Exklusiv bei Dr. Web: 350+ kostenlose Icons für unsere LeserInnen

Icons kannst du immer gebrauchen. Da geht es dir nicht anders als uns. Gemeinsam mit den Vektorakrobaten Vexels haben wir daher eine Symbolsammlung mit über 350 Piktogrammen erstellt, die du vollkommen kostenlos und frei zu jedem Zweck verwenden darfst. Viel Spaß damit.

Unser Iconset beinhaltet Symbole zu Sozialen Medien, allgemeinen Geschäftsanwendungen und Kontakt-Piktogramme aller Art. Dabei haben wir die modernsten Gestaltungsvarianten gewählt. Die Symbole erhältst du im Flat-Design, als Line-Icons, im Offset-Stil, mit Long Shadows und im neuesten Material Design. Damit dürften alle gängigen Designs umsetzbar sein. Wenn dir die Piktogramme nicht hundertprozentig gefallen, kannst du sie einfach selbst bearbeiten, denn du bekommst nicht nur jedes Icon als individuelle PNG mit den Maßen 1.200 x 1.200 Pixel, sondern zusätzlich als individuelles SVG, sowie als ein in Ebenen organisiertes Adobe Illustrator-Format.

Diese Übersicht vermittelt einen Eindruck dessen, was du zu erwarten hast:

Der Download des etwa 18 Megabytes großen ZIP-Archivs ist an keinerlei Voraussetzungen geknüpft. Lediglich den Hinweis „Designed by Vexels” musst du in Projekten anbringen, in denen du das Set einsetzt. Nach dem Download und Entpacken des Archivs findest du auf deiner Festplatte einen Ordner namens ICONS vor, in welchem weitere Unterordner die einzelnen Designvarianten voneinander trennen.

Lade das Zip-Archiv jetzt herunter (18MB): vexels-icons-drweb