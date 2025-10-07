WordPress Wartung: Sichern Sie Ihre Website mit dieser 66-Punkte-Checkliste

Mal ehrlich: Wann haben Sie das letzte Mal an die Wartung Ihrer WordPress-Website gedacht? Zwischen Kundenakquise, Personalfragen und Budgetplanung bleibt dafür oft keine Zeit. Doch während Sie Ihr Geschäft vorantreiben, tickt im Hintergrund eine Zeitbombe: veraltete Plugins, Sicherheitslücken und eine langsam werdende Website, die Kunden und Suchmaschinen gleichermaßen abschreckt.

Die Konsequenzen sind messbar teuer: Die professionelle Bereinigung einer gehackten WordPress-Website kostet zwischen 300 € (einfache Webvisitenkarte) und über 2.500 € (Onlineshop mit Datenbankbefall) WordPress gehackt: Die Gründe, die Hacks, die Kosten, die Lösung – von Reputationsverlust ganz zu schweigen. Bei schweren Cyberangriffen müssen etwa 60% der betroffenen Kleinunternehmen innerhalb von sechs Monaten den Geschäftsbetrieb einstellen. WordPress gehackt? Was du jetzt tun solltest.

Eine langsame Website? Jede zusätzliche Sekunde Ladezeit kostet Sie durchschnittlich 7% Ihrer Conversion Rate. Braucht Ihre mobile Website drei statt einer Sekunde zum Laden, halbieren sich Ihre Conversions Nur 5 % der deutschen mobilen Websites laden innerhalb einer Sekunde. Google straft Sie mit schlechteren Rankings ab, und potenzielle Kunden springen ab, bevor sie Ihr Angebot überhaupt sehen.

Die gute Nachricht: WordPress-Wartung ist planbar. Sie haben zwei Optionen:

✓ Selbst anpacken: Mit der richtigen Checkliste stemmen Sie oder Ihr Team die wichtigsten Wartungsaufgaben systematisch – auch ohne Entwickler-Know-how.

✓ Profi beauftragen: Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft, während Spezialisten Ihre Website sicher, schnell und aktuell halten.

In diesem Artikel erhalten Sie eine 50-Punkte-Checkliste, die Ihnen beide Wege ebnet: Entweder als Leitfaden für Ihre WordPress Wartung durch eigene Mitarbeiter, oder als Briefing-Grundlage für Ihren externen Dienstleister. So behalten Sie in jedem Fall die Kontrolle über Ihre WordPress Website.

Die 50-Punkte WordPress-Wartungs-Checkliste

Systematisch statt planlos: Diese Checkliste führt Sie Schritt für Schritt durch alle kritischen Bereiche Ihrer WordPress-Wartung. Ob Sie die Aufgaben selbst übernehmen oder an einen Dienstleister delegieren – Sie wissen genau, was wann zu tun ist.

So nutzen Sie die Checkliste optimal:

📋 Für Inhouse-Teams: Arbeiten Sie die Punkte systematisch ab und haken Sie erledigte Aufgaben ab. Die Checkliste zeigt Ihnen auch, welche Tasks täglich, wöchentlich oder monatlich anfallen.

📋 Für die Auslagerung: Nutzen Sie die Checkliste als Briefing-Vorlage und Service-Level-Agreement mit Ihrem Dienstleister. So stellen Sie sicher, dass nichts übersehen wird.

Die Checkliste ist in 10 Kategorien gegliedert – von Sicherheit über Performance bis hin zu rechtlichen Anforderungen. Jeder Punkt enthält eine konkrete Handlungsanweisung, die auch Nicht-Techniker verstehen.

Los geht’s:

Sicherheit (12 Punkte)

Nr. Prüfpunkt Turnus Warum wichtig? Was zu tun ist 1.1 SSL-Zertifikat gültig Monatlich Schützt Datenübertragung; Google-Ranking-Faktor; Vertrauenssignal für Besucher Ablaufdatum prüfen, bei Let’s Encrypt: Auto-Renewal aktiv? Browser-Warnung testen 1.2 Firewall aktiv (WAF) Wöchentlich Blockiert 90%+ automatisierte Angriffe, bevor sie WordPress erreichen Sicherheits-Plugin (Wordfence, Sucuri, iThemes Security): Firewall-Status prüfen, Blockierungen auswerten 1.3 Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) Einmalig + bei neuen Usern Verhindert 99,9% der Brute-Force-Angriffe auf Admin-Konten Für alle Admin-Accounts aktivieren (z.B. via Wordfence, Google Authenticator Plugin) 1.4 Login-Versuche überwachen Wöchentlich Erkennt Angriffsmuster frühzeitig; zeigt Schwachstellen Login-Logs checken: Auffällige IPs blockieren, Limit für Fehlversuche setzen (max. 3-5) 1.5 Admin-Username „admin“ entfernt Einmalig Standard-Username ist erstes Angriffsziel bei Brute-Force Neuen Admin mit individuellem Namen anlegen, alten „admin“-Account löschen 1.6 Benutzerrollen & Rechte Monatlich Minimiert Schaden bei Account-Kompromittierung Inaktive Accounts löschen, Rollen prüfen (nur nötige Rechte vergeben), Gastzugänge entfernen 1.7 wp-admin Verzeichnis geschützt Einmalig Zusätzliche Barriere gegen Angriffe auf Login-Bereich .htaccess: IP-Whitelist oder Passwortschutz für /wp-admin einrichten 1.8 Datei-Berechtigungen korrekt Quartalsweise Verhindert unbefugte Datei-Manipulation durch Angreifer Ordner: 755, Dateien: 644, wp-config.php: 440 oder 400 (via FTP/SSH prüfen) 1.9 wp-config.php abgesichert Einmalig Enthält Datenbank-Zugänge – höchstes Risiko bei Zugriff Außerhalb des Web-Root verschieben oder via .htaccess Zugriff verweigern 1.10 Sicherheits-Scan durchführen Wöchentlich Erkennt Malware, Backdoors, veränderte Core-Dateien Plugin-Scan starten (Wordfence, Sucuri), Quarantäne-Dateien prüfen, verdächtige Dateien untersuchen 1.11 Login-URL geändert Einmalig Erschwert automatisierte Angriffe auf /wp-login.php Plugin wie „WPS Hide Login“ nutzen: Individuelle Login-URL festlegen 1.12 XML-RPC deaktiviert Einmalig Häufiges Angriffsziel für DDoS und Brute-Force Wenn nicht benötigt: via Plugin (Disable XML-RPC) oder .htaccess blockieren

Nr. Prüfpunkt Turnus Warum wichtig? Was zu tun ist 2.1 WordPress Core aktualisieren Wöchentlich Schließt bekannte Sicherheitslücken; 39% aller Hacks durch veraltete WP-Version Dashboard → Updates: Erst Backup, dann auf neueste stabile Version updaten. Minor-Updates (z.B. 6.4.1 → 6.4.2) können automatisiert werden 2.2 Plugins aktualisieren Wöchentlich 50%+ aller WordPress-Sicherheitslücken stammen aus veralteten Plugins Dashboard → Plugins: Verfügbare Updates prüfen, einzeln oder gesammelt aktualisieren. Kritische Security-Updates sofort! 2.3 Themes aktualisieren Wöchentlich Veraltete Themes enthalten oft XSS-Lücken und Performance-Probleme Dashboard → Design → Themes: Updates installieren. Bei Child-Themes: Parent-Theme mitaktualisieren 2.4 PHP-Version prüfen & updaten Quartalsweise Alte PHP-Versionen = massive Sicherheitsrisiken + langsame Performance Hosting-Panel: Aktuelle PHP-Version checken (min. 8.0+). Vor Update: Kompatibilität mit Plugins testen 2.5 Staging-Umgebung nutzen Bei Major-Updates Verhindert, dass Updates die Live-Site crashen; spart Notfall-Kosten Hoster-Feature oder Plugin (WP Staging): Updates erst auf Kopie testen, dann auf Live übertragen 2.6 Kompatibilität vor Updates prüfen Bei Major-Updates Plugin-Konflikte können Site lahmlegen; Datenverlust vermeiden Plugin-Changelogs lesen, bekannte Konflikte googeln, im Staging testen. Notfall-Rollback-Plan bereithalten 2.7 Veraltete/inaktive Plugins löschen Monatlich Jedes Plugin = potenzielle Sicherheitslücke, auch wenn deaktiviert Nicht genutzte Plugins komplett deinstallieren (nicht nur deaktivieren!). Min. 2 Jahre ohne Update = löschen 2.8 Server-Software updaten Monatlich MySQL, Apache/Nginx, SSL-Bibliotheken – alle brauchen Updates Bei Managed Hosting: automatisch. Bei eigenem Server: via SSH/Control Panel prüfen und updaten

Backups (6 Punkte)

Nr. Prüfpunkt Turnus Warum wichtig? Was zu tun ist 3.1 Automatische Backups aktiviert Einmalig einrichten Manuelle Backups werden vergessen; bei Hack zählt jede Stunde Plugin installieren (UpdraftPlus, BackWPup, Jetpack Backup) oder Hoster-Feature aktivieren. Intervall: täglich bei aktiven Sites, wöchentlich bei statischen 3.2 Externe Speicherung sicherstellen Einmalig + monatliche Kontrolle Backup auf demselben Server = nutzlos bei Server-Hack oder Hardware-Ausfall Cloud-Speicher verbinden (Google Drive, Dropbox, Amazon S3). Mindestens eine Kopie außerhalb des Servers! 3.3 Vollständigkeit prüfen Wöchentlich Unvollständige Backups = böse Überraschung im Notfall Backup-Umfang checken: Dateien (wp-content, Themes, Plugins) UND Datenbank enthalten? Größe plausibel? 3.4 Backup-Wiederherstellung testen Quartalsweise 30% der Backups lassen sich nicht wiederherstellen – zu spät im Ernstfall Test-Restore in Staging-Umgebung durchführen. Funktioniert Site danach? Läuft Prozess reibungslos? Zeit stoppen! 3.5 Aufbewahrungsfristen festlegen Einmalig + jährliche Anpassung Zu kurz = kein sauberes Backup vor Hack; zu lang = Speicherkosten explodieren Empfehlung: 30 tägliche + 12 monatliche Backups. Bei kritischen Sites: 90 Tage. Alte Backups automatisch löschen lassen 3.6 Zugriff auf Backups dokumentieren Einmalig + bei Änderungen Im Notfall muss jeder berechtigte Zugriff auf Backups haben – ohne Verzögerung Zugangsdaten sicher dokumentieren (Passwort-Manager): Wo liegen Backups? Welche Zugänge? Wer hat Zugriff? Recovery-Anleitung erstellen

Performance (10 Punkte)

Nr. Prüfpunkt Turnus Warum wichtig? Was zu tun ist 4.1 Caching aktivieren Einmalig + bei Config-Änderungen Reduziert Server-Last um 80%+; Ladezeit halbiert sich oft Caching-Plugin installieren (WP Super Cache, W3 Total Cache, WP Rocket). Browser-, Seiten- und Objekt-Caching aktivieren 4.2 Bilder optimieren & komprimieren Bei jedem Upload + monatliche Prüfung Bilder = 50-70% der Seitengröße; jede Sekunde Ladezeit kostet 7% Conversions Plugin nutzen (Imagify, ShortPixel, Smush): Auto-Komprimierung aktivieren. Bestehende Bilder bulk-optimieren. WebP-Format nutzen 4.3 CSS & JavaScript minifizieren Einmalig + nach Theme/Plugin-Updates Reduziert Dateigröße um 20-40%; weniger HTTP-Requests Plugin-Feature aktivieren (Autoptimize, WP Rocket): CSS/JS kombinieren, minifizieren, kritisches CSS inline laden 4.4 Datenbank optimieren Monatlich Revisionen, Spam, Transients blähen DB auf; langsame Queries = langsame Site Plugin nutzen (WP-Optimize, Advanced Database Cleaner): Post-Revisionen begrenzen, Spam/Trash leeren, Tabellen optimieren 4.5 CDN (Content Delivery Network) Einmalig einrichten Verkürzt Ladezeit global um 50%+; reduziert Server-Last erheblich Cloudflare (kostenlos) oder Premium-CDN einrichten. Statische Dateien (Bilder, CSS, JS) über CDN ausliefern 4.6 Ladezeit messen & überwachen Wöchentlich Google straft langsame Sites ab; 53% verlassen Site nach 3 Sek. Ladezeit PageSpeed Insights, GTmetrix oder Pingdom nutzen. Ziel: unter 3 Sek. (mobil), unter 2 Sek. (desktop) 4.7 Lazy Loading aktivieren Einmalig Lädt Bilder/Videos erst bei Bedarf; spart 30-50% initiale Ladezeit Native WordPress Lazy Loading (ab WP 5.5) oder Plugin (a3 Lazy Load). Für Videos und iFrames extra aktivieren 4.8 Unnötige Plugins deaktivieren Monatlich Jedes Plugin = zusätzliche Requests, Code-Ballast, Sicherheitsrisiko Performance-Analyse: Welche Plugins verlangsamen Site? (Query Monitor Plugin). Alternativen suchen oder Features ins Theme integrieren 4.9 GZIP-Komprimierung aktivieren Einmalig Reduziert übertragene Datenmenge um 70%; schnellere Auslieferung Server-Config oder .htaccess: GZIP aktivieren. Test: giftofspeed.com/gzip-test/ 4.10 Core Web Vitals optimieren Monatlich Google Ranking-Faktor seit 2021; direkte SEO-Auswirkung Google Search Console: LCP unter 2,5s, FID unter 100ms, CLS unter 0,1. Größte Probleme zuerst beheben

Nr. Prüfpunkt Turnus Warum wichtig? Was zu tun ist 5.1 Post-Revisionen bereinigen Monatlich Jeder Entwurf = DB-Eintrag; bei 100 Posts mit je 20 Revisionen = 2.000 Einträge Ballast Plugin (WP-Optimize, Revision Control): Alte Revisionen löschen, Limit auf 3-5 Revisionen pro Post setzen 5.2 Spam-Kommentare löschen Wöchentlich Spam bläht wp_comments-Tabelle auf; verlangsamt Queries Spam-Ordner komplett leeren (nicht nur Papierkorb!). Akismet oder Anti-Spam-Plugin aktiv halten 5.3 Papierkorb leeren Wöchentlich Gelöschte Posts/Seiten bleiben 30 Tage in DB; unnötige Last Dashboard: Posts/Seiten → Papierkorb → Endgültig löschen. Auto-Delete nach 7 Tagen einstellen (wp-config.php) 5.4 Transients aufräumen Monatlich Temporäre Daten von Plugins bleiben oft hängen; verwaiste Einträge Plugin (WP-Optimize): Abgelaufene Transients löschen. Spart oft 10-30% DB-Größe 5.5 Datenbank-Tabellen optimieren Monatlich Fragmentierte Tabellen = langsame Queries; Overhead reduzieren phpMyAdmin oder Plugin (WP-Optimize): „Optimize Tables“ ausführen. Vorher: Backup! 5.6 Datenbank-Größe überwachen Monatlich Plötzliches Wachstum = Hinweis auf Fehler, Spam-Attacke oder Plugin-Problem DB-Größe notieren, Trend beobachten. Bei ungewöhnlichem Anstieg: Ursache finden (Query Monitor, Plugin-Logs)

Nr. Prüfpunkt Turnus Warum wichtig? Was zu tun ist 6.1 Broken Links finden & beheben Monatlich Kaputte Links = schlechte UX + negative SEO-Signale an Google Plugin (Broken Link Checker): Scan durchführen, Links reparieren oder entfernen. Externe Links besonders prüfen 6.2 404-Fehlerseiten überwachen Monatlich Häufige 404er = verlorener Traffic + Ranking-Verlust Google Search Console: Coverage-Bericht checken. Wichtige 404er auf relevante Seiten per 301 umleiten 6.3 Verwaiste Medien löschen Quartalsweise Ungenutzte Bilder/PDFs = verschwendeter Speicher + langsame Backups Plugin (Media Cleaner): Nicht eingebundene Dateien identifizieren und löschen. Vorher: Backup! 6.4 Kommentar-Spam bekämpfen Wöchentlich Spam-Kommentare schaden Reputation + können Malware-Links enthalten Akismet aktivieren, Spam-Ordner leeren. Kommentare für alte Posts (>90 Tage) ggf. automatisch schließen 6.5 Veraltete Inhalte aktualisieren Quartalsweise Alte Infos/Preise = Vertrauensverlust; Google bevorzugt frische, aktuelle Inhalte Content-Audit: Posts mit Datumsangaben, Statistiken, Produktinfos prüfen. Aktualisieren oder mit Hinweis versehen 6.6 Duplicate Content prüfen Halbjährlich Doppelte Inhalte verwirren Google; Rankings leiden unter Kannibalisierung Yoast SEO oder Screaming Frog: Duplicate Titles/Descriptions finden. Canonical Tags setzen oder Content konsolidieren

Monitoring (5 Punkte)

Nr. Prüfpunkt Turnus Warum wichtig? Was zu tun ist 7.1 Uptime-Überwachung einrichten Einmalig + tägliche Alerts Jede Minute Ausfall = Umsatzverlust + Ranking-Schaden; schnelle Reaktion rettet Geschäft Tool einrichten (UptimeRobot kostenlos, Pingdom): 5-Min-Intervall, E-Mail/SMS-Benachrichtigung bei Ausfall 7.2 Error-Logs prüfen Wöchentlich PHP-Fehler, 500er-Errors zeigen Probleme, bevor sie sichtbar werden Hosting-Panel oder Plugin (WP Error Log Viewer): error_log durchsehen. Kritische Fehler sofort beheben 7.3 Traffic & Nutzerverhalten analysieren Wöchentlich Plötzliche Traffic-Einbrüche = technische Probleme oder SEO-Penalty Google Analytics/Matomo: Besucher-Trend, Absprungrate, Top-Seiten prüfen. Anomalien untersuchen 7.4 Server-Ressourcen überwachen Wöchentlich CPU/RAM-Spitzen = Plugin-Probleme oder Angriffe; Vorwarnung vor Servercrash Hosting-Dashboard: CPU, RAM, Disk-Usage checken. Bei konstant >80%: Ursache finden oder Hosting upgraden 7.5 Google Search Console checken Wöchentlich Indexierungs-Probleme, manuelle Abstrafungen, Sicherheitswarnungen frühzeitig erkennen Search Console: Coverage-Fehler, Security Issues, Core Web Vitals prüfen. Sitemaps aktuell? Mobile Usability ok?

SEO & Technik (5 Punkte)

Nr. Prüfpunkt Turnus Warum wichtig? Was zu tun ist 8.1 Robots.txt & Crawling prüfen Monatlich Fehlerhafte robots.txt blockiert Google; wichtige Seiten werden nicht indexiert Site-URL/robots.txt aufrufen. Prüfen: Wichtige Bereiche nicht blockiert? Google Search Console: Crawling-Errors checken 8.2 XML-Sitemap aktualisieren Monatlich Veraltete Sitemap = Google indexiert neue Inhalte nicht oder zu spät Yoast/Rank Math: Sitemap automatisch generieren. In Search Console einreichen. Prüfen: Alle wichtigen Seiten enthalten? 8.3 Mobile-Optimierung testen Monatlich 60%+ Traffic kommt mobil; Google nutzt Mobile-First-Indexierung Google Mobile-Friendly Test: Lesbarkeit, Buttons, Abstände prüfen. Responsive Design funktioniert auf allen Geräten? 8.4 Strukturierte Daten (Schema) Quartalsweise Rich Snippets = höhere Klickrate in Suchergebnissen; bessere Google-Sichtbarkeit Schema Markup prüfen (Google Rich Results Test): Breadcrumbs, FAQ, Bewertungen, Produkte korrekt ausgezeichnet? 8.5 HTTPS-Weiterleitung prüfen Monatlich HTTP-Versionen = Duplicate Content + Sicherheitswarnung im Browser Alle URLs auf HTTPS umleiten (301). Mixed Content vermeiden. Test: http://domain.de → https://domain.de funktioniert?

Rechtliches (4 Punkte)

Nr. Prüfpunkt Turnus Warum wichtig? Was zu tun ist 9.1 DSGVO-Compliance prüfen Quartalsweise Verstöße = Bußgelder bis 20 Mio. € oder 4% Jahresumsatz; Abmahnrisiko Checkliste abarbeiten: Consent für Cookies, Datenverarbeitung dokumentiert, AV-Verträge mit Tools (Analytics, Newsletter), Opt-in statt Opt-out 9.2 Cookie-Banner & Consent Monatlich + bei Plugin-Updates Ohne aktive Einwilligung = DSGVO-Verstoß; Third-Party-Cookies müssen blockiert werden Cookie-Plugin (Real Cookie Banner, Borlabs Cookie) aktiv? Consentvor Tracking? Google Analytics/Fonts erst nach Zustimmung laden? 9.3 Impressum & Datenschutz aktuell Halbjährlich + bei Änderungen Fehlende/falsche Angaben = Abmahnungen (ab 100 €); Impressumspflicht gilt für fast alle Sites Pflichtangaben vollständig? (Name, Adresse, Kontakt, Register, USt-ID). Datenschutzerklärung aktuell? Neue Tools ergänzt? 9.4 Externe Dienste inventarisieren Quartalsweise Jeder externe Dienst = Datenverarbeitung; muss in Datenschutzerklärung stehen Liste führen: Google Fonts/Analytics, Social Media Plugins, Newsletter-Tools, CDN. AV-Verträge vorhanden? Datenweitergabe USA geklärt

Benutzerverwaltung (4 Punkte)

Nr. Prüfpunkt Turnus Warum wichtig? Was zu tun ist 10.1 Benutzer-Berechtigungen prüfen Monatlich Zu viele Admin-Rechte = Sicherheitsrisiko; Prinzip der minimalen Rechte beachten Dashboard → Benutzer: Rollen überprüfen. Admin nur für IT/Geschäftsführung. Redakteure/Autoren für Content. Abonnenten löschen 10.2 Inaktive Accounts entfernen Quartalsweise Alte Accounts = Sicherheitslücke; Ex-Mitarbeiter-Zugänge oft vergessen Login-Historie prüfen (Plugin: User Activity Log). Accounts ohne Login >6 Monate löschen. Alte E-Mail-Adressen aktualisieren 10.3 Admin-Zugangsdaten rotieren Halbjährlich Langlebige Passwörter erhöhen Kompromittierungs-Risiko; best practice = regelmäßiger Wechsel Alle Admin-Passwörter erneuern (min. 12 Zeichen, Sonderzeichen). Passwort-Manager nutzen. FTP/SSH-Zugänge mit erneuern 10.4 Gastzugänge & Testzugänge Monatlich Temporäre Zugänge für Dienstleister werden oft nicht gelöscht; bleiben Einfallstor Temporäre Accounts identifizieren und löschen. Bei Bedarf: Neuen Zugang mit Ablaufdatum anlegen (Plugin: Temporary Login Without Password)

Fazit: 66 Punkte – oder doch lieber Profis ans Steuer?

Sie haben es geschafft… Sie kennen jetzt alle 66 kritischen Prüfpunkte für eine professionelle WordPress-Wartung. Respekt! Aber seien wir ehrlich: Allein das Lesen dieser Checkliste hat Sie vermutlich 20 Minuten gekostet. Die tatsächliche Umsetzung?

Rechnen wir mal realistisch nach (Basis: mittelgroße Website mit ca. 50 Seiten):

Monatliche Routine-Wartung:

Sicherheits-Checks (SSL, Firewall, Login-Logs, User-Rollen): ca. 30-40 Min

Updates durchführen (4x wöchentlich, Core/Plugins/Themes): ca. 60-80 Min

Backup-Kontrolle (wöchentlich): ca. 40 Min

Performance-Monitoring (Ladezeit, Cache, Datenbank): ca. 30-40 Min

Content-Pflege (Broken Links, 404er, Spam): ca. 30-40 Min

Error-Logs & Monitoring (wöchentlich): ca. 60 Min

SEO & technische Prüfungen: ca. 20-30 Min

Rechtliches & Benutzerverwaltung: ca. 15-20 Min

= ca. 4,5-6 Stunden pro Monat

Quartalsweise zusätzlich:

Backup-Wiederherstellung testen: ca. 45-60 Min

Verwaiste Medien löschen: ca. 30 Min

Veraltete Inhalte aktualisieren: ca. 60-90 Min

Schema-Markup & DSGVO-Audit: ca. 30-45 Min

= zusätzlich ca. 2,5-3,5 Stunden pro Quartal

Durchschnittlich also 5-6 Stunden pro Monat – und das nur, wenn alles reibungslos läuft. Bei Problemen wie Plugin-Konflikten, Sicherheitsvorfällen oder komplexen Updates kann es schnell das Doppelte oder Dreifache werden. Ein einzelner Hack-Angriff kostet Sie 8-24 Stunden Bereinigungsaufwand – plus 300 bis über 2.500 € Kosten.

Die entscheidende Frage: Was ist Ihre Zeit wert?

Sie sind Geschäftsführer, Marketing- oder IT-Leiter. Ihre Aufgabe ist es, Ihr Unternehmen voranzubringen, Kunden zu gewinnen, Strategien zu entwickeln. Nicht, Spam-Kommentare zu löschen oder PHP-Versionen zu vergleichen.

Während Sie 6 Stunden mit WordPress-Wartung verbringen, könnten Sie:

Zwei qualifizierte Verkaufsgespräche führen

Eine neue Marketingkampagne konzipieren

Strategische Partnerschaften aufbauen

An Ihrer Unternehmensstrategie arbeiten

Profis haben es auf dem Schirm – automatisch

Eine spezialisierte WordPress-Agentur macht genau das, was in dieser Checkliste steht, jeden Tag, für Dutzende Kunden, mit eingespielten Prozessen und automatisierten Tools. Was für Sie 6 Stunden monatlichen Aufwand bedeutet, erledigen Profis durch Routine, Automatisierung und Erfahrung in 1,5-2 Stunden. Effizienter, sicherer, mit deutlich weniger Risiko.

Die Vorteile auf einen Blick:



✓ Planbare Kosten statt unkalkulierbarer Notfall-Einsätze (ein Hack kostet Sie mehr als 6 Monate Wartung)

✓ Proaktive Überwachung statt böser Überraschungen am Montagmorgen

✓ Expertise on demand – Sie haben sofort einen Ansprechpartner bei Problemen

✓ Automatisierte Prozesse – Monitoring-Tools erkennen Probleme, bevor sie kritisch werden

✓ Sie konzentrieren sich aufs Wesentliche – Ihr Kerngeschäft

Ihre Entscheidung: DIY oder Delegation?

Diese Checkliste gibt Ihnen beide Optionen:

Option A: Sie oder Ihr Team übernehmen die Wartung selbst. Die Checkliste ist Ihr Leitfaden – strukturiert, vollständig, umsetzbar. Planen Sie realistisch 5-6 Stunden pro Monat ein.

Option B: Sie nutzen die Checkliste als Briefing-Vorlage für Ihre WordPress-Agentur. So wissen Sie genau, was geleistet werden muss, und können die Qualität kontrollieren.