Wie viel Zeit sparen die KI-Funktionen in Photoshop?

Wussten Sie, dass Adobes neues Layer Cleanup Photoshop-Ebenen nicht nur löscht, sondern auch automatisch umbenennen kann? Was unspektakulär klingt, kann in Teamprojekten Stunden sparen. Denn Adobe hat im April 2026 drei neue Photoshop-Funktionen veröffentlicht und den Firefly-KI-Assistenten in die öffentliche Beta geschickt. Für Kreativteams bedeutet das: weniger Klicks, sauberere Dateien, schnellere Iterationen. Auch Adobe Lightroom bekommt ebenfalls ein Update.

Geht es Ihnen auch so? Sie öffnen eine Photoshop-Datei aus dem letzten Quartal, 47 Ebenen, 12 davon leer, sechs mit Namen wie „Ebene Kopie 3″. Bis Sie das Verwendbare vom Ballast getrennt haben, ist die erste halbe Stunde weg. Adobe adressiert mit dem April-Release genau diese alltäglichen Creative-Cloud-Workflow-Bremsen.

Das Wichtigste in Kürze

Objekt drehen ist jetzt allgemein verfügbar: non-destruktives Drehen und Neigen in Echtzeit, ohne die Originaldaten zu verlieren.

ist jetzt allgemein verfügbar: non-destruktives Drehen und Neigen in Echtzeit, ohne die Originaldaten zu verlieren. Layer Cleanup analysiert Photoshop-Dateien, benennt Ebenen sinnvoll um und löscht leere automatisch.

analysiert Photoshop-Dateien, benennt Ebenen sinnvoll um und löscht leere automatisch. Firefly Boards verbindet Photoshop jetzt mit dem visuellen Arbeitsbereich für nahtlosere Ideenfindung.

verbindet Photoshop jetzt mit dem visuellen Arbeitsbereich für nahtlosere Ideenfindung. Der Firefly KI-Assistent ist seit dem 28. April 2026 in der öffentlichen Beta und koordiniert bis zu sieben Creative-Cloud-Apps.

Warum ist Objekt drehen ein Durchbruch?

Objekt drehen ermöglicht non-destruktives Rotieren in Echtzeit. Das Original bleibt erhalten, während Sie Objekte in beliebigen Winkeln positionieren

Bisher bedeutete das Drehen eines Objekts in einer Komposition: Ebene kopieren, transformieren, Ergebnis prüfen, rückgängig machen, neu starten. Objekt drehen macht diesen Prozess non-destruktiv. Sie neigen, drehen und platzieren Objekte in Echtzeit, in nahezu jedem Winkel, und das Original bleibt jederzeit erhalten. Wer regelmäßig Produktkompositionen oder Mockups iteriert, gewinnt damit mehrere Stunden pro Woche zurück.

Die Funktion war bis jetzt in der Beta. Ab dem April-Release steht sie allen Photoshop-Abonnenten zur Verfügung.

Was bringt Firefly Boards im Alltag?

Firefly Boards integriert Adobes Moodboard-Funktion direkt mit Photoshop. Vom Konzept bis zur finalen Datei arbeitet man nahtlos in einer Umgebung ohne Medienbrüche

Firefly Boards ist Adobes visueller Moodboard-Bereich. Bisher war der Weg von der Idee zur Produktion ein echter Medienbruch: Konzepte in Boards entwickeln, Umsetzung in Photoshop, exportieren, importieren. Die neue Integration schließt diese Lücke. Von der ersten Skizze bis zur fertigen Datei läuft jetzt alles in einer Umgebung. Wer schon per Spracheingabe bis zu sieben Adobe Apps steuern möchte, profitiert doppelt: Firefly Boards ist ein zentraler Baustein des KI-Assistenten.

Für Agenturen bedeutet das weniger Toolwechsel und kürzere Abstimmungsschleifen zwischen Kreation und Kundenpräsentation.

Layer Cleanup analysiert Photoshop-Dateien, benennt Ebenen intelligent um und löscht automatisch leere Ebenen, um Dateien zu optimieren

Layer Cleanup klingt nach einem kleinen Feature, löst aber ein hartnäckiges Problem. Photoshop-Dateien wachsen mit jedem Sprint, jede Iteration hinterlässt Spuren. Die Funktion analysiert die Dateistruktur, benennt Ebenen intelligent um und löscht leere Ebenen automatisch. Wer außerdem Bildbereiche ersetzen oder Objekte entfernen will, findet in Generatives Füllen in Firefly eine ausführliche Anleitung zur KI-gestützten Retusche. Das Ergebnis von Layer Cleanup: eine aufgeräumte Datei, die auch Kollegen verstehen, die nicht selbst daran gearbeitet haben.

Adobe schließt mit diesem Update nicht eine, sondern gleich mehrere Lücken, die Kreativteams jeden Tag Zeit kosten.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bekommt Lightroom?

Adobe Lightroom erhielt Updates: verbesserte Suche für große Kataloge, neue Film Presets für Bildstimmungen, assistiertes Culling für schnellere Bildauswahl und Sony A7V-Unterstützung

Neben Photoshop hat Adobe auch Lightroom aktualisiert. Improved Search erleichtert das Auffinden von Bildern in großen Katalogen erheblich. Film Presets bieten neue Ausgangspunkte für Bildstimmungen, das assistierte Culling hilft, große Shooting-Mengen schneller auf die besten Aufnahmen zu reduzieren. Dazu kommt volle Unterstützung für alle Sony A7V-Formate. Das assistierte Culling gehört zu den unterschätztesten Zeitsparmöglichkeiten in der professionellen Bildbearbeitung, vergleichbar mit dem, was der neue Firefly Video Editor für die Videonachbearbeitung leistet.

Ist der Firefly-KI-Assistent schon produktionsreif?

Firefly KI-Assistent seit 28. April 2026 in öffentlicher Beta: Koordiniert Routineabläufe automatisch in Photoshop, Premiere, Lightroom und Express

Seit dem 28. April 2026 ist der Firefly KI-Assistent in der öffentlichen Beta verfügbar. Das Prinzip: Sie beschreiben das Ziel, der Assistent koordiniert die Schritte in Photoshop, Premiere, Lightroom, Express und weiteren Apps im Hintergrund. Der Assistent ersetzt kein Photoshop-Wissen, koordiniert aber Routineabläufe zuverlässig.

Mehr Newshunger?

Agentic Search gefährdet klassische SEO. Firefly Video Editor und Sprachsteuerung für bis zu 7 Adobe Apps durch KI

Quellen

Creative Cloud innovations from Adobe enable more intuitive workflows: https://www.adobe.com/about-adobe/newsroom.html