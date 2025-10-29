Adobe MAX 2025: KI-Arsenal für Kreativprofis wird massiv erweitert

Adobe MAX 2025, die Konferenz, welche die KI-Büchse der Pandora öffnet – im positiven Sinne. Mit einem gewaltigen Update-Paket adressiert der Software-Gigant gleich mehrere neuralgische Punkte in modernen Content-Produktions-Workflows. Die Botschaft an Entscheider: Von der Ideenfindung bis zur Auslieferung soll künftig alles schneller, flexibler und – das ist neu – modellübergreifend funktionieren.

Die Content-Produktion steht vor einer Zerreißprobe

Kennen Sie das? Ihre Kreativabteilung meldet Ressourcen-Engpässe, während Marketing gleichzeitig mehr Kampagnen-Assets in kürzerer Zeit fordert. Diese Schere öffnet sich in den meisten Unternehmen immer weiter. Adobe adressiert auf der MAX 2025 genau diese Workflow-Lücke mit einem umfassenden KI-Update, das weit über kosmetische Verbesserungen hinausgeht.

Das Interessante an Adobes Ansatz: Das Unternehmen setzt nicht nur auf die eigenen Firefly-Modelle, sondern integriert erstmals systematisch KI-Modelle von Google, OpenAI, Runway, Black Forest Labs, Luma AI und weiteren Partnern. Neu hinzugekommen sind ElevenLabs und Topaz Labs. Für Ihre Teams bedeutet das: Flexibilität bei der Modellwahl, direkt in den gewohnten Tools. Keine zusätzlichen Subscriptions, kein Tool-Switching, keine Medienbrüche.

End-to-End-Videoproduktion: Von der Stille zum fertigen Clip

Adobe erweitert Firefly zu einem All-in-One-Studio für kreative Produktion. Das klingt zunächst nach Marketing-Sprech, hat aber konkrete Implikationen für Ihre Produktionskosten. Mit den neuen Audio- und Videotools können Ihre Teams komplette Videos in Studioqualität erstellen – inklusive generierter Soundtracks und Voice-overs.

Die neue Funktion „Soundtrack Generieren“ (öffentliche Beta) komponiert Original-Musikstücke in Studioqualität, die auf das jeweilige Video abgestimmt sind. „Text zu Sprache“ (ebenfalls Beta) erstellt kristallklare Voice-overs. Der neue zeitachsenbasierte Video-Editor (private Beta) rundet das Paket ab. Für Unternehmen, die bisher externe Audio-Produktionen beauftragen mussten, reduziert das die Time-to-Market signifikant.

Besonders interessant: Firefly Boards fungiert als kollaborativer Ideenfindungsraum. Wenn Sie bisher mit verteilten Tools zwischen Konzeption, Moodboard-Erstellung und tatsächlicher Produktion jonglieren, könnte diese Konsolidierung Ihre Abstimmungsschleifen reduzieren.

Firefly Creative Production: Massenerzeugung trifft Präzision

Für Teams, die Asset-Varianten in großen Mengen produzieren müssen – etwa für internationales Marketing oder Multi-Channel-Kampagnen – führt Adobe „Firefly Creative Production“ ein (private Beta). Die Funktion ermöglicht die Bearbeitung von bis zu Tausenden von Bildern gleichzeitig: Hintergründe automatisch ersetzen, einheitliche Farbkorrekturen durchführen, automatisiertes Zuschneiden.

Das Entscheidende: Die Oberfläche erfordert keine Programmierkenntnisse. Für Ihre Kostenkalkulation bedeutet das: Aufgaben, die bisher spezialisiertes Development erforderten oder extern beauftragt werden mussten, wandern zurück in die Kreativabteilung. Die Amortisationszeit für Creative Cloud-Lizenzen könnte sich damit deutlich verkürzen.

Custom Models: Ihr Markenstil als KI-Modell

Adobe führt „Firefly Custom Models“ (private Beta) ein – eine Funktion, die besonders für Unternehmen mit starker Markenidentität relevant ist. Kreative können eigene Modelle trainieren, indem sie Referenzbilder, Illustrationen und Assets per Drag & Drop hochladen. Das Modell generiert dann neue Inhalte im individuellen Stil.

Stellen Sie sich vor: Ihre Brand Guidelines existieren nicht mehr nur als PDF, sondern als generatives Modell, das konsistente Markenwelt-Assets produziert. Für Global Player mit komplexen Brand Compliance-Anforderungen könnte das die Diskrepanz zwischen lokalen Teams und Markenzentrale reduzieren.

Noch einen Schritt weiter geht „Firefly Foundry“ – ein Enterprise-Programm, bei dem Adobe mit Unternehmen zusammenarbeitet, um maßgeschneiderte generative KI-Modelle zu entwickeln. Diese proprietären Modelle werden anhand vollständiger IP-Kataloge trainiert und bauen auf kommerziell sicheren Firefly-Modellen auf. Das erschließt neue Möglichkeiten für Performance-Marketing, Medienproduktion und IP-Erweiterung.

Die Creative Cloud-Anwendungen erhalten substanzielle KI-Upgrades, die Kreativprofis granulare Kontrolle bieten:

Photoshop:

„Generatives Füllen“ mit Auswahl zwischen verschiedenen Branchenmodellen für Text-zu-Bild-Generierung

„Generative Upscale“ (powered by Topaz Labs) skaliert niedrigauflösende Bilder auf 4K hoch

„Harmonize“ für KI-gestütztes Compositing – besonders relevant für aufwendige Produktvisualisierungen

Premiere Pro:

„AI Object Mask“ (Beta) identifiziert und isoliert Personen und Objekte in Videobildern automatisch – eine Funktion, die bisher manuelles Rotoscoping erforderte

Lightroom:

„Assisted Culling“ (Beta) identifiziert automatisch die besten Aufnahmen in großen Fotosammlungen – für Event- und Produktfotografen ein echter Zeitgewinn

Die Performance-Verbesserungen in Photoshop, Lightroom, Illustrator und Premiere sind dabei nicht zu unterschätzen. Adobe spricht von „wertvoller Zeitersparnis“ – in der Praxis bedeutet das oft: Weniger Wartezeit bei Rendering-Prozessen, flüssigeres Arbeiten mit großen Dateien.

GenStudio: Die Enterprise Content Supply Chain optimieren

Für Marketing-Entscheider in größeren Organisationen ist GenStudio möglicherweise das relevanteste Update. Die Plattform adressiert eine der größten Herausforderungen moderner Marketingabteilungen: Die Nachfrage nach Content übersteigt systematisch die verfügbaren Ressourcen.

GenStudio deckt den kompletten Lifecycle ab: Planung, Erstellung, Verwaltung, Aktivierung und Messung von Inhalten. Die neuen Funktionen integrieren generative KI und KI-Agenten direkt in Content-Produktions-Workflows. Parallel dazu optimiert Adobe die Bereitstellung durch Integrationen mit Amazon Ads, Innovid, Google Marketing Platform, LinkedIn und TikTok.

Für Ihre Rechtsabteilung interessant: Adobe betont die kommerzielle Sicherheit seiner KI-Modelle. Der „Content Credentials“-Ansatz macht nachvollziehbar, welche KI-Tools bei der Erstellung verwendet wurden – ein Punkt, der bei der Diskussion um Urheberrechte und KI-generierte Inhalte zunehmend relevant wird.

KI-Assistenten: Konversationsfähige Agentenmodelle

Adobe führt neue dialogorientierte KI-Assistenten ein, die auf agentenbasierter KI gründen. Anwender können in natürlicher Sprache beschreiben, was sie erreichen möchten – die KI setzt die Idee um. Diese Assistenten werden direkt in Adobe Express, Firefly und Photoshop integriert. Zusätzlich kündigte Adobe eine Vorschau auf Kreativagenten in Drittanbieter-Anwendungen an.

Der Unterschied zu bisherigen Prompt-basierten Ansätzen: Die Assistenten verstehen komplexere Anweisungen und können mehrstufige Workflows eigenständig durchführen. Für Teams mit heterogenem Skill-Level könnte das die Einstiegshürden senken.

Modellvielfalt als strategischer Vorteil

Adobe unterscheidet drei Kategorien von KI-Modellen:

Adobe Firefly-Modelle: Kommerziell sichere Modelle für Video, Audio, Bildbearbeitung, Vektorgrafiken, Design und 3D. Das neue Firefly Image Model 5 (Beta) bietet native 4MP-Auflösung, fotorealistische Qualität und promptbasierte Bearbeitung.

Branchenmodelle: Modelle von Black Forest Labs, Google, Luma AI, OpenAI, Runway und anderen werden nach Veröffentlichung direkt integriert. Kreative erhalten Auswahl und Flexibilität in den gewohnten Tools.

Custom Models: Personalisierte Modelle, die Kreative mit eigenen Assets trainieren können.

Diese Modell-Agnostik ist strategisch klug: Adobe positioniert sich als Plattform, nicht als reiner Modell-Anbieter. Wenn sich die KI-Landschaft weiterentwickelt, können neue Modelle integriert werden, ohne dass Nutzer ihre Workflows ändern müssen.

Das Timing: Marktkontext und Wettbewerb

Adobe MAX findet zu einem interessanten Zeitpunkt statt. Während Microsoft mit Copilot und Google mit Gemini ihre KI-Assistenten in Produktivitäts-Tools integrieren, konzentriert sich Adobe auf kreative Anwendungsfälle. Canva, Figma (gehört mittlerweile zu Adobe) und andere Design-Tools drängen ebenfalls mit KI-Features in den Markt.

Adobes Vorteil: Die etablierte Position in professionellen Kreativ-Workflows. Wenn Ihre Teams bereits mit Creative Cloud arbeiten, minimiert die Integration der neuen KI-Features die Umstellungskosten. Keine neuen Tools, keine zusätzlichen Schulungen für grundlegende Funktionen.

Die Frage für Entscheider: Wie sehr profitiert Ihre spezifische Content-Produktion von den neuen Möglichkeiten? Für Unternehmen mit hohem Asset-Volumen, internationalen Kampagnen oder engen Time-to-Market-Anforderungen dürften die Produktivitätsgewinne signifikant sein. Für kleinere Teams mit überschaubaren Produktionsvolumen könnten die Funktionen oversized wirken.

Verfügbarkeit und nächste Schritte

Die angekündigten Features befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien: Einige sind bereits in öffentlichen Betas verfügbar, andere in privaten Betas oder werden in den kommenden Monaten ausgerollt. Adobe MAX 2025 läuft vom 28. bis 30. Oktober in Los Angeles. Die Keynotes und „Adobe Sneaks“ – die traditionelle Präsentation experimenteller Features – können unter max.adobe.com gestreamt werden.

Für Entscheider, die evaluieren möchten, ob die neuen Features zu ihren Use Cases passen, empfiehlt sich die Teilnahme an den virtuellen Sessions. Adobe wird detaillierte Demos und Use-Case-Beispiele präsentieren. Die Frage-und-Antwort-Runde für Investoren am 28. Oktober könnte zusätzliche Einblicke in Adobes strategische Ausrichtung bieten.

Interessant wird auch die Preisgestaltung: Ob alle neuen KI-Features in bestehenden Creative Cloud-Abonnements enthalten sind oder als Add-ons monetarisiert werden, wird sich zeigen. Firefly Foundry richtet sich explizit an Enterprise-Kunden und dürfte individuell bepreist werden.

