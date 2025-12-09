Adobe bringt Profi-Tools auf YouTube Shorts

YouTube Shorts verzeichnet über 200 Milliarden Aufrufe täglich. Jetzt bringt Adobe seine Premiere-Werkzeuge direkt in die Plattform. Ein neuer Kreativbereich in der kostenlosen Mobile-App soll Content-Produktion beschleunigen.

Das Problem: Professionell wirken ohne Desktop

Kennen Sie das? Sie haben eine Video-Idee, aber zwischen Smartphone-Aufnahme und fertigem Short liegen gefühlt Stunden am Rechner. Die Creator Economy boomt weiter, doch viele scheitern am Aufwand für professionell wirkende Kurzvideos.

Adobe und YouTube adressieren genau diese Lücke. Die neue Partnerschaft integriert branchenführende Videobearbeitungswerkzeuge direkt in die kostenlose Premiere Mobile App. Der Bereich heißt „Create for YouTube Shorts“ und ist ab sofort verfügbar.

Was der neue Kreativraum bietet

Der spezialisierte Bereich liefert exklusive Ressourcen für Shorts-Produktion. Nutzer erhalten Zugriff auf vorgefertigte Vorlagen mit integrierten Effekten und Übergängen. Eigene Medien lassen sich einfügen und direkt auf YouTube hochladen.

Interessant für Teams: Erstellte Vorlagen können mit anderen geteilt werden. So lassen sich interne Workflows standardisieren. Die unbegrenzte Mehrspurzeitachse ermöglicht präzise Bearbeitung auch komplexerer Projekte.

KI-Funktionen inklusive

Adobe integriert seine Firefly-basierten KI-Werkzeuge in den mobilen Workflow. „Enhance Speech“ verbessert Sprachaufnahmen auf Studioqualität. „Generative Sound Effects“ erzeugt passende Audioelemente aus Sprachbefehlen.

Die Vorlagensammlung wird laufend aktualisiert. Jedes Template enthält bereits Texte, Effekte und Übergänge. Für Marken bedeutet das: Konsistente Inhalte ohne aufwändige Briefings.

How YouTube Wants You to Make Shorts

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Timing und Marktkontext

Die Partnerschaft trifft einen Nerv. „Creator*in“ rangiert laut Adobe weiterhin ganz oben bei den Traumkarrieren der Generationen Z und Alpha. Mit 200 Milliarden täglichen Aufrufen ist YouTube Shorts längst mehr als ein Trend.

Für Unternehmen öffnet sich damit ein effizienter Kanal. Professionelle Tools ohne Lizenzkosten senken die Einstiegshürde erheblich.

Newshunger!

Verfügbarkeit

Die Premiere Mobile App steht kostenlos im App Store bereit. Der neue Bereich „Create for YouTube Shorts“ ist bereits integriert. Fertige Videos lassen sich mit wenigen Klicks direkt auf dem eigenen YouTube-Kanal veröffentlichen.

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