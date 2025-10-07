WordPress Wartung: Sichern Sie Ihre Website mit dieser 66-Punkte-Checkliste
Mal ehrlich: Wann haben Sie das letzte Mal an die Wartung Ihrer WordPress-Website gedacht? Zwischen Kundenakquise, Personalfragen und Budgetplanung bleibt dafür oft keine Zeit. Doch während Sie Ihr Geschäft vorantreiben, tickt im Hintergrund eine Zeitbombe: veraltete Plugins, Sicherheitslücken und eine langsam werdende Website, die Kunden und Suchmaschinen gleichermaßen abschreckt.
Die Konsequenzen sind messbar teuer: Die professionelle Bereinigung einer gehackten WordPress-Website kostet zwischen 300 € (einfache Webvisitenkarte) und über 2.500 € (Onlineshop mit Datenbankbefall) WordPress gehackt: Die Gründe, die Hacks, die Kosten, die Lösung – von Reputationsverlust ganz zu schweigen. Bei schweren Cyberangriffen müssen etwa 60% der betroffenen Kleinunternehmen innerhalb von sechs Monaten den Geschäftsbetrieb einstellen. WordPress gehackt? Was du jetzt tun solltest.
Ja, ich suche die beste Agentur für mein Unternehmen
Eine langsame Website? Jede zusätzliche Sekunde Ladezeit kostet Sie durchschnittlich 7% Ihrer Conversion Rate. Braucht Ihre mobile Website drei statt einer Sekunde zum Laden, halbieren sich Ihre Conversions Nur 5 % der deutschen mobilen Websites laden innerhalb einer Sekunde. Google straft Sie mit schlechteren Rankings ab, und potenzielle Kunden springen ab, bevor sie Ihr Angebot überhaupt sehen.
Die gute Nachricht: WordPress-Wartung ist planbar. Sie haben zwei Optionen:
✓ Selbst anpacken: Mit der richtigen Checkliste stemmen Sie oder Ihr Team die wichtigsten Wartungsaufgaben systematisch – auch ohne Entwickler-Know-how.
✓ Profi beauftragen: Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft, während Spezialisten Ihre Website sicher, schnell und aktuell halten.
In diesem Artikel erhalten Sie eine 50-Punkte-Checkliste, die Ihnen beide Wege ebnet: Entweder als Leitfaden für Ihre WordPress Wartung durch eigene Mitarbeiter, oder als Briefing-Grundlage für Ihren externen Dienstleister. So behalten Sie in jedem Fall die Kontrolle über Ihre WordPress Website.
Die 50-Punkte WordPress-Wartungs-Checkliste
Systematisch statt planlos: Diese Checkliste führt Sie Schritt für Schritt durch alle kritischen Bereiche Ihrer WordPress-Wartung. Ob Sie die Aufgaben selbst übernehmen oder an einen Dienstleister delegieren – Sie wissen genau, was wann zu tun ist.
So nutzen Sie die Checkliste optimal:
📋 Für Inhouse-Teams: Arbeiten Sie die Punkte systematisch ab und haken Sie erledigte Aufgaben ab. Die Checkliste zeigt Ihnen auch, welche Tasks täglich, wöchentlich oder monatlich anfallen.
📋 Für die Auslagerung: Nutzen Sie die Checkliste als Briefing-Vorlage und Service-Level-Agreement mit Ihrem Dienstleister. So stellen Sie sicher, dass nichts übersehen wird.
Die Checkliste ist in 10 Kategorien gegliedert – von Sicherheit über Performance bis hin zu rechtlichen Anforderungen. Jeder Punkt enthält eine konkrete Handlungsanweisung, die auch Nicht-Techniker verstehen.
Los geht’s:
Sicherheit (12 Punkte)
|Nr.
|Prüfpunkt
|Turnus
|Warum wichtig?
|Was zu tun ist
|1.1
|SSL-Zertifikat gültig
|Monatlich
|Schützt Datenübertragung; Google-Ranking-Faktor; Vertrauenssignal für Besucher
|Ablaufdatum prüfen, bei Let’s Encrypt: Auto-Renewal aktiv? Browser-Warnung testen
|1.2
|Firewall aktiv (WAF)
|Wöchentlich
|Blockiert 90%+ automatisierte Angriffe, bevor sie WordPress erreichen
|Sicherheits-Plugin (Wordfence, Sucuri, iThemes Security): Firewall-Status prüfen, Blockierungen auswerten
|1.3
|Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
|Einmalig + bei neuen Usern
|Verhindert 99,9% der Brute-Force-Angriffe auf Admin-Konten
|Für alle Admin-Accounts aktivieren (z.B. via Wordfence, Google Authenticator Plugin)
|1.4
|Login-Versuche überwachen
|Wöchentlich
|Erkennt Angriffsmuster frühzeitig; zeigt Schwachstellen
|Login-Logs checken: Auffällige IPs blockieren, Limit für Fehlversuche setzen (max. 3-5)
|1.5
|Admin-Username „admin“ entfernt
|Einmalig
|Standard-Username ist erstes Angriffsziel bei Brute-Force
|Neuen Admin mit individuellem Namen anlegen, alten „admin“-Account löschen
|1.6
|Benutzerrollen & Rechte
|Monatlich
|Minimiert Schaden bei Account-Kompromittierung
|Inaktive Accounts löschen, Rollen prüfen (nur nötige Rechte vergeben), Gastzugänge entfernen
|1.7
|wp-admin Verzeichnis geschützt
|Einmalig
|Zusätzliche Barriere gegen Angriffe auf Login-Bereich
|.htaccess: IP-Whitelist oder Passwortschutz für /wp-admin einrichten
|1.8
|Datei-Berechtigungen korrekt
|Quartalsweise
|Verhindert unbefugte Datei-Manipulation durch Angreifer
|Ordner: 755, Dateien: 644, wp-config.php: 440 oder 400 (via FTP/SSH prüfen)
|1.9
|wp-config.php abgesichert
|Einmalig
|Enthält Datenbank-Zugänge – höchstes Risiko bei Zugriff
|Außerhalb des Web-Root verschieben oder via .htaccess Zugriff verweigern
|1.10
|Sicherheits-Scan durchführen
|Wöchentlich
|Erkennt Malware, Backdoors, veränderte Core-Dateien
|Plugin-Scan starten (Wordfence, Sucuri), Quarantäne-Dateien prüfen, verdächtige Dateien untersuchen
|1.11
|Login-URL geändert
|Einmalig
|Erschwert automatisierte Angriffe auf /wp-login.php
|Plugin wie „WPS Hide Login“ nutzen: Individuelle Login-URL festlegen
|1.12
|XML-RPC deaktiviert
|Einmalig
|Häufiges Angriffsziel für DDoS und Brute-Force
|Wenn nicht benötigt: via Plugin (Disable XML-RPC) oder .htaccess blockieren
Updates (8 Punkte)
|Nr.
|Prüfpunkt
|Turnus
|Warum wichtig?
|Was zu tun ist
|2.1
|WordPress Core aktualisieren
|Wöchentlich
|Schließt bekannte Sicherheitslücken; 39% aller Hacks durch veraltete WP-Version
|Dashboard → Updates: Erst Backup, dann auf neueste stabile Version updaten. Minor-Updates (z.B. 6.4.1 → 6.4.2) können automatisiert werden
|2.2
|Plugins aktualisieren
|Wöchentlich
|50%+ aller WordPress-Sicherheitslücken stammen aus veralteten Plugins
|Dashboard → Plugins: Verfügbare Updates prüfen, einzeln oder gesammelt aktualisieren. Kritische Security-Updates sofort!
|2.3
|Themes aktualisieren
|Wöchentlich
|Veraltete Themes enthalten oft XSS-Lücken und Performance-Probleme
|Dashboard → Design → Themes: Updates installieren. Bei Child-Themes: Parent-Theme mitaktualisieren
|2.4
|PHP-Version prüfen & updaten
|Quartalsweise
|Alte PHP-Versionen = massive Sicherheitsrisiken + langsame Performance
|Hosting-Panel: Aktuelle PHP-Version checken (min. 8.0+). Vor Update: Kompatibilität mit Plugins testen
|2.5
|Staging-Umgebung nutzen
|Bei Major-Updates
|Verhindert, dass Updates die Live-Site crashen; spart Notfall-Kosten
|Hoster-Feature oder Plugin (WP Staging): Updates erst auf Kopie testen, dann auf Live übertragen
|2.6
|Kompatibilität vor Updates prüfen
|Bei Major-Updates
|Plugin-Konflikte können Site lahmlegen; Datenverlust vermeiden
|Plugin-Changelogs lesen, bekannte Konflikte googeln, im Staging testen. Notfall-Rollback-Plan bereithalten
|2.7
|Veraltete/inaktive Plugins löschen
|Monatlich
|Jedes Plugin = potenzielle Sicherheitslücke, auch wenn deaktiviert
|Nicht genutzte Plugins komplett deinstallieren (nicht nur deaktivieren!). Min. 2 Jahre ohne Update = löschen
|2.8
|Server-Software updaten
|Monatlich
|MySQL, Apache/Nginx, SSL-Bibliotheken – alle brauchen Updates
|Bei Managed Hosting: automatisch. Bei eigenem Server: via SSH/Control Panel prüfen und updaten
Backups (6 Punkte)
|Nr.
|Prüfpunkt
|Turnus
|Warum wichtig?
|Was zu tun ist
|3.1
|Automatische Backups aktiviert
|Einmalig einrichten
|Manuelle Backups werden vergessen; bei Hack zählt jede Stunde
|Plugin installieren (UpdraftPlus, BackWPup, Jetpack Backup) oder Hoster-Feature aktivieren. Intervall: täglich bei aktiven Sites, wöchentlich bei statischen
|3.2
|Externe Speicherung sicherstellen
|Einmalig + monatliche Kontrolle
|Backup auf demselben Server = nutzlos bei Server-Hack oder Hardware-Ausfall
|Cloud-Speicher verbinden (Google Drive, Dropbox, Amazon S3). Mindestens eine Kopie außerhalb des Servers!
|3.3
|Vollständigkeit prüfen
|Wöchentlich
|Unvollständige Backups = böse Überraschung im Notfall
|Backup-Umfang checken: Dateien (wp-content, Themes, Plugins) UND Datenbank enthalten? Größe plausibel?
|3.4
|Backup-Wiederherstellung testen
|Quartalsweise
|30% der Backups lassen sich nicht wiederherstellen – zu spät im Ernstfall
|Test-Restore in Staging-Umgebung durchführen. Funktioniert Site danach? Läuft Prozess reibungslos? Zeit stoppen!
|3.5
|Aufbewahrungsfristen festlegen
|Einmalig + jährliche Anpassung
|Zu kurz = kein sauberes Backup vor Hack; zu lang = Speicherkosten explodieren
|Empfehlung: 30 tägliche + 12 monatliche Backups. Bei kritischen Sites: 90 Tage. Alte Backups automatisch löschen lassen
|3.6
|Zugriff auf Backups dokumentieren
|Einmalig + bei Änderungen
|Im Notfall muss jeder berechtigte Zugriff auf Backups haben – ohne Verzögerung
|Zugangsdaten sicher dokumentieren (Passwort-Manager): Wo liegen Backups? Welche Zugänge? Wer hat Zugriff? Recovery-Anleitung erstellen
Performance (10 Punkte)
|Nr.
|Prüfpunkt
|Turnus
|Warum wichtig?
|Was zu tun ist
|4.1
|Caching aktivieren
|Einmalig + bei Config-Änderungen
|Reduziert Server-Last um 80%+; Ladezeit halbiert sich oft
|Caching-Plugin installieren (WP Super Cache, W3 Total Cache, WP Rocket). Browser-, Seiten- und Objekt-Caching aktivieren
|4.2
|Bilder optimieren & komprimieren
|Bei jedem Upload + monatliche Prüfung
|Bilder = 50-70% der Seitengröße; jede Sekunde Ladezeit kostet 7% Conversions
|Plugin nutzen (Imagify, ShortPixel, Smush): Auto-Komprimierung aktivieren. Bestehende Bilder bulk-optimieren. WebP-Format nutzen
|4.3
|CSS & JavaScript minifizieren
|Einmalig + nach Theme/Plugin-Updates
|Reduziert Dateigröße um 20-40%; weniger HTTP-Requests
|Plugin-Feature aktivieren (Autoptimize, WP Rocket): CSS/JS kombinieren, minifizieren, kritisches CSS inline laden
|4.4
|Datenbank optimieren
|Monatlich
|Revisionen, Spam, Transients blähen DB auf; langsame Queries = langsame Site
|Plugin nutzen (WP-Optimize, Advanced Database Cleaner): Post-Revisionen begrenzen, Spam/Trash leeren, Tabellen optimieren
|4.5
|CDN (Content Delivery Network)
|Einmalig einrichten
|Verkürzt Ladezeit global um 50%+; reduziert Server-Last erheblich
|Cloudflare (kostenlos) oder Premium-CDN einrichten. Statische Dateien (Bilder, CSS, JS) über CDN ausliefern
|4.6
|Ladezeit messen & überwachen
|Wöchentlich
|Google straft langsame Sites ab; 53% verlassen Site nach 3 Sek. Ladezeit
|PageSpeed Insights, GTmetrix oder Pingdom nutzen. Ziel: unter 3 Sek. (mobil), unter 2 Sek. (desktop)
|4.7
|Lazy Loading aktivieren
|Einmalig
|Lädt Bilder/Videos erst bei Bedarf; spart 30-50% initiale Ladezeit
|Native WordPress Lazy Loading (ab WP 5.5) oder Plugin (a3 Lazy Load). Für Videos und iFrames extra aktivieren
|4.8
|Unnötige Plugins deaktivieren
|Monatlich
|Jedes Plugin = zusätzliche Requests, Code-Ballast, Sicherheitsrisiko
|Performance-Analyse: Welche Plugins verlangsamen Site? (Query Monitor Plugin). Alternativen suchen oder Features ins Theme integrieren
|4.9
|GZIP-Komprimierung aktivieren
|Einmalig
|Reduziert übertragene Datenmenge um 70%; schnellere Auslieferung
|Server-Config oder .htaccess: GZIP aktivieren. Test: giftofspeed.com/gzip-test/
|4.10
|Core Web Vitals optimieren
|Monatlich
|Google Ranking-Faktor seit 2021; direkte SEO-Auswirkung
|Google Search Console: LCP unter 2,5s, FID unter 100ms, CLS unter 0,1. Größte Probleme zuerst beheben
Datenbank (6 Punkte)
|Nr.
|Prüfpunkt
|Turnus
|Warum wichtig?
|Was zu tun ist
|5.1
|Post-Revisionen bereinigen
|Monatlich
|Jeder Entwurf = DB-Eintrag; bei 100 Posts mit je 20 Revisionen = 2.000 Einträge Ballast
|Plugin (WP-Optimize, Revision Control): Alte Revisionen löschen, Limit auf 3-5 Revisionen pro Post setzen
|5.2
|Spam-Kommentare löschen
|Wöchentlich
|Spam bläht wp_comments-Tabelle auf; verlangsamt Queries
|Spam-Ordner komplett leeren (nicht nur Papierkorb!). Akismet oder Anti-Spam-Plugin aktiv halten
|5.3
|Papierkorb leeren
|Wöchentlich
|Gelöschte Posts/Seiten bleiben 30 Tage in DB; unnötige Last
|Dashboard: Posts/Seiten → Papierkorb → Endgültig löschen. Auto-Delete nach 7 Tagen einstellen (wp-config.php)
|5.4
|Transients aufräumen
|Monatlich
|Temporäre Daten von Plugins bleiben oft hängen; verwaiste Einträge
|Plugin (WP-Optimize): Abgelaufene Transients löschen. Spart oft 10-30% DB-Größe
|5.5
|Datenbank-Tabellen optimieren
|Monatlich
|Fragmentierte Tabellen = langsame Queries; Overhead reduzieren
|phpMyAdmin oder Plugin (WP-Optimize): „Optimize Tables“ ausführen. Vorher: Backup!
|5.6
|Datenbank-Größe überwachen
|Monatlich
|Plötzliches Wachstum = Hinweis auf Fehler, Spam-Attacke oder Plugin-Problem
|DB-Größe notieren, Trend beobachten. Bei ungewöhnlichem Anstieg: Ursache finden (Query Monitor, Plugin-Logs)
Content-Pflege (6 Punkte)
|Nr.
|Prüfpunkt
|Turnus
|Warum wichtig?
|Was zu tun ist
|6.1
|Broken Links finden & beheben
|Monatlich
|Kaputte Links = schlechte UX + negative SEO-Signale an Google
|Plugin (Broken Link Checker): Scan durchführen, Links reparieren oder entfernen. Externe Links besonders prüfen
|6.2
|404-Fehlerseiten überwachen
|Monatlich
|Häufige 404er = verlorener Traffic + Ranking-Verlust
|Google Search Console: Coverage-Bericht checken. Wichtige 404er auf relevante Seiten per 301 umleiten
|6.3
|Verwaiste Medien löschen
|Quartalsweise
|Ungenutzte Bilder/PDFs = verschwendeter Speicher + langsame Backups
|Plugin (Media Cleaner): Nicht eingebundene Dateien identifizieren und löschen. Vorher: Backup!
|6.4
|Kommentar-Spam bekämpfen
|Wöchentlich
|Spam-Kommentare schaden Reputation + können Malware-Links enthalten
|Akismet aktivieren, Spam-Ordner leeren. Kommentare für alte Posts (>90 Tage) ggf. automatisch schließen
|6.5
|Veraltete Inhalte aktualisieren
|Quartalsweise
|Alte Infos/Preise = Vertrauensverlust; Google bevorzugt frische, aktuelle Inhalte
|Content-Audit: Posts mit Datumsangaben, Statistiken, Produktinfos prüfen. Aktualisieren oder mit Hinweis versehen
|6.6
|Duplicate Content prüfen
|Halbjährlich
|Doppelte Inhalte verwirren Google; Rankings leiden unter Kannibalisierung
|Yoast SEO oder Screaming Frog: Duplicate Titles/Descriptions finden. Canonical Tags setzen oder Content konsolidieren
Monitoring (5 Punkte)
|Nr.
|Prüfpunkt
|Turnus
|Warum wichtig?
|Was zu tun ist
|7.1
|Uptime-Überwachung einrichten
|Einmalig + tägliche Alerts
|Jede Minute Ausfall = Umsatzverlust + Ranking-Schaden; schnelle Reaktion rettet Geschäft
|Tool einrichten (UptimeRobot kostenlos, Pingdom): 5-Min-Intervall, E-Mail/SMS-Benachrichtigung bei Ausfall
|7.2
|Error-Logs prüfen
|Wöchentlich
|PHP-Fehler, 500er-Errors zeigen Probleme, bevor sie sichtbar werden
|Hosting-Panel oder Plugin (WP Error Log Viewer): error_log durchsehen. Kritische Fehler sofort beheben
|7.3
|Traffic & Nutzerverhalten analysieren
|Wöchentlich
|Plötzliche Traffic-Einbrüche = technische Probleme oder SEO-Penalty
|Google Analytics/Matomo: Besucher-Trend, Absprungrate, Top-Seiten prüfen. Anomalien untersuchen
|7.4
|Server-Ressourcen überwachen
|Wöchentlich
|CPU/RAM-Spitzen = Plugin-Probleme oder Angriffe; Vorwarnung vor Servercrash
|Hosting-Dashboard: CPU, RAM, Disk-Usage checken. Bei konstant >80%: Ursache finden oder Hosting upgraden
|7.5
|Google Search Console checken
|Wöchentlich
|Indexierungs-Probleme, manuelle Abstrafungen, Sicherheitswarnungen frühzeitig erkennen
|Search Console: Coverage-Fehler, Security Issues, Core Web Vitals prüfen. Sitemaps aktuell? Mobile Usability ok?
SEO & Technik (5 Punkte)
|Nr.
|Prüfpunkt
|Turnus
|Warum wichtig?
|Was zu tun ist
|8.1
|Robots.txt & Crawling prüfen
|Monatlich
|Fehlerhafte robots.txt blockiert Google; wichtige Seiten werden nicht indexiert
|Site-URL/robots.txt aufrufen. Prüfen: Wichtige Bereiche nicht blockiert? Google Search Console: Crawling-Errors checken
|8.2
|XML-Sitemap aktualisieren
|Monatlich
|Veraltete Sitemap = Google indexiert neue Inhalte nicht oder zu spät
|Yoast/Rank Math: Sitemap automatisch generieren. In Search Console einreichen. Prüfen: Alle wichtigen Seiten enthalten?
|8.3
|Mobile-Optimierung testen
|Monatlich
|60%+ Traffic kommt mobil; Google nutzt Mobile-First-Indexierung
|Google Mobile-Friendly Test: Lesbarkeit, Buttons, Abstände prüfen. Responsive Design funktioniert auf allen Geräten?
|8.4
|Strukturierte Daten (Schema)
|Quartalsweise
|Rich Snippets = höhere Klickrate in Suchergebnissen; bessere Google-Sichtbarkeit
|Schema Markup prüfen (Google Rich Results Test): Breadcrumbs, FAQ, Bewertungen, Produkte korrekt ausgezeichnet?
|8.5
|HTTPS-Weiterleitung prüfen
|Monatlich
|HTTP-Versionen = Duplicate Content + Sicherheitswarnung im Browser
|Alle URLs auf HTTPS umleiten (301). Mixed Content vermeiden. Test: http://domain.de → https://domain.de funktioniert?
Rechtliches (4 Punkte)
|Nr.
|Prüfpunkt
|Turnus
|Warum wichtig?
|Was zu tun ist
|9.1
|DSGVO-Compliance prüfen
|Quartalsweise
|Verstöße = Bußgelder bis 20 Mio. € oder 4% Jahresumsatz; Abmahnrisiko
|Checkliste abarbeiten: Consent für Cookies, Datenverarbeitung dokumentiert, AV-Verträge mit Tools (Analytics, Newsletter), Opt-in statt Opt-out
|9.2
|Cookie-Banner & Consent
|Monatlich + bei Plugin-Updates
|Ohne aktive Einwilligung = DSGVO-Verstoß; Third-Party-Cookies müssen blockiert werden
|Cookie-Plugin (Real Cookie Banner, Borlabs Cookie) aktiv? Consentvor Tracking? Google Analytics/Fonts erst nach Zustimmung laden?
|9.3
|Impressum & Datenschutz aktuell
|Halbjährlich + bei Änderungen
|Fehlende/falsche Angaben = Abmahnungen (ab 100 €); Impressumspflicht gilt für fast alle Sites
|Pflichtangaben vollständig? (Name, Adresse, Kontakt, Register, USt-ID). Datenschutzerklärung aktuell? Neue Tools ergänzt?
|9.4
|Externe Dienste inventarisieren
|Quartalsweise
|Jeder externe Dienst = Datenverarbeitung; muss in Datenschutzerklärung stehen
|Liste führen: Google Fonts/Analytics, Social Media Plugins, Newsletter-Tools, CDN. AV-Verträge vorhanden? Datenweitergabe USA geklärt
Benutzerverwaltung (4 Punkte)
|Nr.
|Prüfpunkt
|Turnus
|Warum wichtig?
|Was zu tun ist
|10.1
|Benutzer-Berechtigungen prüfen
|Monatlich
|Zu viele Admin-Rechte = Sicherheitsrisiko; Prinzip der minimalen Rechte beachten
|Dashboard → Benutzer: Rollen überprüfen. Admin nur für IT/Geschäftsführung. Redakteure/Autoren für Content. Abonnenten löschen
|10.2
|Inaktive Accounts entfernen
|Quartalsweise
|Alte Accounts = Sicherheitslücke; Ex-Mitarbeiter-Zugänge oft vergessen
|Login-Historie prüfen (Plugin: User Activity Log). Accounts ohne Login >6 Monate löschen. Alte E-Mail-Adressen aktualisieren
|10.3
|Admin-Zugangsdaten rotieren
|Halbjährlich
|Langlebige Passwörter erhöhen Kompromittierungs-Risiko; best practice = regelmäßiger Wechsel
|Alle Admin-Passwörter erneuern (min. 12 Zeichen, Sonderzeichen). Passwort-Manager nutzen. FTP/SSH-Zugänge mit erneuern
|10.4
|Gastzugänge & Testzugänge
|Monatlich
|Temporäre Zugänge für Dienstleister werden oft nicht gelöscht; bleiben Einfallstor
|Temporäre Accounts identifizieren und löschen. Bei Bedarf: Neuen Zugang mit Ablaufdatum anlegen (Plugin: Temporary Login Without Password)
Fazit: 66 Punkte – oder doch lieber Profis ans Steuer?
Sie haben es geschafft… Sie kennen jetzt alle 66 kritischen Prüfpunkte für eine professionelle WordPress-Wartung. Respekt! Aber seien wir ehrlich: Allein das Lesen dieser Checkliste hat Sie vermutlich 20 Minuten gekostet. Die tatsächliche Umsetzung?
Rechnen wir mal realistisch nach (Basis: mittelgroße Website mit ca. 50 Seiten):
Monatliche Routine-Wartung:
- Sicherheits-Checks (SSL, Firewall, Login-Logs, User-Rollen): ca. 30-40 Min
- Updates durchführen (4x wöchentlich, Core/Plugins/Themes): ca. 60-80 Min
- Backup-Kontrolle (wöchentlich): ca. 40 Min
- Performance-Monitoring (Ladezeit, Cache, Datenbank): ca. 30-40 Min
- Content-Pflege (Broken Links, 404er, Spam): ca. 30-40 Min
- Error-Logs & Monitoring (wöchentlich): ca. 60 Min
- SEO & technische Prüfungen: ca. 20-30 Min
- Rechtliches & Benutzerverwaltung: ca. 15-20 Min
= ca. 4,5-6 Stunden pro Monat
Quartalsweise zusätzlich:
- Backup-Wiederherstellung testen: ca. 45-60 Min
- Verwaiste Medien löschen: ca. 30 Min
- Veraltete Inhalte aktualisieren: ca. 60-90 Min
- Schema-Markup & DSGVO-Audit: ca. 30-45 Min
= zusätzlich ca. 2,5-3,5 Stunden pro Quartal
Durchschnittlich also 5-6 Stunden pro Monat – und das nur, wenn alles reibungslos läuft. Bei Problemen wie Plugin-Konflikten, Sicherheitsvorfällen oder komplexen Updates kann es schnell das Doppelte oder Dreifache werden. Ein einzelner Hack-Angriff kostet Sie 8-24 Stunden Bereinigungsaufwand – plus 300 bis über 2.500 € Kosten.
Die entscheidende Frage: Was ist Ihre Zeit wert?
Sie sind Geschäftsführer, Marketing- oder IT-Leiter. Ihre Aufgabe ist es, Ihr Unternehmen voranzubringen, Kunden zu gewinnen, Strategien zu entwickeln. Nicht, Spam-Kommentare zu löschen oder PHP-Versionen zu vergleichen.
Während Sie 6 Stunden mit WordPress-Wartung verbringen, könnten Sie:
- Zwei qualifizierte Verkaufsgespräche führen
- Eine neue Marketingkampagne konzipieren
- Strategische Partnerschaften aufbauen
- An Ihrer Unternehmensstrategie arbeiten
Profis haben es auf dem Schirm – automatisch
Eine spezialisierte WordPress-Agentur macht genau das, was in dieser Checkliste steht, jeden Tag, für Dutzende Kunden, mit eingespielten Prozessen und automatisierten Tools. Was für Sie 6 Stunden monatlichen Aufwand bedeutet, erledigen Profis durch Routine, Automatisierung und Erfahrung in 1,5-2 Stunden. Effizienter, sicherer, mit deutlich weniger Risiko.
Die Vorteile auf einen Blick:
✓ Planbare Kosten statt unkalkulierbarer Notfall-Einsätze (ein Hack kostet Sie mehr als 6 Monate Wartung)
✓ Proaktive Überwachung statt böser Überraschungen am Montagmorgen
✓ Expertise on demand – Sie haben sofort einen Ansprechpartner bei Problemen
✓ Automatisierte Prozesse – Monitoring-Tools erkennen Probleme, bevor sie kritisch werden
✓ Sie konzentrieren sich aufs Wesentliche – Ihr Kerngeschäft
Ihre Entscheidung: DIY oder Delegation?
Diese Checkliste gibt Ihnen beide Optionen:
Option A: Sie oder Ihr Team übernehmen die Wartung selbst. Die Checkliste ist Ihr Leitfaden – strukturiert, vollständig, umsetzbar. Planen Sie realistisch 5-6 Stunden pro Monat ein.
Option B: Sie nutzen die Checkliste als Briefing-Vorlage für Ihre WordPress-Agentur. So wissen Sie genau, was geleistet werden muss, und können die Qualität kontrollieren.
Schreiben Sie einen Kommentar