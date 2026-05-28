Kann man mit Adobe Firefly auch Videos im Browser schneiden?

Den Firefly Video-Editor von Adobe kennen viele noch nicht, obwohl er direkt unter firefly.adobe.com erreichbar ist und ohne Installation läuft. Wer Videos für Social Media produziert, braucht oft nur einen kurzen Schnitt: einen Clip kürzen, eine schlechte Stelle rausschneiden, die Reihenfolge anpassen. Genau dafür ist der Editor gebaut.

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Das Wichtigste in Kürze

Der Firefly Video-Editor läuft vollständig im Browser unter firefly.adobe.com

Clips kürzen, teilen, neu anordnen und entfernen: alles auf einer visuellen Zeitleiste

Übergänge lassen sich gezielt setzen, sind aber kein Pflichtbestandteil jedes Schnitts

Der Skimmer erlaubt eine schnelle Vorschau, ohne die Abspielnadel zu bewegen

Was ist der Firefly Video-Editor?

Videos im Browser schneiden mit Adobe Firefly, geht das? #adobefirefly #tutorial

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Der Firefly Video-Editor ist ein browserbasiertes Schnittwerkzeug innerhalb der Adobe-Firefly-Plattform. Wer bisher einen Clip kürzen wollte, brauchte mindestens ein Basisprogramm wie Premiere Rush oder einen externen Dienst. Der Firefly Video-Editor schließt diese Lücke direkt in der Oberfläche, in der viele bereits KI-Bilder und Videos generieren.

Das Werkzeug ist auf überschaubare Schnittaufgaben ausgelegt: Clips zusammenstellen, Länge anpassen, unbrauchbare Stellen entfernen, Reihenfolge optimieren. Wer komplexe Farbkorrekturen oder mehrstöckige Tonspuren braucht, greift weiter zu Adobe Premiere. Für schnelle Schnittaufgaben direkt aus dem Firefly-Workflow heraus ist der Editor aber eine echte Arbeitserleichterung.

Zurzeit läuft das Feature als Beta. Die Grundfunktionen sind stabil und im Alltag einsetzbar.

Wie funktioniert der Firefly Video-Editor?

Zunächst klicken wir in Adobe Firefly auf „Video bearbeiten (Beta).“

Projekt anlegen und ersten Clip einfügen

Aufgerufen wird der Editor über firefly.adobe.com. Dort klicken Sie auf „Video bearbeiten (Beta)“ und starten ein neues Projekt. Als nächstes fügen Sie einen ersten Clip hinzu. Das kann ein eigenes Video sein, das Sie hochladen, oder ein zuvor im Firefly-Workflow generierter Clip.

Sobald der Clip im Projekt liegt, erscheint er unten auf der Zeitleiste. Diese ist das Herzstück des Editors. Hier legen Sie fest, wann ein Clip beginnt, wann er endet und in welcher Reihenfolge die einzelnen Inhalte abgespielt werden.

Clips kürzen: nur das Beste behalten

Clips kürzen, teilen und neu anordnen: Der Firefly Video-Editor bringt klassische Schnittwerkzeuge direkt in den Browser.

Zunächst klicken Sie den Clip an, damit er aktiv ist. Passt der Anfang oder das Ende nicht, kürzen Sie ihn direkt über die Kanten. Das ist besonders praktisch, wenn ein Clip grundsätzlich gut ist, am Anfang oder Ende aber einen Moment zu lang geraten ist. Statt den Clip komplett neu zu erstellen, kürzen Sie ihn einfach auf die passende Länge.

Diese Methode spart Zeit, weil Sie nicht neu generieren oder aufnehmen müssen. Der Kanten-Trim ist das schnellste Werkzeug für saubere Ein- und Ausstiegspunkte.

Clips teilen und unbrauchbare Stellen entfernen

Einen Clip können wir über den Button „Schere“ in mehrere Clips aufteilen.

Für Schnitte innerhalb eines Clips nehmen Sie die Schere. Der Clip wird genau an der gewählten Stelle getrennt. Danach liegen zwei unabhängige Clipbestandteile vor, die Sie getrennt bearbeiten. Einen unbrauchbaren Abschnitt wählen Sie aus und entfernen ihn.

Passt die Reihenfolge noch nicht, verschieben Sie den verbleibenden Clip auf der Zeitleiste und ordnen ihn neu an. So lässt sich der Rhythmus eines Videos schnell auf Vordermann bringen: Zu lange Pausen fallen weg, schwächere Stellen werden gekürzt, und starke Momente rücken gezielt zusammen.

Die Clips lassen sich über mehrere Spuren neu anordnen.

Ergebnis prüfen: Timing entscheidet

Nach dem Schnitt spielen Sie das Ergebnis kurz ab und prüfen drei Dinge: Wirkt der Übergang sauber? Endet der Clip zu abrupt? Ist der Ablauf insgesamt flüssig? Gerade bei kurzen Videos für Social Media ist das Timing entscheidend. Ein Clip darf nicht zu lange auf der Stelle treten, soll aber auch nicht gehetzt wirken.

Ein praktischer Helfer dabei ist der Skimmer. Mit ihm fahren Sie schnell über die Zeitleiste und bekommen eine Vorschau, ohne die eigentliche Abspielnadel zu bewegen. Das beschleunigt die Kontrolle deutlich, weil Sie nicht jeden Abschnitt vollständig abspielen müssen.

Übergänge: gezielt einsetzen, nicht automatisch

Wenn mehrere Clips aufeinanderfolgen, können Übergänge helfen, Szenen weicher miteinander zu verbinden. Allerdings wirkt ein klarer, direkter Schnitt oft moderner und dynamischer. Übergänge setzen Sie deshalb gezielt ein, nicht automatisch zwischen jeden Clip.

Die Faustregel lautet: Wenn der Schnitt ohne Übergang holprig wirkt, hilft ein sanfter Blend. Wenn der Schnitt ohne Übergang funktioniert, lassen Sie ihn weg. Weniger ist hier fast immer mehr, besonders für kurze Formate wie Reels oder Shorts. Wie Adobe seine Werkzeuge für kurze Videoformate weiterentwickelt, zeigt auch der Artikel über Adobe Premiere für YouTube Shorts.

Profi-Tipp: leere Einstiegsszene anlegen

Wer das Video mit einer leeren Szene beginnen möchte, schiebt die Video-Ebene einfach von Spur 1 auf Spur 2. Damit entsteht am Anfang ein schwarzer Moment, der sich zum Beispiel für einen Titeleinblender oder einen langsamen Einstieg eignet.

Was leistet der Firefly Video-Editor wirklich?

Der Firefly Video-Editor ist ein Werkzeug für schnelle Schnitte.

Der Editor ist kein Ersatz für Premiere Pro. Wer mehrstöckige Audiospuren, Farbgrading oder komplexe Effekte braucht, bleibt beim Profi-Tool. Wer hingegen schnell einen Firefly-generierten Clip fertigstellen, eigene Aufnahmen zusammenfügen oder einen kurzen Social-Media-Clip zusammenbauen will, findet hier alles, was dafür nötig ist.

Die Stärke liegt im Zusammenspiel: Clip generieren, direkt schneiden, direkt exportieren. Alles in einer Oberfläche, alles im Browser. Das spart den Umweg über ein Drittanbieter-Tool und hält den kreativen Fluss aufrecht. Wie sich KI-Werkzeuge generell auf den Videoschnitt auswirken, lesen Sie im Artikel Macht KI Ihren Videoschnitt schneller? Und wer noch tiefer in den Firefly-Workflow einsteigen möchte, findet in Designkonzepte in Firefly Boards entwickeln einen guten Einstieg in die kreative Seite der Plattform.

Glossar: 10 wichtige Fachbegriffe zum Firefly Video-Editor

Abspielnadel

Abspielnadel (auch Playhead): Der vertikale Marker auf der Zeitleiste, der die aktuelle Wiedergabeposition anzeigt. Die Abspielnadel bewegt sich beim Abspielen vorwärts und lässt sich manuell an jede beliebige Stelle ziehen, um von dort aus die Vorschau zu starten.

Beta

Beta bezeichnet eine Softwareversion, die zwar öffentlich zugänglich ist, aber noch nicht als fertig gilt. Funktionen können sich ändern, Fehler sind möglich. Der Firefly Video-Editor läuft derzeit als Beta, die Grundfunktionen sind aber stabil nutzbar.

Export

Beim Export wird das fertig geschnittene Videoprojekt in eine Videodatei umgewandelt, die Sie herunterladen und weiterverwenden können. Format und Qualität hängen von den Exporteinstellungen der jeweiligen Plattform ab.

Der Kanten-Trim ist die Methode, einen Clip durch Ziehen an seiner linken oder rechten Kante zu kürzen. Dabei bleibt der Originalclip erhalten, nur der sichtbare Ausschnitt auf der Zeitleiste wird verkleinert. Kein Material geht dauerhaft verloren.

Schere (Split)

Die Schere teilt einen Clip an einer bestimmten Stelle in zwei unabhängige Segmente. Beide Segmente lassen sich danach getrennt verschieben, kürzen oder löschen. Das ist das wichtigste Werkzeug für Schnitte innerhalb eines Clips.

Skimmer

Der Skimmer ist ein Vorschau-Cursor, der beim Überfahren der Zeitleiste mit der Maus eine Live-Vorschau des Videos anzeigt, ohne die Abspielnadel zu bewegen. Das beschleunigt das Sichten von Material erheblich.

Spur (Track)

Eine Spur ist eine horizontale Ebene auf der Zeitleiste, auf der Clips platziert werden. Mehrere Spuren ermöglichen das Überlagern von Inhalten, zum Beispiel Video auf Spur 2 über einer leeren Spur 1, um einen stillen Einstieg zu erzeugen.

Übergang (Transition)

Ein Übergang verbindet zwei aufeinanderfolgende Clips durch eine visuelle Veränderung, zum Beispiel ein weiches Einblenden. Übergänge werden gezielt eingesetzt und sind kein Pflichtbestandteil jedes Schnitts.

Zeitleiste

Die Zeitleiste ist die grafische Darstellung aller Clips in zeitlicher Abfolge. Clips liegen als Blöcke auf der Zeitleiste und zeigen durch ihre Position und Länge, wann und wie lange sie im fertigen Video erscheinen.

Zusammenschnitt

Ein Zusammenschnitt bezeichnet das Ergebnis mehrerer Schnittentscheidungen: Clips wurden getrimmt, geteilt, sortiert und zu einer schlüssigen Abfolge zusammengefügt. Der Firefly Video-Editor ist auf genau diesen Arbeitsschritt optimiert.

Adobe Firefly Video-Editor ermöglicht Videobearbeitung direkt im Browser ohne externe Programme wie Premiere Rush

FAQ zum Video-Editor in Adobe Firefly

Ist der Firefly Video-Editor kostenlos? Der Firefly Video-Editor ist Bestandteil der Adobe-Firefly-Plattform unter firefly.adobe.com. Für den Zugriff benötigen Sie ein Adobe-Konto. Ob und in welchem Umfang das Feature im kostenlosen Plan verfügbar ist, hängt von Ihrem aktuellen Abonnement ab. Generierungen verbrauchen Credits, der Schnitt selbst verbraucht keine. Kann ich eigene Videos hochladen oder nur generierte Clips verwenden? Beides ist möglich. Sie können eigene Videoaufnahmen hochladen und auf der Zeitleiste platzieren, genauso wie zuvor in Firefly generierte Clips. Beide Quellen lassen sich im selben Projekt kombinieren. Wie schneide ich einen Clip an einer bestimmten Stelle? Setzen Sie die Abspielnadel an die gewünschte Stelle und wählen Sie das Scherenwerkzeug. Der Clip wird an dieser Stelle in zwei unabhängige Segmente geteilt. Anschließend können Sie ein Segment verschieben, kürzen oder löschen. Muss ich Übergänge zwischen den Clips setzen? Nein. Übergänge sind optional und werden gezielt eingesetzt, wo ein direkter Schnitt holprig wirkt. Ein klarer, harter Schnitt wirkt bei vielen modernen Formaten, besonders bei kurzen Social-Media-Videos, oft dynamischer als ein weicher Blend. Was ist der Unterschied zwischen Skimmer und Abspielnadel? Die Abspielnadel markiert die aktuelle Wiedergabeposition und bewegt sich beim Abspielen. Der Skimmer ist ein separater Vorschau-Cursor, der beim Überfahren der Zeitleiste mit der Maus eine Live-Vorschau zeigt, ohne die Abspielnadel zu verschieben. Das erlaubt schnelles Sichten ohne den Abspielfluss zu unterbrechen. Eignet sich der Firefly Video-Editor für professionelle Produktionen? Der Editor ist auf überschaubare Schnittaufgaben ausgelegt: Clips kürzen, teilen, neu anordnen und zusammenfügen. Für professionelle Produktionen mit Farbgrading, komplexen Audiospuren oder Effekten bleibt Adobe Premiere Pro das richtige Werkzeug. Für schnelle Social-Media-Clips direkt aus dem Firefly-Workflow heraus ist der Editor jedoch ideal.