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DaVinci Resolve 21: Gratis-Schnitt legt nach

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
DaVinci Resolve 21: Gratis-Schnitt legt nach

Mit DaVinci Resolve 21 erweitert Blackmagic seine kostenlose Schnitt-Software um eine eigene Foto-Seite und mehr als ein Dutzend KI-Werkzeuge. Für Content-Teams wächst damit ein Programm weiter, das professionelle Farbkorrektur ohne Lizenzkosten bietet.

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Die neue Version von DaVinci Resolve bringt erstmals eine dedizierte Foto-Seite, die das Farb-Handwerk aus dem Film auf Standbilder überträgt. Dazu zählen knotenbasierte Bearbeitung und eine Album-Verwaltung, beides bisher der Bewegtbild-Welt vorbehalten.

Das Wichtigste in Kürze

  • Neue Foto-Seite mit professioneller Farbkorrektur für Standbilder
  • Über ein Dutzend KI-Funktionen, von Bildschärfung bis Sprachsynthese
  • Gratis-Version verfügbar, die Studio-Edition kostet rund 257 Euro
  • Mehr als 70 neue Grafiken im Fusion-Bereich

Was bringt das Update Content-Teams konkret?

Farbtonfächer mit einer Vielzahl von Farbfeldern, sortiert von Blau-Grün über Gelb bis Rot
KI-Tools für Postproduktion: IntelliSearch, Sprachsynthese mit eigenen Stimmen und Bewegungsunschärfe-Korrektur sparen Zeit

KI-Helfer: Die KI-Werkzeuge reichen von der inhaltsbasierten Suche IntelliSearch über eine Sprachsynthese mit eigenen Stimmen bis zur nachträglichen Schärfung und Korrektur von Bewegungsunschärfe. Solche Funktionen sparen in der Postproduktion spürbar Zeit. Passende Quellen für rechtssichere Vertonung listet der Überblick zu lizenzfreier Musik.

Gratis bleibt stark: Die kostenlose Version deckt den Großteil ab, die Studio-Edition für rund 257 Euro ergänzt die Neural Engine und fortgeschrittene HDR-Werkzeuge. Für kleine Teams bleibt der Einstieg damit kostenlos. Welche Software sich sonst lohnt, ordnet der SEO-Tools-Vergleich ein.

Ein Schnittprogramm, das Farbkorrektur auf Kinoniveau verschenkt, verschiebt die Messlatte für jedes kleine Studio. Die Investition liegt jetzt in der Übung, nicht im Werkzeug.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Empfehlung: Starten Sie mit der Gratis-Version und steigen Sie erst auf Studio um, wenn HDR oder die Neural Engine wirklich gebraucht werden. Die vollständige Funktionsliste führt Blackmagic auf seiner Produktseite.

 

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Markus Seyfferth
Autor
Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
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