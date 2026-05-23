Europäische Foodtech-Startups haben 2025 nur noch 3 Milliarden Euro eingesammelt. Ein Minus von 25 Prozent. Aber das Geld fließt jetzt klarer in Sektoren mit Skalierungspfad. Das zeigt der neue Report von DigitalFoodLab.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt einem Foodtech-Startup geglaubt, wenn es eine Welt ohne Tierhaltung versprach? Nach den Insolvenzen von Infarm, AeroFarms und Plenty wird genau hingeschaut. Der State-of-European-FoodTech-Report 2026 von DigitalFoodLab zeigt, dass die Branche in eine reifere Phase eintritt.

Das Wichtigste in Kürze

3 Mrd. Euro Foodtech-Investment 2025, ein Rückgang um 25 Prozent gegenüber 2024

Europa hält 28 Prozent des globalen Foodtech-Investments

Kapital fließt klar in AgTech, Aquakultur, Robotik, Bio-Inputs, Präzisionsfermentation

Frühphasen-Investments bleiben stabil, das ist das positive Signal

Novel-Food-Verordnung treibt Startups in die USA und nach Singapur

Welche Sektoren ziehen jetzt Kapital an?

Fünf Gewinner-Kategorien nach Hype-Crash: AgTech, Aquakultur, Ernte-Robotik, Bio-Inputs und Präzisionsfermentation – alle mit hohem Infrastruktur- und Skalierungsbedarf

Der Report identifiziert fünf Gewinner-Kategorien nach dem Hype-Crash: AgTech für präzise Landwirtschaft, Aquakultur für nachhaltige Fischzucht, Robotik für Ernte- und Verarbeitungsautomatisierung, Bio-Inputs als Pestizid- und Dünger-Alternativen, sowie Präzisionsfermentation für Proteine ohne Tier.

Was diese fünf eint, ist die Infrastruktur-Schwere: Sie brauchen Hardware, Lizenzen und Skalierung. Genau das, was Pure-Software-Foodtechs nicht liefern konnten.

Cell-Cultivated-Meat steht weniger gut da. Das niederländische Unternehmen Meatable, das im April 2024 als erstes EU-Startup eine EFSA-Zulassung für eine öffentliche Wurst-Verkostung erhielt, musste im Dezember 2025 schließen. Grund war eine geplatzte Finanzierungsrunde. Anders das britische Meatly, das im Mai 2026 mit 10,4 Millionen Pfund Series-A-Geld für kultiviertes Heimtierfutter durchstartete.

Warum verlassen so viele Startups Europa?

EU-Novel-Food-Verordnung verzögert Markteintritt neuer Lebensmittelproteine erheblich. EFSA-Zulassung dauert Jahre, während USA und Singapur schnellere Wege bieten

Die Novel-Food-Verordnung der EU bremst den Markteintritt neuer Lebensmittelproteine systematisch. Eine EFSA-Zulassung dauert mehrere Jahre, die Anforderungen sind laut Branchenvertretern „unklar“. In den USA reicht der GRAS-Status, in Singapur gibt es regulatorische Sandboxen. Viele europäische Startups beantragen daher zuerst die US-Zulassung, validieren den Markt dort und kommen erst danach mit EU-Zulassung zurück. Standing Ovation aus Paris hat im März 2026 30 Millionen Euro Series-B für genau diese Strategie eingesammelt.

Europa hat die Wissenschaft, die Patente und die Gründer. Aber wir vertreiben die Wertschöpfung über die EFSA in andere Wirtschaftsräume. Ein zweiter EU-Biotech-Act Ende 2026 muss die Novel-Food-Pipeline beschleunigen, sonst landet das nächste Käse-Einhorn in Singapur. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für deutsche Mittelständler?

Lebensmittelhersteller wie REWE Group investieren zunehmend in Foodtech-Startups und ersetzen damit klassische Venture-Capital-Geber

Lebensmittelhersteller werden zur wichtigsten Investoren-Gruppe für Foodtech-Startups, nicht mehr klassische VCs. REWE Group wird im Report als deutscher Sonderfall positiv hervorgehoben, weil der Konzern aktiv in Startups investiert und Partnerschaften eingeht. Nosh.bio aus Berlin hat im vergangenen Jahr eine einwöchige Kantinen-Partnerschaft mit Speisemanufaktur Adlershof durchgeführt, um sein Koji-basiertes Hybrid-Hackfleisch zu testen.

Für die deutsche Industrie heißt das: Wer als Lebensmittelhersteller oder Ingredient-Lieferant heute kein Innovationsbudget für Startups hat, riskiert in fünf Jahren den Anschluss an die Hauptlieferanten zu verlieren. Der vollständige Tech.eu-Bericht zu DigitalFoodLabs Auswertung beschreibt die kommende Welle von 12 bis 18 Monaten als die kritische Phase, in der reife Technologien in den Markt drängen.

Und was macht der Discounter? Aldi & Co.: Wie verdienen Discounter mit Billigpreisen Milliarden?

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