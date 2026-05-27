Adobe Firefly bietet zwei Wege zur KI-Videogenerierung: Text zu Video und Bild zu Video. Beim ersten Weg beschreiben Sie eine Szene in Worten. Beim zweiten laden Sie ein vorhandenes Foto hoch und definieren die Bewegung per Prompt. Das Ergebnis eignet sich für Social-Media-Clips, Moodboards und erste Konzeptentwürfe. Unser Tutorial erklärt den vollständigen Workflow.

Die Videoproduktion hat sich verändert. Wer früher eine erste visuelle Idee brauchte, musste drehen, schneiden und rendern lassen. Mit Adobe Firefly generieren Sie heute aus einer Textbeschreibung oder einem vorhandenen Foto ein Video direkt im Browser, ohne Software-Installation, ohne Produktionsteam.

Wie funktioniert Text zu Video in Adobe Firefly? #adobefirefly #tutorial

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Das Wichtigste in Kürze

Text zu Video verwandelt eine schriftliche Szenenbeschreibung in einen fertigen Clip

verwandelt eine schriftliche Szenenbeschreibung in einen fertigen Clip Bild zu Video macht aus einem vorhandenen Foto ein animiertes Bewegtbild

macht aus einem vorhandenen Foto ein animiertes Bewegtbild Beide Funktionen sind unter firefly.adobe.com im Bereich „Generieren“ zugänglich

Das Ergebnis eignet sich für Social-Media-Visuals, Moodboards, B-Roll und erste Konzeptentwürfe

Wie generieren wir Videos in Adobe Firefly?

Adobe Firefly ermöglicht die Video-Generierung über zwei Wege: Per „Text zu Video“ beschreiben wir in Worten, was Firefly visualisieren soll.

Adobe Firefly bietet zwei eigenständige Wege, um Videos per KI zu erstellen. Beide starten an der gleichen Stelle: Sie öffnen firefly.adobe.com, wählen links in der Navigation den Bereich „Generieren“ und klicken dort auf „Video generieren“.

Der erste Weg heißt „Text zu Video“. Hier beschreiben Sie eine Szene vollständig in Worten. Firefly versucht, genau das visuell umzusetzen. Der zweite Weg heißt „Bild zu Video“. Hier laden Sie ein vorhandenes Bild hoch und beschreiben, wie Firefly daraus eine Bewegung erzeugen soll. Das Bild ist die Grundlage, der Text gibt die Richtung vor.

Beide Wege haben dasselbe Ziel: Bewegtbild ohne Kamera, ohne Dreh, ohne Schnittsoftware. Das Ergebnis ist ein kurzer Clip, der sich als erster visueller Entwurf, als Social-Media-Inhalt oder als Konzept für eine Kampagne nutzen lässt. Wer Firefly bereits für Bildbearbeitung kennt, zum Beispiel über Generatives Füllen in Firefly, wird die Logik sofort wiedererkennen: Prompt schreiben, Ergebnis generieren, bei Bedarf verfeinern.

Wie funktioniert Text zu Video in Firefly?

Ein Textprompt als Ausgangspunkt: Firefly übersetzt Worte direkt in Bewegtbild.

Der Prompt entscheidet alles

Starten Sie mit dem Weg „Text zu Video“. Im Promptfeld geben Sie ein, was Firefly erzeugen soll. Die wichtigste Regel dabei: Präzision schlägt Kürze. Wer nur „Produktvideo“ eingibt, bekommt ein generisches Ergebnis. Wer die Szene möglichst genau beschreibt, bekommt auch das gewünschte Ergebnis. Je detaillierter der Prompt, desto weniger bleibt dem Zufall überlassen.

Ein Beispiel, das funktioniert: Ein moderner Sessel auf dunklem Studiohintergrund, langsame Kamerafahrt von links nach rechts, weiches Licht, hochwertiger Werbefilm-Look, realistische Darstellung. Dieser Prompt enthält fünf Informationsebenen: das Motiv, die Umgebung, die Kamerabewegung, das Licht und den Stil. Genau das braucht Firefly.

Jeder „Text zu Video“-Prompt sollte Angaben zu Motiv, Umgebung, Licht, Kamerabewegung und Stil enthalten.

Beschreiben Sie im Prompt immer diese fünf Elemente:

Element Beispiel Motiv moderner Ledersessel Umgebung dunkler Studiohintergrund Lichtstimmung weiches, diffuses Licht Kamerabewegung langsame Fahrt von links nach rechts Stil hochwertiger Werbefilm-Look

Je vollständiger diese Beschreibung ausfällt, desto weniger muss Firefly raten. Alles, was Sie weglassen, füllt die KI mit einem zufällig gewählten Wert auf. Das Ergebnis wird dann zwar technisch korrekt sein, aber selten genau das, was Sie sich vorgestellt haben.

Format und Seitenverhältnis wählen

Neben dem Prompt gibt es eine weitere Einstellung, die das Ergebnis spürbar beeinflusst: das Seitenverhältnis. Für Social-Media-Inhalte, besonders für Instagram Reels, TikTok oder YouTube Shorts, wählen Sie Hochformat. Für Präsentationen, Websites oder klassische Videoprojekte ist Querformat die bessere Wahl.

Wenn Prompt und Format passen, starten Sie die Generierung. Firefly rechnet den Clip durch und liefert das Ergebnis direkt in der Oberfläche.

Wer früher Wochen auf einen ersten Entwurf gewartet hat, bekommt ihn heute in wenigen Minuten. Das beschleunigt Entscheidungsprozesse dramatisch. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie funktioniert Bild zu Video in Firefly?

Bild zu Video: Aus einem vorhandenen Foto entsteht per Prompt ein animierter Clip.

Ein vorhandenes Foto als Ausgangspunkt

Der zweite Weg ist besonders praktisch, wenn bereits ein gutes Bild vorhanden ist. Wählen Sie „Bild zu Video“, laden Sie Ihr Foto hoch und beschreiben Sie dann im Textfeld, wie Firefly daraus ein Video formen soll. Die Bildgrundlage bleibt erhalten. Firefly fügt Bewegung hinzu.

Ein Beispiel: Sie laden ein Produktfoto eines Autos hoch und schreiben: Langsame Kamerafahrt nach vorne, leichte Drehung um das Objekt, dezente Bewegung im Hintergrund, ruhige und hochwertige Atmosphäre. Firefly interpretiert das Bild und setzt die beschriebene Bewegung um.

Der Vorteil ist klar: Die visuelle Grundlage steht bereits fest. Firefly muss die Szene nicht von Null an neu erfinden, sondern macht aus einem vorhandenen Motiv ein Bewegtbild. Das ist besonders hilfreich für:

Produktvisualisierungen, bei denen das Foto bereits genehmigt ist

Moodboards und Storyboards, die als Referenz dienen sollen

Präsentationen, bei denen ein statisches Bild zu wenig Wirkung erzeugt

Wer Firefly bereits für konzeptionelle Designarbeit nutzt, etwa über Firefly Boards, kann Bild zu Video direkt in diesen Workflow integrieren: Konzept entwickeln, Bild exportieren, daraus einen Bewegtbildentwurf generieren.

Wo liegen die Grenzen von Firefly Video?

KI-Video und professionelle Produktion: unterschiedliche Werkzeuge für unterschiedliche Aufgaben.

Firefly Video ist kein Ersatz für eine professionelle Videoproduktion. Das ist keine Schwäche, sondern eine ehrliche Einordnung. Für komplexe Drehs mit echten Schauspieler*innen, lange Szenenfolgen oder exakt markenkonform produzierte Filme braucht es weiterhin Planung, Regie, Kameraarbeit und Schnitt. Ähnlich wie bei den KI-Funktionen in Photoshop gilt auch hier: das Tool beschleunigt bestimmte Schritte, ersetzt aber keine kreative Kontrolle.

Was Firefly dagegen sehr gut kann: kurze Clips für Social Media, B-Roll-Material für größere Projekte, erste Bewegtbildideen für Pitches und Konzeptpräsentationen sowie animierte Moodboards. Das sind alles Aufgaben, für die man früher ein ganzes Produktionsteam eingebunden oder zumindest einen langen Abstimmungsprozess durchlaufen hätte. Adobe hat diese Lücke erkannt und mit Runway eine Video-KI ins Boot geholt, die das Fundament für diese Funktionen mitbringt.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Geschwindigkeit. Eine erste visuelle Idee, die früher Tage gedauert hätte, steht jetzt in Minuten. Das verändert, wie Teams Konzepte besprechen, wie schnell Ideen scheitern dürfen und wie viele Richtungen man ausprobiert, bevor man eine Entscheidung trifft.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu KI-Videogenerierung

Fachbegriffe rund um KI-Videogenerierung: von B-Roll bis Text zu Video.

B-Roll bezeichnet ergänzendes Videomaterial, das ohne Ton oder Sprecher*in auskommt und zur visuellen Untermalung einer Hauptszene eingesetzt wird. In der Videoproduktion füllt B-Roll Schnitte, unterstützt Kommentare und macht lange Sprecheraufnahmen visuell interessanter. Firefly-generierte Clips eignen sich gut als B-Roll für größere Projekte.

Generative KI

Generative KI (englisch: Generative Artificial Intelligence) bezeichnet KI-Systeme, die auf Basis von Trainingsdaten neue Inhalte erzeugen, darunter Text, Bilder, Audio und Video. Firefly ist Adobes eigene generative KI-Plattform, die speziell für kreative Workflows im Design- und Medienbereich trainiert wurde.

Kamerapfad

Der Kamerapfad beschreibt die geplante oder simulierte Bewegung der Kamera durch eine Szene. In KI-Videotools gibt man Kamerapfade per Prompt an, zum Beispiel als „langsame Fahrt nach vorne“ oder „Drehung um das Objekt“. Die KI simuliert diese Bewegung ohne echte Kameratechnik.

Keyframe

Ein Keyframe ist ein definierter Ausgangspunkt in einer Videoanimation, von dem aus die KI die Bewegung bis zum nächsten Keyframe berechnet. Bei „Bild zu Video“ ist das hochgeladene Foto implizit der erste Keyframe. Alles, was Firefly danach erzeugt, ist interpolierte Bewegung zwischen Anfang und Ende.

Lichtstimmung

Die Lichtstimmung beschreibt, wie Licht in einer Szene gesetzt ist: weich oder hart, warm oder kalt, direkt oder diffus. Im Prompt für Firefly Video ist die Lichtstimmung ein wichtiger Parameter, weil sie die emotionale Wirkung des Clips stark beeinflusst.

Moodboard

Ein Moodboard ist eine visuelle Sammlung aus Bildern, Farben und Stilelementen, die die geplante Bildsprache eines Projekts zeigt. Firefly-generierte Clips eignen sich als animierte Moodboards, die mehr Eindruck hinterlassen als statische Bilder.

Prompt

Ein Prompt ist die Textanweisung, die dem KI-System sagt, was generiert werden soll. Qualität und Präzision des Prompts bestimmen direkt die Qualität des Ergebnisses. Bei Firefly Video sollte ein Prompt Motiv, Umgebung, Lichtstimmung, Kamerabewegung und gewünschten Stil enthalten.

Rendering

Rendering bezeichnet den Rechenvorgang, bei dem ein fertiges Bild oder Video aus Rohdaten oder Anweisungen erzeugt wird. Bei KI-Videotools übernimmt die Cloud das Rendering. Das Ergebnis steht nach Abschluss der Berechnung direkt in der Oberfläche bereit.

Seitenverhältnis

Das Seitenverhältnis beschreibt das Verhältnis von Breite zu Höhe eines Videos. 16:9 ist das Standardformat für Websites und Präsentationen. 9:16 ist das Hochformat für Social Media wie Instagram Reels, TikTok und YouTube Shorts. Firefly lässt dieses Verhältnis vor der Generierung auswählen.

Social Media Visual

Ein Social Media Visual ist ein Bild- oder Videoelement, das speziell für die Nutzung auf sozialen Plattformen erstellt wird. Kurze KI-generierte Clips aus Firefly eignen sich als Social Media Visuals, weil sie die Aufmerksamkeit im Feed stärker binden als statische Grafiken.

Storyboard

Ein Storyboard ist eine gezeichnete oder fotografische Abfolge von Schlüsselszenen, die den geplanten Ablauf eines Videos zeigt. Firefly-generierte Clips können als animiertes Storyboard eingesetzt werden, um Konzepte früher im Prozess zu kommunizieren.

Text zu Video

Text zu Video (englisch: Text-to-Video) bezeichnet die KI-Funktion, bei der eine schriftliche Beschreibung automatisch in einen Videoclip umgewandelt wird. Firefly bietet diese Funktion neben „Bild zu Video“ als einen von zwei Wegen zur KI-Videogenerierung an.

FAQ zu Videos generieren in Adobe Firefly

Wo finde ich die Videogenerierung in Adobe Firefly? Öffnen Sie firefly.adobe.com und wählen Sie links in der Navigation den Bereich Generieren. Dort finden Sie die Funktion Video generieren. Beide Wege, Text zu Video und Bild zu Video, sind direkt in dieser Ansicht zugänglich. Was ist der Unterschied zwischen Text zu Video und Bild zu Video? Bei Text zu Video beschreiben Sie eine Szene vollständig in Worten, und Firefly generiert daraus einen Clip. Bei Bild zu Video laden Sie ein vorhandenes Bild hoch und beschreiben, wie daraus eine Bewegung entstehen soll. Das Bild bleibt die visuelle Grundlage, der Prompt gibt die Richtung vor. Was sollte ein guter Prompt für Firefly Video enthalten? Ein guter Prompt enthält mindestens fünf Elemente: das Motiv, die Umgebung, die Lichtstimmung, die Kamerabewegung und den gewünschten Stil. Je klarer diese Angaben sind, desto präziser setzt Firefly die Beschreibung um. Vage Begriffe wie Produktvideo liefern generische Ergebnisse. Welches Format soll ich für Firefly-Videos wählen? Das hängt vom geplanten Einsatzort ab. Für Instagram Reels, TikTok oder YouTube Shorts wählen Sie Hochformat. Für Websites, Präsentationen oder klassische Videoprojekte ist Querformat die bessere Wahl. Das Seitenverhältnis lässt sich vor der Generierung in den Einstellungen festlegen. Kann Firefly Video eine professionelle Videoproduktion ersetzen? Nein. Für komplexe Drehs mit echten Personen, lange Szenenfolgen oder exakt markenkonform produzierte Filme braucht es weiterhin Planung, Regie und Schnitt. Firefly eignet sich für kurze Clips, B-Roll, Social-Media-Visuals, Moodboards und erste Konzeptentwürfe, nicht für vollständige Produktionsleistungen. Wofür eignen sich die generierten Clips am besten? Die Stärken liegen bei kurzen Social-Media-Inhalten, animierten Moodboards, B-Roll-Material für größere Projekte, visuellen Konzeptentwürfen für Pitches und animierten Storyboards. Überall dort, wo früher ein Produktionsteam oder eine aufwendige Abstimmung nötig war, liefert Firefly jetzt in Minuten ein erstes Ergebnis.