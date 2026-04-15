Per Spracheingabe bis zu 7 Adobe Apps steuern? Die Firefly-KI macht’s möglich.

Wussten Sie, dass der neue Adobe Firefly KI-Assistent bis zu sieben Creative Cloud Apps gleichzeitig aus einer einzigen Konversation heraus koordiniert kann? Photoshop, Premiere, Lightroom, Express und Illustrator reagieren auf eine einzige Beschreibung. Die öffentliche Beta startet in wenigen Wochen.

Den Firefly KI-Assistenten kennen Sie vielleicht noch nicht namentlich, aber das Konzept dahinter verändert gerade, wie kreative Arbeit grundsätzlich organisiert wird. Adobe hat auf dem Summit 2026 einen KI-Agenten vorgestellt, der Photoshop, Premiere, Lightroom, Express und Illustrator aus einer einzigen Konversationsoberfläche heraus koordiniert. Das Versprechen: Beschreiben Sie, was Sie brauchen. Den Rest übernimmt der Assistent.

Das Wichtigste in Kürze

Der Firefly KI-Assistent koordiniert mehrstufige Workflows über sieben Adobe Apps hinweg, aus einer einzigen dialogbasierten Oberfläche

Zwei neue Funktionen ergänzen das Arsenal: Precision Flow für die Exploration von Varianten und AI Markup für pinselgenaue Steuerung von KI-Bearbeitungen

Adobe integriert auch externe KI-Modelle, darunter Claude von Anthropic

Die öffentliche Beta startet in den kommenden Wochen; neue Bild- und Videofunktionen stehen Firefly-Abonnenten bereits heute zur Verfügung

Was ist der Firefly KI-Assistent?

Adobes KI-Assistent Firefly soll Kreative von der Bedienung von Werkzeugen befreien und ihnen ermöglichen, direkt Ergebnisse zu steuern, statt manuell zwischen Photoshop, Lightroom und Premiere zu wechseln

Adobe beschreibt den Wandel, den der Assistent einleiten soll, mit einem klaren Satz: weg vom Beherrschen von Werkzeugen, hin zur Steuerung von Ergebnissen. Bisher bedeutete kreative Arbeit mit Adobe-Produkten: Photoshop öffnen, Lightroom öffnen, Premiere öffnen, manuell zwischen Anwendungen wechseln, jeden Schritt selbst ausführen. Der Firefly KI-Assistent übernimmt diese Koordination.

Das Prinzip nennt Adobe „agentische Kreativität“: Kreative liefern die Vision, das Urteilsvermögen und die kreative Ausrichtung. Der Assistent plant und führt die notwendigen Schritte über alle verbundenen Adobe Apps hinweg aus, ohne dass für jeden Teilschritt eine manuelle Eingabe nötig ist. Das passiert nicht stumm im Hintergrund, sondern in einem dialogorientierten Interface innerhalb der Firefly App, das kontextbezogene Fragen stellt, Entscheidungen aufzeigt und Vorschläge unterbreitet.

Wer schon früher beobachtet hat, wie Adobe Photoshop in externe KI-Umgebungen integriert hat, kennt die Richtung: Adobe experimentiert seit geraumer Zeit damit, seine Tools über Plattformgrenzen hinaus zugänglich zu machen. Der Firefly KI-Assistent ist der nächste, deutlich größere Schritt auf diesem Weg.

Vordefinierte Funktionen beschleunigen den Workflow zusätzlich. Adobe stellt eine wachsende Bibliothek mit kreativen Funktionen bereit, die speziell für gängige Arbeitsabläufe entwickelt wurden: Porträtretusche mit einheitlichen Voreinstellungen, Content-Pakete für verschiedene Social Media Kanäle, Bildvariationen für A/B-Tests. Diese Funktionen lassen sich direkt nutzen, anpassen oder vollständig neu definieren.

Wie funktioniert agentische Kreativität in der Praxis?

Agentische Kreativität bedeutet: eine Konversation koordiniert, was früher manuelle App-Wechsel erforderte.

Der Assistent arbeitet über eine einheitliche Konversationsoberfläche in der Firefly App. Der Kontext bleibt über Sitzungen hinweg erhalten und wird nahtlos in die einzelnen Adobe Apps übertragen. Wer ein Projekt beginnt, muss beim nächsten Öffnen nicht von vorne erklären, worum es geht.

Drei Kernprinzipien steuern die Interaktion:

Das erste ist Kontrolle durch die Kreativen. Der Assistent stellt Fragen, bevor er handelt. Gefällt die Richtung nicht, greift man jederzeit ein und korrigiert die Ausführung. Die KI schlägt vor, entscheidet aber nicht allein.

Das zweite ist Asset-Erkennung. Der Assistent versteht, womit er arbeitet: Bilder, Videos, Designs, Marken-Assets. Daraus leitet er relevante Vorschläge ab, die zum tatsächlichen Projektstand passen.

Das dritte ist integriertes Feedback über Adobe Frame. Kreative können den Assistenten bitten, die aktuelle Arbeit dort zu organisieren und zu teilen. Wenn Beteiligte Feedback geben, wertet der Assistent die Kommentare aus und übernimmt Änderungen automatisch mit den besten verfügbaren Werkzeugen. Der Zyklus von Überprüfung bis fertigen, produktionsreifen Inhalten wird kürzer.

Wer mit generativem Füllen in Adobe Firefly gearbeitet hat, kennt das Grundprinzip bereits: Beschreiben statt manuell klicken. Der Assistent überträgt genau diese Logik auf den gesamten Adobe-Workflow.

KI im kreativen Prozess war bisher ein Werkzeug unter vielen. Adobe macht daraus einen Koordinator, der weiß, wann er welches Werkzeug greift. Das ist kein Update, das ist ein Paradigmenwechsel. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bringen Precision Flow und AI Markup?

Precision Flow generiert aus einer Eingabe viele Varianten. AI Markup gibt direkte visuelle Kontrolle darüber, wo Änderungen landen.

Precision Flow löst ein klassisches Problem beim KI gestützten Generieren: Entweder trifft das Ergebnis genau das Ziel oder man fängt von vorne an. Precision Flow generiert aus einer einzigen Eingabe eine Vielzahl von Varianten. Über einen Schieberegler navigiert man zwischen subtilen Anpassungen und deutlichen Veränderungen. Die Version, die am nächsten an der eigenen Vorstellung liegt, wird weiterentwickelt, ohne den Prozess neu zu starten. Das spart besonders in Phasen Zeit, in denen die genaue Richtung noch unklar ist.

AI Markup geht in die andere Richtung: maximale Präzision durch direkte visuelle Eingabe. Mit einem Pinsel, einem Rechteck-Werkzeug oder Referenzbildern zeichnet man direkt im Bild, um zu steuern, wo und wie KI-Bearbeitungen angewendet werden. Objekte platzieren, neue Elemente skizzieren, Beleuchtung verfeinern: Der Assistent weiß durch den Markup genau, was gemeint ist.

Wer schon Bilder mit Adobe Firefly freigestellt oder mit generativem Erweitern gearbeitet hat, kennt die Herausforderung, der KI per Text zu erklären, welcher Bildbereich gemeint ist. AI Markup macht diese Kommunikation direkt und visuell.

Welche Rolle spielen externe KI-Modelle?

Adobe öffnet Firefly für externe KI-Modelle. Claude von Anthropic ist das erste externe Modell, das in den Assistenten integriert wird.

Adobe bleibt beim Firefly KI-Assistenten nicht im eigenen Ökosystem. Die neue Architektur sieht vor, führende KI-Modelle von Drittanbietern einzubinden. Konkret genannt ist Claude von Anthropic.

Paul Smith, Chief Commercial Officer bei Anthropic, beschreibt die Zusammenarbeit: Die besten kreativen Arbeitsabläufe entstehen zwischen dem Nachdenken und dem Umsetzen. Adobe und Anthropic erkunden gemeinsam Wege, damit Kreative Projekte in Claude konzipieren und direkt auf Adobe Firefly zugreifen können, um sie umzusetzen.

Für kreative Teams bedeutet das eine neue Möglichkeit: Die Planungsphase, die heute oft in einem Chatfenster oder Textdokument stattfindet, könnte künftig direkt mit der Produktionsphase in Adobe verbunden sein. Kein manuelles Übersetzen von Ideen in Werkzeugbefehle, kein Kopieren von Ergebnissen aus einer App in die andere.

Diese Öffnung gegenüber externen Modellen signalisiert klar: Adobe positioniert Firefly nicht als geschlossene KI-Plattform, sondern als offene kreative Infrastruktur. Für Teams, die bereits spezifische KI-Modelle in ihren Prozessen nutzen, erhöht das die Anschlussfähigkeit erheblich. Zu beachten für Enterprise-Accounts: Die Einbindung externer Modelle erfordert in der Regel eine Admin-Freigabe, bevor sie in produktive Workflows integriert werden kann.

Für wen lohnt sich der Firefly KI-Assistent besonders?

Teams, die früh mit dem Firefly KI-Assistenten arbeiten, bauen einen Erfahrungsvorsprung auf, der schwer aufzuholen ist.

Adobe spricht ausdrücklich zwei Gruppen an, für die der Assistent unterschiedliche Vorteile bringt.

Kreative mit weniger Erfahrung in Adobe-Anwendungen bekommen einen niedrigschwelligen Einstieg. Wer bisher keine Zeit hatte, sich durch mehrstufige Workflows zu arbeiten, erreicht Ergebnisse, die bisher fortgeschrittene Anwenderkenntnisse voraussetzten.

Erfahrene Kreativprofis gewinnen Geschwindigkeit, ohne Kontrolle abzugeben. Wer heute einen Kampagnen-Workflow über vier verschiedene Adobe Anwendungen orchestriert, kann das künftig aus einer Oberfläche heraus koordinieren und dabei deutlich mehr Iterationszyklen in derselben Zeit durchlaufen.

Entscheidungsverantwortliche in Marketing und Kommunikation sollten besonders aufmerken: Wenn Werkzeugkenntnis weniger zählt als das Formulieren von Ergebnissen, verändert sich das Anforderungsprofil für kreative Rollen. Teams, die früh mit dem Assistenten arbeiten, bauen einen Erfahrungsvorsprung auf, der sich in Effizienz und Outputqualität niederschlägt.

Wann ist der Assistent verfügbar?

Die öffentliche Beta des Firefly KI-Assistenten startet in den kommenden Wochen. Ein genaues Datum hat Adobe noch nicht kommuniziert.

Die öffentliche Beta startet in den kommenden Wochen in der Firefly App. Ein genaues Datum hat Adobe zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung nicht kommuniziert.

Bereits heute verfügbar für Firefly-Abonnenten: neue Funktionen zur Video- und Bildbearbeitung, Zugriff auf neue Partnermodelle sowie Precision Flow und AI Markup. Wer sich jetzt vorbereiten möchte, findet im bestehenden Firefly-Funktionsumfang einen guten Einstieg: Die KI-Texteffekte in Adobe Firefly und die generativen Werkzeuge geben ein solides Gefühl dafür, was der Assistent weiterentwickelt. Das Grundprinzip bleibt dasselbe. Die Reichweite wächst erheblich.

Glossar: 10 wichtige Fachbegriffe zum Firefly KI-Assistenten

Glossar: 10 wichtige Fachbegriffe zum Firefly KI-Assistenten

Adobe Frame

Adobe Frame ist eine Review-Plattform im Adobe Ökosystem, über die Teams kreative Inhalte teilen und Feedback sammeln. Im Kontext des Firefly KI-Assistenten spielt Frame eine neue Rolle: Der Assistent organisiert Arbeitsstände dort, liest Kommentare aus und setzt Änderungen automatisch um.

Agentische KI

Agentische KI bezeichnet Systeme, die eigenständig mehrere Schritte planen und ausführen, anstatt nur auf einzelne Anfragen zu reagieren. Adobe bezeichnet den Firefly KI-Assistenten als agentisches System, weil er komplexe Workflows über mehrere Anwendungen hinweg koordiniert, ohne dass jeder Schritt manuell ausgelöst werden muss.

AI Markup

AI Markup ist eine neue Funktion in Adobe Firefly, die es ermöglicht, mit Pinsel, Rechteck-Werkzeug oder Referenzbildern direkt im Bild zu markieren, wo KI-Bearbeitungen angewendet werden sollen. Kreative gewinnen damit räumliche Kontrolle, die bisher nur über textbasierte Prompts möglich war.

Claude (Anthropic)

Claude ist das KI-Sprachmodell des US-Unternehmens Anthropic. Adobe hat die Integration von Claude in den Firefly KI-Assistenten angekündigt: Kreative sollen Projekte in Claude konzipieren und direkt in Firefly umsetzen können, ohne die Umgebung zu wechseln.

Creative Cloud

Creative Cloud ist Adobes Abonnementmodell und Plattform für professionelle Kreativsoftware. Die Plattform umfasst über 20 Anwendungen, darunter Photoshop, Premiere, Lightroom, Illustrator und Express. Der Firefly KI-Assistent zielt darauf ab, all diese Apps über eine einzige Konversationsoberfläche zugänglich zu machen.

Generative KI

Generative KI bezeichnet KI-Systeme, die neue Inhalte wie Bilder, Texte oder Videos erzeugen, indem sie Muster aus Trainingsdaten anwenden. Adobe Firefly nutzt generative KI, um auf Basis von Textbeschreibungen oder Referenzbildern neue visuelle Inhalte zu erstellen oder bestehende zu verändern.

Konversationsoberfläche

Konversationsoberfläche bezeichnet eine Benutzeroberfläche, die auf natürlichsprachiger Texteingabe basiert, ähnlich einem Chatfenster. Der Firefly KI-Assistent nutzt eine solche Oberfläche, damit Kreative Workflows beschreiben können, anstatt Werkzeuge manuell zu bedienen.

Partnermodell

Partnermodell ist im Adobe-Kontext ein KI-Modell eines externen Anbieters, das in Firefly eingebunden ist und neben Adobes eigenem Firefly-Modell zur Verfügung steht. Dazu zählen Modelle wie Claude von Anthropic. Firefly-Abonnenten können zwischen diesen Modellen wählen.

Precision Flow

Precision Flow ist eine neue Adobe Firefly Funktion, die aus einer einzigen Eingabe viele Varianten eines Bilds generiert. Über einen Schieberegler navigieren Kreative von subtilen Anpassungen bis zu deutlichen Veränderungen und wählen die passende Version aus, ohne den Prozess neu zu starten.

Workflow-Orchestrierung bezeichnet die automatisierte Koordination mehrerer Prozessschritte über verschiedene Systeme oder Anwendungen hinweg. Im Kontext des Firefly KI-Assistenten: Eine Beschreibung des Zielzustands löst eine Abfolge von Aktionen in Photoshop, Premiere, Express und weiteren Adobe Apps aus.

Was ist der Firefly KI-Assistent von Adobe? Der Firefly KI-Assistent ist ein agentisches KI-System, das mehrstufige kreative Workflows über mehrere Adobe Apps gleichzeitig koordiniert. Kreative beschreiben das gewünschte Ergebnis in eigenen Worten. Der Assistent setzt diese Beschreibung in Aktionen über Photoshop, Premiere, Lightroom, Express, Illustrator und andere Apps um. Welche Adobe Apps koordiniert der Firefly KI-Assistent? Der Assistent koordiniert Photoshop, Adobe Firefly, Premiere, Lightroom, Express, Illustrator und weitere Creative Cloud Apps. Die Steuerung erfolgt über eine einheitliche Konversationsoberfläche innerhalb der Firefly App. Was ist der Unterschied zwischen Precision Flow und AI Markup? Precision Flow generiert aus einer einzigen Eingabe viele Varianten, zwischen denen Kreative per Schieberegler navigieren. AI Markup gibt direkte räumliche Kontrolle: Mit Pinsel oder Rechteck-Werkzeug wird im Bild markiert, wo genau Bearbeitungen angewendet werden sollen. Wann startet die Beta des Firefly KI-Assistenten? Adobe hat angekündigt, die öffentliche Beta in den kommenden Wochen in der Firefly App zu starten. Neue Bild- und Videofunktionen sowie neue Partnermodelle sind bereits für Firefly-Abonnenten verfügbar. Welche externen KI-Modelle integriert Adobe in den Firefly KI-Assistenten? Adobe hat die Integration von Claude, dem KI-Modell von Anthropic, angekündigt. Kreative können künftig Projekte in Claude konzipieren und direkt in Firefly umsetzen. Adobe plant, weitere externe Modelle einzubinden. Brauche ich ein Firefly-Abonnement für den neuen Assistenten? Precision Flow, AI Markup und neue Partnermodelle sind für bestehende Firefly-Abonnenten verfügbar. Den Firefly KI-Assistenten selbst können Interessierte in Kürze als öffentliche Beta testen. Endgültige Preisinformationen hat Adobe noch nicht veröffentlicht.

Quellen

Adobe | Firefly KI-Assistent: Adobe läutet Ära agentischer Kreativität ein | https://blog.adobe.com/en/publish/2026/04/15/adobe-summit-2026-firefly-ai-assistant | besucht am 15.04.2026

Adobe | Adobe Summit 2026 Pressemitteilung | https://news.adobe.com/news/2026/04/adobe-summit-2026 | besucht am 15.04.2026