Überwachung schafft keine Sicherheit, so lässt sich die Position von Signal zur jüngsten britischen Gesetzesinitiative zusammenfassen. Die Regierung in London will Inhalte auf allen im Land genutzten Geräten auf Nacktheit scannen lassen, kombiniert mit verpflichtender Altersprüfung. Der Messenger-Anbieter warnt vor einer Überwachungsinfrastruktur, die weit über ihren erklärten Zweck hinausreichen würde.

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Client-Side-Scanning heißt das Verfahren, bei dem Inhalte direkt auf dem Endgerät durchsucht werden, bevor sie überhaupt verschickt sind. Signal veröffentlichte am 8. Juni 2026 ein deutliches Statement dagegen. Für Sicherheitsverantwortliche im DACH-Raum ist die Debatte vertraut, denn die EU ringt seit Jahren um die ganz ähnliche Chatkontrolle.

Das Wichtigste in Kürze

Großbritannien plant, Geräte flächendeckend auf bestimmte Inhalte zu scannen, gekoppelt an eine Altersverifikation.

Signal hält das Versprechen, das Scanning bleibe auf dem Gerät, für trügerisch und warnt vor schleichender Ausweitung.

Die Initiative ähnelt der in der EU diskutierten Chatkontrolle und betrifft damit auch DACH-Unternehmen.

Worum geht es bei dem Vorhaben?

Client-Side-Scanning prüft Inhalte auf dem Gerät vor dem Versand. Signal warnt, dass diese Überwachungsfähigkeit später auf andere Inhalte ausgeweitet werden könnte

Scannen vor dem Senden beschreibt den Kern der Technik. Anders als bei verschlüsselten Übertragungen, bei denen niemand mitliest, prüft Client-Side-Scanning den Inhalt schon auf dem Gerät. Signal argumentiert, dass eine solche Fähigkeit, einmal eingebaut, nicht eng begrenzt bleibt. Heute auf Nacktheit ausgerichtet, lasse sie sich morgen auf andere Inhalte erweitern.

Marktmacht als Nebeneffekt nennt Signal als weiteres Problem. Eine geräteweite Prüfpflicht stärke ausgerechnet die ohnehin dominanten Plattformbetreiber, weil deren Kontrolle über persönliche Daten weiter wachse. Kinderschutz lasse sich besser über finanzierte Bildung und Sozialdienste erreichen als über eine standardmäßig aktive Überwachung.

Niemand stellt das Ziel infrage, Kinder zu schützen. Die Frage ist, ob eine Technik, die jedes Gerät durchleuchtet, dieses Ziel erreicht oder ein Werkzeug schafft, das sich später gegen alle richten lässt. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für Unternehmen im DACH-Raum?

Geräteweites Scanning gefährdet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Messengern und geschäftlicher Kommunikation. Regulatorische Änderungen in Großbritannien und der EU erfordern Aufmerksamkeit

Verschlüsselung im Blick sollten Sie behalten. Geräteweites Scanning unterläuft den Schutz, den Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eigentlich bietet, und das betrifft auch geschäftliche Kommunikation. Wer auf sichere Messenger setzt, sollte die regulatorische Entwicklung in Großbritannien und der EU aufmerksam verfolgen. Unser Bereich Cybersecurity bündelt die laufenden Meldungen dazu.

Praktisch heißt das: Beziehen Sie die Diskussion in Ihre Sicherheitsstrategie ein und dokumentieren Sie, welche Kommunikationswege Ihr Unternehmen für vertrauliche Daten nutzt. Signals vollständige Begründung lesen Sie im offiziellen Statement „Surveillance Is Not Safety“. Prüfen Sie regelmäßig, ob gesetzliche Änderungen Ihre Tool-Auswahl berühren.

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