Vier Pflanzen entscheiden, ob acht Milliarden Menschen satt werden. Fällt eine aus, hilft kein Notvorrat der Welt.

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Die Welternährung ruht auf einem erstaunlich schmalen Sockel: Vier Feldfrüchte tragen die halbe Kalorienlast der Menschheit, und ihre Anbaugebiete liegen in einer Handvoll Länder. Als im März 2026 der Iran-Krieg die Schifffahrt im Persischen Golf bedrohte, reagierten die Getreidebörsen binnen Tagen.

Brot für die Welt dokumentierte steigende Futures für Weizen, Mais und Soja, getrieben von teurerem Öl und Spekulation. Genau hier beginnt die Geschichte einer Abhängigkeit, die kaum jemand auf dem Schirm hat.

Das Wichtigste in Kürze

Reis , Weizen und Mais liefern laut FAO mehr als 40 Prozent der täglichen Kalorien weltweit. Mit Sojabohnen kommen vier Kulturen auf rund die Hälfte der menschlichen Ernährung.

, und liefern laut FAO mehr als 40 Prozent der täglichen Kalorien weltweit. Mit kommen vier Kulturen auf rund die Hälfte der menschlichen Ernährung. Die Anbaugebiete sind hochkonzentriert: Reis wächst zu fast 90 Prozent in Asien, Weizen zu großen Teilen rund ums Schwarze Meer, Mais und Soja vor allem in Nord- und Südamerika.

Jede der vier Kulturen hat eine eigene Sollbruchstelle: Reis die Exportpolitik, Weizen den Krieg, Mais die Kopplung an den Energiemarkt, Soja die Abhängigkeit von einem einzigen Großabnehmer.

Der Klimawandel könnte die Erträge der Grundnahrungsmittel bis 2050 um bis zu 23 Prozent drücken, regional sehr ungleich verteilt.

Deutschland und die EU hängen besonders an Soja-Importen für die Tierfütterung, ein blinder Fleck der hiesigen Versorgungssicherheit.

Quizkönig?

QUIZ Wissenstest Wie gut kennen Sie die vier Pflanzen der Welt? 10 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Welche vier Kulturen tragen rund die Hälfte der menschlichen Ernährung? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Reis, Weizen, Mais und Soja bilden das Fundament. Reis und Weizen landen direkt auf dem Teller, Mais und Soja meist als Tierfutter und in der Industrie. A Reis, Weizen, Mais und Soja B Kartoffel, Reis, Hirse und Gerste C Weizen, Hafer, Roggen und Mais 2 Welche der vier Kulturen hat die größte Erntemenge weltweit? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Mais führt mit rund 1,265 Milliarden Tonnen, weit vor Weizen (808 Mio. t), Reis (520 Mio. t) und Soja (420 Mio. t). Ausgerechnet der größte Riese landet am wenigsten direkt auf dem Teller. A Weizen B Reis C Mais 3 Wie viel Prozent der Reisproduktion stammen aus Asien? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Fast 90 Prozent des Reises wachsen in Asien, allen voran China und Indien. Diese extreme Konzentration macht jede schlechte Monsunsaison sofort zur Weltnachricht. A Rund 50 Prozent B Fast 90 Prozent C Etwa 70 Prozent 4 Welches Land verhängte 2023 ein folgenreiches Reis-Exportverbot? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Indien, mit über 40 Prozent Weltmarktanteil der größte Reisexporteur, stoppte im Juli 2023 die Ausfuhr von weißem Nicht-Basmati-Reis. Der Weltmarktpreis erreichte den höchsten Stand seit elf Jahren. A Indien B China C Thailand 5 Welche Region war vor dem Ukraine-Krieg der heikle Schwerpunkt des Weizenexports? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Auf Russland und die Ukraine entfielen zusammen fast 28 Prozent der globalen Weizenexporte. Der Krieg machte den Bosporus zum Nadelöhr der Welternährung. A Nordamerika B Südasien C Die Schwarzmeer-Region 6 Was ist die eigentümliche Sollbruchstelle der Sojabohne? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Soja wächst vor allem in Amerika, hängt aber an einem einzigen Großabnehmer: China importiert rund 112 Millionen Tonnen pro Jahr. Diese Abhängigkeit der Importseite ist das Klumpenrisiko. A Der hohe Wasserverbrauch beim Anbau B Die Abhängigkeit von China als Großabnehmer C Die Bindung an den Bosporus 7 Um wie viel könnten die Erträge der Grundnahrungsmittel bis 2050 sinken? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Studien nennen einen Rückgang von bis zu 23 Prozent bis 2050. Die Folgen verteilen sich ungleich: Manche Regionen verlieren stark, während Teile Europas zeitweise sogar profitieren könnten. A Um bis zu 5 Prozent B Um bis zu 12 Prozent C Um bis zu 23 Prozent 8 Warum gilt der Reisanbau als unterschätzter Klimatreiber? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Geflutete Reisfelder sind eine bedeutende Methanquelle, einem Treibhausgas mit vielfach stärkerer Wirkung als Kohlendioxid. Zugleich verschlingt Reis gewaltige Wassermengen. A Geflutete Felder setzen viel Methan frei B Der Transport erfolgt nur per Flugzeug C Reis benötigt besonders viel Künstdünger 9 Wofür steht das Branchenkürzel ABCD im Getreidehandel? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. ABCD steht für Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill und Louis Dreyfus. Diese vier Handelshäuser kontrollieren einen Großteil von Lagerung, Transport und Verarbeitung der gehandelten Agrarrohstoffe. A Vier große Anbauländer für Soja B Die vier dominierenden Agrarhandelshäuser C Vier Klassen von Weizenqualität 10 Bei welchem Grundnahrungsmittel ist Deutschland besonders importabhängig? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Deutschland deckt seinen Bedarf an Sojaschrot für die Tierfütterung fast vollständig über Importe aus Nord- und Südamerika. Damit hängt die heimische Fleisch-, Milch- und Eierproduktion an langen Lieferketten über den Atlantik. A Reis für den direkten Verzehr B Weizen für die Brotherstellung C Sojaschrot als Eiweißfutter

Welche vier Pflanzen entscheiden über satt oder hungrig?

Weltweit stammen 90 Prozent der Nahrungsenergie von nur 15 Pflanzenarten. Vier Kulturen dominieren dabei: Weizen liefert allein 20 Prozent der globalen Nahrung

Von mehr als 50.000 essbaren Pflanzenarten liefern nur 15 rund 90 Prozent der Nahrungsenergie der Welt. Und selbst innerhalb dieser kleinen Gruppe dominieren vier Kulturen so stark, dass man sie als Fundament der Welternährung bezeichnen muss.

Eine im Fachjournal veröffentlichte Analyse eines globalen Handelsmodells mit 177 Ländern bringt die Verhältnisse auf den Punkt: Weizen steuert 20 Prozent zur globalen Ernährung bei, Reis 16 Prozent, Mais 13 Prozent und Soja 8 Prozent. Zusammen also mehr als die Hälfte, und obendrein 61 Prozent des für Menschen produzierten Proteins.

Die Grundnahrungsmittel unterscheiden sich allerdings fundamental in ihrer Rolle. Reis und Weizen landen direkt auf dem Teller, als Schale Reis oder als Brot. Mais und Soja nehmen den Umweg über den Futtertrog: Das meiste wird zu Fleisch, Eiern und Milch, bevor es uns erreicht.

Mais wandert zusätzlich in großem Stil in die Ethanolproduktion. Diese Doppelnatur macht den Vierklang erst interessant, denn sie bedeutet vier verschiedene Wege, auf denen eine Störung bei uns ankommt.

Bei den schieren Mengen führt Mais mit großem Abstand. Das USDA prognostizierte für 2025/26 eine weltweite Maisproduktion von 1,265 Milliarden Tonnen, ein Rekord. Weizen folgt mit rund 808 Millionen Tonnen, Reis mit etwa 520 Millionen, Soja mit gut 420 Millionen.

Wir halten fest: Die Pflanze mit der größten Erntemenge ist zugleich die, die am wenigsten direkt auf unserem Teller landet. Ausgerechnet der unsichtbare Riese trägt die meiste Last.

Kultur Weltproduktion (2025/26, ca.) Hauptverwendung Eigentümlicher Risikotyp Mais 1.265 Mio. t Futter, Ethanol, Stärke Kopplung an Energiemarkt Weizen 808 Mio. t Brotgetreide, direkt Krieg und Geopolitik Reis 520 Mio. t Direkt, rund 3 Mrd. Menschen Exportpolitik der Erzeuger Soja 420 Mio. t Eiweißfutter, Öl Abhängigkeit von China

Warum gerade diese vier? Weil sie gut lagerfähig sind, hohe Erträge liefern und sich über Jahrtausende an ihre Anbauregionen angepasst haben.

Genau diese Effizienz hat jedoch einen Preis: Je schmaler die Basis, desto härter trifft uns der Ausfall eines einzelnen Pfeilers. Die Menschheit hat ihre Ernährung auf Optimierung getrimmt, nicht auf Widerstandskraft.

Vier Pflanzen, eine konzentrierte Welt Wo Reis, Weizen, Mais und Soja wachsen – und warum diese räumliche Enge die Welternährung verwundbar macht. Reis Weizen Mais Soja Reis Asien (China, Indien) ~90 % der Produktion aus einer einzigen Region Weizen Schwarzmeer-Region ~28 % Exportanteil Russland + Ukraine vor dem Krieg Mais USA, Brasilien, Argentinien 1,27 Mrd. t größte Erntemenge der vier Kulturen Soja Amerika → Abnehmer China 112 Mio. t Soja-Import Chinas pro Jahr Anteil an der globalen Ernährung Weizen 20 % Reis 16 % Mais 13 % Soja 8 % Zusammen tragen diese vier Kulturen mehr als die Hälfte der menschlichen Ernährung und 61 Prozent des für Menschen produzierten Proteins. Je schmaler die Basis, desto härter trifft der Ausfall eines einzelnen Pfeilers.

Wo wächst das Brot der Welt, und warum so konzentriert?

Fast 90 Prozent des Reises wachsen in Asien. Diese Enge macht jede schlechte Monsunsaison zur Weltnachricht.

Wer die Landkarte der Welternährung betrachtet, erkennt schnell ein beunruhigendes Muster: Die vier Kulturen wachsen nicht gleichmäßig über den Globus verteilt, sondern ballen sich in wenigen Regionen. Diese Konzentration ist der gemeinsame Nenner aller vier Sollbruchstellen.

Reis zeigt die extremste Bündelung. Fast 90 Prozent der weltweiten Produktion stammen aus Asien, allen voran China und Indien. Reis ist zugleich das wasserintensivste der vier Grundnahrungsmittel und braucht die gefluteten Felder, die das asiatische Monsunklima liefert.

Diese geografische Enge bedeutet: Eine schlechte Monsunsaison oder eine politische Entscheidung in Neu-Delhi wirkt sofort global.

Weizen verteilt sich breiter, hat aber einen geopolitisch heiklen Schwerpunkt rund ums Schwarze Meer. Russland ist mit rund 48 Millionen Tonnen Exportmenge der größte Weizenexporteur der Welt, die Ukraine zählt ebenfalls zu den Schwergewichten.

Diese Schwarzmeer-Achse versorgt vor allem Nordafrika und den Nahen Osten, Regionen, in denen Brot das wichtigste Grundnahrungsmittel ist und in denen Versorgungsausfälle direkt politische Unruhe auslösen.

Mais und Soja teilen sich eine amerikanische Heimat. Die USA sind der weltgrößte Maisproduzent, gefolgt von China, Brasilien und Argentinien. Bei Soja hat Südamerika die Führung übernommen: Brasiliens Ernte 2025/26 könnte 175 Millionen Tonnen erreichen, ein neuer Rekord.

Die Abnehmerseite ist hier das eigentliche Klumpenrisiko, denn China importiert rund 112 Millionen Tonnen Soja jährlich und hängt damit an einer Handvoll südamerikanischer Lieferanten.

Eine Parallele drängt sich auf, die Dr.-Web-Leser aus einem anderen Kontext kennen. Bei den mineralischen Rohstoffen warnt die OECD längst vor gefährlicher Konzentration, wie der Bericht zur Exportbeschränkung bei Kobalt und Seltenen Erden zeigt.

Was für Batterierohstoffe gilt, gilt für Agrarrohstoffe genauso: Wenige Anbieter, viele Abhängige, und ein Hebel für politischen Druck.

Wie machen Krieg und Politik aus Ernten eine Waffe?

Vor Kriegsbeginn stellten Russland und die Ukraine fast 28 Prozent der Weizenexporte. Der Bosporus wurde zum Nadelöhr der Welternährung.

Hier liegt das Herzstück jeder Stoffgeschichte, und bei den Grundnahrungsmitteln ist es besonders brisant. Ressourcen schaffen Abhängigkeiten, Abhängigkeiten schaffen Konflikte, und Konflikte schaffen neue Abhängigkeiten. Dieser Kreislauf zieht sich durch die Geschichte aller vier Kulturen.

Der Weizen liefert das Lehrstück über Krieg. Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine entfielen fast 28 Prozent aller globalen Weizenexporte auf Russland und die Ukraine zusammen. Mit dem Krieg ab Februar 2022 brach die Schwarzmeer-Logistik zusammen, Häfen wurden blockiert, Getreidesilos lagen in Reichweite der Artillerie.

Das später ausgehandelte Schwarzmeer-Getreideabkommen öffnete einen schmalen Korridor, dessen wiederholte Aufkündigung jedes Mal die Preise nach oben trieb. Ägypten, größter Abnehmer russischen wie ukrainischen Weizens, bekam die Verwundbarkeit unmittelbar zu spüren.

Der Reis zeigt, dass es gar keinen Krieg braucht, ein politischer Federstrich genügt. Im Juli 2023 verhängte Indien, mit über 40 Prozent Weltmarktanteil der größte Reisexporteur, ein Exportverbot für weißen Nicht-Basmati-Reis. Der Weltmarktpreis schoss auf den höchsten Stand seit elf Jahren.

Importländer wie Indonesien und die Philippinen zahlten zwischen 30 und 80 US-Dollar (rund 26 bis 69 Euro) pro Tonne mehr, als in ihren Verträgen stand. Joseph Glauber vom International Food Policy Research Institute brachte die Hilflosigkeit der Abnehmer auf den Punkt: Wenn ein Land, auf das 40 Prozent des Welthandels entfallen, die Hälfte seiner Exporte sperrt, hat der Rest der Welt kaum Ausweichmöglichkeiten.

Erst die Wiederaufnahme der Exporte 2024 ließ die Preise um 35 Prozent fallen.

Die Sojabohne wurde im Handelskrieg zwischen den USA und China zur Verhandlungsmasse. China kann seine Soja-Käufe zwischen den USA und Südamerika verschieben und nutzt diesen Hebel als politisches Druckmittel. Jede Eskalation im Zollstreit verschob Milliardenströme von einem Kontinent zum anderen. Für US-Farmer, die auf den chinesischen Absatzmarkt angewiesen sind, bedeutete das existenzielle Unsicherheit.

Und der aktuelle Aufhänger? Der Iran-Krieg im Frühjahr 2026 zeigt, wie eng Energie und Ernährung verzahnt sind. Brot für die Welt beschrieb, wie der Konflikt nicht nur den Düngerexport, sondern auch den Seehandel mit Reis, Weizen, Soja und Mais traf.

Gestiegene Ölpreise und teurere Schiffsversicherungen schlugen direkt auf die Futures durch. Wir sehen hier eine Lehre, die sich durch den ganzen Artikel zieht: Bei den Grundnahrungsmitteln gibt es keine rein landwirtschaftliche Krise. Jede Störung ist immer auch Geopolitik.

Was passiert, wenn das Klima die Ernte kippt?

Bis zu 23 Prozent weniger Ertrag bis 2050. Der Klimawandel trifft die konzentrierten Anbaugebiete am härtesten.

Krieg und Politik sind die akuten Schocks, der Klimawandel ist die schleichende Bedrohung. Und er trifft die Welternährung an ihrer empfindlichsten Stelle, der Konzentration der Anbaugebiete.

Wenn vier Kulturen die halbe Ernährung tragen und jede davon in wenigen Klimazonen wächst, dann genügt eine Verschiebung der Wettermuster, um globale Lücken zu reißen.

Studien zeichnen ein ernüchterndes Bild. Die weltweiten Erträge der Grundnahrungsmittel könnten bis 2050 um bis zu 23 Prozent zurückgehen. Diese Zahl verteilt sich jedoch höchst ungleich: Manche Anbauregionen werden stark eingeschränkt, während in Teilen Europas die Erntemengen sogar steigen könnten.

Diese Ungleichverteilung ist politisch hochbrisant, denn sie trifft tendenziell die Länder am härtesten, die ohnehin schon am Rand der Ernährungssicherheit leben.

Die Wetterphänomene El Niño und La Niña wirken dabei als Verstärker. Sie verschieben Niederschläge über ganze Kontinente, lassen in einem Jahr Felder vertrocknen und im nächsten ersaufen.

Japan erlebte 2023 eine Reiskrise, ausgelöst durch extreme Hitze und reduzierte Erträge, verschärft durch ein Erdbeben und protektionistische Importquoten. Auch Indiens Weizen litt wiederholt unter Hitzewellen, die die Ernte just zur Reifezeit dezimierten.

An dieser Stelle eine klare redaktionelle Einschätzung: Die Monokultur, die uns über Jahrzehnte billige Kalorien beschert hat, wird im Klimawandel zur Achillesferse. Eine Ernährung, die auf vier klimaempfindlichen Pflanzen ruht, ist kein Zeichen von Stärke, sondern von Verletzlichkeit. Die fehlende Vielfalt rächt sich genau dann, wenn das Klima unberechenbar wird.

Was richtet der Anbau selbst an Umwelt an?

Jede Tonne Soja kann ein Stück Cerrado kosten. Brasiliens Anbaufläche wächst Richtung 48 Millionen Hektar.

Die bisherige Perspektive war, was der Welt mit unseren Grundnahrungsmitteln droht. Die Kehrseite ist mindestens so wichtig: Der Anbau dieser vier Kulturen richtet selbst erhebliche Umweltschäden an. Wer über Ernährungssicherheit spricht, muss auch über die ökologischen Kosten reden.

Die Sojabohne trägt die schwerste Hypothek. Die Ausweitung der Anbauflächen in Südamerika geht direkt zulasten von Regenwald und Savanne. Im Amazonasgebiet und im brasilianischen Cerrado weichen artenreiche Ökosysteme den Sojafeldern.

Brasiliens Anbaufläche soll auf rund 48,3 Millionen Hektar wachsen. Da der Großteil des Sojas im Futtertrog landet, hängt diese Entwaldung indirekt an unserem Fleischkonsum.

Der Reis ist ein unterschätzter Klimatreiber. Die gefluteten Reisfelder sind eine bedeutende Quelle von Methan, einem Treibhausgas mit vielfach stärkerer Wirkung als Kohlendioxid. Zugleich verschlingt Reis gewaltige Wassermengen, was in zunehmend trockenen Regionen zu direkter Konkurrenz mit der Trinkwasserversorgung führt.

Die Pflanze, die drei Milliarden Menschen ernährt, heizt also zugleich das Klima an, das ihren eigenen Anbau bedroht.

Mais und in Teilen auch Weizen stehen für die Schattenseiten der Intensivlandwirtschaft. Riesige Monokulturen laugen Böden aus, der hohe Einsatz von Stickstoffdünger belastet Grundwasser und Gewässer, und die Abhängigkeit von Mineraldünger koppelt die Lebensmittelproduktion an die Energiepreise.

Hinzu kommt: Maisanbau für Ethanol konkurriert direkt mit dem Anbau für den Teller. Der indische Agrarexperte Devinder Sharma forderte mit Blick auf steigende Lebensmittelpreise, die USA und die EU sollten die Umleitung von Getreide in die Ethanolproduktion stoppen, immerhin gehe es um zweistellige Millionen-Tonnen-Mengen pro Jahr.

Wer verdient an der Welternährung, und wer hungert?

Vier Handelshäuser dirigieren den Getreidefluss. Ihre Macht liegt nicht im Feld, sondern in Silo und Hafen.

Zwischen dem Feld in der Ukraine und dem Brot in Kairo steht ein erstaunlich kleiner Kreis von Akteuren, der die globalen Warenströme dirigiert. Die Welternährung ist ein Milliardengeschäft, und die Gewinne verteilen sich höchst ungleich.

Vier Handelshäuser dominieren den Getreidehandel so stark, dass die Branche sie unter dem Kürzel ABCD zusammenfasst: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill und Louis Dreyfus.

Diese Konzerne kontrollieren Lagerung, Verschiffung und Verarbeitung eines Großteils der weltweit gehandelten Agrarrohstoffe. Ihre Marktmacht entsteht nicht durch den Besitz von Feldern, sondern durch die Kontrolle der Infrastruktur dazwischen, der Silos, Häfen und Handelsdesks.

Hinzu kommt die Spekulation an den Warenterminbörsen. An der Chicago Board of Trade werden Futures auf Weizen, Mais und Soja gehandelt, ursprünglich als Absicherung für Landwirte gedacht. In Krisenzeiten ziehen jedoch Finanzinvestoren in diese Märkte und verstärken die Preisausschläge.

Wie Preise überhaupt zwischen Angebot, Nachfrage und staatlichem Eingriff entstehen, lässt sich gut am Beispiel der verschiedenen Wirtschaftssysteme nachvollziehen, von der freien Marktbildung bis zum staatlich fixierten Preis.

Wer beim Frühstück Brot, Müsli und ein Glas Milch zu sich nimmt, frühstückt in Wahrheit Weizen, Mais und Soja, und hängt damit an vier Lieferketten, die ein einziger Hafen, ein einziges Exportverbot oder ein einziger Dürresommer ins Wanken bringt. Die Verletzlichkeit unserer Ernährung ist kein fernes Entwicklungsland-Problem, sie steht jeden Morgen auf dem deutschen Küchentisch. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Die Verlierer sind klar benannt: arme Importländer, deren Haushalte einen Großteil ihres Einkommens für Nahrung ausgeben. Steigt der Weltmarktpreis für Weizen oder Reis, rutschen dort Millionen Menschen in Ernährungsunsicherheit. Was an der Börse als Prozentpunkt erscheint, bedeutet im Globalen Süden den Unterschied zwischen satt und hungrig.

Wie zerbrechlich sind die Lieferketten wirklich?

Bosporus, Suez, Panama, Mississippi. Vier Nadelöhre entscheiden, ob die Ernte den Teller erreicht.

Die Anbaukonzentration ist die eine Hälfte des Risikos, die Transportwege sind die andere. Die Grundnahrungsmittel der Welt fließen durch eine Handvoll geografischer Nadelöhre, deren Verstopfung jeweils einen erheblichen Teil des Welthandels lahmlegt.

Der Bosporus ist das Tor, durch das der Schwarzmeer-Weizen den Weltmarkt erreicht. Eine Blockade dort, ob durch Krieg, Unfall oder politische Sperre, kappt die Versorgung Nordafrikas und des Nahen Ostens. Der Suezkanal und der Panamakanal bündeln weitere Hauptadern des Agrarhandels.

Beim Panamakanal hat sich gezeigt, wie der Klimawandel direkt auf die Logistik durchschlägt: Niedrigwasser infolge von Dürre zwang die Behörden zur Drosselung der Durchfahrten.

Selbst Binnengewässer sind kritische Engpässe. Ein erheblicher Teil des US-Maises und der US-Sojabohnen wird über den Mississippi zu den Exporthäfen verschifft. In Dürrejahren sinken die Pegelstände so weit, dass Lastkähne nur noch teilbeladen fahren können, was die Transportkosten in die Höhe treibt.

Verschärfend kommt hinzu, dass die globalen Lagerbestände vielerorts auf Rekordtiefs liegen. Bei Mais etwa steigt der Verbrauch so stark, dass die Vorräte trotz Rekordernte schrumpfen. Geringe Lager bedeuten geringe Puffer, und geringe Puffer bedeuten heftige Preisausschläge bei jeder Störung.

Vier Nadelöhre, eine verwundbare Versorgung Durch diese Engpässe fließt das Brot der Welt. Ein blockierter Punkt genügt, und ein Teil des Welthandels steht still. Bosporus Weizen Das Tor des Schwarzmeer-Weizens zum Weltmarkt. Eine Sperre kappt die Versorgung Nordafrikas und des Nahen Ostens. Suezkanal Getreide, Öl Hauptader zwischen Europa, Asien und Ostafrika. Eine Blockade verteuert und verzögert ganze Handelsströme. Panamakanal Mais, Soja Hier schlägt der Klimawandel direkt durch: Niedrigwasser durch Dürre zwang die Behörden zur Drosselung der Durchfahrten. Mississippi US-Mais, US-Soja Ein Großteil der US-Ernte fährt über den Fluss. In Dürrejahren sinken die Pegel, Lastkähne fahren nur teilbeladen. Verschärfend kommt hinzu: Die globalen Lagerbestände liegen vielerorts auf Rekordtiefs. Bei Mais schrumpfen die Vorräte trotz Rekordernte. Geringe Puffer bedeuten heftige Preisausschläge bei jeder Störung.

Wie sichern wir die Ernährung von morgen?

Vielfalt schlägt Effizienz. Vergessene Kulturen wie Hirse vertragen Trockenheit besser als die hochgezüchteten Hauptgetreide.

Die Diagnose ist ernüchternd, doch sie ist kein Grund für Fatalismus. Die Verwundbarkeit der Welternährung ist menschengemacht und damit veränderbar. Mehrere Hebel stehen zur Verfügung, und einige bewegen sich bereits.

Der wichtigste Ansatz ist die Diversifizierung. Eine Ernährung, die auf mehr als vier Kulturen ruht, ist widerstandsfähiger gegen Klimaschocks und Pflanzenkrankheiten. Vernachlässigte Kulturen wie Hirse, Sorghum oder Hülsenfrüchte vertragen Trockenheit und magere Böden oft besser als die hochgezüchteten Hauptgetreide.

Bisher fließt jedoch der Löwenanteil der Agrarforschung in Weizen, Reis und Mais, was deren Vorsprung künstlich zementiert.

Weitere Hebel greifen ineinander:

Lagerhaltung ausbauen. Strategische Reserven puffern Ernteausfälle und nehmen Spekulanten den Hebel. Wer Vorräte hat, muss nicht zum Höchstpreis am Spotmarkt kaufen. Den Futter- und Ethanol-Umweg verkürzen. Ein erheblicher Teil von Mais und Soja wird verfüttert oder vertankt. Schon eine moderate Verschiebung Richtung direkter menschlicher Ernährung entlastet die Bilanz spürbar. Regionale Resilienz stärken. Lokale und regionale Anbaukapazitäten verringern die Abhängigkeit von wenigen Exporteuren und langen Seewegen.

Auch technologisch tut sich etwas. Die Lebensmittelbranche investiert zunehmend in Innovation, wie der Blick auf das wachsende Foodtech-Investment zeigt, von dürreresistenter Züchtung bis zu alternativen Proteinquellen, die den Soja-Futter-Umweg umgehen.

Wir bewerten das nüchtern: Diese Ansätze lösen das Grundproblem nicht über Nacht, aber sie verbreitern die Basis, auf der die Ernährung von morgen steht.

Was bedeutet das für Deutschland und die EU?

Soja im Futtertrog, Weizen im Brot. Deutschlands Versorgungssicherheit hängt an Lieferketten über den Atlantik.

Die deutsche Diskussion über Versorgungssicherheit dreht sich meist um Gas und seltene Metalle. Bei der Welternährung liegt der blinde Fleck woanders, und er heißt Soja.

Deutschland und die EU importieren gewaltige Mengen Sojaschrot als Eiweißfutter für die Tierhaltung, ganz überwiegend aus Nord- und Südamerika. Die hiesige Fleisch-, Milch- und Eierproduktion hängt damit an einer Lieferkette, die durch südamerikanische Häfen und über den Atlantik führt.

Die Preiseffekte sind real und messbar. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verteuerten sich in Deutschland Mehl, Backwaren und Speiseöle deutlich, ein direkter Durchschlag der Schwarzmeer-Krise auf den Einkaufswagen.

Da Agrarrohstoffe in US-Dollar gehandelt werden, wirkt zusätzlich der Wechselkurs. Beim aktuellen EZB-Referenzkurs von 1,1573 Dollar je Euro (Stand 9. Juni 2026) verbilligt ein starker Euro die Importe, ein schwächerer verteuert sie.

Drei Szenarien für die kommenden Monate lassen sich skizzieren:

Optimistisch: Rekordernten in Südamerika und stabile Schwarzmeer-Logistik halten die Preise niedrig. Die Reispreise stabilisieren sich auf dem niedrigsten Niveau seit einem Jahrzehnt.

Rekordernten in Südamerika und stabile Schwarzmeer-Logistik halten die Preise niedrig. Die Reispreise stabilisieren sich auf dem niedrigsten Niveau seit einem Jahrzehnt. Realistisch: Einzelne Wetter- oder Konfliktschocks sorgen für Preisspitzen bei einzelnen Kulturen, ohne dass das Gesamtsystem kippt. Volatilität bleibt der Normalzustand.

Einzelne Wetter- oder Konfliktschocks sorgen für Preisspitzen bei einzelnen Kulturen, ohne dass das Gesamtsystem kippt. Volatilität bleibt der Normalzustand. Pessimistisch: Ein gleichzeitiger Schock aus Klima, Krieg und Exportbeschränkung trifft mehrere Kulturen zugleich und löst eine Lebensmittelpreis-Inflation wie 2022 aus.

Für Unternehmen mit Bezug zu Lebensmitteln, Gastronomie oder Logistik lautet die praktische Empfehlung, Lieferketten streikfest und schockfest zu planen, Bezugsquellen zu diversifizieren und Preisrisiken über längerfristige Kontrakte abzusichern.

Verbraucher wiederum sollten wissen: Ihr Frühstück hängt an vier Pflanzen und einem guten Dutzend Häfen. Diese Erkenntnis allein schärft den Blick für die nächste Krise, die kommen wird.

Glossar: 13 wichtige Fachbegriffe zur Welternährung

Die vier Agrarhandelshäuser Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill und Louis Dreyfus kontrollieren Lagerung, Transport und Verarbeitung globaler Grundnahrungsmittel

ABCD-Konzerne

ABCD-Konzerne ist das Branchenkürzel für die vier dominierenden Agrarhandelshäuser Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill und Louis Dreyfus. Sie kontrollieren einen Großteil von Lagerung, Transport und Verarbeitung der global gehandelten Grundnahrungsmittel.

Agrarrohstoff

Ein Agrarrohstoff ist ein landwirtschaftlich erzeugtes, handelbares Gut wie Weizen, Reis oder Soja. Anders als mineralische Rohstoffe wächst er nach, hängt aber stark von Wetter und Anbaufläche ab.

El Niño und La Niña

El Niño und La Niña bezeichnen gegensätzliche Phasen eines pazifischen Klimamusters, das weltweit Niederschläge und Temperaturen verschiebt. Beide Phasen können Ernten in wichtigen Anbauregionen massiv beeinträchtigen.

Ernährungssicherheit

Ernährungssicherheit bedeutet, dass alle Menschen jederzeit Zugang zu ausreichender, sicherer und nährstoffreicher Nahrung haben. Sie gilt als gefährdet, sobald Versorgung oder Bezahlbarkeit der Grundnahrungsmittel ins Wanken geraten.

Ethanol

Ethanol ist ein aus Pflanzen wie Mais gewonnener Biokraftstoff. Die Verwendung von Mais für Ethanol konkurriert direkt mit der Nutzung als Nahrungs- und Futtermittel.

FAO

Die FAO ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Sie erhebt globale Daten zu Produktion, Handel und Versorgung und gilt als zentrale Referenz für Fragen der Welternährung.

Futures

Futures sind börsengehandelte Verträge über die spätere Lieferung einer Ware zu einem heute festgelegten Preis. Bei Agrarrohstoffen dienen sie der Absicherung, verstärken in Krisen aber auch spekulative Preisausschläge.

Grundnahrungsmittel

Ein Grundnahrungsmittel deckt im jeweiligen Kulturkreis den Hauptteil der täglichen Kalorienzufuhr. Weltweit dominieren Reis, Weizen, Mais und Soja diese Rolle.

Monokultur

Eine Monokultur ist der großflächige Anbau einer einzigen Pflanzenart. Sie steigert die Effizienz, erhöht aber die Anfälligkeit für Schädlinge, Krankheiten und Klimaschocks.

Ressourcenfluch

Der Ressourcenfluch beschreibt das Phänomen, dass rohstoffreiche Länder ökonomisch oft schlechter abschneiden als rohstoffarme. Bei Agrarexporteuren zeigt er sich in einseitiger Abhängigkeit von wenigen Weltmarktpreisen.

Schwarzmeer-Getreideabkommen

Das Schwarzmeer-Getreideabkommen war eine Vereinbarung, die nach Kriegsbeginn einen Exportkorridor für ukrainisches Getreide öffnete. Seine wiederholte Aufkündigung trieb jedes Mal die Weltmarktpreise nach oben.

Sojaschrot

Sojaschrot ist das eiweißreiche Nebenprodukt der Sojaölgewinnung und das wichtigste Eiweißfuttermittel der Tierhaltung. Deutschland deckt seinen Bedarf fast vollständig über Importe.

Welternährung

Die Welternährung umfasst die globale Versorgung der Menschheit mit Nahrung. Sie ruht auf einer schmalen Basis weniger Kulturen, deren Anbau geografisch hochkonzentriert ist.

Häufige Fragen zur Welternährung

Reis, Weizen, Mais und Sojabohnen decken die Hälfte der weltweiten Ernährung. Reis und Weizen werden direkt gegessen, Mais und Soja dienen hauptsächlich als Tierfutter und Rohstoff

Welche Grundnahrungsmittel ernähren die Welt? Die Welt ernährt sich vor allem von vier Kulturen: Reis, Weizen, Mais und Sojabohnen. Reis und Weizen landen direkt auf dem Teller, Mais und Soja überwiegend als Tierfutter und in der Industrie. Zusammen decken sie rund die Hälfte der menschlichen Ernährung. Wie viel Prozent der Kalorien kommen aus Weizen, Reis und Mais? Nach Angaben der FAO liefern die drei Kulturen Reis, Weizen und Mais mehr als 40 Prozent der täglichen Kalorien weltweit. Rechnet man Sojabohnen hinzu, steigt der Anteil an der globalen Ernährung auf etwa 50 Prozent. Was passiert mit der Welternährung bei Krieg? Kriege treffen die Welternährung über zwei Wege: Sie unterbrechen den Anbau in Konfliktregionen und blockieren Transportwege wie das Schwarze Meer. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, die zusammen mit Russland fast 28 Prozent der Weizenexporte stellte, stiegen die Weltmarktpreise sprunghaft. Wie wirkt der Klimawandel auf die Ernteerträge? Der Klimawandel kann die Erträge der Grundnahrungsmittel bis 2050 um bis zu 23 Prozent senken. Die Folgen verteilen sich ungleich: Manche Regionen verlieren stark an Ertrag, während andere wie Teile Europas zeitweise sogar profitieren könnten. Wie abhängig ist Deutschland von Lebensmittelimporten? Deutschland ist besonders bei Sojaschrot für die Tierfütterung fast vollständig auf Importe aus Nord- und Südamerika angewiesen. Damit hängt die heimische Fleisch-, Milch- und Eierproduktion an langen Lieferketten über den Atlantik. Was war Indiens Reis-Exportverbot 2023? Im Juli 2023 stoppte Indien, der größte Reisexporteur mit über 40 Prozent Weltmarktanteil, die Ausfuhr von weißem Nicht-Basmati-Reis. Der Weltmarktpreis erreichte den höchsten Stand seit elf Jahren, bevor die Wiederaufnahme der Exporte 2024 die Preise wieder um 35 Prozent fallen ließ.

Quellen

WASDE-Report Mai 2025: Rekordernten bei Weizen und Mais, Sojabestände sinken weltweit

Food and Agriculture Organization (FAO) – Dimensions of need: Staple foods, What do people eat? – https://www.fao.org/4/u8480e/u8480e07.htm – besucht am 10.06.2026

USDA / InsiderWeek – WASDE Report Mai 2025: Rekordernten Weizen und Mais, sinkende Sojabestände – https://insider-week.com/de/news/wasde-report-mai-2025-rekordproduktion-weizen-mais-sinkende-sojabohnen-bestaende/ – besucht am 10.06.2026

Statista – Weizen: Führende Exportländer weltweit bis 2025/26 – https://de.statista.com/statistik/daten/studie/262309/umfrage/groesste-weizenexporteure-weltweit/ – besucht am 10.06.2026

top agrar – Indisches Exportverbot für weißen Reis – https://www.topagrar.com/markt/news/indisches-importverbot-fuer-weissen-reis-droht-lebensmittelinflation-anzuheizen-13436762.html – besucht am 10.06.2026

Coface – Nach Indiens Kurswechsel: Reispreise fallen auf 8-Jahres-Tief – https://www.coface.de/news-wirtschaftsstudien-insights/nach-indiens-kurswechsel-reispreise-fallen-auf-8-jahres-tief – besucht am 10.06.2026

agrarheute – Getreidemarkt: USDA erwartet Rekordernte, Maisbestände extrem niedrig – https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/getreidemarkt-usda-erwartet-rekordernte-maisbestaende-extrem-niedrig-634378 – besucht am 10.06.2026

Brot für die Welt – Wie der Iran-Krieg die Welternährung bedroht – https://www.brot-fuer-die-welt.de/blog/2026-wie-der-iran-krieg-die-welternaehrung-bedroht/ – besucht am 10.06.2026

Cultivar Magazine – Brasiliens Sojabohnenernte 2025/26 steuert auf Rekord zu – https://revistacultivar-de.com/index.php/Nachrichten/Brasiliens-Sojabohnenernte-2025-26-steuert-auf-einen-neuen-Rekord-zu – besucht am 10.06.2026

NZZ – Weizen, Reis, Mais: Die Welternährung ist abhängig von drei Arten – https://www.nzz.ch/wissenschaft/weizen-reis-mais-die-welternaehrung-ist-abhaengig-von-drei-arten-ld.1688318 – besucht am 10.06.2026

Europäische Zentralbank – Euro-Referenzkurs USD (9.6.2026: 1,1573) – https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.de.html – besucht am 10.06.2026

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