WordPress Admin zu sein heißt absichern, nicht klicken. Diese zehn Felder entscheiden, ob Ihre Website läuft oder eines Morgens in Rauch aufgeht.

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WordPress Admin zu sein bedeutet selten, den blauen Update-Button zu drücken. Die eigentliche Aufgabe liegt darin, zehn Felder so abzusichern, dass keines davon im falschen Moment versagt.

Diese zehn Essentials sortieren sich in acht Feldern. Die Reihenfolge folgt bewusst dem Schadensrisiko, nicht der Beliebtheit, denn ein vergessenes Backup kostet mehr als ein fehlender Cache.

! Die 10 WordPress-Admin-Essentials nach Schadensrisiko Sortiert nach Risiko-Rang, nicht nach Beliebtheit. Oben steht, was im Ernstfall am teuersten wird. 1. Updates + Staging teils auslagerbar 2. Backups + Restore selbst machbar 3. Zugang härten selbst machbar 4. Benutzerrollen selbst machbar 5. wp-config.php mit FTP-Wissen 6. Plugin-Hygiene selbst machbar 7. Performance teils auslagerbar 8. Datenbank-Pflege mit phpMyAdmin 9. DSGVO + Recht teils mit Beratung 10. Betrieb + Monitoring ideal Managed Hosting 96% der WordPress-Lücken 2024 kamen aus Drittanbieter-Plugins 1/3 aller WordPress-Fehler hängen an der wp-config.php 50–150€ Wartungsvertrag pro Monat, weit unter einem Notfall Faustregel: Die teuersten Pannen sitzen oben. Updates, Backups und Zugang zuerst absichern, den Rest planvoll nachziehen oder an Managed Hosting abgeben.

Die gute Nachricht für Entscheider: Nicht alles davon müssen Sie selbst erledigen. Vieles lässt sich an einen Wartungsvertrag oder an Managed Hosting abgeben, sobald Sie wissen, worauf es ankommt.

Kurz gefasst

Updates am selben Tag und Hauptversionen nur über Staging verhindern die meisten Ausfälle.

verhindern die meisten Ausfälle. Ein Backup zählt erst, sobald der Restore getestet ist und außerhalb des Servers liegt.

getestet ist und außerhalb des Servers liegt. Plugins waren 2024 das häufigste Einfallstor, Hygiene schlägt jedes Schutz-Plugin.

schlägt jedes Schutz-Plugin. DSGVO gehört zum Pflichtteil: Fonts lokal, AVV mit dem Hoster, Server in der EU.

Was ein WordPress-Admin verantwortet, und was Sie auslagern können

Administrator-Konten sollten auf ein bis zwei Accounts begrenzt werden. Andere Teamkollegen nutzen Redakteur- oder Autorenrollen mit eingeschränkten Rechten

Die Rolle Administrator hat in WordPress vollen Zugriff: Inhalte, Plugins, Themes, Benutzer, Kern-Updates. Genau diese Machtfülle macht jedes zusätzliche Admin-Konto zur Angriffsfläche.

Für ein kleines Unternehmen reichen meist ein bis zwei solcher Konten. Alle anderen im Team arbeiten als Redakteur oder Autor, mit genau den Rechten, die ihre Aufgabe verlangt.

Die folgende Tabelle ordnet die zehn Essentials nach Risiko und zeigt, was sich realistisch auslagern lässt. Diese Übersicht dient als Landkarte für den Rest des Artikels.

Essential Risiko bei Vernachlässigung Selbst machbar? 1. Updates + Staging Ausfall, offene Lücken teils, ideal Wartungsvertrag 2. Backups + Restore Totalverlust ja, mit Plugin 3. Zugang härten Übernahme per Brute-Force ja 4. Benutzerrollen unbeabsichtigter Schaden ja 5. wp-config.php rund ein Drittel aller Fehler ja, mit FTP-Wissen 6. Plugin-Hygiene häufigstes Einfallstor ja 7. Performance Absprünge, schwächere Rankings teils 8. Datenbank-Pflege langsame, aufgeblähte Site ja, mit phpMyAdmin 9. DSGVO + Recht Abmahnung, Bußgeld teils, mit Beratung 10. Betrieb + Monitoring unbemerkte Ausfälle ideal Managed Hosting

96 Prozent aller WordPress-Schwachstellen aus 2024 gingen auf Drittanbieter-Plugins zurück.

Updates sind die wichtigste Schutzmaßnahme und zugleich eine Hauptquelle für Defekte. Diese Spannung auszuhalten gehört zum Kerngeschäft jedes Admins.

Der Sicherheitsdienst Patchstack führt 96 Prozent aller WordPress-Schwachstellen aus 2024 auf Drittanbieter-Plugins zurück. Sicherheitsupdates gehören deshalb am selben Tag eingespielt, wie auch unsere Analyse der 20 häufigsten WordPress-Fehler belegt.

Hauptversionen laufen vorher über eine Staging-Umgebung, eine Kopie der Website zum gefahrlosen Testen. Viele Hoster richten sie per Klick ein.

Seit Dezember 2025 prüft WordPress jedes Plugin-Update automatisch auf Sicherheit und Kompatibilität, ein Schritt, den wir in WordPress 6.9 eingeordnet haben. Diese Automatik ersetzt die eigene Teststrategie trotzdem nicht.

Backups, die sich wirklich zurückspielen lassen

Drei Kopien, zwei Medien, eine außer Haus: die 3-2-1-Regel in einem Satz.

Ein Backup ohne getesteten Restore ist kein Backup, sondern ein Gerücht. Diese Einschätzung klingt hart, deckt sich aber mit jeder durchgemachten Website-Nacht.

Backups gehören außerdem nicht auf denselben Server wie die Installation. Angreifer löschen serverlokale Sicherungen gleich mit, sobald sie eine Seite gekapert haben.

Bewährt hat sich die 3-2-1-Regel: drei Kopien, zwei Medien, eine außer Haus. Automatisiert, verschlüsselt, regelmäßig auf Wiederherstellbarkeit geprüft.

Den Admin-Zugang härten

Brute-Force läuft fast immer über die Login-Seite und xmlrpc.php.

Brute-Force-Angriffe laufen fast immer über zwei Türen: die Login-Seite und die Schnittstelle xmlrpc.php. Beide lassen sich mit wenigen Handgriffen schließen, wie unser Leitfaden zur WordPress-Sicherheit ausführt.

Pflicht sind ein starkes Passwort aus dem Manager, Zwei-Faktor-Authentifizierung und eine Begrenzung der Login-Versuche. Die Schnittstelle XML-RPC schalten Sie ab, sofern keine App sie braucht.

Benutzerrollen nach Least-Privilege

Jedes Konto erhält genau die Rechte seiner Aufgabe, nicht mehr. Dieses Prinzip heißt Least-Privilege und senkt den Schaden, sobald ein einzelnes Konto fällt.

Tote Konten ehemaliger Mitarbeiter gehören gelöscht. Ein vergessener Administrator-Zugang ist eine offene Tür ohne Wächter.

wp-config.php härten

Die Datei wp-config.php steckt laut Dr.-Web-Analyse hinter rund einem Drittel aller WordPress-Fehler. Genau hier sitzen aber auch die wirksamsten Schutzschalter:

Sicherheits-Schlüssel ( Salts ) neu setzen.

) neu setzen. Datei-Editor im Backend per DISALLOW_FILE_EDIT sperren.

sperren. WP_DEBUG in der Produktion ausschalten.

in der Produktion ausschalten. Beitragsrevisionen begrenzen, das hält die Datenbank schlank.

Plugin- und Theme-Hygiene

Ein gekaperter Update-Build von Smart Slider traf 2026 binnen Stunden hunderttausende Seiten.

Plugins erweitern WordPress und öffnen es zugleich. Die meisten Kompromittierungen beginnen an einer veralteten oder schlecht gepflegten Erweiterung.

Genullte Plugins aus dubiosen Quellen sind kein Sparen, sondern ein Einbruch mit Ansage. Der vermeintlich kostenlose Premium-Code bringt die Hintertür gleich mit.

Vor jeder Installation lohnt ein prüfender Blick. Diese Kriterien trennen solide Erweiterungen von Ballast:

Letztes Update aktuell, aktive Installationen hoch.

Bewertungen und Support-Reaktion glaubwürdig.

Eine Vulnerability-Disclosure-Policy beim Anbieter.

Der Fall Smart Slider 3 Pro hat 2026 gezeigt, wie ein gekaperter Update-Build binnen Stunden hunderttausende Seiten trifft. Welche Themes wirklich tragen, klärt unser Realitätscheck mit 25 Themes.

Pagebuilder und überladene Themes sind die häufigsten Tempo-Bremsen.

Tempo ist Rankingfaktor und Nervenfrage zugleich. Pagebuilder wie Elementor und überladene Multi-Purpose-Themes sind die häufigsten Bremsen, wie unsere Performance-Analyse zeigt.

Die Hebel sind bekannt: Caching, moderne Bildformate wie WebP, Lazy Loading und ein schlankes Theme. Googles Core Web Vitals liefern den Maßstab dafür.

Die Datenbank wächst still im Hintergrund. Alte Revisionen, abgelaufene Transients und Spam blähen sie auf, beheben lässt sich das über phpMyAdmin oder ein Wartungs-Plugin.

DSGVO und Rechtssicherheit

Das LG München hat Google Fonts ohne Einwilligung wegen der US-IP-Übertragung gekippt.

Datenschutz ist in Deutschland kein Anhang, sondern Pflichtteil des Betriebs. Genau hier patzen die meisten generischen Ratgeber.

Das Landgericht München hat entschieden, dass die Einbindung von Google Fonts über die Google-API ohne Einwilligung gegen den Datenschutz verstößt, weil dabei die Besucher-IP in die USA wandert. Die saubere Lösung steht in unserer Anleitung zu lokal gehosteten Fonts.

Dazu kommt der Auftragsverarbeitungsvertrag nach Artikel 28 DSGVO mit Ihrem Hoster sowie ein Serverstandort in der EU. Welche Anbieter das sauber liefern, zeigt der Hosting-Vergleich 2026.

Cookie-Consent und ein gepflegter Datenschutz-Bereich runden das ab. Mehr dazu in unserem Beitrag, wie Seitenbetreiber die DSGVO umsetzen.

Betrieb im Griff: E-Mail, Monitoring und die Hoster-Frage

Ein Wartungsvertrag kostet 50 bis 150 Euro im Monat, weit weniger als ein einzelner Notfall.

Der Standard-Mailversand von WordPress über PHP ist unzuverlässig. Formular- und Bestellmails landen im Spam oder verschwinden, sobald kein SMTP-Versand mit SPF, DKIM und DMARC eingerichtet ist.

Monitoring macht Ausfälle sichtbar, bevor Kunden sie melden. Uptime-Überwachung, ein Aktivitäts-Log und eine 404-Kontrolle gehören zur Grundausstattung.

Am Ende steht die Entscheidung, die alles trägt: selbst pflegen oder abgeben. Ein Wartungsvertrag kostet bei den meisten Anbietern zwischen 50 und 150 Euro im Monat, deutlich weniger als ein einzelner Notfall, wie unser Beitrag zur WordPress-Wartung vorrechnet.

Die teuerste Sekunde im Admin-Alltag ist die, in der jemand ein Update wegklickt, weil gerade keine Zeit ist. Diese Sekunde bezahlen Sie später in Tagen. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Glossar

WordPress-Verwaltung: wp-admin-Panel, wp-config.php mit Datenbankzugang, Staging-Umgebung und Least-Privilege-Prinzip für sichere Rechtevergabe

wp-admin — Der Verwaltungsbereich von WordPress, erreichbar über /wp-admin, mit vollem Zugriff auf Inhalte und Einstellungen.

wp-config.php — Zentrale Konfigurationsdatei der Installation mit Datenbank-Zugang und Sicherheits-Schaltern.

Staging — Eine Kopie der Website zum gefahrlosen Testen von Updates vor dem Livegang.

Least-Privilege — Prinzip, jedem Konto nur die Rechte seiner Aufgabe zu geben.

XML-RPC — Ältere Schnittstelle zur Fernsteuerung von WordPress, beliebtes Ziel für Brute-Force-Angriffe.

Zwei-Faktor-Authentifizierung — Anmeldung mit Passwort plus zweitem Faktor, etwa einem Code aus einer App.

Core Web Vitals — Googles Messwerte für Ladeerlebnis, Reaktionszeit und visuelle Stabilität.

AVV — Auftragsverarbeitungsvertrag nach Artikel 28 DSGVO zwischen Betreiber und Hoster.

Transients — Zwischengespeicherte Daten in der Datenbank, die abgelaufen oft als Ballast zurückbleiben.

Nulled Plugin — Raubkopiertes Premium-Plugin, häufig mit eingebauter Hintertür.

SMTP — Versandweg für E-Mails über einen authentifizierten Server statt über die unzuverlässige PHP-Mail-Funktion.

Salts — Zufällige Sicherheits-Schlüssel in der wp-config.php, die Sitzungs-Cookies absichern.

Häufige Fragen

WordPress ist mit angemessenem Datenschutzaufwand DSGVO-konform nutzbar