Paris hat seine Niedrigemissionszone Ende 2025 verlängert und gleichzeitig entschärft. Crit’Air-3-Fahrzeuge dürfen bis Ende 2026 ohne Bußgeld weiterfahren. Trotzdem gilt die ZFE Grand Paris als europäisches Vorbild: Stickoxid- und Feinstaubwerte sind messbar gesunken. Was deutsche Kommunen daraus lernen können.

Geht es Ihnen auch so? Ihre Lieferflotte fährt regelmäßig nach Frankreich, und seit 2025 stehen Ihre Fahrer häufiger als gewünscht vor der Frage, ob ihre Fahrzeuge in Paris noch fahren dürfen. Die Antwort ist gerade etwas einfacher geworden. Die Métropole du Grand Paris hat die Sanktionsfrist für Crit’Air-3-Fahrzeuge bis Ende 2026 verlängert. Eine pädagogische Phase, die zeigt, wie politisch heikel Niedrigemissionszonen geworden sind.

Das Wichtigste in Kürze

Pariser ZFE Grand Paris umfasst 815 km² mit 7,2 Millionen Einwohnern und 77 Gemeinden

Crit’Air-3-Fahrzeuge: Sanktionsfreie Phase bis Dezember 2026 verlängert

ZFE-Pass 24h erlaubt 24 Tage uneingeschränkte Einfahrt pro Jahr plus Wochenenden

Stickoxid- und Feinstaubwerte in Paris seit Einführung der ZFE messbar gesunken

Was hat sich Ende 2025 geändert?

Crit’Air-3-Fahrzeuge dürfen bis Dezember 2026 in der Métropole Grand Paris fahren. Die Übergangsfrist wurde am 22. Dezember 2025 verlängert

Die Métropole du Grand Paris hat am 22. Dezember 2025 eine Verlängerung der Übergangsfrist beschlossen. Fahrzeuge mit Crit’Air-3-Plakette, also Diesel ab Erstzulassung 2006 und Benziner ab 2006, dürfen bis Dezember 2026 ohne Bußgeld in der Zone fahren. Eigentlich sollten sie seit Januar 2025 vollständig ausgeschlossen sein.

Die offizielle Mitteilung der Metropolregion nennt eine pädagogische Phase als Begründung. In dieser Zeit werden Verstöße erfasst, aber nicht sanktioniert. Seit Januar 2025 wurden bereits rund 38.000 ZFE-Pässe ausgestellt, die Fahrern flexible Einfahrten erlauben, und 3.900 Ausnahmegenehmigungen bewilligt, vor allem für medizinische Behandlungen, Schichtarbeit oder berufliche Weiterbildungen.

Wer ist betroffen, wer nicht?

Pariser ZFE Mo–Fr 8–20 Uhr, Lkw/Busse auch am Wochenende. Crit’Air-Plakette erforderlich, Bußgelder 68–375 Euro. Gilt auch für ausländische Fahrzeuge und deutsche Pendler

Die Pariser ZFE gilt Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr. Lkw und Busse haben strengere Regeln und sind auch am Wochenende betroffen. Ohne Crit’Air-Plakette gibt es weiterhin Bußgelder zwischen 68 und 375 Euro. Auch ausländische Fahrzeuge brauchen die Plakette, das gilt für deutsche Pendler und Spediteure mit Ile-de-France-Geschäft.

Die ZFE umfasst 77 von 131 Metropolgemeinden, der Périphérique selbst gehört nicht dazu. Innerhalb der Stadt Paris gilt zusätzlich die strengere ZFE Paris ZCR mit eigenen Regeln. Wer also als Logistikunternehmen die Pariser Innenstadt anfährt, sollte zwischen den drei Zonenstufen unterscheiden und seine Flotte entsprechend einteilen.

Paris hat in zehn Jahren mehr für saubere Luft erreicht als die meisten deutschen Großstädte. Dass die Stadt jetzt zurückrudert, ist kein Scheitern, sondern eine politische Pause. Genau diese Phase müssen deutsche Bürgermeister beobachten, bevor sie eigene Niedrigemissionszonen verschärfen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was haben die ZFE-Maßnahmen gebracht?

Stickstoffdioxid- und Feinstaubwerte in Paris seit 2015 deutlich gesunken. Fahrzeugbeschränkungen für ältere Autos zeigen messbare Erfolge

Trotz aller politischen Rückschläge zeigt Paris messbare Erfolge. Stickstoffdioxid- und Feinstaubwerte sind seit Einführung der ersten Restriktionsstufe 2015 deutlich zurückgegangen. Die Beschränkungen für ältere, schadstoffreichere Fahrzeuge tragen laut Studien wesentlich zu dieser Verbesserung bei.

Die wahrgenommenen Effekte für Bewohner sind schwerer zu quantifizieren, aber Befragungen der Stadt zeigen, dass Pariser deutlich seltener über schlechte Luft klagen als noch vor zehn Jahren. Gleichzeitig hat sich der Modal Split verschoben: Mehr Pariser fahren Rad oder nutzen Métro und Bus, weniger besitzen ein eigenes Auto. Die Stadt hat in den letzten Jahren konsequent in Radwege und ÖPNV investiert, parallel zur ZFE-Strategie.

Politik gegen Praxis

Nationalversammlung beschließt Verlängerung der ZFE-Frist, plant aber komplette Abschaffung statt strenger Verbote

Die Verlängerung der Frist ist politisch motiviert. Die Nationalversammlung hat im Mai 2025 sogar die komplette Abschaffung der ZFE beschlossen, getragen von Republikanern und Rassemblement National. Der Beschluss hat den Gesetzgebungsweg bislang nicht durchlaufen, die ZFE gilt also weiterhin. Die politische Stimmung deutet aber darauf hin, dass strikte Verbote zugunsten flexibler Lösungen weichen.

Diese Spannung zwischen Klimazielen und Alltagswirklichkeit kennen auch deutsche Städte. Berlin, Hamburg, München und Stuttgart haben jeweils Umweltzonen, die aber lange nicht die Strenge der Pariser ZFE erreichen. Sollte Frankreich tatsächlich zurückrudern, hat das Signalwirkung für die deutsche Klimapolitik in den Kommunen.

Was bedeutet das für deutsche Unternehmen?

Crit’Air-Plakette für Frankreich kostet etwa 5 Euro, ist online beim Umweltministerium zu beantragen und dauert 5-21 Tage. Ohne Plakette drohen Bußgelder bis 375 Euro

Wer Fahrzeuge nach Frankreich schickt, sollte drei Punkte prüfen. Die Crit’Air-Plakette ist Pflicht, auch für ausländische Fahrzeuge, und kostet rund 5 Euro online beim französischen Umweltministerium. Die Lieferzeit beträgt fünf bis 21 Tage, ohne Plakette drohen 68 bis 375 Euro Bußgeld. Wer Lkw oder Busse einsetzt, muss zusätzlich beachten, dass die Wochenend-Ausnahme für diese Fahrzeuge nicht gilt.

Für die Flottenplanung 2027 und 2028 ist absehbar, dass die Anforderungen weiter steigen. Die ZFE Paris hat angekündigt, Crit’Air-2-Fahrzeuge ab 2027 auszuschließen, was einem De-facto-Dieselverbot entspricht. Wer heute neue Diesel-Lkw bestellt, schränkt seine Einsatzfähigkeit in Pariser Logistikrouten ab dann ein. Die aktuelle E-Auto-Prämie in Deutschland kann beim Umstieg helfen, der Förderrahmen ist allerdings auf Privathaushalte zugeschnitten.

Was deutsche Kommunen lernen können

Pariser Erfolgsmodell: Zehn Jahre schrittweise Umsetzung, flexible Ausnahmeregelungen und begleitende Investitionen reduzierten politischen Widerstand gegen Umweltzonen

Die Pariser Erfahrung zeigt drei Lehren für deutsche Großstädte. Erstens: Schrittweise Einführung wirkt. Paris hat zehn Jahre gebraucht, um den heutigen Stand zu erreichen. Zweitens: Flexibilität ist politisch überlebenswichtig. Der ZFE-Pass 24h, die Ausnahmen für Schichtarbeiter und die pädagogische Phase haben politischen Widerstand abgemildert.

Drittens: Begleitende Investitionen entscheiden über die Akzeptanz. Pariser Radwege und Métro-Ausbau haben die ZFE erst tragfähig gemacht. Wer in Deutschland strikte Umweltzonen ohne ÖPNV-Investitionen einführt, riskiert genau die politische Rückrolle, die Paris gerade erlebt.

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Praxis-Wissen für Ihren Fuhrpark in Europa

Pariser ZFE, Brüsseler Verschärfung, italienische Diesel-Verbote: Wer mit deutschen Fahrzeugen regelmäßig in europäische Innenstädte fährt, sollte den eigenen Fuhrpark mit Blick auf die nächsten drei bis fünf Jahre durchrechnen. Mehrere Dr.-Web-Tools und Vergleiche helfen bei der Entscheidung, ob sich ein früher Umstieg auf Elektrofahrzeuge lohnt.

Der Vergleichsrechner E-Auto-Leasing im Gewerbe zeigt, dass der 0,25-Prozent-Satz beim geldwerten Vorteil E-Pkw oft günstiger als Verbrenner macht, selbst bei höherer Leasingrate. Für Privatfahrer und Mischflotten lohnt der Blick in die E-Auto-Prämie 2026 mit bis zu 5.000 Euro Förderung. Bei der Tarifkalkulation für die laufenden Stromkosten liefert der Ladetarif-Vergleich 2026 drei Profile durchgerechnet, von Wenigfahrer bis Vielfahrer.

Wichtig für die Routenplanung in Europa: Bei kalten Temperaturen sinkt die Reichweite von E-Pkw spürbar, der Reichweiten-Rechner mit Wärmepumpen-Vergleich zeigt, wie viel der 1.000-Euro-Aufpreis für die Wärmepumpe wirklich bringt. Bei Dieselfahrzeugen, die noch eine Weile mitfahren, lohnt der Spritspar-Vergleich: Bei Tempo 100 auf der Autobahn spart ein Fuhrpark mit zehn Dieselfahrzeugen rund 2.740 Euro pro Jahr, ohne eine einzige Investition.