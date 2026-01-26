PDF zu Podcast mit Adobe? Genau.

Adobe verknüpft Acrobat mit Express und verspricht einen neuen Workflow für Wissensarbeiter. Dokumente werden zu Präsentationen, Berichte zu Podcasts. Für Geschäftsführer und Marketingleiter könnte das den Umgang mit Informationsflut grundlegend verändern.

Was steckt hinter Acrobat Studio?

Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie sitzen vor einem Berg an PDFs, Marktanalysen und Meeting-Protokollen. Irgendwo darin steckt die entscheidende Information für Ihren Pitch morgen früh. Adobe hat genau dieses Problem im Visier. Mit Acrobat Studio verschmelzen die bewährten PDF-Tools mit den Kreativfunktionen von Adobe Express zu einer KI-gestützten Produktivitätsplattform.

Wie funktioniert die Präsentationserstellung?

Der Kern des Updates: Die neue Funktion Präsentation erstellen analysiert Ihre Dokumente und generiert daraus eine strukturierte Gliederung. Laden Sie Finanzberichte, Produktblätter und Weblinks in sogenannte PDF Spaces. Der KI-Assistent durchsucht diese Wissensdatenbank und schlägt eine Präsentation vor. Tonfall und Länge lassen sich anpassen. Im Hintergrund greift Acrobat auf die Design-Templates von Express zurück.

„Ohne Acrobat zu verlassen, könnt ihr mit den intuitiven Tools und der KI in Express beliebige Änderungen vornehmen“, erklärt Adobe in der Ankündigung. Bilder lassen sich austauschen, Videos aus Adobe Stock einbinden, Schriftarten anpassen. Am Ende kann das Team eingeladen werden, das Brand Kit wird angewendet.

Was bringt die Podcast-Funktion für Entscheider?

Die zweite Neuerung zielt auf einen anderen Schmerzpunkt: verpasste Meetings und ungelesene Berichte. Mit der Funktion Podcast erstellen lassen sich Notizen, Transkripte und selbst 500-Seiten-Dokumente in eine Audio-Zusammenfassung verwandeln. Der Podcast wird automatisch generiert und kann unterwegs konsumiert werden. Im Auto. Beim Gassi gehen.

Für Führungskräfte bedeutet das: Meeting-Vorbereitung wird mobil. Statt abends am Schreibtisch Berichte zu wälzen, hören Sie die Kernpunkte auf dem Weg ins Büro.

Was ändert sich bei der PDF-Bearbeitung?

Die dritte Säule betrifft das Kerngeschäft: PDF-Bearbeitung per Chat. Der KI-Assistent in Acrobat versteht jetzt natürliche Sprache. Seiten entfernen, Text ersetzen, Passwörter hinzufügen. Alles per Prompt. Das verbesserte Hilfefenster bietet schrittweise Anleitungen und Fehlerbehebung direkt im Chat.

Für wen lohnt sich Acrobat Studio?

Adobe nennt konkrete Zielgruppen: Vertriebsteams für Account-Präsentationen, Marketingabteilungen für die Aufbereitung von Marktforschung, Rechtsberater für Vertragsarbeiten und Compliance-Updates. Auch Studierende und Eltern werden angesprochen. Die Bandbreite zeigt: Adobe positioniert das Produkt als Universalwerkzeug für alle, die mit Dokumenten arbeiten.

Wann ist Acrobat Studio verfügbar?

Die neuen Funktionen sind ab sofort in Acrobat Studio enthalten. Adobe bietet damit eine Alternative zu fragmentierten Tool-Landschaften aus Notion, PowerPoint und diversen Podcast-Apps. Ob der Mehrwert den Preis rechtfertigt, hängt vom individuellen Workflow ab.

