Gold: Was kostet ein Gramm die Welt?

Für eine Feinunze zahlen Anleger heute über 4.000 Euro. Für die Menschheit ist die Rechnung seit 6.000 Jahren deutlich höher.

Im März 2026 kratzt der Goldpreis an der Marke von 5.000 Dollar pro Feinunze. Die Iran-Krise treibt Anleger in den sicheren Hafen, die BRICS-Staaten horten Rekordmengen gegen den Dollar, und in Berlin debattiert der Steuerzahlerbund, ob 1.236 Tonnen deutsches Gold bei der Federal Reserve in New York noch sicher sind. Gleichzeitig vergiftet Quecksilber aus illegalen Goldminen im Amazonas die Kinder der Yanomami. Dieselbe Feinunze, derselbe Moment, zwei Welten.

Das Wichtigste in Kürze

Gold entsteht bei der Kollision von Neutronensternen. Jedes Gramm auf der Erde ist älter als der Planet selbst.

Seit der Varna-Nekropole vor 6.600 Jahren hat kein anderer Rohstoff mehr Kriege ausgelöst, mehr Zivilisationen zerstört und mehr Grenzen verschoben.

Für einen einzelnen Goldring fallen rund 20 Tonnen giftiger Abraum an. Im brasilianischen Amazonas gelangen jährlich geschätzt 100 Tonnen Quecksilber in die Flüsse.

Deutschlands Goldreserven von 3.350 Tonnen waren Ende 2025 rund 395 Milliarden Euro wert. Mehr als ein Drittel davon lagert in New York.

Der Goldpreis hat 2025 über 50 neue Allzeithochs erreicht und allein im vergangenen Jahr um mehr als 60 Prozent zugelegt. Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial bis 6.000 Dollar.

Was macht Gold chemisch so besonders?

Geteiltes Bild: Links ein Goldbarren auf Samt, rechts ein zerstörtes Regenwald-Minengebiet

Gold gehört zu den wenigen Elementen, die nicht in Sternen entstehen. Selbst eine Supernova reicht nicht aus. Damit Gold entsteht, müssen zwei Neutronensterne kollidieren, und diese kosmische Gewalt kommt in einer durchschnittlichen Galaxie nur etwa alle 100.000 Jahre vor. Das Gold auf der Erde regnete vor rund vier Milliarden Jahren als kosmischer Staub auf den jungen Planeten herab. Jeder Ehering am Finger trägt Material in sich, das älter ist als die Sonne.

Mit der Ordnungszahl 79 sitzt Gold im Periodensystem zwischen Platin und Quecksilber. Die charakteristische gelbe Farbe verdankt das Metall einem Effekt, den Albert Einstein zwar nicht für Gold beschrieb, der aber direkt aus seiner Relativitätstheorie folgt: Die innersten Elektronen des Goldatoms bewegen sich so schnell, dass relativistische Effekte die Lichtabsorption verschieben. Ohne Einsteins Physik wäre Gold silbrig wie jedes andere Metall.

Chemisch verhält sich Gold so träge, dass Könige vor 3.000 Jahren bereits wussten, was Chemiker erst im 18. Jahrhundert beweisen konnten: Dieses Metall rostet nicht, läuft nicht an und löst sich in keiner einzelnen Säure. Nur Königswasser, eine Mischung aus Salzsäure und Salpetersäure, greift Gold an. Diese Unvergänglichkeit machte das Metall zum perfekten Symbol für Ewigkeit.

Die größten bekannten Lagerstätten liegen im südafrikanischen Witwatersrand-Becken, in Westaustralien, in Nevada und in Sibirien. Die Förderkosten klaffen weit auseinander: In den offenen Tagebauminen Nevadas liegt der Aufwand bei rund 800 Dollar pro Unze, in den bis zu vier Kilometer tiefen Schächten Südafrikas übersteigt der Aufwand 1.400 Dollar. Weltweit gelten noch etwa 57.000 Tonnen als wirtschaftlich förderbar. Bei der aktuellen Jahresproduktion von rund 3.600 Tonnen reichen die Reserven rechnerisch noch 15 bis 16 Jahre. Danach wird der Abbau nicht enden, aber deutlich teurer.

Wer begann als Erster, Gold zu verehren?

Jedes Gramm Gold auf der Erde entstand bei der Kollision von Neutronensternen und ist damit älter als unser Sonnensystem.

Die ältesten bekannten Goldartefakte stammen nicht aus Ägypten, sondern aus Bulgarien. In der Varna-Nekropole am Schwarzen Meer fanden Archäologen 1972 Grabbeigaben aus Gold, die auf etwa 4.600 vor Christus datiert werden. Schon damals bekam nicht jeder Tote Gold mit ins Grab. Die Verteilung verriet eine streng hierarchische Gesellschaft. Gold und Macht waren von Anfang an untrennbar.

Die ägyptischen Pharaonen trieben die Obsession auf die Spitze. Nubien, das heutige Nordsudan, lieferte den Großteil des pharaonischen Goldes. Eine der ältesten erhaltenen geologischen Karten der Welt, der Turiner Papyrus aus dem 12. Jahrhundert vor Christus, zeigt eine Goldmine in der Ostwüste Ägyptens. Tutanchamuns Totenmaske allein enthält über zehn Kilogramm massives Gold.

Den Schritt vom Schmuck zum Geld vollzog König Krösus von Lydien um 560 vor Christus. Seine standardisierten Goldmünzen gelten als Geburtsstunde des Münzgeldes. Die Redewendung „reich wie Krösus“ hat ihren Ursprung nicht in der Mythologie, sondern in einer konkreten wirtschaftspolitischen Innovation.

Stoffgeschichte Gold Von der Supernova zum Ehering 4,6 Milliarden Jahre in sechs Stationen: Der Weg des Goldes vom Neutronenstern bis zu Ihrem Finger. 1 Neutronenstern-Kollision vor 4,6 Mrd. Jahren Zwei Neutronensterne kollidieren. Dabei entstehen schwere Elemente wie Gold, Platin und Uran. Pro Kollision werden bis zu zehn Mondmassen an Gold freigesetzt. Diese kosmische Gewalt kommt in einer durchschnittlichen Galaxie nur alle 100.000 Jahre vor. Ordnungszahl 79 · Alle 100.000 Jahre pro Galaxie 2 Kosmischer Staub vor 4 Mrd. Jahren Goldpartikel regnen als kosmischer Staub auf die junge Erde. Das schwere Metall sinkt größtenteils in den Erdkern. Nur ein Bruchteil bleibt in der Erdkruste zugänglich. Jeder Ehering trägt Material in sich, das älter ist als die Sonne. 0,004 g Gold pro Tonne Erdkruste 3 Lagerstätten der Erde 57.000 t förderbar Die größten Vorkommen liegen in Südafrika (Witwatersrand), Australien, Nevada und Sibirien. Bei 3.600 Tonnen Jahresförderung reichen die wirtschaftlich förderbaren Reserven rechnerisch noch 15 bis 16 Jahre. Förderkosten: 800–1.400 USD/Unze 4 Förderung & Abbau 3.600 t/Jahr weltweit Industrieminen sprengen tausende Tonnen Gestein für wenige Gramm Gold. Im Amazonas setzen Garimpeiros Quecksilber ein, das Flüsse und Grundwasser verseucht. Für einen einzelnen Goldring fallen rund 20 Tonnen giftiger Abraum an. 20–30 Mio. Kleinbergleute weltweit 5 Raffinerie (Schweiz) 70 % des Weltgoldes Vier Schmelzen im Tessin (Valcambi, Argor-Heraeus, PAMP, Metalor) verarbeiten über zwei Drittel des weltweiten Goldes zu Barren mit 99,99 % Feingehalt. Die Schweiz importierte allein 2022 über 2.000 Tonnen Gold. Schweiz: globale Drehscheibe des Goldhandels 6 Endprodukt Schmuck · Barren · Elektronik 50 % fließen in Schmuck, 25 % in Kapitalanlage, 15 % in Zentralbanktresore und 10 % in Technologie. In jedem Smartphone stecken 0,03 g Gold. Ein Goldehering kostet 2026 zwischen 600 und 1.200 Euro. 0,03 g Gold pro Smartphone · 42 t/Jahr Ordnungszahl 79 Element Au Recycling 25 % der Nachfrage Indien privat 25.000 t in Haushalten Bundesbank 3.350 t 395 Mrd. € Wert

Der kalifornische Goldrausch ab 1848 veränderte dann ein ganzes Land. Als James Marshall am American River ein Nugget fand, lebten in San Francisco knapp 200 Menschen. Vier Jahre später waren daraus 36.000 geworden. Rund 300.000 Glückssucher strömten nach Kalifornien. Die meisten fanden kein Gold. Wirklich reich wurden die Händler, die Schaufeln, Jeans und Whiskey verkauften. Levi Strauss baute sein Imperium nicht auf Gold auf, sondern auf der Gier danach.

In Südafrika löste die Entdeckung der Witwatersrand-Goldfelder 1886 einen Rausch aus, der den Kontinent bis heute prägt. Cecil Rhodes, Gründer von De Beers und Namensgeber von Rhodesien, häufte ein Vermögen an, das auf der systematischen Ausbeutung schwarzer Minenarbeiter beruhte. Das Wanderarbeitersystem, das Rhodes und seine Nachfolger etablierten, wurde zur Blaupause der späteren Apartheid.

Auch Deutschland spielte eine Rolle in der Goldgeschichte. Preußens Übergang zum Goldstandard 1871 finanzierte Bismarck mit den französischen Reparationszahlungen nach dem Krieg von 1870/71. Fünf Milliarden Goldfranc flossen von Paris nach Berlin. Die Reichsbank, 1876 gegründet, verwaltete fortan einen Goldschatz, der Deutschlands Aufstieg zur Industriemacht absicherte.

Wie hat Gold die Weltkarte neu gezeichnet?

Kein anderer Rohstoff hat so viele Grenzen verschoben, so viele Regierungen gestürzt und so viele Kriege ausgelöst wie Gold.

Kein anderer Rohstoff hat so viele Grenzen verschoben, so viele Regierungen gestürzt und so viele Kriege ausgelöst wie Gold. Die Geschichte des Edelmetalls ist eine Geschichte der Gewalt, getarnt als Zivilisationsprojekt.

Kolonialer Zugriff

Als Hernán Cortés 1519 in Tenochtitlán einmarschierte, fragte er den Gesandten des Aztekenkönigs Montezuma: „Wir Spanier leiden an einer Krankheit des Herzens, die nur Gold heilen kann.“ Der Satz fasst 300 Jahre Kolonialgeschichte in einem Bild zusammen. Die Conquista Südamerikas war ein Raubzug, finanziert von der spanischen Krone und durchgeführt von Abenteurern, die sich die Lizenz zum Plündern durch einen Anteil an der Beute erkauften.

Francisco Pizarro ließ den Inka-Herrscher Atahualpa 1533 einen Raum von etwa 35 Kubikmetern mit Gold füllen, als Lösegeld für dessen Freilassung. Pizarro nahm das Gold und ließ Atahualpa trotzdem hinrichten. In Potosí, im heutigen Bolivien, starben unter dem Mita-Zwangsarbeitssystem der Spanier schätzungsweise acht Millionen indigene Arbeiter in den Silber- und Goldminen.

Westafrikanisches Gold finanzierte die portugiesische und britische Expansion. Die heutige Republik Ghana trug bis zur Unabhängigkeit 1957 den kolonialen Namen Goldküste. Britische Handelsgesellschaften fungierten als verlängerter Arm der Krone. Die Royal African Company, 1672 gegründet und zeitweise unter der persönlichen Führung des Duke of York, handelte gleichzeitig mit Gold und mit versklavten Menschen.

Grenzziehungen und Staatsgründungen

Der Burenkrieg von 1899 bis 1902 gilt offiziell als Konflikt um politische Selbstbestimmung. Tatsächlich ging der Krieg um die Goldminen des Transvaal. Das britische Empire wollte die Kontrolle über die reichsten Goldvorkommen der Welt. 26.000 Frauen und Kinder der Buren starben in britischen Konzentrationslagern. Am Ende stand die Gründung der Südafrikanischen Union unter britischer Kontrolle, und die Minen produzierten weiter.

Der Kauf Alaskas durch die USA im Jahr 1867 erschien vielen Amerikanern zunächst als Fehlinvestition. 7,2 Millionen Dollar zahlte Washington an das Zarenreich, Spötter nannten das Geschäft „Seward’s Folly“. Dreißig Jahre später brach der Klondike-Goldrausch aus, und Alaska erwies sich als eine der profitabelsten Investitionen der amerikanischen Geschichte.

Verstaatlichungen und Machtkämpfe

Am 5. April 1933 unterzeichnete Franklin D. Roosevelt die Executive Order 6102. Sie machte den privaten Goldbesitz in den Vereinigten Staaten illegal. Amerikaner mussten ihr Gold zum Festpreis von 20,67 Dollar pro Unze bei der Regierung abliefern. Kurz darauf setzte Roosevelt den offiziellen Goldpreis auf 35 Dollar hoch. Die Regierung hatte den eigenen Bürgern Gold zum Schnäppchenpreis abgenommen und den Wert anschließend um 69 Prozent gesteigert.

Am 15. August 1971 schloss Richard Nixon das „Goldfenster“. Die USA lösten die Bindung des Dollars an Gold auf und beendeten damit das Bretton-Woods-System, das seit 1944 die Weltwirtschaft stabilisiert hatte. Dieser Schritt veränderte das globale Finanzsystem grundlegend. Ohne die Goldbindung konnten Staaten unbegrenzt Geld drucken. Die Inflation der 1970er Jahre war eine direkte Folge.

Geldsystem: Präsident Nixon beendet 1971 das Bretton-Woods-System – ZDF, Lindner, Thorsten Schulte

Watch this video on YouTube

Venezuelas Goldreserven wurden zum Spielball geopolitischer Interessen. Die Bank of England verweigerte 2019 die Herausgabe venezolanischer Goldbarren im Wert von über einer Milliarde Dollar. London erkannte die Regierung Maduro nicht an und blockierte den Zugriff des gewählten Präsidenten auf die eigenen Staatsreserven. Der Fall zeigte, dass Goldreserven im Ausland nur so sicher sind wie die politischen Beziehungen zum Gastgeberland.

Kriege, Putsche und Interventionen

Das Nazi-Regime raubte Gold in ganz Europa. Zentralbankreserven besetzter Länder wanderten nach Berlin, Zahngold ermordeter KZ-Häftlinge wurde eingeschmolzen und über Schweizer Banken in den internationalen Markt eingespeist. Die „Operation Safehaven“ der Alliierten versuchte nach Kriegsende, diese Goldströme nachzuverfolgen. Vollständig gelang das nie. Ein Teil des Raubgolds liegt bis heute in Schweizer Tresoren, seine Herkunft ungeklärt.

Im Kongo und im Sudan finanziert Blutgold bewaffnete Milizen. Die Vereinten Nationen dokumentierten 2023, dass im Osten des Kongo Gold im Wert von schätzungsweise 300 bis 600 Millionen Dollar jährlich über Uganda und Ruanda in den internationalen Handel gelangt, ohne dass die Herkunft nachvollziehbar wäre. Dieselben Milizen, die mit diesem Gold bezahlt werden, verüben systematisch Gewalt gegen die Zivilbevölkerung.

Libyens Staatschef Muammar al-Gaddafi verfolgte bis zu seinem Sturz 2011 den Plan eines goldgedeckten afrikanischen Dinars, der den CFA-Franc und den Dollar als Handelswährung in Afrika ablösen sollte. Über 143 Tonnen Gold hatte Libyen in seinen Tresoren. Nach der NATO-Intervention verschwand ein erheblicher Teil dieses Goldes unter ungeklärten Umständen.

Kartelle und Machtstrukturen

Zwischen 1919 und 2015 bestimmten fünf Banken den Weltmarktpreis für Gold. Jeden Tag um 10:30 Uhr und 15:00 Uhr Londoner Zeit trafen sich Vertreter von N.M. Rothschild, Deutsche Bank, Barclays, HSBC und Société Générale zu einer Telefonkonferenz und fixierten den Preis. Die Finanzkrise und mehrere Manipulationsskandale beendeten dieses System. Seit 2015 ermittelt die London Bullion Market Association den Preis elektronisch.

Vier Raffinerien im Schweizer Kanton Tessin verarbeiten über zwei Drittel des weltweiten Goldes: Valcambi, Argor-Heraeus, PAMP und Metalor. Investigative Recherchen von Global Witness belegen, dass über diese Schmelzen regelmäßig Gold aus Konfliktgebieten in den legalen Markt gelangt. Die Schweiz importierte allein 2022 über 2.000 Tonnen Gold. Nicht alles davon hatte eine saubere Herkunft.

Aktuelle Konflikte und Spannungen

China, Indien und Russland kaufen seit 2022 systematisch Gold, um ihre Abhängigkeit vom Dollar zu verringern. Die Zentralbanken der Schwellenländer erwarben 2024 über 800 Tonnen. Das Einfrieren russischer Devisenreserven durch den Westen nach dem Überfall auf die Ukraine gilt als Auslöser dieser Flucht in Gold. Wenn der Westen Dollarreserven per Knopfdruck einfrieren kann, verliert die Weltwährung ihren wichtigsten Vorteil: Vertrauen.

In den USA greift Donald Trump die Unabhängigkeit der Federal Reserve an. Die Unsicherheit darüber, ob die amerikanische Geldpolitik noch frei von politischem Einfluss agiert, treibt den Goldpreis zusätzlich nach oben. Gold profitiert immer dann, wenn das Vertrauen in staatliche Institutionen bröckelt.

Warum ist Gold für die Weltwirtschaft so wichtig?

1.710 Tonnen Gold lagern im Frankfurter Tresor der Bundesbank, weitere 1.236 Tonnen bei der Federal Reserve in New York.

Rund 3.600 Tonnen Gold fördern Minen weltweit pro Jahr. Die Nachfrage verteilt sich auf vier Säulen: Etwa 50 Prozent gehen in die Schmuckproduktion, 25 Prozent in private und institutionelle Kapitalanlage, 15 Prozent kaufen Zentralbanken, und rund 10 Prozent verbraucht die Technologieindustrie.

China steht an der Spitze der Produzenten, gefolgt von Australien, Russland und Kanada. Bei den Verbrauchern dominieren China und Indien, wo Gold kulturell eine Rolle spielt, die kein europäischer Anleger nachvollziehen kann. In Indien schenken Familien zur Hochzeit traditionell Goldschmuck, der als Absicherung der Braut dient. Geschätzte 25.000 Tonnen Gold lagern in indischen Privathaushalten, mehr als in den Tresoren jeder Zentralbank der Welt.

Der physische Goldhandel läuft über wenige Knotenpunkte. Aus den Minen gelangt das Rohgold in die Schweizer Raffinerien, wird dort zu Barren mit 99,99 Prozent Feingehalt verarbeitet und fließt dann entweder in die indische und italienische Schmuckindustrie oder in die Tresorräume von London, New York und Frankfurt. Die Preisbildung findet an der LBMA in London und über COMEX-Futures in New York statt, notiert in US-Dollar pro Feinunze.

Wie fragil diese Lieferkette ist, zeigte sich im Frühjahr 2020. Die Differenz zwischen dem Londoner Spotpreis und den New Yorker Futures-Kontrakten explodierte, weil Goldbarren nicht schnell genug per Charterflug über den Atlantik geschafft werden konnten. Ausgerechnet das Symbol der Sicherheit wurde zum Opfer einer Logistikkrise.

Deutschlands Goldreserven betragen 3.350 Tonnen und waren Ende 2025 rund 395 Milliarden Euro wert. 1.710 Tonnen lagern in Frankfurt, 1.236 Tonnen bei der Federal Reserve in New York und 404 Tonnen bei der Bank of England in London. Die Debatte über die Rückholung des New Yorker Goldes hat 2026 den politischen Mainstream erreicht: Der Bund der Steuerzahler fordert die vollständige Rückführung, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann warnt vor einem politischen „Faustpfand“, und Bundesbankpräsident Joachim Nagel beschwichtigt.

Auch auf dem Privatmarkt bewegt Gold die Deutschen. Geschätzte 9.000 Tonnen Gold liegen in deutschen Haushalten, verteilt auf Schmuck, Münzen, Barren und Zahngold. Wer als Privatperson alten Goldschmuck oder Zahngold verkaufen möchte, findet über Portale wie goldbrief.de einen Einstieg in den Markt. Dabei lohnt der Vergleich mit lokalen Scheideanstalten, denn Bequemlichkeit und Erlös stehen bei Gold-Ankaufdiensten in einem Spannungsverhältnis.

In jedem Smartphone stecken etwa 0,03 Gramm Gold. Bei 1,4 Milliarden verkauften Geräten pro Jahr summiert sich das auf 42 Tonnen.

In jedem Smartphone stecken etwa 0,03 Gramm Gold. Bei weltweit 1,4 Milliarden verkauften Geräten pro Jahr ergibt das rund 42 Tonnen, mehr als manche Kleinmine im ganzen Jahr fördert. Gold leitet Strom zuverlässig und korrodiert nicht, deshalb steckt das Metall in den Kontaktflächen nahezu jedes elektronischen Geräts.

Produkt Goldgehalt / Verwendung Smartphone 0,03 g pro Gerät (Kontakte, Leiterplatten) Laptop 0,2 bis 0,3 g pro Gerät Satelliten Goldfolie als Hitzeschild Schwangerschaftstest Goldnanopartikel auf dem Teststreifen Astronautenhelm Goldvisier filtert UV-Strahlung Medizinische Stents Goldbeschichtung für Biokompatibilität Zahngold Geschätzte 300 Tonnen in deutschen Mündern Danziger Goldwasser Blattgoldflocken im Kräuterlikör Oscar-Statuette Vergoldetes Britanniametall Kirchenkuppeln Blattgoldauflage (z. B. Invalidendom Paris: 12 kg)



Besonders überraschend ist der Einsatz in der Medizin. Goldnanopartikel spielen in der Krebsforschung eine wachsende Rolle, weil sie sich gezielt an Tumorzellen binden lassen und dort Wärme erzeugen können. Die Technologie steckt noch in der klinischen Erprobung, zeigt aber, dass Gold weit mehr kann als glänzen.

Was zahlen Sie wirklich für ein Gramm Goldschmuck?

Vom Materialwert bis zur Marge: Der Goldanteil am Schmuckpreis liegt bei Markenware oft unter 20 Prozent.

Die Preiszusammensetzung eines Goldschmuckstücks bleibt für die meisten Käufer eine Blackbox. Nehmen Sie ein einfaches Beispiel: einen 5-Gramm-Ring aus 750er Gold beim Juwelier.

Bestandteil Anteil am Endpreis Goldmaterialwert (3,75 g Feingold bei ca. 80 €/g) ca. 300 € Legierungsmetalle (Silber, Kupfer) ca. 5 € Verarbeitung und Handwerk 80–200 € Markenaufschlag (bei Markenschmuck) 50–500 € Juwelier-Marge 30–40 % des Verkaufspreises Mehrwertsteuer 19 % auf den gesamten Endpreis



Der Materialwert des Goldes macht bei einem schlichten Ring etwa die Hälfte des Kaufpreises aus. Bei Markenschmuck sinkt der Goldanteil am Preis auf unter 20 Prozent. Wer den Ring nach zehn Jahren wieder verkauft, bekommt vom Juwelier nur den reinen Schmelzwert zurück, minus Scheidkosten. Der Designaufschlag, die Handwerkskunst und die Marke sind beim Rückkauf null Euro wert.

Ganz anders bei Anlagegold. Barren und bestimmte Münzen (Krügerrand, Wiener Philharmoniker, Maple Leaf) sind in Deutschland von der Mehrwertsteuer befreit. Das Aufgeld, also der Aufschlag auf den Spotpreis, liegt bei gängigen Barren zwischen 1 und 3 Prozent. Gewinne aus dem Verkauf physischen Goldes sind nach einer Haltedauer von zwölf Monaten steuerfrei (§ 23 EStG). Silber hingegen unterliegt der Mehrwertsteuer, ein steuerlicher Vorteil, den Gold exklusiv genießt.

Wer profitiert vom Goldpreis und wer bezahlt mit seiner Gesundheit?

Über 20.000 illegale Goldgräber sind nach Schätzungen im brasilianischen Amazonas aktiv, mit verheerenden Folgen für Umwelt und indigene Bevölkerung.

Die Gewinnerliste liest sich beeindruckend. Allein die Bundesbank verzeichnete 2025 einen Buchgewinn von 125 Milliarden Euro auf ihre Goldreserven. Die Minenkonzerne Barrick Gold und Newmont Mining meldeten Rekordgewinne. Schweizer Raffinerien verdienten an jeder Unze, die durch ihre Öfen floss. Und die geschätzten 30 Milliarden Dollar, die jährlich durch illegalen Goldschmuggel umgesetzt werden, fließen in Netzwerke, die sich jeder Regulierung entziehen.

Die Verliererliste liest sich wie ein Katalog des Schreckens. Im brasilianischen Amazonasgebiet sind nach Schätzungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland über 20.000 illegale Goldgräber aktiv. Greenpeace dokumentierte im April 2025 im „Toxic Gold“-Report, wie die Förderung in den Gebieten der Yanomami und Kayapó ganze Ökosysteme zerstört. Jährlich gelangen geschätzt 100 Tonnen Quecksilber in die Flüsse des Amazonasbeckens. Das Nervengift reichert sich in Fischen an, die für indigene Gemeinschaften die wichtigste Proteinquelle darstellen.

Am Fluss Tapajós dokumentierten der WWF und die brasilianische Gesundheitsorganisation Fiocruz alarmierende Quecksilberwerte. Kinder werden mit Missbildungen geboren, Lähmungen und Blindheit treten gehäuft auf. Die fünfjährige Juliana kann weder gehen noch sprechen, genau wie ihre drei älteren Brüder. Die Familie lebt im Dorf Curimã, nahe der Mündung des Tapajós in den Amazonas.

Für einen einzelnen Goldring fallen laut der Organisation Rettet den Regenwald rund 20 Tonnen giftiger Abraum an. Die Human Rights Watch warnt, dass Kinderarbeit im Goldbergbau weit verbreitet bleibt. In den artisanalen Minen von Mali, Burkina Faso und den Philippinen klettern Kinder ab fünf Jahren in enge Schächte, um Erz herauszuschlagen.

Ghana, zweitgrößter Goldproduzent Afrikas, illustriert den Ressourcenfluch. Das Land fördert seit Jahrhunderten Gold und gehört trotzdem zu den ärmeren Staaten des Kontinents. Ökonomen sprechen von der Holländischen Krankheit: Der Rohstoffexport treibt die eigene Währung nach oben, macht andere Exportgüter unrentabel und verhindert den Aufbau einer diversifizierten Wirtschaft. Norwegen hat mit seinem Ölfonds bewiesen, dass der Fluch durchbrochen werden kann. Ghana hat das bisher nicht geschafft.

„Gold glänzt nur für die, die weit genug von der Mine entfernt leben. Die wahren Kosten einer Feinunze stehen in keinem Börsenchart.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie mächtig ist die Gold-Lobby?

Der World Gold Council gibt jährlich über 80 Millionen Dollar für Marketing und Lobbyarbeit aus.

Der World Gold Council, finanziert von den weltweit größten Minenkonzernen, gibt jährlich über 80 Millionen Dollar für Marketing und Lobbyarbeit aus. Die Organisation positioniert Gold als „sichere Anlage“ und „Portfoliostabilisator“ und beliefert Medien weltweit mit Studien, die regelmäßig zu dem Schluss kommen: Anleger brauchen mehr Gold.

Die steuerliche Bevorzugung von Gold in Deutschland hat handfeste Folgen. Anlagegold ist von der Mehrwertsteuer befreit, Silber nicht. Gewinne aus physischem Gold sind nach einem Jahr steuerfrei, bei Aktien fällt die Abgeltungssteuer dauerhaft an. Diese Ungleichbehandlung ist politisch gewollt, denn Gold gilt als Währungsreserve, nicht als Spekulationsobjekt. Die Gold-Lobby arbeitet daran, dass das so bleibt.

In Australien, Kanada und Peru subventionieren Regierungen die Exploration neuer Goldvorkommen. Die Branche argumentiert mit Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen. Gleichzeitig vermarkten die „Responsible Gold Mining Principles“ ein Bild verantwortungsvoller Förderung, das mit der Realität in den artisanalen Minen Westafrikas und Südamerikas wenig gemein hat. Zwischen dem Hochglanzprospekt und dem Quecksilberschlamm im Tapajós liegt eine Welt.

Wie kommen wir vom Goldrausch los?

In einer Tonne ausrangierter Smartphones steckt mehr Gold als in einer Tonne Golderz aus einer Durchschnittsmine.

Rund 1.150 Tonnen Gold stammen jährlich aus dem Recycling. Das entspricht etwa 25 Prozent der Gesamtnachfrage. Technisch ließe sich dieser Anteil verdoppeln, denn in einer Tonne ausrangierter Smartphones steckt mehr Gold als in einer Tonne Golderz. Der Fachbegriff dafür lautet Urban Mining, und das Konzept funktioniert: In Japan lagern nach Schätzungen des Umweltministeriums über 6.000 Tonnen Gold in Elektroschrott. Für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio wurden sämtliche Medaillen aus recyceltem Metall hergestellt.

Fairtrade-Gold und das Fairmined-Siegel bieten eine ethische Alternative für Schmuckkäufer. Die zertifizierten Minen verzichten auf Quecksilber, verbieten Kinderarbeit und zahlen einen Aufpreis an die lokale Gemeinschaft. Der Marktanteil liegt allerdings unter einem Prozent. Die Nachfrage reicht bei weitem nicht aus, um die Lieferketten der Branche zu verändern.

In der Elektronik drängen Substitute nach vorn. Kupfer, Palladium und Graphen ersetzen Gold in bestimmten Anwendungen. Die Schmuckindustrie beobachtet aufmerksam, was bei Diamanten gelungen ist: Labordiamanten haben den Markt revolutioniert und kosten einen Bruchteil der natürlichen Steine. Laborgold ist chemisch identisch mit natürlichem Gold, aber die wirtschaftliche Skalierbarkeit fehlt noch. Die Herstellung im Reaktor bleibt teurer als der Abbau in der Mine.

Bitcoin hat sich seit 2017 als „digitales Gold“ positioniert. Analyst Ed Yardeni von Yardeni Research sieht Gold und Bitcoin als direkte Konkurrenten um Anlegerkapital. Beide Anlagen teilen eine Eigenschaft: Ihr Wert beruht auf dem Vertrauen derer, die daran glauben. Der Unterschied liegt in der Physikalität. Gold können Sie in die Hand nehmen, Bitcoin nicht.

Was bedeutet das Gold-Rekordhoch 2026 für Deutschland?

Das Allzeithoch von 5.598 Dollar pro Feinunze hat den Goldpreis in einen Bereich katapultiert, den vor wenigen Jahren niemand für möglich hielt.

Das Allzeithoch von 5.598 Dollar pro Feinunze, erreicht Anfang 2026, hat den Goldpreis in einen Bereich katapultiert, den vor wenigen Jahren niemand für möglich hielt. Zuletzt notierte das Metall bei rund 4.400 Dollar, eine Korrektur nach dem Rekordhoch, die Analysten als gesund bezeichnen. Die Gründe für den Anstieg sind vielfältig: der Iran-Krieg, die massive Goldakkumulation durch BRICS-Zentralbanken, die Erosion des Vertrauens in den US-Dollar und die chronisch steigende Staatsverschuldung auf beiden Seiten des Atlantiks.

Für deutsche Verbraucher hat der Preisanstieg ganz konkrete Folgen. Ein schlichter Goldehering kostet 2026 fast doppelt so viel wie 2020. Wer Goldschmuck in der Schublade hat, den Oma vor Jahrzehnten geschenkt bekam, besitzt heute womöglich einen vierstelligen Betrag, ohne davon zu wissen. Geschätzte 8.000 bis 9.000 Tonnen Gold lagern in deutschen Privathaushalten, verteilt auf Schmuck, Münzen, Barren und Zahngold.

Für Unternehmer und Anleger signalisiert der hohe Goldpreis etwas Tieferes: Das Vertrauen in die Stabilität des Finanzsystems schwindet. Gold steigt nicht, weil Gold besser wird. Gold steigt, weil die Alternativen an Glaubwürdigkeit verlieren.

Drei Szenarien für den weiteren Verlauf:

Szenario 1 (Bull Case, 6.000+ USD): Die Iran-Krise eskaliert, die Fed senkt die Zinsen nicht, der Dollar schwächelt weiter. Zentralbanken beschleunigen ihre Goldkäufe. Goldman Sachs hält 4.900 Dollar für realistisch, Yardeni Research sieht langfristig 10.000 Dollar.

Szenario 2 (Base Case, 4.500–5.000 USD): Geopolitische Spannungen bleiben hoch, aber eine weitere Eskalation bleibt aus. Zinssenkungen kommen verzögert. Gold pendelt auf hohem Niveau seitwärts.

Szenario 3 (Bear Case, unter 4.000 USD): Eine überraschende Zinswende nach oben stärkt den Dollar. Friedensverhandlungen entschärfen die Iran-Krise. Anleger schichten von Gold in Aktien um. Chartanalysten sehen die Unterstützung bei 3.887 Dollar.

Wer über eine Goldanlage nachdenkt, sollte die Empfehlung der Verbraucherzentralen beachten: maximal fünf bis zehn Prozent des Portfolios in Gold, als Versicherung gegen systemische Krisen, nicht als Renditequelle. Und wer wirklich etwas verändern will, kauft Recyclinggold statt Minengold.

Glossar: 14 wichtige Fachbegriffe zu Gold

Gold wird bei der Amalgamation mithilfe von giftigem Quecksilber aus Gestein gelöst. Diese billige, aber toxische Methode ist im Kleinbergbau weit verbreitet

Amalgamation

Amalgamation bezeichnet das Verfahren, bei dem Gold mithilfe von Quecksilber aus Gestein gelöst wird. Die Methode ist toxisch, billig und deshalb im artisanalen Kleinbergbau weit verbreitet.

Aufgeld (Premium)

Das Aufgeld ist der Preisaufschlag, den Anleger beim Kauf physischen Goldes über dem aktuellen Spotpreis zahlen. Bei gängigen Barren liegt das Aufgeld zwischen 1 und 3 Prozent, bei Sammlermünzen deutlich höher.

Bretton Woods

Bretton Woods war das 1944 geschaffene internationale Währungssystem, das den US-Dollar an Gold koppelte (35 Dollar pro Feinunze) und alle anderen Währungen an den Dollar band. Richard Nixon beendete das System 1971.

Bullion

Bullion bezeichnet Edelmetall in standardisierter Form, also Barren oder Anlagemünzen mit definiertem Feingehalt, die primär als Wertanlage und nicht als Schmuck gehandelt werden.

COMEX

Die COMEX (Commodity Exchange) in New York ist die weltweit wichtigste Börse für Gold-Futures. Hier werden Kontrakte auf zukünftige Goldlieferungen gehandelt, die den globalen Preis maßgeblich beeinflussen.

Feinunze

Eine Feinunze (Troy Ounce) entspricht 31,1035 Gramm und ist die internationale Standardeinheit für die Preisnotierung von Edelmetallen. Die Bezeichnung geht auf das mittelalterliche Gewichtssystem der Stadt Troyes in Frankreich zurück.

Garimpeiro

Garimpeiro ist die brasilianische Bezeichnung für Goldschürfer im artisanalen Kleinbergbau. Die Garimpeiros arbeiten häufig illegal in Schutzgebieten und indigenen Territorien des Amazonas.

Goldstandard

Der Goldstandard war ein Währungssystem, in dem der Wert einer Landeswährung an eine feste Goldmenge gebunden war. Deutschland führte den Goldstandard 1871 ein, global endete das System 1971.

Holländische Krankheit (Dutch Disease)

Die Holländische Krankheit beschreibt ein Phänomen, bei dem Rohstoffexporte die Landeswährung aufwerten und dadurch andere Wirtschaftszweige unrentabel machen. Der Begriff stammt aus den 1970er Jahren, als niederländische Gasexporte die Industrie schädigten.

Karat

Karat gibt den Goldgehalt einer Legierung an. 24 Karat entsprechen reinem Gold (999,9/1000). In der Schmuckherstellung sind 750er (18 Karat) und 585er (14 Karat) Legierungen üblich.

LBMA

Die LBMA (London Bullion Market Association) ist der Betreiber des wichtigsten außerbörslichen Goldmarktes der Welt. Zweimal täglich wird dort der LBMA Gold Price festgestellt, der als globale Referenz dient.

Ressourcenfluch (Resource Curse)

Der Ressourcenfluch bezeichnet das Paradox, dass rohstoffreiche Länder häufig langsamer wachsen als rohstoffarme. Die Ursachen liegen in Korruption, Währungsaufwertung und fehlender wirtschaftlicher Diversifizierung.

Spread

Der Spread ist die Differenz zwischen dem Ankaufs- und Verkaufspreis von Gold. Je kleiner der Spread, desto geringer die Handelskosten für den Anleger. Standardbarren haben engere Spreads als Münzen oder Schmuck.

Urban Mining

Urban Mining bezeichnet die Rückgewinnung von Rohstoffen aus Elektroschrott, Altgeräten und Bausubstanz. In einer Tonne Smartphones steckt mehr Gold als in einer Tonne Golderz aus einer Durchschnittsmine.

FAQ: Gold

Wie viel Gold besitzt Deutschland? Die Deutsche Bundesbank hält 3.350 Tonnen Gold, die Ende 2025 rund 395 Milliarden Euro wert waren. Damit besitzt Deutschland die zweitgrößten Goldreserven der Welt nach den USA. 1.710 Tonnen lagern in Frankfurt, 1.236 Tonnen bei der Federal Reserve in New York und 404 Tonnen bei der Bank of England in London. Warum ist der Goldpreis 2026 so hoch? Das Allzeithoch von 5.598 USD pro Feinunze wurde Anfang 2026 erreicht. Die Haupttreiber sind geopolitische Spannungen (Iran-Krise, Ukraine-Krieg), massive Goldkäufe durch Zentralbanken der BRICS-Staaten als Teil einer De-Dollarisierungsstrategie, die Sorge vor einer erneuten Inflationswelle und das schwindende Vertrauen in den US-Dollar unter der Präsidentschaft Trumps. Sind Gewinne aus dem Verkauf von Gold steuerfrei? Gewinne aus dem Verkauf von physischem Gold (Barren, Münzen, Schmuck) sind in Deutschland nach einer Haltedauer von mindestens zwölf Monaten steuerfrei gemäß § 23 EStG. Anlagegold ist zudem von der Mehrwertsteuer befreit. Für Gold-ETCs und Goldfonds gelten andere steuerliche Regeln, die im Einzelfall von einem Steuerberater geprüft werden sollten. Wie umweltschädlich ist Goldförderung? Goldförderung gehört zu den umweltschädlichsten Bergbauformen. Für einen einzelnen Goldring fallen rund 20 Tonnen Giftmüll und Abraum an. Im artisanalen Bergbau wird Quecksilber eingesetzt, das Flüsse und Grundwasser dauerhaft verseucht. Allein im brasilianischen Amazonas gelangen jährlich geschätzt 100 Tonnen Quecksilber in die Gewässer. Industrieller Goldbergbau arbeitet mit Zyanid, das bei Unfällen ganze Flussökosysteme zerstören kann. Wie viel Gold steckt in einem Smartphone? In einem durchschnittlichen Smartphone befinden sich etwa 0,03 Gramm Gold, verwendet für Kontakte und Leiterplatten. Bei weltweit 1,4 Milliarden verkauften Geräten pro Jahr ergibt das insgesamt rund 42 Tonnen Gold jährlich. Die Rückgewinnung dieses Goldes durch Recycling (Urban Mining) ist technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll, da die Goldkonzentration in Elektroschrott höher ist als in Golderz. Warum wird deutsches Gold in New York gelagert? Die Auslandslagerung hat historische Gründe. Deutschlands Goldreserven entstanden durch Exportüberschüsse in den 1950er und 1960er Jahren. Importländer bezahlten teilweise in Gold, das vor Ort eingelagert wurde. Während des Kalten Krieges spielten Sicherheitsüberlegungen eine Rolle: Das Gold sollte weit von der Sowjetunion entfernt lagern. Zwischen 2013 und 2017 holte die Bundesbank 300 Tonnen aus New York nach Frankfurt zurück.

Quellen

World Gold Council – Gold Demand Trends Full Year 2025 – https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends – besucht am 30.03.2026

Deutsche Bundesbank – Geschäftsbericht 2025 / Bericht zum Goldbestand – https://www.bundesbank.de – besucht am 30.03.2026

Greenpeace – Toxic Gold: Illegaler Goldabbau im Amazonas – https://www.greenpeace.de/biodiversitaet/waelder/waelder-der-erde/goldrausch-vergiftet-den-amazonas-regenwald – besucht am 30.03.2026

WWF Deutschland – Gold: Alles andere als glänzend für die Umwelt – https://www.wwf.de/themen-projekte/waelder/mining/gold-mining – besucht am 30.03.2026

WWF Brasilien / Fiocruz – Quecksilberkontamination im Tapajós-Becken – https://www.wwf.de/themen-projekte/projektregionen/amazonien/goldabbau-quecksilber-vergiftungen-im-amazonas – besucht am 30.03.2026

LBMA – LBMA Gold Price and Precious Metals Statistics – https://www.lbma.org.uk – besucht am 30.03.2026

USGS – Mineral Commodity Summaries 2026: Gold – https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center – besucht am 30.03.2026

Human Rights Watch – A Poisonous Mix: Child Labor, Mercury, and Artisanal Gold Mining – https://www.hrw.org – besucht am 30.03.2026

Global Witness – Conflict Gold through Swiss Refineries – https://www.globalwitness.org – besucht am 30.03.2026

Rettet den Regenwald e.V. – Goldförderung und ihre Auswirkungen – https://www.regenwald.org/themen/gold – besucht am 30.03.2026

Interpol / Brasilianische Bundespolizei – Operation gegen illegalen Goldabbau am Madeira-Fluss (November 2025) – besucht am 30.03.2026

finanzen.net – Goldpreis 2026: Expertenausblick World Gold Council – besucht am 30.03.2026

IG Deutschland – Goldpreis Prognose 2026 – besucht am 30.03.2026

Euronews – Steuerzahlerbund fordert Rückholung von Goldreserven aus den USA – besucht am 30.03.2026

gold.de – Goldreserven der Zentralbanken weltweit – https://www.gold.de/goldreserven/ – besucht am 30.03.2026