Was kann der neue Firefly Video Editor?

Wussten Sie, dass KI in Adobe After Effects jetzt in Sekunden schafft, wofür Profis früher stundenlang Bild für Bild arbeiten mussten? Objekte aus Videoclips freistellen war eine der zeitaufwendigsten Aufgaben in der Nachbearbeitung. Eine neue KI-Funktion erledigt das mit einem einzigen Mausklick.

Den Firefly Video Editor kannten viele bislang als schlankes KI Werkzeug für einzelne Clips. Zur NAB Show 2026 macht Adobe daraus eine vollwertige Schnittsoftware mit Audio-Bereinigung, Farbkorrektur und direktem Zugriff auf über 800 Millionen lizenzierte Stock-Assets. Premiere Pro 26.2 und Frame.io Drive kommen dazu, und das KI Modell-Ökosystem wächst auf über 30 externe Modelle an.

Das Wichtigste in Kürze

Enhance Speech aus Adobe Podcast ist jetzt im Firefly Video Editor verfügbar

Premiere Pro 26.2 führt einen neuen Color Mode (Beta) und Objektmaskierung ein

Frame.io Drive bindet Cloud-Projekte wie ein lokales Laufwerk in den Desktop ein

Kling 3.0 und Kling 3.0 Omni ergänzen das Modell-Portfolio in Adobe Firefly

Was steckt neu im Firefly Video Editor?

Adobe schließt zur NAB Show 2026 drei Lücken im Firefly Video Editor: Enhance Speech reduziert Störgeräusche und Hall wie in Premiere Pro

Bisher fehlte dem Firefly Video Editor das Handwerkszeug für einen professionellen Schnitt. Zur NAB Show 2026 schließt Adobe drei große Lücken auf einmal.

Die bekannteste Neuerung ist Enhance Speech: Die Funktion, die Premiere Pro und Adobe Podcast bereits zum Standard gemacht hat, kommt jetzt in den Firefly Video Editor. Störgeräusche verschwinden, Hall wird reduziert, und die Balance zwischen Sprache, Musik und Umgebungsgeräuschen lässt sich mit wenigen Klicks justieren. Wer bisher für sauberen Ton zwischen mehreren Programmen wechseln musste, produziert künftig in einem einzigen Workflow.

Dazu kommen Farbkorrekturen direkt im Editor. Belichtung, Kontrast, Sättigung und Farbtemperatur lassen sich über Schieberegler anpassen, die Intensität jeder Anpassung bleibt jederzeit steuerbar.

Die dritte Neuerung ist die Stock-Integration: Über 800 Millionen lizenzierte Assets stehen jetzt direkt im Firefly Video Editor bereit, Videoclips, Bilder, Audiodateien und Soundeffekte. Kein Tab-Wechsel, kein separater Download.

Für kleinere Teams und Einzelpersonen ist das besonders relevant. Wer ohne Premiere Pro produziert, bekommt mit diesen Funktionen ein deutlich vollständigeres Werkzeug an die Hand. Wer wissen möchte, wie KI den Videoschnitt grundsätzlich verändert, findet dort eine gute Einordnung.

Was bringt der neue Color Mode in Premiere Pro?

Der neue Color Mode in Premiere Pro 26.2 integriert Farbkorrektur direkt in den Schnittworkflow.

Farbkorrektur gehört zu den Aufgaben, bei denen viele Cutter in Premiere Pro bislang umständlich zwischen Panels springen. Mit dem neuen Color Mode (Beta) in Version 26.2 führt Adobe eine Ansicht ein, die speziell für Farbarbeit ausgelegt ist.

Die Ansicht integriert Farbkorrekturen stärker in den Schnittprozess und macht den Wechsel zwischen Schnitt und Farbe seltener nötig. Belichtung, Kontrast und Farbtemperatur lassen sich direkt aus dem Schnittkontext heraus anpassen, ohne das Panel zu wechseln.

Premiere Pro 26.2 bringt neben dem Color Mode weitere Neuerungen mit:

Objektmaskierung mit scharfen und weichen Kantenmodi

mit scharfen und weichen Kantenmodi Neue Effekte und Übergänge

Ein durchsuchbares Sequenzindex-Bedienfeld für komplexe Timelines

Wer regelmäßig mit langen Sequenzen und vielen Spuren arbeitet, kennt das Problem: Der Überblick über Timelines mit Hunderten von Clips geht schnell verloren. Das neue Bedienfeld ermöglicht eine direkte Textsuche innerhalb der Timeline und spart damit erheblich Zeit. Ähnliche Verbesserungen hatte Adobe bereits zur Adobe MAX 2025 für das gesamte Creative Cloud Portfolio angekündigt.

Adobe baut keine einzelnen Funktionen mehr. Das Unternehmen baut ein Ökosystem, in dem Farbkorrektur, Audiowerkzeuge und KI so selbstverständlich zusammenarbeiten wie früher Schere und Klebefilm. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie verändert Frame.io Drive die Teamarbeit?

Frame.io Drive bindet Cloud-Projekte wie ein lokales Laufwerk ein und macht manuelle Downloads überflüssig.

Cloud-basierte Zusammenarbeit klingt gut, bis der Download stundenlang läuft. Frame.io Drive löst dieses Problem direkt.

Die neue Desktop-Anwendung bindet Frame.io Projekte als virtuelles Laufwerk in den Rechner ein. Teams greifen auf Mediendateien zu, als wären diese lokal gespeichert. Tatsächlich werden die Daten bei Bedarf gestreamt, während lokales Caching für schnelle Performance sorgt. Der klassische Download-Sync-Kreislauf entfällt.

Das Ergebnis: Premiere Pro, Photoshop, After Effects und andere Anwendungen greifen direkt auf Frame.io Projekte zu, ohne dass Mediendateien manuell übertragen werden müssen.

Frame.io Drive wird schrittweise eingeführt: Unternehmenskunden erhalten ab sofort Zugriff, weitere Tarife folgen in Kürze. Wer Teams an unterschiedlichen Standorten koordiniert, sollte das Feature genau beobachten. Adobe verfolgt damit konsequent die Strategie einer vollständig integrierten Cloud-Infrastruktur, die sich bereits in der Adobe Google Partnerschaft für Cloud-Workflows abgezeichnet hatte.

Welche KI-Modelle kommen neu in Adobe Firefly?

Über 30 KI Modelle stehen in Adobe Firefly bereit, Kling 3.0 und Kling 3.0 Omni sind die neuesten Zugänge.

Adobe Firefly war bisher vor allem für die eigenen kommerziell nutzbaren Modelle bekannt. Mit der Öffnung für Drittanbieter ist Firefly zu einem Modell-Marktplatz geworden, der stetig wächst.

Zur NAB Show kommen zwei neue Videomodelle hinzu. Kling 3.0 ist das universelle Modell für schnelle, qualitativ hochwertige Videoproduktion. Intelligentes Storyboarding und audiovisuelle Synchronisation sind die zentralen Stärken.

Kling 3.0 Omni bietet erweiterte Kontrollmöglichkeiten über mehrere Aufnahmesequenzen hinweg. Kreative definieren Aufnahmedauer, Kamerawinkel und Charakterbewegungen, die über Szenen hinweg konsistent bleiben.

Damit ergänzen die neuen Modelle ein bereits breites Feld: Googles Nano Banana 2 und Veo 3.1, Runway Gen-4.5, Luma AIs Ray3.14, Black Forest Labs FLUX.2[pro] und Topaz Labs Topaz Astra sind bereits integriert. Insgesamt stehen mehr als 30 KI Modelle bereit.

Die Auswahl des richtigen Modells liegt beim Kreativen. Kling 3.0 eignet sich für schnelle Produktion, Kling 3.0 Omni für Projekte, bei denen Konsistenz über Szenen hinweg entscheidend ist. Wer bisher mit Adobe Firefly Bilder generiert hat, findet in der Video-Erweiterung den logischen nächsten Schritt.

Was bedeuten diese Neuerungen für Ihre Videoproduktion?

Adobe konsolidiert: Audiowerkzeuge, Farbkorrektur und Cloud-Zugriff kommen in einen gemeinsamen Workflow.

Die Ankündigungen zur NAB Show folgen einem klaren Muster: Adobe konsolidiert. Funktionen, die bislang auf mehrere Programme verteilt waren, wandern in einen gemeinsamen Workflow.

Für Video-Profis bedeutet das weniger Kontextwechsel. Enhance Speech war bisher ein Argument für Adobe Podcast. Der Color Mode ist jetzt ein Argument, den Farbschritt direkt in Premiere Pro zu halten. Frame.io Drive macht das manuelle Datei-Management überflüssig. All das kommt jetzt in die Creative Cloud.

After Effects erhält ebenfalls ein Update. Die neue Objektmatte ermöglicht KI gestützte Maskierung per Mausklick. Rotoskopieren, Maskenarbeit und Compositing beschleunigen sich. Wer viel mit bewegten Masken arbeitet, findet darin möglicherweise die nützlichste Neuerung des gesamten Releases.

Wer den Einstieg in KI gestützte Videobearbeitung sucht, findet hier weitere Grundlagen: Videoschnitt mit KI, was leisten aktuelle Tools?

Glossar: 10 wichtige Fachbegriffe zu Adobe Video und KI

Fachbegriffe rund um Adobe Firefly Video Editor, Premiere Pro und KI gestützte Videoproduktion kurz erklärt.

After Effects

After Effects ist Adobes Compositing- und Motion-Graphics-Software für die Nachbearbeitung von Videomaterial. Animationen, Effekte und Masken werden in einzelnen Kompositionen verwaltet. Im aktuellen Update ergänzt die Objektmatte die Maskierungsmöglichkeiten um ein KI gestütztes Werkzeug.

Color Mode

Color Mode bezeichnet in Premiere Pro 26.2 eine neue Benutzeroberfläche, die speziell für Farbkorrekturarbeiten optimiert ist. Die Ansicht integriert Farbwerkzeuge stärker in den Schnittprozess und reduziert den Wechsel zwischen einzelnen Panels. Der Color Mode befindet sich aktuell in der Beta-Phase.

Compositing

Compositing beschreibt das Zusammenführen mehrerer Bildebenen zu einem finalen Videobild. Typische Anwendungsfälle sind Greenscreen-Produktionen, Effektebenen und überlagerte Grafikelemente. After Effects ist Adobes primäres Compositing-Werkzeug.

Enhance Speech

Enhance Speech ist eine KI gestützte Audiofunktion, die zuerst in Adobe Podcast eingeführt wurde. Sprachaufnahmen werden automatisch bereinigt: Rauschen wird unterdrückt, Hall reduziert und die Lautstärke ausgeglichen. Ab sofort steht die Funktion auch im Firefly Video Editor zur Verfügung.

Firefly Video Editor

Firefly Video Editor ist Adobes cloudbasierter Video-Editor mit integrierten KI-Funktionen. Im Unterschied zu Premiere Pro richtet er sich an Creators ohne tiefe Schnittkenntnisse. Mit den NAB-Ankündigungen 2026 erhält der Editor erstmals Audiowerkzeuge, Farbkorrekturfunktionen und Stock-Integration.

Frame.io Drive

Frame.io Drive ist eine Desktop-Anwendung, die Frame.io Cloud-Projekte als virtuelles Laufwerk in das lokale System einbindet. Mediendateien werden gestreamt und lokal gecacht, sodass Teams ohne manuellen Download auf gemeinsame Assets zugreifen können. Der Dienst startet mit Unternehmenstarifen und wird schrittweise geöffnet.

Kling 3.0

Kling 3.0 ist ein KI Videomodell des chinesischen Unternehmens Kuaishou Technology, das als Drittanbietermodell in Adobe Firefly integriert wurde. Das Modell ist auf schnelle Videoproduktion mit audiovisueller Synchronisation ausgerichtet. Kling 3.0 Omni ergänzt das Basismodell um erweiterte Steuerung für Kamera und Charakterbewegungen.

NAB Show

NAB Show (National Association of Broadcasters) ist die weltweit bedeutendste Messe für Broadcast, Medien und Unterhaltungstechnik. Die Messe findet jährlich in Las Vegas statt und ist der zentrale Schauplatz für Produktankündigungen aus dem Bereich Videoproduktion und Broadcast.

Objektmatte

Objektmatte bezeichnet in After Effects eine neue KI gestützte Funktion zur automatischen Maskenerstellung. Objekte werden per Mausklick ausgewählt und mit einem Schnellauswahlpinsel präzisiert. Das beschleunigt Rotoskopier- und Compositing-Workflows erheblich.

Rotoskopieren

Rotoskopieren (engl. rotoscoping) ist die manuelle oder halbautomatische Technik, bewegte Bildelemente Bild für Bild vom Hintergrund zu trennen. In After Effects war diese Arbeit traditionell sehr zeitaufwendig. Die neue Objektmatte automatisiert wesentliche Schritte dieses Prozesses.

Was ist der Unterschied zwischen dem Firefly Video Editor und Premiere Pro? Der Firefly Video Editor ist ein cloudbasierter Editor für schnelle Produktionen ohne tiefe Schnittkenntnisse. Premiere Pro ist die professionelle Schnittsoftware für komplexe Projekte mit vollständiger Timeline, Farbkorrektur und umfangreichen Effektwerkzeugen. Ab 2026 nähern sich beide durch geteilte Funktionen wie Enhance Speech an, bleiben aber für unterschiedliche Zielgruppen ausgelegt. Kostet Frame.io Drive extra? Frame.io Drive startet zunächst für Unternehmenskunden und wird schrittweise für weitere Tarife geöffnet. Genaue Preisinformationen für Standard- und Team-Tarife hat Adobe zur NAB Show 2026 noch nicht veröffentlicht. Wer bereits Frame.io nutzt, sollte die aktuellen Produktseiten von Adobe auf Verfügbarkeit prüfen. Was kann Enhance Speech im Firefly Video Editor? Enhance Speech bereinigt Sprachaufnahmen automatisch. Die Funktion reduziert Störgeräusche und Hall, gleicht Lautstärkeschwankungen aus und balanciert Sprache, Musik und Umgebungsgeräusche. Mit wenigen Klicks klingt auch eine Smartphone-Aufnahme professioneller. Die Funktion war bisher nur in Adobe Podcast und Premiere Pro verfügbar. Welche neuen KI-Modelle kommen zur NAB Show 2026 in Adobe Firefly? Adobe integriert zur NAB Show 2026 Kling 3.0 und Kling 3.0 Omni in Adobe Firefly. Kling 3.0 ist auf schnelle Videoproduktion ausgerichtet, Kling 3.0 Omni bietet erweiterte Kontrolle über Kamerawinkel, Aufnahmedauer und Charakterbewegungen. Insgesamt stehen in Firefly damit mehr als 30 KI Modelle von Drittanbietern zur Verfügung. Was bringt die neue Objektmatte in After Effects? Die Objektmatte in After Effects ermöglicht KI gestützte Maskenerstellung per Mausklick. Kreative wählen ein Objekt aus, verfeinern die Auswahl mit dem Schnellauswahlpinsel und erhalten eine fertige Maske. Das beschleunigt insbesondere Rotoskopier- und Compositing-Workflows erheblich und spart bei komplexen Szenen viel Zeit. Wann kommt der neue Color Mode in Premiere Pro? Der neue Color Mode ist in Premiere Pro 26.2 als Beta-Funktion verfügbar. Eine allgemeine Verfügbarkeit ohne Beta-Status hat Adobe noch nicht angekündigt. Beta-Nutzer von Premiere Pro erhalten Zugang über das Creative Cloud Update auf Version 26.2.

Quellen

Adobe | Adobe optimiert Video-Workflows mit Neuerungen in Firefly, Premiere Pro und Frame.io | Pressemitteilung NAB Show 2026 | https://www.adobe.com/de/products/premiere.html | besucht am 15.04.2026