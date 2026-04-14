Würde ein Tempolimit wirklich 239 Euro Sprit im Jahr sparen?

Wussten Sie, dass ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen die bundesweite Tankrechnung um 9,5 Milliarden Euro pro Jahr senken würde? Die Grundlage dafür liefert keine NGO-Studie, sondern ein Verkehrsmodell der Universität Stuttgart im Auftrag des Umweltbundesamtes.

Die Spritkosten treiben deutschen Unternehmen und Pendlern seit Monaten die Betriebsausgaben nach oben. Hinter der politischen Debatte steckt ein konkretes Zahlenwerk: eine Bundesbehördenstudie, erarbeitet an der Universität Stuttgart. Greenpeace hat diese Studie genutzt, um daraus Haushaltseinsparungen in Euro zu berechnen. Ob die Zahlen halten, was sie versprechen, hängt von einer Frage ab, die die Studie selbst nicht beantworten kann.

Das Wichtigste in Kürze

Die Basis aller Zahlen ist eine Studie von Prof. Markus Friedrich (Uni Stuttgart) im Auftrag des Umweltbundesamts

Greenpeace hat daraus Spritkosteneinsparungen abgeleitet: 239 Euro pro Durchschnittshaushalt bei Tempo 100/80

Diesel-Pendlerhaushalte sparen überproportional: bis zu 331 Euro jährlich

Mineralölkonzerne könnten die Ersparnisse kurzfristig durch stabile Preise auffressen

Ihr persönlicher Tempolimit-Rechner Wie viel Sprit würden Sie bei einem Tempolimit sparen? Basis: UBA TEXTE 176/2024 – Universität Stuttgart / PTV Transport Consult Ihre Fahrdaten Durchschnitt Benziner Diesel Jährliche Fahrleistung Jährliche Fahrleistung 12.309 km 2.000 10.000 20.000 35.000 50.000 km Aktueller Kraftstoffpreis Aktueller Kraftstoffpreis Durchschnitt je Liter €/L ▲ ▼ Referenzpreis April 2026 (ADAC): Ø 2,26 € • Benzin 2,17 € • Diesel 2,40 € Ihre jährlichen Spritkosten heute (ohne Tempolimit): 2.063 € Ihre Einsparung bei einem Tempolimit Tempo 130 / 100 km/h (Autobahn / Landstraße) ~2,8 % Kraftstoffreduktion (UBA 2024) 58 € Tempo 120 / 100 km/h (Autobahn / Landstraße) ~5,0 % Kraftstoffreduktion (UBA 2024) 103 € Tempo 100 / 80 km/h (Autobahn / Landstraße) MAX ~9,6 % Kraftstoffreduktion (UBA 2024) 198 € Wichtiger Vorbehalt: Die Werte sind Verbrauchsmengen-Einsparungen auf Basis der UBA-Studie 2024.

Was hat die Universität Stuttgart wirklich berechnet?

Umweltbundesamt veröffentlicht Studie zu Tempolimit-Auswirkungen auf Autobahnen und außerorts

Ausgangspunkt ist nicht Greenpeace, sondern eine staatlich beauftragte Forschungsarbeit. Das Umweltbundesamt veröffentlichte Ende 2024 die Studie „Modellierung der Umweltwirkung von Tempolimit-Maßnahmen auf Autobahnen und außerorts“ (TEXTE 176/2024). Verfasst haben sie Prof. Markus Friedrich, Jürgen Bawidamann und Matthias Schmaus vom Lehrstuhl für Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik der Universität Stuttgart, gemeinsam mit Jörg Uhlig, Ralf Lohse und Eric Pestel von der PTV Transport Consult GmbH.

Die Forscher haben kein Meinungsgutachten abgeliefert, sondern ein Verkehrsmodell betrieben: PTV-Validate, ein kalibriertes Nachfragemodell mit rund 20.000 Verkehrszellen, das auf Floating Car Data von TomTom basiert. Für das gesamte deutsche Autobahnnetz wurde berechnet, wie sich verschiedene Tempolimits auf Fahrleistungen, Emissionen und Routenwahl auswirken.

Das Ergebnis in CO₂-Äquivalenten: Tempo 100 auf Autobahnen kombiniert mit Tempo 80 auf Landstraßen spart 11,7 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr. Das entspricht einer relativen Kraftstoffreduktion von rund 7,6 Prozent für den Pkw-Verkehr auf betroffenen Strecken.

Szenario CO₂-Einsparung/Jahr Kraftstoffreduktion 130 km/h Autobahn / 100 km/h Landstraße 3,9 Mio. Tonnen ~2,8 % 120 km/h Autobahn / 100 km/h Landstraße 6,8 Mio. Tonnen ~5,0 % 100 km/h Autobahn / 80 km/h Landstraße 11,7 Mio. Tonnen ~7,6 %

Quelle: UBA TEXTE 176/2024, Universität Stuttgart / PTV Transport Consult

Wie hat Greenpeace daraus die Euro-Zahlen abgeleitet?

Drei Tempolimit-Szenarien, drei Sparpotenziale: Je strikter das Limit, desto mehr bleibt im Tank.

Greenpeace hat in einem zweiten Schritt die relativen CO₂-Reduktionswerte der UBA-Studie auf die aktuellen Spritkosten angewendet. Die Logik ist nachvollziehbar: Da die CO₂-Emissionen eines Verbrenners direkt aus dem verbrannten Kraftstoff entstehen, entspricht eine prozentuale CO₂-Reduktion einer gleich großen prozentualen Kraftstoffreduktion.

Als Preisbasis dienten die ADAC-Tagesdurchschnitte der ersten Aprilwoche 2026: 2,17 Euro je Liter E10 und 2,40 Euro je Liter Diesel. Gesamtverbrauch und Fahrleistungsdaten stammen vom Kraftfahrtbundesamt und dem Bundesverkehrsministerium.

Szenario Einsparung je Haushalt (Ø) Benziner Diesel Bundesweit 130/100 km/h 70 € 54 € 97 € 2,76 Mrd. € 120/100 km/h 124 € 96 € 172 € 4,92 Mrd. € 100/80 km/h 239 € 185 € 331 € 9,46 Mrd. €

Basis: Greenpeace-Berechnung auf Grundlage UBA TEXTE 176/2024, ADAC-Preisdaten April 2026

Die Übertragung ist methodisch vertretbar, aber nicht trivial. Greenpeace hat den dritten Effekt der UBA-Studie bewusst ausgeklammert: den Nachfrageeffekt, also den Umstieg eines Teils der Fahrer auf Bahn und Bus. Der Grund: Dieser Effekt spart zwar Sprit, erzeugt aber gleichzeitig Ticketkosten. Die Berechnung bleibt dadurch konservativ, also eher zu niedrig als zu hoch.

Warum profitieren Pendler besonders?

Diesel-Pendlerhaushalte profitieren überproportional: bis zu 331 Euro Einsparung pro Jahr beim strengsten Szenario.

Die Einsparungen verteilen sich alles andere als gleichmäßig. Dieselfahrer kommen im 100/80-Szenario auf 331 Euro pro Haushalt, Benzinerfahrer nur auf 185 Euro. Der Grund liegt in der Fahrleistung: Das Kraftfahrtbundesamt weist für 2024 eine durchschnittliche Jahresfahrleistung von 16.984 Kilometern für Dieselfahrzeuge aus, bei Benzinern sind es 9.555 Kilometer.

Für Unternehmen mit Außendienstmitarbeitern oder Fuhrparks ist das unmittelbar relevant. Pro Dieselfahrzeug mit hoher Jahresleistung liegen die Einsparungen beim 100/80-Szenario bei rund 274 Euro. Bei einem Fuhrpark mit zehn Dieselfahrzeugen summiert sich das auf rund 2.740 Euro pro Jahr, ohne eine einzige Investition. Wer gerade ohnehin prüft, ob Leasing oder Kauf für den nächsten Firmenwagen die bessere Wahl ist, findet in unserem Artikel Lohnt sich E-Auto-Leasing im Gewerbe wirklich? einen soliden Kostenvergleich beider Modelle.

Wie funktioniert die Berechnung hinter den Zahlen?

Die Methodik hinter den Zahlen: Geschwindigkeitseffekt und Routenwahleffekt aus der UBA-Studie 2024.

Die Greenpeace-Studie basiert auf drei Wirkungskanälen, von denen die Berechnung nur die ersten zwei berücksichtigt.

Geschwindigkeitseffekt: Der Luftwiderstand und damit der Energieverbrauch eines Fahrzeugs steigen im Quadrat zur Geschwindigkeit. Langsamer fahren bei gleicher Strecke spart direkt Kraftstoff. Bei einer Autobahnfahrt über 100 km mit Tempo 120 statt 140 sinkt der Kraftstoffverbrauch laut UBA-Studie durchschnittlich um etwa 20 Prozent.

Der Luftwiderstand und damit der Energieverbrauch eines Fahrzeugs steigen im Quadrat zur Geschwindigkeit. Langsamer fahren bei gleicher Strecke spart direkt Kraftstoff. Bei einer Autobahnfahrt über 100 km mit Tempo 120 statt 140 sinkt der Kraftstoffverbrauch laut UBA-Studie durchschnittlich um etwa 20 Prozent. Routenwahleffekt: Sinkt die gefahrene Geschwindigkeit auf der Autobahn, werden kürzere Alternativrouten attraktiver, die zuvor wegen längerer Reisezeiten gemieden wurden. Kürzere Strecken bedeuten weniger Verbrauch.

Sinkt die gefahrene Geschwindigkeit auf der Autobahn, werden kürzere Alternativrouten attraktiver, die zuvor wegen längerer Reisezeiten gemieden wurden. Kürzere Strecken bedeuten weniger Verbrauch. Nachfrageeffekt (nicht einberechnet): Ein Teil der Fahrer würde auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Das spart zwar Sprit, erzeugt aber gleichzeitig Ticketkosten. Greenpeace hat diesen Effekt bewusst ausgeklammert, um keine Kosten verschiedener Haushaltsposten gegeneinander aufzurechnen.

Wie belastbar ist die Methodik der Uni Stuttgart?

Das Verkehrsmodell PTV-Validate: kalibriert an realen Zählstellendaten und Floating Car Data von TomTom.

Das Modell „PTV-Validate“ verarbeitet sog. „Floating Car Data“, das sind die Bewegungsdaten aus realen Fahrzeugen im laufenden Betrieb. Der Datenanbieter TomTom lieferte solche Daten für das gesamte deutsche Autobahnnetz. Das Modell ist für die Bundesverkehrswegeplanung kalibriert und arbeitet mit rund 20.000 Verkehrszellen.

Eine kritische Einschränkung benennt die Studie selbst: Die Verkehrsdaten stammen ursprünglich aus dem Jahr 2018. Die relativen Prozentwerte, auf die Greenpeace seine Berechnung stützt, sind davon jedoch weniger betroffen als absolute Mengenangaben.

Die FDP-Bundestagsfraktion beauftragte 2023 ein Gegengutachten. Unabhängige Verkehrswissenschaftler bewerteten das UBA-Modell als methodisch überlegen, weil das FDP-Gutachten fehlerhafte Emissionsfaktoren verwendete, die auch Lkw-Daten enthielten, obwohl Lkw von einem Pkw-Tempolimit kaum betroffen sind.

Sinken die Spritpreise durch ein Tempolimit überhaupt?

Fünf Konzerne dominieren den deutschen Tankstellenmarkt. Das Bundeskartellamt sieht ein Kollusionsrisiko.

Hier liegt der entscheidende Haken, den die Greenpeace-Studie selbst benennt. Der deutsche Tankstellenmarkt wird von fünf großen Konzernen dominiert. Das Bundeskartellamt bezeichnet diesen Markt als eines mit erhöhtem Kollusionsrisiko: stillschweigende Preiskoordination entsteht dabei nicht durch formale Absprachen, sondern durch das Beobachten und Nachziehen von Preisbewegungen.

Sinkt die Nachfrage durch ein Tempolimit, könnte das Oligopol die Preise stabil halten oder sogar anheben, um Umsatzeinbußen durch geringere Mengen zu kompensieren. Die 239 Euro Einsparung sind dann eine Verbrauchsmengen-Einsparung, keine garantierte Geldersparnis an der Zapfsäule.

Langfristig ändert sich das Bild: Ein dauerhafter Nachfragerückgang, kombiniert mit steigendem CO₂-Preis und wachsender Elektromobilität, erhöht den Wettbewerbsdruck auf die Konzerne. Die Bundesregierung hat die E-Auto-Förderung ab 2026 wieder eingeführt. Bis zu 6.000 Euro Zuschuss beschleunigen den Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen zusätzlich.

Was bedeutet das für Unternehmen mit Fuhrparks?

Zehn Dieselfahrzeuge im Fuhrpark: Bei Tempo 100/80 käme ein Unternehmen auf rund 2.740 Euro Spritersparnis pro Jahr.

Drei Schlussfolgerungen sind unmittelbar praxisrelevant.

Erstens: Die Einsparungen wären real, sofern die Mineralölkonzerne sie nicht durch Preisanpassungen kompensieren. Fuhrparkbetreiber sollten beide Szenarien durchrechnen.

Zweitens: Bei niedrigeren Autobahngeschwindigkeiten steigt die Reichweite von Elektrofahrzeugen spürbar, weil ihr Verbrauch bei Tempo 100 deutlich unter dem bei Tempo 150 liegt. Was Geschwindigkeit und Temperatur für die Reichweite konkret bedeuten, hat der ADAC auf der Strecke München–Berlin gemessen. Dr. Web hat die Ergebnisse in dem Artikel Reichweite im Winter: Wer bleibt auf der Strecke? aufbereitet. Wer dazu die günstigsten Ladetarife für seine Flotte sucht, findet in unserem aktuellen Ladetarif-Vergleich 2026 die relevanten Benchmarks.

konkret bedeuten, hat der ADAC auf der Strecke München–Berlin gemessen. Dr. Web hat die Ergebnisse in dem Artikel Reichweite im Winter: Wer bleibt auf der Strecke? aufbereitet. Wer dazu die günstigsten Ladetarife für seine Flotte sucht, findet in unserem aktuellen Ladetarif-Vergleich 2026 die relevanten Benchmarks. Drittens: Wer heute noch Diesel-Fahrzeuge kauft oder least, sollte den Wertverlust einkalkulieren. Die Kombination aus möglichem Tempolimit, steigendem CO₂-Preis und regulatorischem Druck auf Verbrenner macht die Timingfrage dringlicher. Einen nüchternen Vergleich der Wertentwicklung liefert unser Artikel zum Wertverlust von Elektroautos.

Was sagen internationale Experten zum Tempolimit?

Deutschland ist das einzige Industrieland ohne generelles Tempolimit auf Autobahnen.

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat ihre Haltung zuletzt deutlich formuliert. IEA-Chef Fatih Birol erklärte gegenüber dem Spiegel, Deutschland solle über ein Tempolimit auf Autobahnen nachdenken. Analysen der IEA zeigen: Eine Verringerung der Geschwindigkeit um 10 km/h auf Autobahnfahrten könne den nationalen Ölverbrauch um bis zu sechs Prozent senken.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm schloss sich dieser Einschätzung an. Deutschland ist nach ihren Worten das einzige Industrieland weltweit, das kein generelles Tempolimit auf Autobahnen hat. Derzeit sind nur rund 30 Prozent des deutschen Autobahnnetzes dauerhaft oder zeitweise geschwindigkeitsbeschränkt.

In der schwarz-roten Bundesregierung ist eine Einigung gleichwohl nicht in Sicht.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu Tempolimit und Spritkosten

GPS-Daten von Fahrzeugen zeigen reale Fahrgeschwindigkeiten und Verkehrszustände im deutschen Autobahnnetz für die UBA-Studie

Floating Car Data (FCD)

Floating Car Data sind Bewegungsdaten, die durch GPS-Systeme in Fahrzeugen kontinuierlich erfasst werden. Der Datenanbieter TomTom lieferte solche Daten für das gesamte deutsche Autobahnnetz als Grundlage der UBA-Studie. Sie ermöglichen eine realistische Abbildung der tatsächlichen Fahrgeschwindigkeiten und Verkehrszustände.

PTV-Validate ist ein kalibriertes, überregionales Verkehrsnachfragemodell der PTV Transport Consult GmbH. Das Modell arbeitet mit rund 20.000 Verkehrszellen und liefert Verkehrsstärken für Pkw und Lkw auf dem gesamten deutschen Straßennetz. Es wird auch im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung eingesetzt.

Routenwahleffekt

Routenwahleffekt bezeichnet die Veränderung der Fahrtstrecken durch ein Tempolimit. Sinkt die Reisegeschwindigkeit auf der Autobahn, werden kürzere Alternativrouten attraktiver. Kürzere Strecken bedeuten weniger Fahrleistung und damit weniger Verbrauch.

Geschwindigkeitseffekt

Geschwindigkeitseffekt beschreibt die physikalische Grundlage der Kraftstoffeinsparung: Der Luftwiderstand und damit der Energieverbrauch steigen im Quadrat zur Geschwindigkeit. Bei einer Autobahnfahrt über 100 km mit Tempo 120 statt 140 sinkt der Kraftstoffverbrauch durchschnittlich um etwa 20 Prozent.

Nachfrageeffekt

Nachfrageeffekt beschreibt den Umstieg eines Teils der Pkw-Fahrer auf öffentliche Verkehrsmittel durch verlängerte Reisezeiten. Greenpeace hat diesen Effekt in seiner Berechnung bewusst nicht einbezogen, weil er gleichzeitig neue Ticketkosten erzeugt.

CO₂-Äquivalente (CO₂eq) sind eine Maßeinheit zur Vergleichbarkeit verschiedener Treibhausgase. Da Verbrenner-Pkw fast ausschließlich CO₂ ausstoßen, entspricht eine prozentuale CO₂-Reduktion beim Pkw direkt einer gleich großen Kraftstoffreduktion.

Oligopol

Oligopol bezeichnet einen Markt mit wenigen großen Anbietern. Auf dem deutschen Tankstellenmarkt kontrollieren fünf Konzerne das Geschehen. Das Bundeskartellamt sieht ein erhöhtes Risiko für stillschweigende Preiskoordination.

Kollusionsrisiko

Kollusionsrisiko ist das Risiko, dass Marktteilnehmer sich ohne formale Absprachen auf ein Preisniveau einigen, das über dem Wettbewerbspreis liegt. Im deutschen Tankstellenmarkt entsteht dieses Risiko durch hohe Preistransparenz und geringe Anbieterzahl.

Kraftfahrtbundesamt (KBA)

Das Kraftfahrtbundesamt erfasst und veröffentlicht Statistiken zu Fahrzeugbestand, Fahrleistungen und Zulassungen. Die Jahresfahrleistungsdaten bilden die Berechnungsbasis für die Greenpeace-Studie.

Jahresfahrleistung

Jahresfahrleistung bezeichnet die durchschnittlich gefahrenen Kilometer pro Fahrzeug und Jahr. Dieselfahrzeuge liegen mit 16.984 Kilometern deutlich über dem Schnitt, Benziner mit 9.555 Kilometern darunter. Dieser Unterschied erklärt die überproportionalen Einsparungen für Diesel-Pendler.

HBEFA

Das HBEFA (Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs) ist die europaweit eingesetzte Standarddatenbank für Emissionsfaktoren nach Fahrzeugtyp und Verkehrszustand. Die UBA-Studie nutzt HBEFA 4.2 als Berechnungsgrundlage.

CO₂-Preis ist der Aufschlag auf fossile Kraftstoffe im nationalen Emissionshandel. Er steigt planmäßig an und verteuert Benzin und Diesel unabhängig vom Rohölpreis. Ein Tempolimit würde diesen Effekt durch reduzierten Verbrauch verstärken.

FAQ: Spart das Tempolimit wirklich 239 Euro Sprit im Jahr?

Umweltbundesamt und Universität Stuttgart erarbeiten wissenschaftliche Grundlage für Tempolimit-Berechnung

Wer hat die wissenschaftliche Grundlage der Tempolimit-Berechnung erstellt? Die Grundlage ist eine Studie des Umweltbundesamtes (TEXTE 176/2024), erarbeitet von Prof. Markus Friedrich und seinem Team am Lehrstuhl für Verkehrsplanung der Universität Stuttgart gemeinsam mit der PTV Transport Consult GmbH. Greenpeace hat diese CO₂-Reduktionswerte anschließend in Euro-Einsparungen übersetzt. Wie viel Sprit spart ein Tempolimit pro Haushalt? Ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen spart einem Durchschnittshaushalt mit 1,21 Pkw rund 239 Euro pro Jahr. Diesel-Pendlerhaushalte kommen auf bis zu 331 Euro. Selbst das moderate Limit von 130/100 bringt noch 70 Euro. Warum profitieren Dieselfahrer stärker? Dieselfahrer legen im Schnitt fast 17.000 Kilometer pro Jahr zurück, Benziner nur rund 9.500 Kilometer. Bei gleichem Prozentwert der Einsparung fällt der absolute Betrag für Vielfahrer mit Diesel deutlich höher aus. Sind die Zahlen der UBA-Studie angreifbar? Die FDP-Bundestagsfraktion beauftragte 2023 ein Gegengutachten. Unabhängige Verkehrswissenschaftler bewerteten die UBA-Methodik jedoch als überlegen, da das FDP-Gutachten fehlerhafte Emissionsfaktoren verwendete, die auch Lkw-Daten enthielten, obwohl Lkw von einem Pkw-Tempolimit kaum betroffen sind. Sinken durch ein Tempolimit auch die Preise an der Tankstelle? Nicht automatisch. Das Bundeskartellamt sieht im deutschen Tankstellenmarkt ein Kollusionsrisiko. Die fünf dominierenden Konzerne könnten auf sinkende Nachfrage mit stabilen oder steigenden Preisen reagieren. Die berechneten Einsparungen sind Verbrauchsmengen-Einsparungen, keine garantierten Preis-Einsparungen. Was bringt ein Tempolimit für Unternehmen mit Fuhrparks? Bei Dieselfahrzeugen mit hoher Jahresfahrleistung spart ein Tempolimit von 100/80 rund 274 Euro pro Fahrzeug und Jahr. Ein Fuhrpark mit zehn Dieselfahrzeugen käme auf rund 2.740 Euro Einsparung. Hinzu kommt ein positiver Effekt auf die Reichweite von Elektrofahrzeugen im Fuhrpark.

Quellen

Umweltbundesamt / Universität Stuttgart / PTV Transport Consult | Modellierung der Umweltwirkung von Tempolimit-Maßnahmen auf Autobahnen und außerorts (TEXTE 176/2024) | https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/modellierung-der-umweltwirkung-von-tempolimit | besucht am 13.04.2026

Greenpeace e.V. | Weniger Tempo, mehr Entlastung | https://www.greenpeace.de/publikationen/Entlastung_durch_Tempolimit.pdf | besucht am 13.04.2026

ADAC | Aktueller Spritpreis | https://www.adac.de/news/aktueller-spritpreis/ | besucht am 13.04.2026

Kraftfahrtbundesamt | Inländerfahrleistung 2024 | https://www.kba.de/DE/Statistik/Kraftverkehr/VerkehrKilometer/vk_inlaenderfahrleistung/2024/2024_vk_kurzbericht.html | besucht am 13.04.2026

Bundesministerium für Verkehr | Verkehr in Zahlen 2025/2026 | https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/verkehr-in-zahlen25-26-pdf.pdf | besucht am 13.04.2026