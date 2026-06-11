WordPress 7.0 trägt den Codenamen „Armstrong“ und bringt erstmals native KI direkt in den Core. Seit dem 20. Mai 2026 steht das erste große Release des Jahres bereit, und es ist alles andere als ein Routine-Update. Für Betreiber und Entwickler lohnt der genaue Blick, bevor sie auf produktiven Seiten aktualisieren.

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Benannt nach dem Jazz-Trompeter Louis Armstrong, steht WordPress 7.0 unter dem Leitthema „Workflows“. Mehr als 875 Mitwirkende haben über 420 Neuerungen und Korrekturen beigesteuert. Das System treibt nach eigenen Angaben rund 43 Prozent aller Websites weltweit an, jede Änderung am Fundament wirkt also breit.

Das Wichtigste in Kürze

WordPress 7.0 integriert eine anbieterunabhängige KI-Schicht im Core, die mit Modellen von Anthropic, Google oder OpenAI spricht.

Das Admin-Dashboard bekommt seine erste optische Überarbeitung seit 2013, samt Befehlspalette per Tastenkürzel.

Das PHP-Minimum steigt auf 7.4, die ursprünglich geplante Echtzeit-Zusammenarbeit wurde auf Version 7.1 verschoben.

Was bringt die native KI im Core?

WordPress integriert anbieterunabhängige KI-Schicht mit zentralem Connector-Dashboard, AI Client, Abilities API und Registry für flexible Modellauswahl

Anbieterunabhängige Schicht ist die strukturell größte Änderung. WordPress kann jetzt von Haus aus mit generativen Modellen kommunizieren, gesteuert über einen zentralen Connectors-Bildschirm im Dashboard. Den Unterbau bilden ein AI Client, die Abilities API und eine Registry für KI-Dienste, an der sich Plugins künftig ausrichten. Welches Modell dahintersteht, bleibt Ihre Entscheidung.

Neues Dashboard verändert den Alltag spürbarer. Ein frisches Farbschema, weiche Übergänge zwischen den Ansichten und eine überall erreichbare Befehlspalette per Cmd+K oder Strg+K beschleunigen die Navigation. Dazu kommen vier neue Blöcke, darunter ein Icons-Block, sowie block-eigenes CSS für feinere Gestaltung.

Mit KI im Core wird WordPress vom Redaktionssystem zur Plattform, die selbst Modelle anspricht. Spannend ist weniger das Feature als die Frage, wer am Ende die Schlüssel und die Kosten verwaltet. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Sollten Sie jetzt aktualisieren?

WordPress 7.0 benötigt PHP 7.4 mindestens, empfohlen ist 8.3. Aktualisieren Sie Ihre PHP-Version vor dem Update

PHP zuerst prüfen lautet die wichtigste Vorsichtsmaßnahme. Version 7.0 lässt PHP 7.2 und 7.3 fallen, das neue Minimum ist PHP 7.4, empfohlen wird 8.3 oder neuer. Läuft Ihre Seite noch auf einer älteren PHP-Version, aktualisieren Sie diese zuerst. Welcher Hoster welche PHP-Versionen sauber unterstützt, zeigt unser WordPress Hosting Vergleich.

Testen Sie das Update außerdem auf einer Staging-Umgebung, bevor Sie es produktiv ausspielen, gerade wegen der neuen KI-Schnittstellen und der vielen Editor-Änderungen. Die offiziellen Details stehen in der Ankündigung zu WordPress 7.0 „Armstrong“. Planen Sie die Migration kontrolliert, dann nehmen Sie die KI-Funktionen ohne Risiko mit.

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