Prompt Engineering: Wie man passende Prompts für Adobe Firefly generiert.
19. Februar 2026 19. Februar 2026
Reading Time: 12 minutes

Prompt Engineering in Firefly: Wie bekommen Sie genau das Bild, das Sie wollen?

Markus Seyfferth

Markus Seyfferth

 Autor Dr. Web
Wer schon mal mit einem Text-zu-Bild Generator gearbeitet hat, kennt das Problem: Die KI liefert nicht das, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Wie erhalten Sie durchgehend gute Resultate und was unterscheidet einen generischen Bilder-Prompt von einem guten? Die Antwort lautet „Prompt Engineering“.

Denn die KI kann nur umsetzen, was Sie ihr sagen. Sie weiß nicht, wie Sie sich Sneaker vorstellen, welches Bild Sie damit assoziieren. Sie generiert einfach irgendeinen Sneaker.

In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Textbeschreibungen so formulieren, dass Adobe Firefly beim ersten Anlauf genau das liefert, was Sie wollen.

Prompt Engineering für Adobe Firefly | So formulieren Sie Prompts, die funktionieren #texttoimage

Was ist ein Prompt?

Ein Prompt ist eine Textanweisung an eine KI. Sie beschreiben in Worten, was Sie erzeugen möchten, und die KI setzt diese Beschreibung um. Bei Bildgeneratoren wie Adobe Firefly entsteht so aus Ihrer Textanweisung ein Bild.

Das Problem: Die KI denkt nicht mit. Wenn Sie nur „Sneaker“ schreiben, fehlen ihr alle wichtigen Informationen. Welche Farbe? Welcher Hintergrund? Welches Licht? Welcher Stil? Die Lösung: Sie müssen der KI alle relevanten Informationen mitgeben. Genau das ist Prompt Engineering.

Adobe Firefly
Was sind die 6 Bausteine eines guten Prompts?

Mit diesen sechs Elementen formulieren Sie Prompts, die beim ersten Anlauf das gewünschte Ergebnis liefern.

1
Motiv

Was soll im Bild sein?

z.B. Produkt, Person, Landschaft, Food

2
Stil

Wie soll es aussehen?

z.B. Fotorealistisch, Illustration, Cinematic

3
Licht

Wie ist es beleuchtet?

z.B. Studiolicht, Tageslicht, Golden Hour

4
Perspektive

Von wo schauen wir?

z.B. Nahaufnahme, Vogelperspektive, Flatlay

5
Farben

Welche Farbstimmung?

z.B. Warm, Kühl, Pastell, Monochrom

6
Format

Welches Seitenverhältnis?

z.B. 16:9, 4:5, 1:1, 9:16

Beispiel-Prompt

Weißer Sneaker auf hellgrauem Hintergrund, minimalistisches Produktfoto, Studiobeleuchtung von links, frontale Ansicht, neutrale Farben, Querformat 16:9

Motiv Stil Licht Perspektive Farben Format

Motiv Stil Licht Perspektive Farben Format

Der Prompt-Baukasten: Probieren Sie es direkt aus

Bevor wir in die Theorie einsteigen, können Sie hier schon mal loslegen. Unser interaktiver Prompt-Baukasten zeigt Ihnen, wie ein guter Prompt aufgebaut ist. Wählen Sie aus sechs Kategorien jeweils eine Option aus und sehen Sie, wie sich Ihr Prompt Stück für Stück zusammensetzt.

Am Ende kopieren Sie das Ergebnis mit einem Klick und fügen es direkt in Adobe Firefly ein. Im weiteren Verlauf des Artikels erklären wir dann, warum diese Bausteine funktionieren und wie Sie diese für Ihre eigenen Projekte anpassen.

Prompt-Baukasten für Adobe Firefly

Wählen Sie aus jeder Kategorie eine Option und erstellen Sie Ihren perfekten Prompt.

Motiv Ausgewählt
Stil Ausgewählt
Licht Ausgewählt
Perspektive Ausgewählt
Farben Ausgewählt
Format Ausgewählt
Ihr Prompt 0/6 Bausteine

Wählen Sie oben Optionen aus, um Ihren Prompt zu erstellen…

Ihr Prompt 0/6 Bausteine

Wählen Sie oben Optionen aus, um Ihren Prompt zu erstellen…

Ein guter Prompt besteht aus mehreren Bausteinen. Nicht jeder Prompt braucht alle sechs, aber je mehr Sie einsetzen, desto präziser wird das Ergebnis.

Was unterscheidet einen guten Prompt von einem generischen?

Jetzt wird es praktisch. Wir zeigen drei typische Szenarien und wie Sie einen generischen Prompt konkretisieren können.

Beispiel 1: Produktfoto für E-Commerce

Der Auftrag: Ein Sneaker soll für einen Onlineshop fotografiert werden.

Ein verlorener Sportschuh im Wald.

Erster Versuch:Ein Sneaker.“ Das Ergebnis: Irgendein Schuh, irgendwo im Wald.

Ein weißer Sneaker auf hellem Hintergrund mit Studio Beleuchtung von links.

Optimierter Prompt: „Weißer Sneaker auf hellgrauem Hintergrund, Studiobeleuchtung von links, minimalistisches Produktfoto, leichter Schattenwurf, scharfer Fokus, cleaner Look.“

Was haben wir hinzugefügt?

  • Farbe des Produkts (weiß)
  • Hintergrund (hellgrau)
  • Licht (Studiobeleuchtung von links)
  • Stil (minimalistisches Produktfoto)
  • Details (Schattenwurf, scharfer Fokus)

Beispiel 2: Bild für eine Landingpage

Der Auftrag: Ein authentisches Teamfoto für die Website eines Startups.

Menschen im einem Büro.

Erster Versuch:Menschen im Büro.“ Das Ergebnis: Typische Stockfoto-Atmosphäre, etwas nichtssagend.

Diverse Gruppe von vier jungen Menschen.

Optimierter Prompt: „Gruppe von vier jungen Berufstätigen bei einem lockeren Meeting, modernes Loft-Büro mit Backsteinwand und großen Fenstern, natürliches Tageslicht, authentische entspannte Stimmung, kein gestelltes Stockfoto, Editorial-Stil.“

  • Anzahl und Beschreibung der Personen (vier Personen, jung)
  • Situation (lockeres Meeting)
  • Umgebung (Loft-Büro, Backsteinwand, große Fenster)
  • Licht (natürliches Tageslicht)
  • Stimmung (authentisch, entspannt)
  • Negativ-Hinweis (kein gestelltes Stockfoto)
  • Stil (Editorial)

Beispiel 3: Social-Media-Visual für Instagram

Der Auftrag: Ein ansprechendes Bild für den Instagram-Feed eines Cafés.

Kaffeetasse von oben.

Erster Versuch: „Eine Tasse Kaffee von oben.“ Das Ergebnis: gut, aber irgendwas fehlt.

Flatlay von oben Cappuccino mit Latte Art in weisser Keramik.

Optimierter Prompt: „Flatlay von oben, Cappuccino mit Latte Art in weißer Keramiktasse, aufgeschlagenes Notizbuch, Smartphone am Bildrand, weißer Marmor-Untergrund, weiches Tageslicht, warme Farbtöne, Instagram-Ästhetik.“

  • Perspektive (Flatlay von oben)
  • Details zum Kaffee (Cappuccino, Latte Art, weiße Keramiktasse)
  • Zusätzliche Objekte (Notizbuch, iPhone, Sukkulente)
  • Untergrund (weißer Marmor)
  • Licht (weiches Tageslicht)
  • Farben (warme Farbtöne)
  • Stil (Instagram-Ästhetik)

Woran scheitern die meisten Bilder-Prompts?

Zu vage Beschreibungen „Ein schönes Bild“ oder „etwas Modernes“ sagt der KI nichts. Werden Sie konkret.

Widersprüchliche Angaben „Minimalistisch mit vielen Details“ funktioniert nicht. Entscheiden Sie sich für eine Richtung.

Zu viele Details auf einmal: Wenn Sie 20 Objekte in einem Bild haben wollen, wird es unübersichtlich. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.

Marken und geschützte Designs: Vermeiden Sie geschützte Bezeichnungen oder Marken im Prompt. Statt „Nike Air Jordan“ schreiben Sie „weißer High-Top-Sneaker im Retro-Basketball-Stil“.

Bonus: Negativ-Prompts

Manchmal ist es einfacher zu sagen, was Sie NICHT im Bild haben wollen. Das können Sie direkt in den Prompt einbauen.

Beispiele:

  • „ohne Menschen“
  • „keine Texte oder Schriftzüge“
  • „ohne Logos“
  • „kein Stockfoto-Look“
  • „nicht überbelichtet“

Diese Negativ-Angaben helfen der KI, bestimmte Elemente auszuschließen.

Spickzettel: Welche Begriffe gehören in jeden Bild-Prompt?

Hier eine Referenzliste mit Begriffen, die Sie in Ihren Prompts verwenden können:

Stil

BegriffWirkung
fotorealistischWie ein echtes Foto
cinematicFilmische Bildsprache, dramatisch
EditorialMagazin-Look, hochwertig
minimalistischReduziert, viel Weißraum
3D-RenderingComputergenerierte Optik
AquarellWeiche, malerische Illustration
Vektor-IllustrationKlare Linien, Flat Design
VintageRetro-Look, alte Farbgebung
hyperrealistischÜbertrieben detailliert und scharf

Licht und Stimmung

BegriffWirkung
Golden HourWarmes Licht kurz vor Sonnenuntergang
Blue HourKühles Licht in der Dämmerung
StudiolichtKontrollierte, gleichmäßige Ausleuchtung
GegenlichtLichtquelle hinter dem Motiv
dramatische SchattenStarke Hell-Dunkel-Kontraste
weiches LichtDiffus, keine harten Schatten
NeonlichtKünstlich, urban, bunt
natürliches TageslichtAuthentisch, weich

Perspektive und Komposition

BegriffWirkung
NahaufnahmeDetail, Fokus auf ein Element
WeitwinkelViel Umgebung sichtbar
VogelperspektiveVon oben herab
FroschperspektiveVon unten nach oben
FlatlayObjekte flach von oben arrangiert
zentriertMotiv in der Mitte
DrittelregelMotiv im goldenen Schnitt
BokehUnscharfer Hintergrund mit Lichtkreisen

Farben

BegriffWirkung
warme FarbtöneOrange, Rot, Gelb
kühle FarbtöneBlau, Grün, Grau
PastellfarbenZart, hell, weich
monochromEine Farbfamilie
Schwarz-WeißKlassisch, zeitlos
kräftige KontrasteLebendig, auffällig
gedeckte FarbenZurückhaltend, elegant
ErdtöneBraun, Beige, Oliv

Für den Lesehunger 🍕

Was nehmen Sie aus diesem Tutorial mit?

Gute Prompts sind wie gutes Handwerk. Mit den sechs Bausteinen (Motiv, Stil, Stimmung/Licht, Komposition, Farben, Technik) und etwas Übung kommen Sie schnell zu besseren Ergebnissen. Unser Tipp: Speichern Sie sich erfolgreiche Prompts ab und passen Sie sie für neue Projekte an. So bauen Sie sich mit der Zeit eine eigene Prompt-Bibliothek auf.

Ausblick

Im nächsten Tutorial schauen wir uns die Stiloptionen in Firefly genauer an: Wie Sie zwischen fotorealistisch und illustriert wechseln und welche Einstellungen das Ergebnis beeinflussen.

Bis dahin: Viel Spaß beim Prompten!

