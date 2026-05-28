FlixBus hat 2025 weltweit 99 Millionen Passagiere befördert — und das Münchner Unternehmen Flix wächst weiter. CCO Max Zeumer sagte Ende April 2026: Indien soll bis 2030 der größte Markt der gesamten Gruppe werden, gemessen am Passagiervolumen. Damit würde ein Markt, den FlixBus erst im Februar 2024 betreten hat, Europa in weniger als sieben Jahren überholen.

Geht es Ihnen auch so? Wenn Technologieplattformen skalieren, passiert das selten gleichmäßig — sondern dort, wo Nachfrage und Infrastrukturlücke am größten sind.

Das Wichtigste in Kürze

FlixBus erwartet, dass Indien bis 2030 der größte Markt nach Passagiervolumen wird

2025 beförderte Flix weltweit 99 Millionen Passagiere — Indien wächst überproportional

30 % Netzwerk-Expansion in Indien für den Sommer 2026 geplant, Fokus auf Delhi-Dehradun und Südindien

Indien gilt als zweitgrößter Busmarkt der Welt mit einem geschätzten Marktvolumen von 30 Milliarden Euro

Warum Indien für FlixBus so anders funktioniert als Europa?

FlixBus erschließt den indischen Fernbusmarkt über lokale Partner und digitale Buchungsplattformen

In Europa hat Flix den Fernbusmarkt durch Liberalisierung und Digitalisierung erschlossen. In Indien trifft das Modell auf andere Bedingungen: Busse sind bereits das Rückgrat der Mobilität, ein funktionierendes Rail-System fehlt auf vielen Strecken, und Millionen Reisende buchen zunehmend online. Das Flix-Modell — keine eigenen Busse, lokale Partnerbetreiber, zentrale Technologieplattform — ist in diesem Umfeld strukturell im Vorteil.

CCO Max Zeumer nannte gegenüber der Nachrichtenagentur PTI konkrete Wachstumsziele: Auf dem Delhi-Dehradun-Korridor baut Flix die Kapazitäten aus, nachdem verbesserte Autobahnverbindungen die Fahrtzeiten verkürzt haben. Gleichzeitig wächst das südindische Netz mit Knotenpunkten in Hyderabad, Bangalore und Chennai. Seit dem Start verbindet FlixBus in Indien bereits über 300 Städte an mehr als 1.800 Haltestellen.

FlixBus zeigt, wie ein Asset-Light-Modell Märkte erschließt, die kein traditioneller Verkehrskonzern profitabel bedienen könnte. Die Plattform skaliert — die Busse gehören anderen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was das Flix-Modell so skalierbar macht

Flix betreibt als Plattform Fernverkehr ohne eigene Busse und Züge. Lokale Partner erbringen die Leistung, während Flix Tickets verkauft, Strecken plant und per App und Datenanalyse optimiert

Flix besitzt keine eigenen Busse und keine eigenen Züge. Das Unternehmen verkauft Tickets, plant Strecken, steuert den Betrieb per App und optimiert das Angebot laufend per Datenanalyse. Die physische Leistung erbringen lokale Partnerbetriebe. Dieses Plattform-Prinzip — bekannt aus anderen Tech-Sektoren — ermöglicht schnelle Expansion ohne schwerfällige Investitionen in Fuhrpark und Depots.

In Indien trifft das Modell auf einen Busmarkt, der bisher stark fragmentiert und offline organisiert war. Die Parallele zur Elektromobilität in Europa ist auffällig: Auch dort entstehen neue Marktpositionen nicht durch bessere Fahrzeuge, sondern durch überlegene digitale Infrastruktur und Buchungsplattformen. Beide Felder zeigen, dass Mobilität 2026 primär ein Datenproblem ist — und kein Hardwareproblem.

Für Entscheider in DACH-Unternehmen liefert die Flix-Expansion ein konkretes Skalierungsmodell: Plattform zuerst, Infrastruktur durch Partner. Das reduziert Kapitalbindung und ermöglicht Markteintritt in Regionen, die für klassische Mobiltiätskonzerne zu fragmentiert wären. Mit wachsendem Interesse an nachhaltiger Mobilität auch in Schwellenländern dürfte dieses Modell weiter an Relevanz gewinnen.

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