwächer entwickelt sind als ressourcenarme Länder. Bei Wasser fehlen wasserreichen Ländern oft die institutionellen Anreize für effizienten Umgang mit dem Gut.

Grundwasserleiter

Grundwasserleiter ist das deutsche Äquivalent zu Aquifer. In Deutschland werden rund 70 Prozent des Trinkwassers aus dem Grundwasser gewonnen, weshalb Nitratbelastung durch Landwirtschaft ein dauerhaftes Regulierungsthema bleibt.

Hydrologie

Hydrologie ist die Wissenschaft des Wassers in all seinen Erscheinungsformen und Kreisläufen. Hydrologen untersuchen Niederschlag, Abfluss, Grundwasserbildung und Verdunstung. In Zeiten des Klimawandels ist hydrologisches Modellieren zur Planungsgrundlage für Wasserinfrastruktur geworden.

NEWater

NEWater ist der Markenname Singapurs für gereinigtes Abwasser, das nach mehrstufiger Filtration und UV-Desinfektion Trinkwasserqualität erreicht. NEWater deckt heute rund 40 Prozent des Wasserbedarfs Singapurs und gilt als Referenzmodell für wasserknappes Stadtmanagement.

Nitratbelastung

Nitratbelastung bezeichnet die Anreicherung von Nitraten im Grundwasser durch Überdüngung in der Landwirtschaft. Hohe Nitratwerte im Trinkwasser sind gesundheitlich bedenklich, besonders für Säuglinge. Deutschland wurde von der EU mehrfach abgemahnt und zahlt entsprechende Strafzahlungen.

Resource Curse

Resource Curse (Ressourcenfluch) beschreibt das Paradox, dass Länder mit großem Ressourcenreichtum häufig wirtschaftlich und politisch schwächer entwickelt sind. Bei Wasser zeigt sich ein verwandtes Muster: Wasserreiche Länder neigen dazu, Effizienz zu vernachlässigen und sind auf einen Schock schlecht vorbereitet.

Umkehrosmose

Umkehrosmose ist das zentrale Filterverfahren bei der Meerwasserentsalzung. Wasser wird unter Druck durch eine semipermeable Membran gepresst, die Salze, Bakterien und Schadstoffe zurückhält. Das Verfahren ist energieintensiv, aber die Membrantechnologie hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich verbessert.

Virtuelles Wasser

Virtuelles Wasser bezeichnet das Wasser, das für die Produktion eines Gutes im Herstellungsland verbraucht wurde. Deutschland importiert mit jedem Kilo Kaffee oder Baumwolle Tausende Liter Wasser aus oft wasserarmen Ländern, ohne dass das im Handelspreis erscheint.

Wasserrechte

Wasserrechte sind rechtlich verbriefte Ansprüche auf die Nutzung einer bestimmten Wassermenge. In den USA werden Wasserrechte an der Börse gehandelt. In Deutschland ist Wasser kein Eigentum, sondern unterliegt öffentlichem Recht. Die Bewilligung zur Entnahme erteilt die Wasserbehörde.

Wasserknappheit

Wasserknappheit beschreibt eine Situation, in der die verfügbare Wassermenge die Nachfrage nicht dauerhaft decken kann. Die UN unterscheidet zwischen physischer Knappheit und wirtschaftlicher Knappheit, bei der Wasser verfügbar wäre, aber Infrastruktur und Kapital fehlen. Rund zwei Drittel der weltweiten Wasserknappheit sind wirtschaftlicher Natur.

Water Futures

Water Futures sind Finanzderivate, die erstmals im Dezember 2020 an der Chicago Mercantile Exchange für kalifornisches Wasser gehandelt wurden. Befürworter sehen darin ein Preissignal für Effizienz. Kritiker befürchten, dass Spekulation die Wasserversorgung für arme Haushalte weiter verteuert.

Wasserkreislauf

Wasserkreislauf bezeichnet den ständigen Kreislauf von Verdunstung, Kondensation, Niederschlag und Abfluss, durch den Wasser auf der Erde verteilt wird. Die Erde produziert kein neues Wasser. Der Kreislauf verteilt dasselbe Wasser, das seit Milliarden Jahren auf dem Planeten vorhanden ist, immer neu.

FAQ: Wasser

Wie viel Wasser verbraucht ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland täglich? Ein deutscher Durchschnittshaushalt verbraucht direkt rund 128 Liter pro Person und Tag. Dazu kommt der virtuelle Wasserverbrauch durch Konsum: Lebensmittel, Kleidung, Elektronik. Dieser liegt um ein Vielfaches höher, bei schätzungsweise 3.000 bis 5.000 Litern täglich, wenn man alle importierten Waren einrechnet. Wie abhängig ist Deutschland von Wasserimporten? Deutschland importiert kein Wasser in Flaschen im relevanten Maßstab. Es importiert aber massiv virtuelles Wasser: rund 300 Milliarden Liter jährlich, eingebettet in Lebensmittel, Kleidung und Industriegüter. Deutschland ist damit einer der größten virtuellen Wasserimporteure der Welt. Warum ist Leitungswasser in Deutschland so günstig? Leitungswasser in Deutschland kostet durchschnittlich 0,15 bis 0,25 Cent pro Liter, weil die Wasserversorgung als öffentliche Daseinsvorsorge organisiert ist. Der Preis deckt Betriebskosten, Infrastruktur und Abwasseraufbereitung. Externe Kosten wie Nitratbelastung durch Landwirtschaft sind nicht vollständig eingepreist. Werden Kriege wirklich um Wasser geführt? Ja, bereits heute. Der Nil-Streit zwischen Äthiopien und Ägypten hat militärische Dimensionen erreicht. Syrien, Jemen und der Irak erleben Wasser als Kriegsmittel. Am Mekong übt China Macht über Unterliegerstaaten aus. Zwischen Indien und Pakistan ist der Indus Waters Treaty unter ernstem Druck. Ist Wasser als Menschenrecht wirklich anerkannt? Seit der UN-Resolution 64/292 vom Juli 2010 gilt der Zugang zu sauberem Trinkwasser als Menschenrecht. Durchgesetzt wird es nicht überall. Über 2,2 Milliarden Menschen haben heute noch keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser, und die Resolution ist juristisch nicht bindend. Kann Meerwasserentsalzung die globale Wasserkrise lösen? Technisch ja, wirtschaftlich und ökologisch bedingt. Entsalzung erfordert erhebliche Mengen Energie und produziert hochkonzentrierte Salzlauge. Bei Betrieb mit erneuerbaren Energien verliert das Energieargument an Gewicht. Israel zeigt, dass ein Land seinen Trinkwasserbedarf fast vollständig durch Entsalzung decken kann.

Quellen

UN Water – The United Nations World Water Development Report 2023 – https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2023 – besucht am 30.03.2026

Bundeszentrale für politische Bildung – Dossier Wasser – https://www.bpb.de/themen/umwelt/wasser/ – besucht am 30.03.2026

Bundesumweltamt – Wasserressourcen in Deutschland – https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser – besucht am 30.03.2026

CME Group – NQH2O California Water Index Futures – https://www.cmegroup.com/markets/agriculture/water/nasdaq-veles-california-water-index.html – besucht am 30.03.2026

Water Footprint Network – Produkt-Wasserfußabdrücke – https://www.waterfootprint.org – besucht am 30.03.2026

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft – Trinkwasser in Deutschland – https://www.bdew.de/wasser – besucht am 30.03.2026