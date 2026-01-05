Apple öffnet Manufacturing Academy für Online-Zugang

Der Tech-Riese macht sein kostenloses Fertigungstraining für kleine und mittlere Unternehmen jetzt digital verfügbar. Im Fokus: Automatisierung, Machine Learning und Qualitätskontrolle.

Kennen Sie das? Sie wissen, dass Automatisierung und KI Ihre Produktion voranbringen könnten, aber der Einstieg scheint kompliziert und teuer. Apple adressiert genau diese Hürde mit einem erweiterten Angebot seiner Manufacturing Academy, die ab sofort virtuelle Kurse für Unternehmen weltweit bereitstellt.

Praxisnahes Know-how von Apple-Experten

Das kostenlose Programm deckt zentrale Bereiche der modernen Fertigung ab: Automatisierung, vorausschauende Wartung, Optimierung der Qualitätskontrolle und Machine Learning mit Bildverarbeitung. Ergänzend gibt es Soft-Skill-Training in Kommunikation und Präsentation. Die Kurse wurden von Apple-Ingenieuren gemeinsam mit der Michigan State University entwickelt und sind flexibel on-demand abrufbar.

„Indem wir den Lehrplan der Apple Manufacturing Academy online bringen, öffnen wir die Tür für noch mehr Unternehmen und Mitarbeiter, um modernste Expertise aufzubauen“ Sabih Khan, Chief Operating Officer bei Apple

„Indem wir den Lehrplan der Apple Manufacturing Academy online bringen, öffnen wir die Tür für noch mehr Unternehmen und Mitarbeiter, um modernste Expertise aufzubauen“, sagt Sabih Khan, Chief Operating Officer bei Apple. Das Programm soll US-amerikanische Wettbewerbsfähigkeit stärken und das Wachstum der fortschrittlichen Fertigung landesweit unterstützen.

80 Unternehmen bereits geschult

Die physische Academy in Detroit startete im August 2024 in Partnerschaft mit der Michigan State University. Seitdem haben mehr als 80 Unternehmen aus Bundesstaaten wie Florida, Indiana, Michigan, Missouri und Utah das Hands-on-Training durchlaufen. Die virtuelle Erweiterung macht dieses Wissen nun ortsunabhängig zugänglich.

Lesehunger?

Die Initiative ist Teil von Apples angekündigtem 600-Milliarden-Dollar-Investment in die US-Wirtschaft über die nächsten vier Jahre. Für europäische Unternehmen bietet das Online-Format erstmals die Möglichkeit, von Apples Fertigungs-Expertise zu profitieren, ohne nach Detroit reisen zu müssen.

Das virtuelle Angebot ist als erste Phase konzipiert und wird kontinuierlich erweitert. Interessierte Unternehmen können sich unter manufacturingacademy.msu.edu informieren und einschreiben.

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