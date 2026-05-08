Berlin, Hamburg, Bonn und Leipzig setzen auf das Schwammstadt-Konzept gegen Starkregen und Hitze. Die Stadt Bonn hat 2026 ein gesamtstädtisches Schwammstadt-Konzept vorgelegt. Was die Praxis konkret bringt und warum deutsche Mittelständler in der Bauwirtschaft das Thema auf dem Schirm haben sollten.

Stellen Sie sich vor, eine Stadt funktioniert wie ein Schwamm. Bei Starkregen saugt sie das Wasser auf, bei Hitze verdunstet es und kühlt die Luft. Was nach Stadtutopie klingt, ist seit zwei Jahrzehnten ein international etabliertes Konzept der Stadtplanung. Der Begriff Sponge City stammt aus China und wird in Deutschland zunehmend ernst genommen, nachdem Hochwasser-Ereignisse in Mittel- und Osteuropa 2024 erneut die Limits der konventionellen Kanalisation gezeigt haben.

Das Wichtigste in Kürze

Bonn legte 2026 ein gesamtstädtisches Schwammstadt-Konzept im Rahmen der Stadt- und Freiraumplanung vor

Berlin betreibt mit der Regenwasseragentur eine eigene Schwammstadt-Anlaufstelle

Hamburg-RISA: Regenwasser-Infrastruktur-Anpassungs-Projekt seit Jahren in Umsetzung

Leipzig: Lenkungsnetzwerk Wassersensible Stadtentwicklung nach Überflutung des Lindenauer Markts 2021

Was Schwammstadt konkret bedeutet

Schwammstadt-Prinzip: Durchlässige Beläge, Versickerungsmulden, Gründächer und unterirdische Speicher halten Regenwasser vor Ort zurück

Eine Schwammstadt nimmt Regenwasser dort auf, wo es fällt, statt es schnellstmöglich in die Kanalisation zu leiten. Das geht über mehrere Bausteine: durchlässige Pflasterbeläge, Versickerungsmulden, Gründächer, Fassadenbegrünung, unterirdische Speicher und multifunktionale Plätze, die bei Starkregen als Rückhaltebecken funktionieren.

Der Effekt ist messbar. Hamburg hat mit dem Projekt RISA seit Jahren Erfahrungen mit dezentraler Regenwasser-Bewirtschaftung gesammelt. Die Hansestadt zeigt, dass selbst dicht bebaute Quartiere durch konsequente Entsiegelung und Begrünung den Abfluss in die Kanalisation um zweistellige Prozentwerte reduzieren können. Bei Starkregen entscheidet das über Überschwemmung oder Glimpf.

Wie Berlin den Markt prägt

Berlins Regenwasseragentur berät Bauherren und Planer bei der Umsetzung von Schwammstadt-Prinzipien und unterstützt Pilotprojekte wie die Rummelsburger Bucht

Berlin ist deutscher Schwammstadt-Vorreiter. Die Berliner Regenwasseragentur ist eine zentrale Anlaufstelle für Bauherren, Architekten und Verwaltungen, die mit Sponge-City-Prinzipien planen wollen. Sie liefert Hintergrundinformationen, Förderhinweise und rechtliche Grundlagen.

Berliner Pilotprojekte wie das Quartier Rummelsburger Bucht zeigen, wie Schwammstadt in Neubau-Quartieren konsequent umgesetzt werden kann. Das Berliner Landschaftsarchitekturbüro bgmr hat den Begriff Schwammstadt sogar als Wortmarke eingetragen, ein Hinweis auf die wirtschaftliche Bedeutung des Themas. Die Begriffe Schwammstadt und Sponge City stehen als Markenversprechen, an denen sich Architektur- und Bau-Dienstleister differenzieren.

Schwammstadt ist nicht mehr Stadt-Lyrik, sondern handfestes Bau- und Versicherungsrecht. Wer als Bauträger 2026 noch ohne Versickerungskonzept plant, riskiert nicht nur Überschwemmungsschäden, sondern auch Probleme bei der Genehmigung. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Bonn 2026 vorlegt

Bonn präsentiert 2026 ein gesamtstädtisches Klimaanpassungskonzept mit Schwammstadt-Prinzipien, Hitzeminderung, Begrünung und Verkehrsberuhigung

Die Stadt Bonn hat 2026 ein gesamtstädtisches Konzept zur Klimaanpassung im Rahmen der Stadt- und Freiraumplanung vorgelegt. Das Konzept verbindet Schwammstadt-Prinzipien mit Hitzeanpassung, Begrünung und Verkehrsberuhigung. Es ist eines der ersten gesamtstädtischen Schwammstadt-Konzepte in Deutschland und gilt als Modell für mittelgroße Großstädte.

Konkret bedeutet das für Bauherren in Bonn: Neubauten müssen Versickerungs- und Verdunstungsmöglichkeiten vorsehen, Bestandsgebäude bei Sanierungen klimaresilient ertüchtigt werden. Fördergelder über den Bund (BMWSB Modellprojekte Smart Cities) und KfW-Programme für klimaangepasste Stadtentwicklung sind verfügbar.

Was die Praxis blockiert

Schwammstadt-Konzepte scheitern oft an Flächenmangel in dichten Quartieren, wo Wohnen, Gewerbe und Verkehr konkurrieren. Multifunktionale Flächen bieten Lösungen

Drei Hindernisse bremsen die Schwammstadt-Verbreitung.

Flächenkonkurrenz in dichten Quartieren

In innerstädtischen Lagen konkurrieren Wohnen, Gewerbe, Verkehr und Grünflächen um wenige Quadratmeter. Schwammstadt-Elemente brauchen Platz, der oft schon verplant ist. Die Lösung sind multifunktionale Flächen: ein Spielplatz, der bei Starkregen zum Rückhaltebecken wird, oder eine Tiefgaragenzufahrt mit durchlässigem Pflaster.

Investitionskosten und Betreibermodelle

Schwammstadt-Lösungen sind in der Anschaffung oft teurer als konventionelle Asphaltierung oder verrohrte Kanalisation. Der Return on Investment kommt über vermiedene Schadenskosten bei Starkregen und über die Kühlwirkung im Sommer. Die Ökonomie überzeugt langfristig, aber Kämmerer in Krisen-Haushalten denken kurzfristig.

Fachkräfte und Know-how

Bauplanung mit Schwammstadt-Prinzipien verlangt interdisziplinäre Teams aus Stadtplanung, Wasserwirtschaft, Landschaftsarchitektur und Versicherungswesen. Solche Teams sind in deutschen Verwaltungen rar. Mittelständler in der Bauwirtschaft können hier Beratungs-Lücken schließen.

Was Mittelständler jetzt prüfen sollten

Schwammstadt-Kompetenzen werden ab 2026 in Bauwirtschaft, Landschaftsarchitektur und Versicherung zur Anforderung. EU-Programm und deutsche Großstädte treiben diese Entwicklung voran

Wer in der Bauwirtschaft, Landschaftsarchitektur oder Versicherungsbranche tätig ist, sollte 2026 Schwammstadt-Kompetenzen aufbauen. Die EU treibt das Thema über das Mission Climate-Neutral and Smart Cities-Programm voran. Deutsche Großstädte folgen mit eigenen Konzepten. Wer die ersten Aufträge in Bonn, Hamburg oder Berlin abwickelt, baut Referenzen für den nächsten Marktwachstums-Zyklus auf.

Die Schnittstelle zur Verkehrswende ist besonders fruchtbar. Entsiegelte Parkplätze, begrünte Bushaltestellen und Fahrradstraßen mit Versickerungsmulden verbinden Mobilitäts- und Klimaanpassungs-Ziele in einer Maßnahme. Wer beides zusammen denkt, spart Investitionskosten und bekommt politisch leichter Zustimmung.

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