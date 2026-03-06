Ersetzt KI bald Ihren Cutter? Fast.

Adobe Firefly bekommt eine neue Funktion namens Quick Cut. Sie verwandelt rohes Videomaterial per Texteingabe in einen ersten Rohschnitt. Für Content-Teams könnte das Stunden an Vorarbeit einsparen.

Quick Cut heißt die neue Beta-Funktion im Adobe Firefly Video Editor, und sie zielt auf einen Schmerzpunkt, den jeder kennt, der regelmäßig Videos produziert. Stundenlang Rohmaterial sichten, Clips sortieren, eine erste Timeline zusammenbauen. Bevor die eigentliche kreative Arbeit überhaupt beginnt, ist der halbe Tag vorbei. Adobe will genau diese Phase drastisch verkürzen.

Das Wichtigste in Kürze

Quick Cut erstellt per Texteingabe einen strukturierten ersten Videoschnitt aus Rohmaterial

Die Funktion richtet sich an Social Media Videos, Produktdemos, Interviews und Event-Rückblicke

Kreative behalten die volle Kontrolle über Seitenverhältnis, Tempo und B-Roll-Organisation

Die Beta ist ab sofort verfügbar, bis 16. März gilt das Unlimited-Angebot für ausgewählte Firefly-Tarife

Wer verliert am meisten Zeit beim Videoschnitt?

Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade ein einstündiges Interview aufgezeichnet. Oder Ihr Messestand wurde drei Tage lang gefilmt. Jetzt sitzen Sie vor Gigabytes an Material und wissen: Bevor Sie kreativ werden können, müssen Sie erst einmal sichten, sortieren und strukturieren. Genau diese Phase will Quick Cut übernehmen.

Die Funktion arbeitet mit natürlicher Sprache. Sie beschreiben in einem Textprompt, was entstehen soll. Ein Produktdemo-Video, ein Event-Rückblick, ein Interview-Zusammenschnitt. Quick Cut analysiert das hochgeladene Material und erstellt daraus einen ersten strukturierten Entwurf. Dieser Rohschnitt dient als Ausgangspunkt, den Sie anschließend verfeinern.

Was kann Quick Cut konkret?

Der Kern der Funktion ist Zeitersparnis in der Vorproduktion. Statt manuell durch Clips zu scrubben, beschreiben Sie Ihr Videokonzept per Text und erhalten einen ersten Schnitt. Dabei behalten Sie die Kontrolle über zentrale Parameter wie Seitenverhältnis, Tempo und die Organisation von B-Roll-Material.

Adobe positioniert Quick Cut bewusst nicht als Ersatz für professionelle Editoren. Die Zielgruppe sind Creator, die regelmäßig Content für Social Media, Vlogs oder Unternehmenskommunikation produzieren und dabei unter chronischem Zeitmangel leiden. Für Agenturen und Marketingabteilungen, die wöchentlich mehrere Kurzvideos veröffentlichen, könnte das einen echten Unterschied machen.

YouTuber Brandon Baum beschreibt seinen Workflow mit Firefly so:



Ich nutze Firefly als Denkanstoß. Ich generiere gerne ein paar Dinge, iteriere schnell meine Ideen, probiere, scheitere schnell und stoße am Ende hoffentlich auf Gold.

Wie fügt sich Quick Cut in das Firefly-Ökosystem ein?

Quick Cut ist kein eigenständiges Produkt, sondern ein Baustein im Firefly-Gesamtpaket. Adobe baut Firefly systematisch zum umfassenden KI-Kreativstudio aus. Neben der Bildgenerierung und den Videomodellen kommt jetzt die automatisierte Schnittfunktion dazu.

Introducing Firefly's New Quick Cut Feature | Adobe Firefly #Shorts

Watch this video on YouTube Creator Shahbaz zeigt im offiziellen Adobe-Short, wie Quick Cut aus Rohmaterial in wenigen Klicks einen ersten Schnitt erstellt. Das Video dauert unter einer Minute und fasst den kompletten Workflow zusammen.









Sophia Kianni, Podcasterin und Unternehmerin, nutzt Firefly bereits als Produktionsassistenten:

„Mein Podcast braucht nicht nur Audio, sondern auch Miniaturansichten und B-Rolls. Firefly hilft mir bei all diesen Dingen, die mein Team und mich sonst ewig viel Zeit kosten würden.“

Was kostet der Spaß?

Die Beta von Quick Cut ist ab sofort verfügbar. Bis zum 16. März bietet Adobe im Rahmen von Unlimited Firefly unbegrenzte Bild- und Videogenerierungen mit bis zu 2K-Auflösung an. Das Angebot gilt für Kunden mit Firefly Pro-, Premium- sowie den Credit-Tarifen (4.000, 7.000 und 50.000 Credits).

Bemerkenswert ist die Öffnung für Drittanbieter-Modelle. Neben Adobes eigenen Firefly-Modellen stehen auch Google Nano Banana Pro, GPT Image Generation und Runway Gen-4 Image zur Verfügung. Adobe setzt also auf ein Plattform-Modell, bei dem Kreative aus verschiedenen KI-Modellen wählen können.

Tipp: KI-Texteffekte in Adobe Firefly erstellen: So gestalten Sie kreative Schriftzüge im Browser

Lohnt sich Quick Cut für Ihr Unternehmen?

Für Unternehmen, die regelmäßig Videocontent produzieren, könnte Quick Cut ein relevanter Produktivitätshebel sein. Die größten Vorteile zeigen sich bei wiederkehrenden Formaten wie Social Media Clips, internen Schulungsvideos oder Event-Dokumentationen. Wer einmal pro Quartal ein Video erstellt, wird den Nutzen kaum spüren. Wer wöchentlich drei bis fünf Videos veröffentlicht, spart mit jedem automatisierten Erstschnitt potenziell Stunden.

Die Einschränkung: Quick Cut befindet sich noch in der Beta-Phase. Wie zuverlässig die automatische Materialsichtung bei unterschiedlichen Videoformaten funktioniert, muss sich erst zeigen. Trotzdem lohnt es sich, die Beta-Phase zum Testen zu nutzen, solange das Unlimited-Angebot läuft.

