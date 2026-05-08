Mit Project Prometheus kehrt Jeff Bezos in den operativen Tech-Sektor zurück und schließt eine Finanzierungsrunde über 8,7 Milliarden Euro bei einer Bewertung von 33 Milliarden Euro ab. Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt einen Multimilliardär erlebt, der freiwillig den Ruhestand gegen 18-Stunden-Tage eintauscht?

Das Wichtigste in Kürze

Project Prometheus schließt eine Finanzierungsrunde von rund 8,7 Milliarden Euro ab

Die Bewertung des KI-Labors liegt bei 33 Milliarden Euro

JPMorgan und BlackRock gehören zu den Investoren, ebenso ein Büro in Zürich

Das Labor zielt auf KI-Systeme, die physikalische Gesetze verstehen, für Industrie und Fertigung

Worum geht es bei Bezos‘ Comeback?

Jeff Bezos kehrt mit Project Prometheus zur operativen Führung zurück. Vikram Bajaj, Quantenphysiker, wird Co-Chef. Finanzierungsrunde auf 8,7 Milliarden Euro erhöht

Die Wende fällt deutlich aus. Jeff Bezos hat 2021 die Führung von Amazon abgegeben und sich auf Investments und private Projekte konzentriert. Mit Project Prometheus übernimmt er erstmals wieder eine operative Rolle. Co-Chef ist Vikram Bajaj, ein Quantenphysiker mit Industrieerfahrung. Die Finanzierungsrunde startete im November 2025 mit 5,4 Milliarden Euro und wurde wegen hoher Nachfrage auf 8,7 Milliarden ausgeweitet.

Der Sitz liegt in San Francisco, mit Büros in London und Zürich. Die Zürich-Adresse ist für DACH-Unternehmen besonders interessant, weil Forschungs- und Engineering-Talente aus der ETH-Region rekrutierbar werden. Project Prometheus konkurriert damit direkt mit dem Stuttgarter Robotik-Cluster, dem Münchner KI-Standort und den Schweizer Industriepartnern.

Was unterscheidet Prometheus von anderen KI-Laboren?

Prometheus plant Holdinggesellschaft zum Aufkauf von Unternehmen, die durch eigene KI-Technologie profitieren, nach Berkshire-Hathaway-Modell

Der Fokus liegt auf physikalischer KI. Während OpenAI, Anthropic und Google ihre Frontier-Modelle für Sprache, Code und Reasoning trainieren, will Prometheus KI-Systeme bauen, die physikalische Gesetze verstehen und in Industrie, Ingenieurwesen und Fertigung eingesetzt werden. Das ist eine andere Klasse von Anwendungen als ein Chatbot oder ein Coding-Assistent.

Erste Anwendungsfälle liegen in der Materialforschung, der Strömungssimulation und der robotischen Manipulation. Wer in der Industrie schon einmal eine Strömungssimulation rechnen ließ, kennt die Rechenzeiten. Prometheus zielt darauf, diese Simulationen durch trainierte Weltmodelle zu beschleunigen. Während Anthropic mit Claude Memory die Wissensarbeit adressiert, geht Bezos einen Schritt zurück in die analoge Welt der Atome.

Wer 33 Milliarden Euro Bewertung für ein KI-Labor mit Industriefokus zahlt, glaubt an einen Markt, der heute noch kaum existiert. Bezos wettet darauf, dass die nächste KI-Welle nicht in der Cloud läuft, sondern in Werkshallen, Reinräumen und Fertigungsstraßen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Strategie verfolgt die Holding-Gesellschaft?

Prometheus eröffnet Zürich-Büro als Talent-Hub und wird zum großen Käufer für KI-fokussierte Industrieunternehmen mit umfangreichen Mitteln

Parallel zum Forschungslabor plant Prometheus eine Holdinggesellschaft. Sie soll Unternehmen aufkaufen, die durch die eigene KI-Technologie verändert werden können. Das Modell erinnert an die Berkshire-Hathaway-Logik: Ein KI-Labor entwickelt eine Technologie, die Holding kauft Industrieunternehmen, die direkt davon profitieren, und der Forschungsvorsprung übersetzt sich in Eigentum statt in Lizenzgebühren.

Kürzlich wurde Kyle Kosic, Mitgründer von xAI, abgeworben. Die Holding-Strategie macht Prometheus zu einem Akteur, der nicht nur in der KI-Modellliga mitspielt, sondern auch im klassischen Maschinenbau und der Fertigungsindustrie Eigentumspositionen sucht.

Was bedeutet das für die DACH-Industrie?

Zürich muss bei Talentbindung, Patentschutz und KI-Engineering-Teams gegensteuern, um Forscherkräfte zu halten

Die strategischen Implikationen sind doppelt. Zum einen schafft Prometheus mit dem Zürcher Büro einen weiteren Talent-Magneten in einer Region, die ohnehin im Wettbewerb mit US-Hyperscalern steht. Zum anderen entsteht ein neuer Käufer für KI-affine Industrieunternehmen, der mit unbegrenzten Mitteln ausgestattet ist.

Für Mittelständler im Maschinenbau, in der Robotik und in der Werkstoffentwicklung lohnt sich die Beobachtung. Während das deutsche Robotik-Cluster 2026 strategisch wichtiger wird, verschiebt sich gleichzeitig die internationale Konkurrenz um diese Akteure. Wer als Industrieunternehmer KI-Engineering im Haus hat, sollte das eigene Bewertungsmodell überprüfen, sobald solche Käufer auf den Markt kommen.

Was sollten Industrieentscheider beobachten?

Anthropic Claude erhält Speicherfunktion. Robotik und KI-Modelle im Fokus 2026

Drei Aspekte stehen jetzt auf der Beobachtungsliste. Talent-Bindung wird wichtiger, weil Zürich als Magnet die Auswahl an erfahrenen KI-Forschern verkleinert. Patentstrategie sollte überprüft werden, gerade wenn die eigene Technologie an physikalische Modelle grenzt. Und schließlich lohnt eine ehrliche Frage zur eigenen Position: Wer ein attraktives KI-Engineering-Team hat, sollte die eigene Verkaufsbereitschaft realistisch kalkulieren, bevor ein Akteur wie Prometheus mit zweistelligem Milliardenbudget anklopft.

Mehr Newshunger?

Quellen Financial Times – Bezos closes funding round for Project Prometheus – https://www.ft.com/ – besucht am 08.05.2026