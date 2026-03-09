Gründen wieder mehr Deutsche? Definitiv.

Das Statistische Bundesamt meldet für 2025 einen deutlichen Anstieg bei Betriebsgründungen. Für Entscheider steckt in den Zahlen mehr als nur Statistik. Der Gründungsboom signalisiert neuen Wettbewerb in fast allen Branchen.

Neugründungen größerer Betriebe sind 2025 in Deutschland um 7,6 % gestiegen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Plötzlich tauchen neue Wettbewerber auf, die gestern noch niemand kannte. Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die aktuellen Gewerbedaten veröffentlicht und zeichnet ein klares Bild: Deutschland gründet wieder. Und zwar nicht nur Kleinstgewerbe, sondern Betriebe mit wirtschaftlicher Substanz.

Das Wichtigste in Kürze

Rund 130.100 größere Betriebe wurden 2025 neu gegründet, ein Plus von 7,6 % gegenüber dem Vorjahr

Die Gesamtzahl aller Neugründungen lag bei 640.500 (+7,7 %)

Betriebsaufgaben größerer Unternehmen stiegen nur um 0,8 % auf 99.900

Seit 2003 übersteigen die Gründungen größerer Betriebe durchgehend die Aufgaben

130.100 neue größere Betriebe sprossen 2025 aus dem wirtschaftlichen Boden. Tendenz steigend.

Warum gründen plötzlich so viele?

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Rund 130.100 Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung sind 2025 entstanden. Destatis definiert diese Kategorie über die Rechtsform und Beschäftigtenzahl. Gemeint sind also keine Nebenerwerbs-Onlineshops, sondern Unternehmen mit Handelsregistereintrag, Angestellten oder Handwerkskarte.

Gleichzeitig blieb die Zahl der Betriebsaufgaben in dieser Kategorie mit 99.900 nahezu stabil. Der Anstieg betrug lediglich 0,8 %. Die Schere zwischen Gründungen und Aufgaben öffnet sich damit weiter. Seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2003 gab es in Deutschland in jedem einzelnen Jahr mehr Gründungen als Schließungen bei größeren Betrieben.

Was bedeuten die Gesamtzahlen?

Bezieht man alle Gewerbeanmeldungen ein, wird das Bild noch deutlicher. Insgesamt 762.400 Gewerbeanmeldungen registrierten die Behörden 2025. Das entspricht einem Plus von 6,4 % gegenüber dem Vorjahr. Davon entfielen 640.500 auf echte Neugründungen, also ein Anstieg um 7,7 %.

Auf der Gegenseite stehen 612.900 Gewerbeabmeldungen, ein Rückgang um 1,0 %. Die vollständigen Gewerbeaufgaben sanken sogar leicht um 0,2 % auf 502.200. Anders ausgedrückt: Deutlich mehr Menschen starten Unternehmen, während weniger aufgeben. Für bestehende Marktteilnehmer bedeutet das vor allem eines: wachsender Wettbewerbsdruck.

Welche Branchen sollten Sie im Blick behalten?

Die Destatis-Daten differenzieren nicht nach Branchen. Doch der Trend lässt Rückschlüsse zu. Gründungen mit wirtschaftlicher Substanz entstehen dort, wo Marktlücken sichtbar werden. Technologie, Dienstleistungen und spezialisierte B2B-Angebote profitieren typischerweise von solchen Gründungswellen.

Für Ihr Unternehmen heißt das konkret: Neue Wettbewerber bringen frische Ideen, schlankere Strukturen und oft aggressive Preisstrategien mit. Wer den eigenen Markt nicht regelmäßig scannt, riskiert böse Überraschungen. Die Zahlen zeigen aber auch eine Chance. Mehr Gründungen bedeuten mehr potenzielle Kunden, Partner und Zulieferer.

„7,6 % mehr Gründungen klingen abstrakt. Bis der erste Neugründer Ihren besten Kunden anruft. Dann klingen sie sehr konkret.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie ordnen Experten den Gründungsboom ein?

Das Statistische Bundesamt stellt die Zahlen nüchtern fest, liefert aber einen wichtigen Kontext. Die Unterscheidung zwischen Betrieben mit und ohne größere wirtschaftliche Bedeutung zeigt, dass der Anstieg nicht allein auf Kleinstgründungen zurückgeht. Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und Einzelunternehmen mit Handelsregistereintrag treiben die Statistik.

Bemerkenswert ist der geringe Anstieg bei den Aufgaben. Nur 0,8 % mehr größere Betriebe haben 2025 geschlossen als im Vorjahr. Die wirtschaftliche Substanz bleibt also erhalten, während gleichzeitig neues Unternehmertum entsteht. Für Entscheider ergibt sich daraus ein differenziertes Bild: Die deutsche Wirtschaft schrumpft nicht, sie diversifiziert sich.

Was sollten Sie jetzt tun?

Prüfen Sie Ihr Wettbewerbsumfeld systematisch. Die Gewerbemeldungen sind über die GENESIS-Online Datenbank des Statistischen Bundesamtes öffentlich zugänglich (Tabellen 52311). Dort finden Sie auch regionale Aufschlüsselungen, die für Ihre Standortentscheidungen relevant sein können.

Nutzen Sie den Gründungstrend als Impuls für die eigene Positionierung. Neue Marktteilnehmer zwingen etablierte Unternehmen, ihre Alleinstellungsmerkmale schärfer zu kommunizieren. Wer das als Bedrohung sieht, hat die Zahlen falsch gelesen. Wer es als Anlass zur Weiterentwicklung nutzt, profitiert.

