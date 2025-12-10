Adobe bringt Photoshop in ChatGPT

Photoshop, Express und Acrobat lassen sich ab sofort direkt in ChatGPT nutzen. 800 Millionen Nutzer erhalten Zugang zu Adobes Kreativtools. Per Textbefehl statt komplexer Menüführung.

Kreativität per Sprachbefehl

Kennen Sie das? Ein Kollege zeigt Ihnen ein perfekt bearbeitetes Foto und Sie denken: „Das würde ich auch gern können.“ Adobe adressiert genau diese Einstiegshürde mit einem ungewöhnlichen Schritt. Das Unternehmen integriert seine wichtigsten Anwendungen direkt in ChatGPT.

Der Clou: Nutzer beschreiben einfach, was sie erreichen möchten. „Adobe Photoshop, hebe die Personen in meinem Urlaubsfoto hervor.“ ChatGPT öffnet die Anwendung und führt die Bearbeitung durch. Keine Tutorials, keine Menüsuche, keine Vorkenntnisse erforderlich.

Drei Apps, eine Oberfläche

Wir kombinieren unsere kreativen Innovationen mit der Benutzerfreundlichkeit von ChatGPT, um Kreativität für alle zugänglich zu machen David Wadhwani, President Digital Media bei Adobe

Millionen von Menschen könnten jetzt mit Photoshop arbeiten, indem sie ihre eigenen Worte verwenden.

Die Integration umfasst drei Kernprodukte. Photoshop ermöglicht Bildbearbeitung mit Effekten wie Glitch oder Glow sowie Anpassungen von Helligkeit und Kontrast. Adobe Express bietet Zugriff auf professionelle Design-Vorlagen für Einladungen, Social Media oder Präsentationen. Acrobat übernimmt PDF-Aufgaben wie Zusammenführen, Komprimieren oder Textextraktion.

800 Millionen potenzielle Nutzer

Die Reichweite ist beachtlich. ChatGPT verzeichnet wöchentlich 800 Millionen aktive Nutzer. Adobe erreicht damit eine Zielgruppe, die mit klassischen Kreativtools bisher wenig Berührung hatte.

Für Unternehmen bedeutet das: Mitarbeiter ohne Designerfahrung können grundlegende Bildbearbeitungen oder Dokumentenaufgaben selbstständig erledigen. Die Kreativabteilung wird entlastet. Wer tiefergehende Funktionen benötigt, wechselt nahtlos in die nativen Adobe-Anwendungen und arbeitet dort weiter.

Strategischer Kontext

Die Integration fügt sich in Adobes KI-Strategie ein. Das Unternehmen hat bereits Acrobat Studio vorgestellt, das PDFs in interaktive Arbeitsbereiche verwandelt. Auf der Adobe MAX präsentierte das Unternehmen KI-Assistenten für Photoshop und Express. Die ChatGPT-Integration nutzt das Model Context Protocol für die agentenbasierte Zusammenarbeit.

Adobe positioniert sich damit als Partner im aufkommenden Ökosystem der KI-Plattformen. Statt Nutzer ausschließlich in eigene Apps zu zwingen, trifft das Unternehmen sie dort, wo sie bereits arbeiten.

Verfügbarkeit und Empfehlung

Photoshop, Adobe Express und Acrobat für ChatGPT sind ab sofort kostenlos verfügbar. Die Integration funktioniert auf ChatGPT Desktop, Web und iOS. Adobe Express unterstützt bereits Android. Photoshop und Acrobat für Android folgen in Kürze.

Für Ihre Marketing- oder Kommunikationsabteilung lohnt sich ein Test. Gerade bei wiederkehrenden Aufgaben wie Bildoptimierung oder PDF-Zusammenführung kann die dialogbasierte Bedienung Zeit sparen.

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