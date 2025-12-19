Adobe holt sich Runways Video-KI ins Boot

Kennen Sie das? Sie jonglieren zwischen fünf verschiedenen KI-Tools, um ein einziges Video zu erstellen. Adobe und Runway wollen diesem Workflow-Chaos jetzt ein Ende setzen. Die beiden Unternehmen haben eine mehrjährige strategische Partnerschaft geschlossen, die Runways generative Videotechnologie direkt in Adobes Kreativtools integriert.

Runway wird bevorzugter Partner

Für Kreativprofis bedeutet diese Allianz vor allem eines: kürzere Wege. Runway wurde zum bevorzugten API-Kreativpartner von Adobe ernannt. Das heißt konkret, dass Adobe-Kunden künftig als Erste Zugang zu neuen Runway-Modellen erhalten.

Ab sofort steht das neue Gen-4.5-Modell in der Adobe Firefly-App bereit. Bis zum 22. Dezember können Firefly Pro-Abonnenten unbegrenzt damit arbeiten.

Was Gen-4.5 kann

Das neue Modell punktet mit präziser Bewegungsqualität und hoher visueller Wiedergabetreue. Kreative können komplexe Szenen mit mehreren Elementen inszenieren. Charaktere behalten ihre Mimik und Gestik von Aufnahme zu Aufnahme bei.

Der Workflow läuft nahtlos: Aus Textprompts Videos generieren, verschiedene Richtungen testen, dann im Firefly Video Editor zusammenfügen. Von dort geht es direkt weiter zu Premiere Pro oder After Effects.

Adobe Firefly | The World is What You Make It

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Strategischer Schachzug im KI-Rennen

Ely Greenfield, Chief Technology Officer bei Adobe, ordnet die Partnerschaft ein: „Da KI die Videoproduktion verändert, wenden sich Profis dem kreativen Ökosystem von Adobe zu. Die generative Videoinnovation von Runway in Kombination mit den bewährten professionellen Workflows von Adobe wird Kreativen und Marken dabei helfen, ihr kreatives Potenzial zu erweitern.“

Cristóbal Valenzuela, Mitbegründer und CEO von Runway, ergänzt:

Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere neueste generative Videotechnologie mehr Storytellern zugänglich zu machen, und zwar innerhalb der Kreativtools von Adobe, die bereits heute weltweit als Industriestandard für Kreative gelten.

Modellvielfalt statt Monokultur

Adobe verfolgt einen klaren Creator-First-Ansatz. Kreative sollen nicht auf ein einziges KI-Modell angewiesen sein. In Firefly stehen neben den hauseigenen Modellen auch Lösungen von Black Forest Labs, ElevenLabs, Google, Luma AI, OpenAI und Topaz Labs zur Auswahl. Wichtig für Unternehmen: Inhalte, die in der Firefly-App erstellt werden, fließen nicht ins KI-Training zurück.

Runway Gen-4.5 ist ab sofort verfügbar. Wenn Sie mit verteilten Video-Tools arbeiten, lohnt sich ein Blick auf die neue Integration.

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