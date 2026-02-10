Einstieg in Firefly: Bilder generieren mit „Text-zu-Bild“

Mit Adobe Firefly erstellen Sie in Sekunden professionelle Bilder aus einer einfachen Textbeschreibung. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie das funktioniert. Als praktisches Beispiel erstellen wir ein Beitragsbild zum Thema „E-Auto versus Verbrenner“.

Was kann Adobe Firefly?

Bevor wir loslegen, ein kurzer Überblick: Firefly ist mehr als nur ein Bildgenerator. Auf firefly.adobe.com finden Sie eine ganze Suite rund um Bild- und Videobearbeitung:

Bilder generieren aus Textbeschreibungen

aus Textbeschreibungen Videos erstellen mit KI-Unterstützung

mit KI-Unterstützung Bilder und Videos hochskalieren , die schlecht aufgelöst sind

, die schlecht aufgelöst sind Soundtracks und Soundeffekte erzeugen

Sprache generieren

Videos visuell bearbeiten

Für heute konzentrieren wir uns auf die Kernfunktion: Text zu Bild.

Adobe Firefly Tutorial: Text zu Bild in 2 Minuten erklärt

Watch this video on YouTube

Schritt 1: Text zu Bild starten

Öffnen Sie firefly.adobe.com und wählen Sie unter „Erstellen“ die Option „Bild“ und dann „Text zu Bild“.

Bei den Modellen haben Sie die Wahl: Die Adobe-Firefly-Modelle sind kommerziell nutzbar. Daneben gibt es Partner-Modelle wie Google Imagen. Wir wählen heute Google Imagen 3, welches besonders fotorealistische Ergebnisse liefert.

Wählen Sie außerdem das gewünschte Format aus. Für ein Beitragsbild eignet sich 16:9.

Schritt 2: Prompt eingeben und generieren

Jetzt geben Sie Ihren Prompt ein, also die Textbeschreibung dessen, was Firefly für Sie erstellen soll.

Plaintext Kopieren 1

Nach einem Klick auf „Generieren“ und ca. 30 Sekunden Wartezeit hatten wir unser Split-Screen-Bild. Genau so wollten wir es haben.

Tipp: Wenn das Ergebnis nicht passt, passen wir entweder Prompt an (so wie in unserem Beispiel, siehe Video oben) oder versuchen es noch mal. Oft braucht es zwei bis drei Anläufe, bis das Bild stimmt.

Schritt 3: Seitenverhältnis ändern für Instagram

Wir brauchen das Motiv auch für Instagram, allerdings im Hochformat. Das klassische quadratische Format (1:1) ist auf Instagram seit 2025 nicht mehr Standard – das Profil-Grid zeigt Beiträge jetzt im höheren 3:4-Format an. Wer maximale Fläche im Feed beanspruchen möchte, setzt auf das Seitenverhältnis 4:5. Dafür müssen wir nicht komplett neu generieren. Firefly kann das bestehende Bild erweitern.

So geht’s:

Klicken Sie auf Ihr gerade generiertes Bild Wählen Sie „Bearbeiten“ und dann „Generativ Füllen“ In der linken Leiste wählen Sie „Erweitern“ Stellen Sie das Format auf „Hochformat 4:5“ Klicken Sie auf „Generieren“

Firefly zeigt Ihnen zwei Varianten an. Wählen Sie die passende aus, klicken Sie auf „Behalten“ und laden Sie das Bild herunter.

Das Ergebnis

In weniger als zwei Minuten haben wir zwei Bilder in zwei unterschiedlichen Formaten generiert und dabei ein sehr hochwertiges, fotorealistisches Ergebnis erzielt.

Für den Lesehunger 🍕

Ist Adobe Firefly für Agenturen interessant?

Text-zu-Bild ist nicht nur eine Spielerei. Für Agenturen, die täglich visuellen Content produzieren, kann Firefly zum Produktivitäts-Hebel werden. Vor allem in frühen Projektphasen, in denen Geschwindigkeit zählt.

Moodboards und Pitches in Minuten statt Stunden

Hier ein KI-generiertes Moodboard, Erstellungszeit ca. 5 Minuten.

Stellen Sie sich vor, die Kundschaft fragt kurzfristig nach einem Konzept für eine Kampagne. Statt stundenlang Stockfotos zu durchsuchen oder ein Briefing für die Fotografie aufzusetzen, generieren Sie mit Firefly in wenigen Minuten drei bis fünf visuelle Richtungen, direkt aus dem Briefing heraus. Das spart Zeit und macht Ihre Pitches greifbarer.

Beispiel: Eine Digitalagentur bereitet einen Instagram-Redaktionsplan für ein Automobilunternehmen vor. Statt Platzhalterbilder einzusetzen, generiert das Team für jeden Post ein Moodboard-Bild, das Tonalität und Bildsprache zeigt. So sieht die Gegenseite sofort, wohin die Reise geht.

Varianten testen, bevor produziert wird

Firefly eignet sich hervorragend, um verschiedene visuelle Ansätze durchzuspielen, bevor Budget in echte Produktion fließt. Passt ein heller oder dunkler Hintergrund besser? Wirkt das Produkt in einer Lifestyle-Szene oder freigestellt überzeugender? Solche Fragen lassen sich jetzt vorab klären.

Beispiel: Eine E-Commerce-Agentur plant ein Fotoshooting für eine neue Kollektion. Mit Firefly generiert sie vorab verschiedene Set-Designs und Farbwelten. Das Fotografie-Team bekommt ein klares visuelles Briefing statt einer vagen Textbeschreibung.

Social-Media-Content skalieren

Gerade bei hohem Output auf mehreren Kanälen gleichzeitig wird Firefly zum praktischen Werkzeug. Hintergrundbilder für Stories, Header-Grafiken für Blogbeiträge oder Illustrationen für Karussell-Posts lassen sich schnell erstellen, ohne jedes Mal externe Ressourcen zu beauftragen.

Beispiel: Eine Social-Media-Agentur betreut fünf Accounts gleichzeitig auf LinkedIn und Instagram. Für wiederkehrende Formate wie Zitat-Posts oder Themen-Teaser generiert das Team mit Firefly individuelle Hintergrundvisuals, abgestimmt auf die jeweilige Markenfarbe und Tonalität.

Generatives Erweitern für Multi-Format-Kampagnen

Das Feature, das wir in diesem Tutorial gezeigt haben, löst ein konkretes Alltagsproblem: Ein Bild wird in 16:9 produziert, aber zusätzlich wird es in 4:5 für den Instagram-Feed, 9:16 für Stories und 3:4 für das Grid benötigt. Statt das Bild manuell zu beschneiden oder neu zu fotografieren, erweitert Generatives Erweitern die Ränder intelligent.

Beispiel aus dem Alltag: Eine Werbeagentur erstellt eine Kampagne mit einem Key Visual. Aus dem einen Bild generiert sie mit Generatives Erweitern alle benötigten Formate, ohne Qualitätsverlust und ohne jeden Zuschnitt einzeln anpassen zu müssen.

Was Firefly nicht ersetzt

Wichtig ist dabei die richtige Erwartung: Firefly ersetzt weder professionelle Produktfotografie noch durchdachtes Design. Die Stärke liegt im Beschleunigen von Prozessen, von der Ideenfindung über das Briefing bis zur Erstellung von Entwürfen. Am Ende steht immer noch die kreative Entscheidung eines Menschen.

Schlusswort

Im nächsten Tutorial gehen wir noch tiefer auf das Thema Prompt Engineering ein, also wie Sie die Bildbeschreibung selbst noch verbessern können, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

Bis dahin: Viel Spaß beim Ausprobieren von Adobe Firefly!