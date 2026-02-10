Custom Hero Header – Link Rot Artikel
Automattic und das Internet Archive haben ein kostenloses WordPress Plugin gelauncht, das tote Links automatisch durch archivierte Versionen ersetzt. Ein cleverer Schachzug gegen digitales Vergessen.

38 %
Links von 2013 sind tot
40 %+
Websites nutzen WordPress
Automattic und das Internet Archive haben ein kostenloses WordPress Plugin gelauncht, das tote Links automatisch durch archivierte Versionen ersetzt. Das Wayback Machine Link Fixer Plugin scannt Ihre Inhalte kontinuierlich, archiviert proaktiv und rettet die Nutzererfahrung, wenn Quellen offline gehen. Ein cleverer Schachzug gegen digitales Vergessen.

Kennen Sie das Problem mit verschwundenen Referenzen?

Sie veröffentlichen einen fundierten Artikel mit sorgfältig recherchierten Quellenangaben. Sechs Monate später klicken Ihre Leser auf die Links und landen im digitalen Nirvendwo. 404 Fehler überall. Ihre Glaubwürdigkeit leidet, die Nutzererfahrung ist ruiniert, und niemand findet mehr die Belege für Ihre Aussagen.

Pew Research hat 2024 eine ernüchternde Zahl veröffentlicht: 38 % aller Links, die 2013 noch funktionierten, sind heute tot. Das ist kein Randproblem mehr, das ist ein systematisches Versagen der digitalen Infrastruktur. Für WordPress Seiten, die über 40 % aller Websites weltweit ausmachen, war das bisher ein endloses Spiel gegen die Zeit.

Das Ende toter Links

Automattic und Internet Archive revolutionieren WordPress mit automatischer Link-Archivierung. Nie wieder 404 Fehler für Ihre Leser.

Kostenlos & Open Source
38 %
aller Links von 2013 sind heute tot
Das Problem
Jede zweite Website ändert ihre URL Struktur innerhalb von zwei Jahren. Quellenangaben werden wertlos, Nutzer landen bei 404 Fehlern, Ihre Glaubwürdigkeit leidet massiv.
Die Innovation
Automattic und Internet Archive haben das Wayback Machine Link Fixer Plugin entwickelt. Es archiviert proaktiv, prüft kontinuierlich und rettet Ihre Links automatisch.
Das Ergebnis
Ihre Leser sehen nie wieder 404 Fehler. Alle Quellenangaben bleiben verfügbar. Ihre eigenen Inhalte werden automatisch archiviert und gegen Datenverlust abgesichert.
Automatisches Scannen
Beim Speichern prüft das Plugin jeden ausgehenden Link und erstellt proaktiv Wayback Machine Snapshots.
Intelligente Umleitung
Geht ein Link offline, redirectet das Plugin zu archivierten Versionen. Kommt der Original Link zurück, schaltet es automatisch um.
Content Archivierung
Ihre eigenen Posts werden bei jedem Update archiviert. Das schafft eine historische Dokumentation und sichert gegen Datenverlust ab.
Über 40 % aller Websites nutzen WordPress
Das Plugin ist kostenlos, Open Source und in wenigen Minuten installiert
0 €
Kosten
100 %
Automatisch
Archivierung

Quellen: Pew Research 2024, Automattic, Internet Archive

© 2026 Dr. Web – Das Fachportal für Entscheider | Infografik von Dr. Web

Was das neue Plugin konkret für Sie leistet

Das Internet Archive Wayback Machine Link Fixer arbeitet im Hintergrund und erledigt drei Aufgaben automatisch. Erstens scannt es beim Speichern jeden ausgehenden Link in Ihren Posts und prüft, ob im Wayback Machine bereits eine archivierte Version existiert. Falls nicht, erstellt das Plugin proaktiv einen Snapshot der verlinkten Seite.

Zweitens überwacht es kontinuierlich den Status Ihrer Links. Geht eine verlinkte Seite offline, leitet das Tool Besucher nahtlos zur archivierten Version um, ohne dass Ihre Leser eine Fehlermeldung sehen. Kehrt die Originalseite zurück online, schaltet das Plugin automatisch wieder zurück zum Live Link.

Drittens archiviert das Plugin auch Ihre eigenen Inhalte. Bei jedem Update eines Beitrags wird eine neue Momentaufnahme in der Wayback Machine gespeichert. Das schafft eine historische Dokumentation Ihrer Website und sichert Ihr geistiges Eigentum unabhängig gegen Datenverlust ab.

Warum das für Business Entscheider relevant ist

„Wir nutzen das Web zunehmend als einzige Quelle der Wahrheit. Wenn Links sterben, stirbt faktisch die Wahrheit mit“

— Alexander Rose, Automattic

Diese Aussage trifft besonders Unternehmensinhalte hart: Whitepapers, Case Studies, Marktanalysen verlieren ihre Belegkraft, wenn Quellenangaben ins Leere laufen.

Für Ihre Rechtsabteilung bedeutet das Plugin eine zusätzliche Absicherung. Streitigkeiten über Urheberschaft oder Veröffentlichungsdaten lassen sich durch die unabhängigen, zeitgestempelten Archiveinträge des Internet Archive belegen. Die Non Profit Organisation erlaubt keine nachträglichen Manipulationen.

SEO Teams profitieren ebenfalls. Funktionierende Links halten Nutzer auf Ihrer Seite, reduzieren die Bounce Rate und signalisieren Google Qualität. Das Plugin verbessert die User Experience ohne manuelle Eingriffe, was besonders bei älteren Content Archiven mit Hunderten Beiträgen Zeit und Ressourcen spart.

Der richtige Zeitpunkt für digitale Archivierung

Das Plugin ist seit Herbst 2025 verfügbar, Open Source und komplett kostenlos. Die Installation über das WordPress Plugin Verzeichnis dauert wenige Minuten. Ein Setup Wizard führt durch die Grundkonfiguration, wo Sie festlegen, welche Post Types automatisch archiviert werden sollen und wie häufig bestehende Inhalte aktualisiert werden.

Fortgeschrittene Nutzer können über ein kostenloses Archive.org Konto API Credentials hinterlegen und damit das tägliche Limit für Link Verarbeitung erhöhen. Das Dashboard Widget zeigt Echtzeitstatistiken: Wie viele Snapshots wurden heute erstellt? Wie viele warten noch in der Queue? Welche Links wurden kürzlich geprüft?

Die Zusammenarbeit zwischen Automattic und Internet Archive adressiert ein Problem, das mit der KI Revolution noch dringlicher wird. Wenn Large Language Models auf Web Inhalte trainiert werden, brauchen wir verlässliche historische Referenzen, um Falschinformationen zu erkennen. Das Plugin trägt einen kleinen Teil dazu bei, dass digitale Wahrheit nicht einfach verschwindet.

Link zum Wayback Machine Link Fixer Plugin

