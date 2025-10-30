Adobe öffnet sich: Google-KI kommt ins Creative-Portfolio

Adobe und Google Cloud schließen die wohl wichtigste strategische Partnerschaft des Jahres im Kreativ-Bereich: Gemini, Veo und Imagen werden direkt in Photoshop, Premiere und Co. integriert. Für Unternehmen bedeutet das Wahlfreiheit zwischen KI-Modellen – und endlich eine Lösung für markengerechte Content-Produktion im großen Stil.

Kommt Ihnen das vertraut vor? Ihr Kreativteam schwört auf Adobe, Ihre IT-Abteilung auf Google Cloud, und irgendwie müssen beide Welten unter einen Hut. Adobe und Google Cloud haben auf der MAX-Konferenz 2025 nun genau diese Brücke geschlagen – und dabei gleich noch ein Problem gelöst, das viele Entscheider kennen: die Abhängigkeit von einzelnen KI-Anbietern.

Die Partnerschaft bringt Googles neueste KI-Modelle – darunter Gemini für Texte, Veo für Videos und Imagen für Bilder – direkt in die Adobe-Anwendungen. Stellen Sie sich vor: Ihre Designer arbeiten wie gewohnt in Photoshop oder Premiere, greifen aber auf unterschiedliche KI-Engines zu, je nachdem, welche für den jeweiligen Task die besseren Ergebnisse liefert. Das nennt sich Partnermodellstrategie – und Adobe setzt damit auf Flexibilität statt auf KI-Monokultur.

Firefly Foundry: Marken-KI nach Maß

Für Ihre Rechtsabteilung dürfte besonders spannend sein: Mit Adobe Firefly Foundry können Unternehmen künftig eigene KI-Modelle trainieren – auf Basis der Google-Technologie, aber mit proprietären Markendaten. Die Krux dabei: Google garantiert über seine Vertex AI-Plattform, dass Ihre Daten nicht ins allgemeine Modelltraining fließen. In Zeiten von KI-generierten Rechtsunsicherheiten ist das mehr wert als jedes Marketing-Feature.

Konkret heißt das: Ihre Brand Guidelines, Ihre Bildsprache, Ihre Corporate Identity werden zum Trainingsmaterial für eine Marken-KI, die dann in Adobe GenStudio Content im großen Stil ausspuckt – von Social-Media-Posts bis zu Kampagnenmotiven. Alles on-brand, alles rechtlich sauber dokumentiert, alles skalierbar.

Der Business Case dahinter

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Adobe-Kunden in über 200 Ländern erhalten Zugriff auf die Integration, und beide Unternehmen planen eine gemeinsame Go-to-Market-Strategie. Übersetzt heißt das: Sales-Teams werden koordiniert auf Entscheider zugehen, die entweder bereits Adobe Creative Cloud im Einsatz haben oder Google Cloud als Infrastruktur nutzen. Wenn Sie bisher mit verteilten Tools arbeiten, könnte diese Partnerschaft der Anstoß sein, beides zu konsolidieren.

Interessantes Timing: Die Ankündigung folgt auf die Adobe-YouTube-Partnerschaft, die Premiere direkt in YouTube Shorts integriert. Adobe positioniert sich damit als Plattform-Orchestrator zwischen den Tech-Giganten – eine clevere Strategie in einem Markt, in dem jeder sein eigenes KI-Süppchen kocht.

Verfügbarkeit und nächste Schritte

Die Integration startet schrittweise: Firefly, Photoshop, Adobe Express und Premiere erhalten zunächst Zugriff auf die Google-Modelle. Firefly Foundry für die Modellanpassung folgt für Enterprise-Kunden. Wenn Sie bereits Google Cloud und Adobe Creative Cloud im Einsatz haben, sollten Ihre Teams die Pilotphasen im Auge behalten – hier lassen sich Prozesse frühzeitig optimieren, bevor der Rollout in die Breite geht.

Für IT- und Marketing-Leiter bedeutet die Partnerschaft vor allem eines: weniger Vendor-Lock-in, mehr Gestaltungsspielraum bei der KI-Modellwahl – und erstmals eine Enterprise-Lösung für markengerechte, KI-generierte Inhalte, die auch die Compliance-Abteilung durchwinkt.

