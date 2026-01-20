Macht KI Ihren Videoschnitt schneller? Definitiv.

Adobe stattet Premiere Pro und After Effects mit neuen KI-Funktionen aus. Rotoscoping dauert jetzt Sekunden statt Stunden. Dazu fließen fast 10 Millionen Dollar in Förderprogramme für Filmschaffende.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ein aufwändiges Freistellen im Video, das den halben Arbeitstag verschlingt. Adobe adressiert genau dieses Problem mit der neuen Objektauswahl und Maske in Premiere Pro. Komplexe Motive lassen sich jetzt in Sekunden verfolgen und maskieren. Die Zeitersparnis schafft Raum für kreative Experimente statt technischer Fleißarbeit.

Die überarbeiteten Formmasken bieten mehr Kontrolle bei Effekten wie dem Unkenntlichmachen von Gesichtern oder der gezielten Neubeleuchtung einzelner Bildbereiche. Zusätzlich integriert Adobe ein neues Stock-Panel direkt in Premiere. Über 52 Millionen Clips lassen sich durchsuchen, lizenzieren und importieren. Alles ohne Programmwechsel.

Die Filmklappe der Zukunft schnappt von allein zu. Nur das Drehbuch müssen Sie noch selbst schreiben.

Was bringt die Firefly-Integration?

After Effects erhält native parametrische 3D-Meshes mit kombinierbaren Formen und realistischen Schatteneffekten. Über 1.300 kostenlose Substance 3D-Materialien erweitern die kreativen Möglichkeiten erheblich. Die neue variable Schriftanimation ermöglicht dynamische Titel mit Keyframes und flexiblen Steuerelementen.

Firefly Boards verbindet sich nun nahtlos mit Premiere Pro. Videoteams können gemeinsam Konzepte entwickeln und dabei KI-Modelle von Adobe, Google, OpenAI und Runway nutzen. Assets wandern direkt in die Schnittsoftware.

„Wir freuen uns sehr, dass so viele Filmemacherinnen und Filmemacher ihre Geschichten mit den branchenführenden Tools von Adobe erstellen“, erklärt Deepa Subramaniam, Vice President of Product Marketing bei Adobe. „Die Kreativ-Community inspiriert uns bei allem, was wir tun.“

Die Kreativ-Community inspiriert uns bei allem, was wir tun. Deepa Subramaniam, Vice President of Product Marketing bei Adobe

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Wie profitieren Nachwuchstalente?

Der Adobe Film & TV Fund wächst 2026 um fast 10 Millionen Dollar (etwa 9,5 Millionen €). Seit der Gründung beim Sundance Film Festival 2024 summieren sich die Beiträge auf insgesamt 20 Millionen Dollar. Das Programm richtet sich an Kreative aus unterrepräsentierten Communities und bietet Stipendien, professionelle Videotools sowie Ausbildungsplätze.

85 % aller Filme beim Sundance Film Festival 2026 wurden mit Adobe Creative Cloud produziert. Darunter Titel wie „Chasing Summer“, „The A.I. Doc“ und „The Brittney Griner Story“.

Die neuen Funktionen in Premiere Pro, After Effects und Firefly Boards sind ab sofort verfügbar. Für Videoprofis mit engem Zeitplan lohnt sich besonders ein Blick auf die KI-gestützte Maskierung.

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