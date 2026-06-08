WordPress installieren klingt nach einer Aufgabe für Entwickler, gelingt in der schnellsten Variante aber in unter fünf Minuten. Vier Wege führen zum Ziel, vom Ein-Klick-Knopf beim Hoster bis zur Testumgebung auf dem eigenen Laptop. Welcher Weg zu Ihnen passt, hängt an einer einzigen Frage: Wie viel Kontrolle wollen Sie?

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WordPress installieren steht am Anfang fast jeder neuen Unternehmenswebsite, und genau dort scheitern viele schon vor dem ersten Inhalt. Die Software läuft laut dem Marktforscher W3Techs auf rund 42 Prozent aller Websites weltweit. Trotzdem kursieren überall Anleitungen, die Einsteiger eher abschrecken als abholen. Dieser Beitrag sortiert die vier gängigen Methoden und sagt klar, welche für welchen Zweck taugt.

Das Wichtigste in Kürze

Vier Methoden stehen zur Wahl: 1-Klick beim Hoster, manuell per FTP, lokal zum Testen und Managed WordPress

Die 1-Klick-Installation eignet sich für die meisten Unternehmen und dauert oft unter fünf Minuten

Die manuelle Installation gibt volle Kontrolle und lohnt sich bei Sonderfällen wie Umzügen oder eigenen Servern

Nach der Installation entscheidet die Pflege über die Sicherheit: Updates, Backups und ein starkes Passwort gehören sofort eingerichtet

Welche Installationsmethode passt zu Ihnen?

Vier WordPress-Installationswege für unterschiedliche Anforderungen: vom einfachen Hosting über lokale Entwicklung bis zur Agenturlösung mit Testumgebungen

Vier Wege führen zur fertigen WordPress-Seite, und alle enden am selben Login. Der Unterschied steckt im Aufwand, in der Kontrolle und im Risiko. Ein Soloselbstständiger mit einer schlichten Visitenkarten-Website braucht keine FTP-Zugänge. Eine Agentur dagegen, die zwanzig Kundenprojekte parallel testet, will eine lokale Umgebung ohne Live-Risiko. Die folgende Matrix sortiert die Methoden nach den Kriterien, die im Tagesgeschäft wirklich zählen.

Methode Dauer Schwierigkeit Kontrolle Geeignet für 1-Klick beim Hoster unter 5 Minuten sehr gering gering Einsteiger, kleine bis mittlere Firmenseiten Manuell per FTP 15 bis 30 Minuten mittel hoch Umzüge, eigene Server, Sonderfälle Lokal (XAMPP, Local) 20 bis 40 Minuten mittel hoch Tests, Theme- und Plugin-Entwicklung Managed WordPress oft vorinstalliert sehr gering mittel Shops und Seiten mit hohem Umsatzbezug

Wir raten den meisten Unternehmen klar zur 1-Klick-Variante. Die manuelle Installation ist ein Handwerk, kein Pflichtprogramm, und der Lohn dafür fällt im Alltag oft kleiner aus als gedacht.

Was muss vor der Installation stehen?

Hosting, Domain und SSL bilden das Fundament jeder WordPress-Installation.

Vor dem ersten Klick brauchen Sie drei Dinge: einen Hosting-Tarif, eine Domain und ein SSL-Zertifikat. Das Hosting liefert den Speicherplatz und die Serverumgebung, auf der WordPress läuft. Die Domain ist die Adresse, unter der Besucher Ihre Seite finden. Das SSL-Zertifikat verschlüsselt die Verbindung und gehört seit Jahren zum Standard, nicht zur Kür.

Die Serverumgebung muss aktuelle Technik mitbringen. Laut der offiziellen Dokumentation von WordPress.org empfiehlt das Projekt PHP in Version 8.3 oder höher sowie MySQL 8.0 oder MariaDB 10.6 als Datenbank. Seriöse Hoster erfüllen diese Vorgaben standardmäßig. Welcher Anbieter zu Ihrem Projekt passt, zeigt unser WordPress-Hosting-Vergleich im Detail.

Sicherheit beginnt übrigens nicht nach, sondern vor dem Start. Was dauerhaft dazugehört, bündelt unsere 66-Punkte-Wartungs-Checkliste für WordPress.

Wie läuft die 1-Klick-Installation beim Hoster ab?

Die 1-Klick-Installation startet WordPress in unter fünf Minuten.

Die schnellste Methode finden Sie im Kundenbereich Ihres Hosters. Werkzeuge wie Softaculous oder hauseigene Installer nehmen Ihnen die ganze Technik ab. Drei Schritte genügen meistens.

Schritt 1: Den Installer im Hoster-Menü öffnen

Loggen Sie sich in den Kundenbereich ein und suchen Sie den Menüpunkt für Apps oder WordPress. Bei vielen Anbietern heißt das Werkzeug Softaculous, bei anderen schlicht „WordPress installieren“. Ein Klick startet den Assistenten.

Schritt 2: Domain und Zugangsdaten festlegen

Wählen Sie die Domain, unter der die Seite laufen soll. Tragen Sie einen Seitentitel, einen Benutzernamen und ein starkes Passwort ein. Den Benutzernamen „admin“ vermeiden Sie besser, weil Angreifer genau diesen Namen zuerst durchprobieren.

Schritt 3: Installation starten und einloggen

Ein letzter Klick auf „Installieren“ genügt. Nach einer knappen Minute legt der Assistent die Datenbank an, kopiert die Dateien und meldet die fertige Seite. Den Login erreichen Sie danach unter ihre-domain.de/wp-admin.

Wie können Sie WordPress installieren, ganz ohne Installer?

Die manuelle Installation per FTP gibt volle Kontrolle über jede Datei.

Die manuelle Variante trägt einen legendären Spitznamen: die berühmte 5-Minuten-Installation. Realistisch dauert der erste Versuch eher eine halbe Stunde. Eine manuelle Installation verhält sich zum 1-Klick-Knopf wie ein Schaltgetriebe zur Automatik: mehr Arbeit, mehr Gefühl für die Maschine, im Stadtverkehr aber kein echter Vorteil. Volle Kontrolle bekommen Sie trotzdem.

Schritt 1: WordPress herunterladen

Laden Sie das aktuelle Paket von wordpress.org herunter und entpacken Sie das Archiv auf Ihrem Rechner. Im Ordner liegen alle Dateien, die der Server später braucht.

Schritt 2: Datenbank anlegen

Legen Sie im Hoster-Menü eine neue MySQL-Datenbank an. Notieren Sie Datenbankname, Benutzer, Passwort und Host. Diese vier Angaben braucht WordPress gleich für die Verbindung.

Schritt 3: Dateien per FTP hochladen

Verbinden Sie sich mit einem FTP-Programm wie FileZilla zum Server. Laden Sie den entpackten WordPress-Ordner ins Wurzelverzeichnis Ihrer Domain hoch. Je nach Leitung dauert der Upload ein paar Minuten.

Schritt 4: Das Browser-Setup abschließen

Rufen Sie ihre-domain.de/wp-admin/install.php im Browser auf. Tragen Sie die Datenbankdaten ein, vergeben Sie Seitentitel und Login, und starten Sie die Installation. WordPress schreibt nun selbst die Datei wp-config.php und legt die Tabellen an.

Hakt der Upload oder bleibt der Bildschirm weiß, lohnt ein Blick in unsere Übersicht der 20 häufigsten WordPress-Fehler. Die meisten Stolpersteine sind altbekannt und in Minuten behoben.

Wie bringen Sie WordPress lokal auf den eigenen Rechner?

Lokal installiert, läuft WordPress geschützt auf dem eigenen Rechner.

Manchmal soll die Seite gar nicht ins Netz, sondern erst einmal auf den eigenen Laptop. Eine lokale Installation eignet sich gut zum Ausprobieren von Themes, Plugins und Updates ohne Live-Risiko. Zwei Werkzeuge haben sich durchgesetzt.

Local von Flywheel richtet eine komplette WordPress-Umgebung mit wenigen Klicks ein und braucht kein technisches Vorwissen. XAMPP ist die klassische Alternative und bringt Apache, MySQL und PHP als Paket mit, verlangt aber etwas mehr Handarbeit. Für reine Tests greifen die meisten heute zu Local.

Wann lohnt sich Managed WordPress?

Managed WordPress nimmt Updates, Backups und Sicherheit ab.

Beim Managed WordPress übernimmt der Hoster die Technik komplett. WordPress kommt vorinstalliert, Updates laufen automatisch, Backups und Sicherheit gehören zum Paket. Anbieter wie Raidboxes oder WP Engine haben dieses Modell groß gemacht.

Managed WordPress kostet mehr als ein Standardtarif, und für viele kleine Seiten zahlt sich der Aufschlag nicht aus. Wir empfehlen das Modell dort, wo ein Ausfall direkt Umsatz kostet, etwa bei Onlineshops oder Buchungsplattformen.

Was tun Sie direkt nach der Installation?

Nach der Installation zählen Updates, Backups und ein starkes Passwort.

Die Seite läuft, der eigentliche Aufbau beginnt jetzt. Drei Aufgaben stehen ganz oben, bevor der erste Inhalt online geht.

Updates einschalten: Halten Sie WordPress, Themes und Plugins automatisch aktuell

Backups einrichten: Sichern Sie die Seite regelmäßig, am besten täglich und automatisch

Passwort und Login härten: Vergeben Sie ein langes Passwort und aktivieren Sie wo möglich die Zwei-Faktor-Anmeldung

Steht die Grundsicherung, geht der kreative Teil los. Jetzt wählen Sie ein passendes WordPress-Theme und richten die ersten Seiten ein.

Vom leeren Login zur fertigen Website ist der Weg kürzer, als der Ruf von WordPress vermuten lässt. Die Installation kostet Minuten, die Pflege kostet Disziplin. Genau diese Disziplin trennt später die stabilen Seiten von den gehackten.

Glossar: 13 wichtige Fachbegriffe zur WordPress-Installation

Glossar: die wichtigsten Fachbegriffe rund um die WordPress-Installation.

1-Klick-Installation

1-Klick-Installation bezeichnet die automatische Einrichtung von WordPress über ein Werkzeug im Kundenbereich des Hosters. Ein Assistent legt Datenbank und Dateien selbst an. Für die meisten Unternehmensseiten ist diese Methode der schnellste und sicherste Weg zum fertigen Login.

Content-Management-System (CMS)

Content-Management-System (CMS) nennt man eine Software zum Erstellen und Verwalten von Webinhalten ohne Programmierung. WordPress ist das mit Abstand verbreitetste CMS weltweit. Redakteure pflegen Texte, Bilder und Seiten über eine grafische Oberfläche statt über Quellcode.

Datenbank

Datenbank speichert alle Inhalte und Einstellungen einer WordPress-Seite, von Beiträgen bis zu Nutzerkonten. WordPress nutzt dafür MySQL oder MariaDB. Bei der manuellen Installation legen Sie die Datenbank vor dem Hochladen der Dateien selbst an.

FTP (File Transfer Protocol)

FTP (File Transfer Protocol) ist ein Standard zum Übertragen von Dateien zwischen Ihrem Rechner und dem Webserver. Bei der manuellen Installation laden Sie die WordPress-Dateien per FTP-Programm wie FileZilla hoch. Moderne Hoster bieten oft das sicherere SFTP an.

Local (by Flywheel)

Local (by Flywheel) ist ein kostenloses Programm, das eine komplette WordPress-Umgebung auf dem eigenen Rechner einrichtet. Entwickler testen damit Themes, Plugins und Updates ohne Risiko für die Live-Seite. Die Einrichtung gelingt mit wenigen Klicks und ohne technisches Vorwissen.

Managed WordPress

Managed WordPress beschreibt Hosting-Pakete, bei denen der Anbieter Installation, Updates, Backups und Sicherheit übernimmt. WordPress kommt vorinstalliert. Das Modell kostet mehr als Standardtarife, entlastet aber Teams ohne eigene Technikabteilung, besonders bei umsatzkritischen Seiten wie Onlineshops.

MariaDB / MySQL

MariaDB / MySQL sind zwei eng verwandte Datenbanksysteme, auf denen WordPress läuft. MySQL ist der Klassiker, MariaDB eine freie Abspaltung. WordPress.org empfiehlt MySQL ab Version 8.0 oder MariaDB ab Version 10.6 für einen sicheren und schnellen Betrieb.

PHP

PHP ist die Programmiersprache, in der WordPress geschrieben ist und die auf dem Server läuft. Die Version entscheidet über Tempo und Sicherheit. WordPress.org empfiehlt aktuell PHP 8.3 oder höher. Ältere Versionen ab 7.4 funktionieren noch, gelten aber als überholt.

Softaculous

Softaculous ist ein verbreiteter Auto-Installer, den viele Hoster im Kundenbereich anbieten. Mit wenigen Klicks richtet das Werkzeug WordPress samt Datenbank ein. Neben WordPress installiert Softaculous auch hunderte andere Anwendungen, vom Shopsystem bis zum Forum.

SSL-Zertifikat

SSL-Zertifikat verschlüsselt die Verbindung zwischen Browser und Website und schaltet das https in der Adresszeile frei. WordPress.org setzt HTTPS für jede Installation voraus. Die meisten Hoster stellen ein kostenloses Zertifikat über Let’s Encrypt bereit.

wp-admin

wp-admin ist die Adresse des WordPress-Login-Bereichs, erreichbar unter ihre-domain.de/wp-admin. Über dieses Dashboard verwalten Sie Beiträge, Seiten, Themes und Plugins. Direkt nach der Installation sollten Sie diesen Zugang mit einem starken Passwort absichern.

wp-config.php

wp-config.php ist die zentrale Konfigurationsdatei von WordPress. Die Datei enthält die Zugangsdaten zur Datenbank und wichtige Sicherheitsschlüssel. Bei der manuellen Installation erzeugt WordPress diese Datei während des Browser-Setups, oft ganz ohne Handarbeit.

XAMPP

XAMPP ist ein kostenloses Paket aus Apache, MySQL und PHP für die lokale Installation auf Windows, macOS oder Linux. Entwickler bauen damit eine Serverumgebung auf dem eigenen Rechner nach. XAMPP verlangt etwas mehr Handarbeit als spezialisierte Werkzeuge wie Local.

FAQ: WordPress installieren: 4 Methoden im Vergleich

Häufige Fragen zur WordPress-Installation auf einen Blick.

Wie schnell lässt sich WordPress installieren? Die 1-Klick-Installation beim Hoster dauert oft unter fünf Minuten. Manuell per FTP planen Sie eher 15 bis 30 Minuten ein, beim ersten Mal gern etwas länger. Eine lokale Testumgebung steht in 20 bis 40 Minuten. Brauche ich Programmierkenntnisse, um WordPress zu installieren? Nein. Die 1-Klick-Installation und Managed WordPress laufen komplett ohne Code. Selbst die manuelle Installation verlangt kein Programmieren, sondern nur Sorgfalt beim Hochladen der Dateien und beim Eintragen der Datenbankdaten. Was kostet die Installation von WordPress? Die Software selbst ist kostenlos und steht unter einer freien Lizenz. Kosten entstehen nur für Hosting und Domain. Tarife für kleine Firmenseiten beginnen im niedrigen einstelligen Bereich pro Monat, Managed WordPress liegt deutlich darüber. Welche PHP-Version braucht WordPress aktuell? WordPress.org empfiehlt PHP in Version 8.3 oder höher sowie MySQL 8.0 oder MariaDB 10.6. Ältere Versionen ab PHP 7.4 laufen zwar noch, gelten aber als überholt und öffnen Sicherheitslücken. Seriöse Hoster stellen die aktuelle Technik bereit. Sollte ich WordPress lokal oder direkt online installieren? Für die spätere Live-Seite installieren Sie direkt beim Hoster. Eine lokale Installation auf dem eigenen Rechner dient zum Üben, Testen und Entwickeln. Viele Profis nutzen beides parallel: lokal bauen, online veröffentlichen. Wie sichere ich WordPress direkt nach der Installation ab? Aktivieren Sie automatische Updates, richten Sie tägliche Backups ein und vergeben Sie ein langes, einzigartiges Passwort. Vermeiden Sie den Benutzernamen admin. Diese drei Schritte verhindern die häufigsten Angriffe auf frische Installationen.

Quellen

W3Techs | Usage statistics of WordPress as content management system | https://w3techs.com/technologies/details/cm-wordpress | besucht am 08.06.2026

WordPress.org | Requirements | https://wordpress.org/about/requirements/ | besucht am 08.06.2026

WordPress.org | How to install WordPress | https://wordpress.org/documentation/article/how-to-install-wordpress/ | besucht am 08.06.2026