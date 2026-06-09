Ihren ersten WordPress-Beitrag schreiben Sie schneller, als Sie denken. Drei Klicks trennen das leere Dashboard von der veröffentlichten Seite. Den Unterschied macht, was Sie davor wissen, nicht Ihre Technik-Erfahrung.

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Vor dem leeren WordPress-Editor sitzen viele Gründer zum ersten Mal ratlos. Wo kommt der Text hin, was bedeuten diese Blöcke, warum trennt WordPress überhaupt Beiträge und Seiten? Ihren ersten WordPress-Beitrag erstellen Sie nach dieser Anleitung trotzdem in wenigen Minuten, vom Login bis zum fertig veröffentlichten Text.

Das Wichtigste in Kürze

Einen WordPress-Beitrag erstellen Sie über den Menüpunkt „Beiträge“ und „Erstellen“, niemals über „Seiten“.

Der Gutenberg-Editor arbeitet mit Blöcken. Jeder Absatz, jedes Bild und jede Überschrift bildet einen eigenen Baustein.

Jeder Beitrag braucht mindestens eine Kategorie. Schlagwörter bleiben freiwillig.

Vor dem Klick auf „Veröffentlichen“ sparen drei Prüfpunkte viel Ärger: Permalink, Beitragsbild und Meta-Description.

Beitrag oder Seite, wo liegt der Unterschied?

WordPress-Inhaltstypen: Beiträge erscheinen chronologisch im Blog, Seiten sind statisch. Beiträge nutzen Kategorien und Schlagwörter, Seiten nicht

Zwei Inhaltstypen prägen jede WordPress-Installation: Beiträge und Seiten. Beiträge erscheinen chronologisch in Ihrem Blog, der neueste Eintrag steht oben. Seiten stehen für sich allein, etwa Impressum, Kontakt oder „Über uns“.

Der praktische Unterschied steckt in den Ordnungshelfern. Einen Beitrag ordnen Sie Kategorien und Schlagwörtern zu, eine Seite nicht. Laut der WordPress.org-Dokumentation tragen Seiten weder Tags noch Kategorien und tauchen auch nicht im RSS-Feed auf. Wollen Sie regelmäßig publizieren, schreiben Sie Beiträge. Brauchen Sie eine feste Infoseite, legen Sie eine Seite an.

Viele Tutorials verschweigen den simpelsten Tipp. Für einen Blog brauchen Sie fast nie eine Seite, sondern fast immer Beiträge. Die Verwirrung darüber kostet Einsteiger mehr Zeit als jede technische Hürde. Merken Sie sich die Faustregel: Datiert und thematisch sortiert gehört in einen Beitrag, zeitlos und einzeln in eine Seite.

Wie erstellen Sie Ihren ersten WordPress-Beitrag Schritt für Schritt?

Sieben Bausteine, ein Ziel: vom Login bis zum veröffentlichten Beitrag.

Sieben Schritte führen vom Login bis zum veröffentlichten Beitrag. Voraussetzung bleibt eine laufende WordPress-Installation auf Ihrem Hosting. Welcher Anbieter sich für welches Projekt lohnt, ordnet unser WordPress Hosting Vergleich ein.

Schritt 1: Im Dashboard einloggen

Ihre Arbeit beginnt unter der Adresse ihre-domain.de/wp-admin. Tragen Sie Benutzername und Passwort ein, schon öffnet sich das Dashboard. Die linke Menüleiste ist Ihre Schaltzentrale für alles Weitere.

Schritt 2: Neuen Beitrag anlegen

In der linken Leiste klicken Sie auf „Beiträge“, danach auf „Erstellen“. Der Block-Editor öffnet sich mit einem leeren Blatt. Alternativ nutzen Sie oben in der Werkzeugleiste den Button „+ Neu“ und wählen „Beitrag“.

Schritt 3: Den Titel setzen

Ganz oben wartet das Feld „Titel hier eingeben“. Ein guter Titel trifft den Inhalt und macht neugierig zugleich. Tippen Sie kurz und konkret, lange Schachteltitel schrecken Leser eher ab.

Schritt 4: Den Text in Gutenberg-Blöcken schreiben

Unter dem Titel beginnt der eigentliche Inhalt. Klicken Sie auf „Schreibe etwas“ und legen Sie los, WordPress erzeugt automatisch einen Absatz-Block. Einen neuen Block fügen Sie über das Plus-Symbol hinzu oder tippen einen Schrägstrich, etwa /bild oder /überschrift, und wählen aus der Liste. Seit 2026 hat der Editor mehrere Funktionen dazugewonnen, die wir im Überblick zu WordPress 7.0 einordnen.

Schritt 5: Das Beitragsbild festlegen

Rechts in der Seitenleiste finden Sie den Abschnitt „Beitragsbild“. Klicken Sie auf „Beitragsbild festlegen“ und laden Sie eine Datei hoch. Dieses Vorschaubild erscheint später in Beitragslisten, auf der Startseite und beim Teilen in sozialen Netzwerken.

Schritt 6: Kategorie und Schlagwörter zuordnen

In der Seitenleiste sitzen die Felder „Kategorien“ und „Schlagwörter“. Wählen Sie mindestens eine Kategorie, sonst landet der Text automatisch unter „Allgemein“. Schlagwörter ergänzen Sie freiwillig als feinere Stichworte zum Thema.

Schritt 7: Vorschau prüfen und veröffentlichen

Bevor Sie live gehen, lohnt der Blick in die Vorschau über den Button oben rechts. Wie Sie diese Vorschau sogar Kunden zugänglich machen, beschreibt unser Beitrag zur WordPress-Vorschau für Kunden. Passt alles, klicken Sie auf „Veröffentlichen“ und bestätigen die Sicherheitsabfrage. Ihr erster Beitrag ist online.

Wie machen Sie Ihren WordPress-Beitrag mit Bildern und Blöcken lebendig?

Aus schlichten Blöcken wird ein lebendiger Beitrag mit Text und Bild.

Ein Beitrag aus reinen Textwüsten liest sich wie ein Schaltplan ohne Beschriftung: formal vollständig, praktisch unlesbar. Erst Struktur und Bilder halten Leser bei der Stange. Der Gutenberg-Editor liefert dafür alle Bausteine, ganz ohne Code.

Vier Blöcke reichen für den Anfang völlig aus. Der Absatz-Block trägt Ihren Fließtext. Der Überschriften-Block gliedert lange Texte in H2 und H3. Der Bild-Block zeigt Ihre Fotos im Beitrag. Der Listen-Block bündelt Aufzählungen sauber untereinander. Jeden Block verschieben Sie per Drag-and-drop, jeden formatieren Sie über die kleine Werkzeugleiste direkt darüber.

Übertreiben Sie die Formatierung nicht. Laut der WordPress.org-Hilfe steuern Sie die wichtigsten Einstellungen eines Beitrags bequem über die rechte Seitenleiste, die sogenannte Settings-Sidebar. Zwei, drei Blocktypen pro Beitrag genügen, der Rest lenkt vom Inhalt ab.

Was gehört auf die Checkliste, bevor Sie auf „Veröffentlichen“ klicken?

Erst die Checkliste, dann der Klick auf Veröffentlichen.

Ein guter Beitrag steht und fällt mit den letzten fünf Minuten. Vor dem Klick lohnt eine kurze Veröffentlichungs-Checkliste, die kaum eine Konkurrenz-Anleitung mitliefert:

Den Permalink prüfen: kurze, sprechende URL mit Ihrem Stichwort, keine kryptischen Zahlen

prüfen: kurze, sprechende URL mit Ihrem Stichwort, keine kryptischen Zahlen Die Meta-Description in Ihrem SEO-Plugin füllen: ein bis zwei Sätze, die zum Klick verleiten

in Ihrem SEO-Plugin füllen: ein bis zwei Sätze, die zum Klick verleiten Das Beitragsbild gesetzt und in passender Größe hochgeladen

gesetzt und in passender Größe hochgeladen Mindestens eine Kategorie zugewiesen

zugewiesen Den Text einmal in der mobilen Vorschau gegengelesen

Den Permalink nachträglich zu ändern, rächt sich besonders bitter. Jeder bereits geteilte Link läuft danach ins Leere, und Ihr frischer Beitrag verliert Besucher. Ändern Sie ihn später, entstehen tote Links, und Ihr Beitrag verliert Sichtbarkeit bei Google. Stellen Sie die URL lieber einmal sauber ein, bevor der Text online geht.

Ein leeres WordPress-Dashboard wirkt wie ein Cockpit mit 200 Schaltern. Für den ersten Beitrag brauchen Sie genau vier davon. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Welche Fehler sollten Einsteiger beim ersten WordPress-Beitrag vermeiden?

Fünf typische Stolperfallen, die Einsteiger leicht umgehen.

Fünf Stolperfallen erwischen Anfänger besonders häufig. Wer diese Klassiker kennt, umschifft sie mühelos.

Fehler 1: Den Beitrag als Seite anlegen

Der häufigste Anfängerfehler beginnt im falschen Menü. Startet jemand unter „Seiten“ statt „Beiträge“, fehlen Kategorien und Schlagwörter, und die Blog-Sortierung bleibt aus. Achten Sie schon im ersten Schritt auf den richtigen Menüpunkt.

Fehler 2: Keine Kategorie vergeben

Solange Sie nichts zuweisen, schiebt WordPress jeden Beitrag in die Sammelkategorie „Allgemein“. Mit der Zeit verstopft dieser Restmülleimer Ihr Archiv. Vergeben Sie von Anfang an sprechende Kategorien, drei bis fünf reichen für den Start.

Fehler 3: Riesige Bilder hochladen

Eine Kamera liefert schnell Dateien mit 6.000 Pixel Breite und mehreren Megabyte. Solche Brocken bremsen die Ladezeit spürbar aus. Verkleinern Sie Fotos vor dem Upload auf rund 1.600 Pixel Breite und komprimieren Sie das Format.

Fehler 4: Den Permalink zu spät ändern

Sobald ein Beitrag online steht und geteilt wurde, ist seine URL gesetzt. Wer den Permalink erst danach anpasst, erzeugt tote Links und kostet sich Sichtbarkeit bei Google. Legen Sie den Permalink vor der Veröffentlichung fest, nicht danach.

Fehler 5: Ohne Vorschau veröffentlichen

Im Editor sieht vieles anders aus als auf der fertigen Seite. Ohne Vorschau publiziert man zerschossene Abstände, falsch sitzende Bilder oder Tippfehler. Ein einziger Klick auf „Vorschau“ deckt die meisten davon auf.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zum ersten WordPress-Beitrag

Die wichtigsten Fachbegriffe rund um den ersten WordPress-Beitrag auf einen Blick.

Absatz-Block

Der Absatz-Block (Paragraph Block) ist der Standard-Baustein im Gutenberg-Editor für Fließtext. Sobald Sie zu tippen beginnen, legt WordPress automatisch einen Absatz-Block an. Jeder neue Absatz wird zu einem eigenen Block, den Sie separat formatieren und verschieben.

Beitrag

Ein Beitrag (Post) ist ein datierter, chronologisch gelisteter Inhalt im Blog-Bereich einer WordPress-Seite. Beiträge lassen sich Kategorien und Schlagwörtern zuordnen und erscheinen im RSS-Feed. Für regelmäßig erscheinende Artikel bilden Beiträge das richtige Format.

Beitragsbild

Das Beitragsbild (Featured Image) ist das zentrale Vorschaubild eines Beitrags. WordPress zeigt dieses Bild in Beitragslisten, auf der Startseite und beim Teilen in sozialen Netzwerken an. Ein aussagekräftiges Beitragsbild erhöht die Klickrate spürbar.

Block-Editor

Der Block-Editor (Gutenberg) ist der seit 2018 voreingestellte Editor in WordPress. Inhalte entstehen aus einzelnen Blöcken für Text, Bilder, Überschriften oder Listen. Der Block-Editor ersetzt den älteren Classic Editor und arbeitet ohne Code-Kenntnisse.

Dashboard

Das Dashboard ist der Verwaltungsbereich von WordPress, erreichbar unter der Adresse /wp-admin. Über die linke Menüleiste steuern Sie Beiträge, Seiten, Medien, Design und Einstellungen. Das Dashboard ist nur nach dem Login sichtbar.

Kategorie

Eine Kategorie ist die grobe thematische Schublade für Beiträge. Jeder Beitrag braucht mindestens eine Kategorie, sonst greift die Standardkategorie „Allgemein“. Kategorien helfen Lesern und Suchmaschinen, die Themenstruktur einer Website zu erfassen.

Meta-Description

Die Meta-Description ist der kurze Beschreibungstext, den Google unter dem Titel in den Suchergebnissen anzeigt. Der Text umfasst idealerweise rund 130 Zeichen und enthält ein klares Versprechen. Die Meta-Description pflegen Sie über ein SEO-Plugin wie Rank Math oder Yoast.

Permalink

Der Permalink ist die dauerhafte URL eines Beitrags. Eine gute Permalink-Struktur bleibt kurz und sprechend und enthält das wichtigste Stichwort. Nach der Veröffentlichung sollte der Permalink unverändert bleiben, weil Änderungen zu toten Links führen.

Schlagwort

Ein Schlagwort (Tag) ist ein feines Stichwort innerhalb eines Beitrags. Anders als Kategorien kennen Schlagwörter keine Hierarchie und bleiben optional. Schlagwörter verknüpfen thematisch verwandte Beiträge über Kategoriegrenzen hinweg.

Seite

Eine Seite (Page) ist ein statischer, zeitloser Inhalt ohne Datumsbezug. Seiten tragen weder Kategorien noch Schlagwörter und erscheinen nicht im Blog-Stream. Typische Beispiele bleiben Impressum, Datenschutz und Kontakt.

Slug

Der Slug ist der lesbare Teil des Permalinks nach der Domain, etwa /mein-erster-beitrag. Ein guter Slug bleibt kurz, nutzt Kleinbuchstaben und trennt Wörter mit Bindestrichen. WordPress schlägt automatisch einen Slug aus dem Titel vor.

Vorschau

Die Vorschau zeigt einen Beitrag im fertigen Layout an, bevor er öffentlich erscheint. Über den Vorschau-Button prüfen Sie Darstellung, Bilder und Abstände in Desktop- und Mobil-Ansicht. Die Vorschau deckt Fehler auf, die im Editor unsichtbar bleiben.

FAQ: Ersten WordPress-Beitrag schreiben: Der Einsteiger-Guide

Häufige Fragen rund um den ersten WordPress-Beitrag.

Was ist der Unterschied zwischen Beitrag und Seite in WordPress? Beiträge sind datierte, chronologisch gelistete Inhalte für Ihren Blog und lassen sich Kategorien und Schlagwörtern zuordnen. Seiten sind statisch, zeitlos und ohne Kategorien, etwa Impressum oder Kontakt. Für regelmäßige Artikel nutzen Sie Beiträge, für feste Infoinhalte Seiten. Muss jeder WordPress-Beitrag eine Kategorie haben? Ja. Jeder Beitrag braucht mindestens eine Kategorie. Vergeben Sie selbst keine, weist WordPress den Beitrag automatisch der Standardkategorie „Allgemein“ zu. Sprechende Kategorien helfen Lesern und Suchmaschinen, Ihre Themen zu erfassen. Wie speichere ich einen WordPress-Beitrag als Entwurf? Klicken Sie oben rechts im Editor auf „Entwurf speichern“. Der Beitrag bleibt dann nur für Sie sichtbar und erscheint noch nicht auf der Website. So sichern Sie Zwischenstände, ohne den Text zu veröffentlichen. Was ist ein Beitragsbild und wo lege ich es fest? Das Beitragsbild ist das zentrale Vorschaubild eines Beitrags. Über „Beitragsbild festlegen“ rechts in der Seitenleiste wählen Sie das Bild aus. Danach erscheint das Bild in Beitragslisten, auf der Startseite und beim Teilen in sozialen Netzwerken. Kann ich einen WordPress-Beitrag zeitversetzt veröffentlichen? Ja. Im Veröffentlichen-Bereich klicken Sie neben „Sofort“ auf das Datum und stellen einen Zeitpunkt in der Zukunft ein. WordPress schaltet den Beitrag dann automatisch zum gewählten Termin frei. Brauche ich für meinen ersten Beitrag ein SEO-Plugin? Zwingend nötig ist ein SEO-Plugin nicht, aber sehr empfehlenswert. Plugins wie Rank Math oder Yoast helfen beim Setzen von Meta-Description, Slug und Vorschau-Snippet. Gerade für Einsteiger erleichtert ein SEO-Plugin die saubere Veröffentlichung deutlich.

Quellen

WordPress.org | Posts vs Pages (User Manual) | https://make.wordpress.org/support/user-manual/posts-vs-pages/ | besucht am 08.06.2026

WordPress.org | Page/Post Settings sidebar (Documentation) | https://wordpress.org/documentation/article/page-post-settings-sidebar/ | besucht am 08.06.2026

W3Techs | Usage statistics of WordPress | https://w3techs.com/technologies/details/cm-wordpress | besucht am 08.06.2026