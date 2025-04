Ego Unboxing Design: Jahson Fuller & Sylvester Stallone tun es

Jahson Fuller ist ein Art Director, der sich auf seiner Freelancer Website in eine Action Figur verwandelt hat, die jeder unboxen kann, der ihn anheuert.

Wie kam er in die Box? Körperscan mit dem 3D Scanner Polycam, und allerlei Pixelninjakünste um Adobe Suite, Figma und Spline.

Ego Unboxing

Rocky boxt sich da raus

In seiner eigenen Liga spielt Ex-Rocky-Underdog-Boxer Sly Stallone. In Ehren ergraut aber noch ziemlich frisch für sein Alter, packt er sich in echt aus.

Sylvester Stallone Unboxing The Rocky Balboa "Loan Shark Collector" 1/6 Scale Action Figure

Dieses Video auf YouTube ansehen

Mich haut es vom Sockel. Ab 250 € kostet es, wenn das Fangirl oder der Fanboy mal seinem Idol von früher so richtig nahe sein möchte. Dafür gibt es also einen Markt…

Dann es doch lieber so wie Jahson Fuller machen und das eigene Ego in die Pixelbox packen.