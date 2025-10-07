WordPress Wartung Checkliste Beitragsbild
WordPress Wartung: Sichern Sie Ihre Website mit dieser 66-Punkte-Checkliste

Markus Seyfferth

Markus Seyfferth

 Autor Dr. Web

Mal ehrlich: Wann haben Sie das letzte Mal an die Wartung Ihrer WordPress-Website gedacht? Zwischen Kundenakquise, Personalfragen und Budgetplanung bleibt dafür oft keine Zeit. Doch während Sie Ihr Geschäft vorantreiben, tickt im Hintergrund eine Zeitbombe: veraltete Plugins, Sicherheitslücken und eine langsam werdende Website, die Kunden und Suchmaschinen gleichermaßen abschreckt.

Die Konsequenzen sind messbar teuer: Die professionelle Bereinigung einer gehackten WordPress-Website kostet zwischen 300 € (einfache Webvisitenkarte) und über 2.500 € (Onlineshop mit Datenbankbefall) WordPress gehackt: Die Gründe, die Hacks, die Kosten, die Lösung – von Reputationsverlust ganz zu schweigen. Bei schweren Cyberangriffen müssen etwa 60% der betroffenen Kleinunternehmen innerhalb von sechs Monaten den Geschäftsbetrieb einstellen. WordPress gehackt? Was du jetzt tun solltest.

Dr. Web Favicon. Hand, die eine Taste auf der runden Maus drückt.

Ja, ich suche die beste Agentur für mein Unternehmen

Eine langsame Website? Jede zusätzliche Sekunde Ladezeit kostet Sie durchschnittlich 7% Ihrer Conversion Rate. Braucht Ihre mobile Website drei statt einer Sekunde zum Laden, halbieren sich Ihre Conversions Nur 5 % der deutschen mobilen Websites laden innerhalb einer Sekunde. Google straft Sie mit schlechteren Rankings ab, und potenzielle Kunden springen ab, bevor sie Ihr Angebot überhaupt sehen.

Die gute Nachricht: WordPress-Wartung ist planbar. Sie haben zwei Optionen:

Selbst anpacken: Mit der richtigen Checkliste stemmen Sie oder Ihr Team die wichtigsten Wartungsaufgaben systematisch – auch ohne Entwickler-Know-how.

Profi beauftragen: Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft, während Spezialisten Ihre Website sicher, schnell und aktuell halten.

In diesem Artikel erhalten Sie eine 50-Punkte-Checkliste, die Ihnen beide Wege ebnet: Entweder als Leitfaden für Ihre WordPress Wartung durch eigene Mitarbeiter, oder als Briefing-Grundlage für Ihren externen Dienstleister. So behalten Sie in jedem Fall die Kontrolle über Ihre WordPress Website.

Die 50-Punkte WordPress-Wartungs-Checkliste

Systematisch statt planlos: Diese Checkliste führt Sie Schritt für Schritt durch alle kritischen Bereiche Ihrer WordPress-Wartung. Ob Sie die Aufgaben selbst übernehmen oder an einen Dienstleister delegieren – Sie wissen genau, was wann zu tun ist.

So nutzen Sie die Checkliste optimal:

📋 Für Inhouse-Teams: Arbeiten Sie die Punkte systematisch ab und haken Sie erledigte Aufgaben ab. Die Checkliste zeigt Ihnen auch, welche Tasks täglich, wöchentlich oder monatlich anfallen.

📋 Für die Auslagerung: Nutzen Sie die Checkliste als Briefing-Vorlage und Service-Level-Agreement mit Ihrem Dienstleister. So stellen Sie sicher, dass nichts übersehen wird.

Die Checkliste ist in 10 Kategorien gegliedert – von Sicherheit über Performance bis hin zu rechtlichen Anforderungen. Jeder Punkt enthält eine konkrete Handlungsanweisung, die auch Nicht-Techniker verstehen.

Los geht’s:

Sicherheit (12 Punkte)

Nr.PrüfpunktTurnusWarum wichtig?Was zu tun ist
1.1SSL-Zertifikat gültigMonatlichSchützt Datenübertragung; Google-Ranking-Faktor; Vertrauenssignal für BesucherAblaufdatum prüfen, bei Let’s Encrypt: Auto-Renewal aktiv? Browser-Warnung testen
1.2Firewall aktiv (WAF)WöchentlichBlockiert 90%+ automatisierte Angriffe, bevor sie WordPress erreichenSicherheits-Plugin (Wordfence, Sucuri, iThemes Security): Firewall-Status prüfen, Blockierungen auswerten
1.3Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)Einmalig + bei neuen UsernVerhindert 99,9% der Brute-Force-Angriffe auf Admin-KontenFür alle Admin-Accounts aktivieren (z.B. via Wordfence, Google Authenticator Plugin)
1.4Login-Versuche überwachenWöchentlichErkennt Angriffsmuster frühzeitig; zeigt SchwachstellenLogin-Logs checken: Auffällige IPs blockieren, Limit für Fehlversuche setzen (max. 3-5)
1.5Admin-Username „admin“ entferntEinmaligStandard-Username ist erstes Angriffsziel bei Brute-ForceNeuen Admin mit individuellem Namen anlegen, alten „admin“-Account löschen
1.6Benutzerrollen & RechteMonatlichMinimiert Schaden bei Account-KompromittierungInaktive Accounts löschen, Rollen prüfen (nur nötige Rechte vergeben), Gastzugänge entfernen
1.7wp-admin Verzeichnis geschütztEinmaligZusätzliche Barriere gegen Angriffe auf Login-Bereich.htaccess: IP-Whitelist oder Passwortschutz für /wp-admin einrichten
1.8Datei-Berechtigungen korrektQuartalsweiseVerhindert unbefugte Datei-Manipulation durch AngreiferOrdner: 755, Dateien: 644, wp-config.php: 440 oder 400 (via FTP/SSH prüfen)
1.9wp-config.php abgesichertEinmaligEnthält Datenbank-Zugänge – höchstes Risiko bei ZugriffAußerhalb des Web-Root verschieben oder via .htaccess Zugriff verweigern
1.10Sicherheits-Scan durchführenWöchentlichErkennt Malware, Backdoors, veränderte Core-DateienPlugin-Scan starten (Wordfence, Sucuri), Quarantäne-Dateien prüfen, verdächtige Dateien untersuchen
1.11Login-URL geändertEinmaligErschwert automatisierte Angriffe auf /wp-login.phpPlugin wie „WPS Hide Login“ nutzen: Individuelle Login-URL festlegen
1.12XML-RPC deaktiviertEinmaligHäufiges Angriffsziel für DDoS und Brute-ForceWenn nicht benötigt: via Plugin (Disable XML-RPC) oder .htaccess blockieren

Updates (8 Punkte)

Nr.PrüfpunktTurnusWarum wichtig?Was zu tun ist
2.1WordPress Core aktualisierenWöchentlichSchließt bekannte Sicherheitslücken; 39% aller Hacks durch veraltete WP-VersionDashboard → Updates: Erst Backup, dann auf neueste stabile Version updaten. Minor-Updates (z.B. 6.4.1 → 6.4.2) können automatisiert werden
2.2Plugins aktualisierenWöchentlich50%+ aller WordPress-Sicherheitslücken stammen aus veralteten PluginsDashboard → Plugins: Verfügbare Updates prüfen, einzeln oder gesammelt aktualisieren. Kritische Security-Updates sofort!
2.3Themes aktualisierenWöchentlichVeraltete Themes enthalten oft XSS-Lücken und Performance-ProblemeDashboard → Design → Themes: Updates installieren. Bei Child-Themes: Parent-Theme mitaktualisieren
2.4PHP-Version prüfen & updatenQuartalsweiseAlte PHP-Versionen = massive Sicherheitsrisiken + langsame PerformanceHosting-Panel: Aktuelle PHP-Version checken (min. 8.0+). Vor Update: Kompatibilität mit Plugins testen
2.5Staging-Umgebung nutzenBei Major-UpdatesVerhindert, dass Updates die Live-Site crashen; spart Notfall-KostenHoster-Feature oder Plugin (WP Staging): Updates erst auf Kopie testen, dann auf Live übertragen
2.6Kompatibilität vor Updates prüfenBei Major-UpdatesPlugin-Konflikte können Site lahmlegen; Datenverlust vermeidenPlugin-Changelogs lesen, bekannte Konflikte googeln, im Staging testen. Notfall-Rollback-Plan bereithalten
2.7Veraltete/inaktive Plugins löschenMonatlichJedes Plugin = potenzielle Sicherheitslücke, auch wenn deaktiviertNicht genutzte Plugins komplett deinstallieren (nicht nur deaktivieren!). Min. 2 Jahre ohne Update = löschen
2.8Server-Software updatenMonatlichMySQL, Apache/Nginx, SSL-Bibliotheken – alle brauchen UpdatesBei Managed Hosting: automatisch. Bei eigenem Server: via SSH/Control Panel prüfen und updaten

Backups (6 Punkte)

Nr.PrüfpunktTurnusWarum wichtig?Was zu tun ist
3.1Automatische Backups aktiviertEinmalig einrichtenManuelle Backups werden vergessen; bei Hack zählt jede StundePlugin installieren (UpdraftPlus, BackWPup, Jetpack Backup) oder Hoster-Feature aktivieren. Intervall: täglich bei aktiven Sites, wöchentlich bei statischen
3.2Externe Speicherung sicherstellenEinmalig + monatliche KontrolleBackup auf demselben Server = nutzlos bei Server-Hack oder Hardware-AusfallCloud-Speicher verbinden (Google Drive, Dropbox, Amazon S3). Mindestens eine Kopie außerhalb des Servers!
3.3Vollständigkeit prüfenWöchentlichUnvollständige Backups = böse Überraschung im NotfallBackup-Umfang checken: Dateien (wp-content, Themes, Plugins) UND Datenbank enthalten? Größe plausibel?
3.4Backup-Wiederherstellung testenQuartalsweise30% der Backups lassen sich nicht wiederherstellen – zu spät im ErnstfallTest-Restore in Staging-Umgebung durchführen. Funktioniert Site danach? Läuft Prozess reibungslos? Zeit stoppen!
3.5Aufbewahrungsfristen festlegenEinmalig + jährliche AnpassungZu kurz = kein sauberes Backup vor Hack; zu lang = Speicherkosten explodierenEmpfehlung: 30 tägliche + 12 monatliche Backups. Bei kritischen Sites: 90 Tage. Alte Backups automatisch löschen lassen
3.6Zugriff auf Backups dokumentierenEinmalig + bei ÄnderungenIm Notfall muss jeder berechtigte Zugriff auf Backups haben – ohne VerzögerungZugangsdaten sicher dokumentieren (Passwort-Manager): Wo liegen Backups? Welche Zugänge? Wer hat Zugriff? Recovery-Anleitung erstellen

Performance (10 Punkte)

Nr.PrüfpunktTurnusWarum wichtig?Was zu tun ist
4.1Caching aktivierenEinmalig + bei Config-ÄnderungenReduziert Server-Last um 80%+; Ladezeit halbiert sich oftCaching-Plugin installieren (WP Super Cache, W3 Total Cache, WP Rocket). Browser-, Seiten- und Objekt-Caching aktivieren
4.2Bilder optimieren & komprimierenBei jedem Upload + monatliche PrüfungBilder = 50-70% der Seitengröße; jede Sekunde Ladezeit kostet 7% ConversionsPlugin nutzen (Imagify, ShortPixel, Smush): Auto-Komprimierung aktivieren. Bestehende Bilder bulk-optimieren. WebP-Format nutzen
4.3CSS & JavaScript minifizierenEinmalig + nach Theme/Plugin-UpdatesReduziert Dateigröße um 20-40%; weniger HTTP-RequestsPlugin-Feature aktivieren (Autoptimize, WP Rocket): CSS/JS kombinieren, minifizieren, kritisches CSS inline laden
4.4Datenbank optimierenMonatlichRevisionen, Spam, Transients blähen DB auf; langsame Queries = langsame SitePlugin nutzen (WP-Optimize, Advanced Database Cleaner): Post-Revisionen begrenzen, Spam/Trash leeren, Tabellen optimieren
4.5CDN (Content Delivery Network)Einmalig einrichtenVerkürzt Ladezeit global um 50%+; reduziert Server-Last erheblichCloudflare (kostenlos) oder Premium-CDN einrichten. Statische Dateien (Bilder, CSS, JS) über CDN ausliefern
4.6Ladezeit messen & überwachenWöchentlichGoogle straft langsame Sites ab; 53% verlassen Site nach 3 Sek. LadezeitPageSpeed Insights, GTmetrix oder Pingdom nutzen. Ziel: unter 3 Sek. (mobil), unter 2 Sek. (desktop)
4.7Lazy Loading aktivierenEinmaligLädt Bilder/Videos erst bei Bedarf; spart 30-50% initiale LadezeitNative WordPress Lazy Loading (ab WP 5.5) oder Plugin (a3 Lazy Load). Für Videos und iFrames extra aktivieren
4.8Unnötige Plugins deaktivierenMonatlichJedes Plugin = zusätzliche Requests, Code-Ballast, SicherheitsrisikoPerformance-Analyse: Welche Plugins verlangsamen Site? (Query Monitor Plugin). Alternativen suchen oder Features ins Theme integrieren
4.9GZIP-Komprimierung aktivierenEinmaligReduziert übertragene Datenmenge um 70%; schnellere AuslieferungServer-Config oder .htaccess: GZIP aktivieren. Test: giftofspeed.com/gzip-test/
4.10Core Web Vitals optimierenMonatlichGoogle Ranking-Faktor seit 2021; direkte SEO-AuswirkungGoogle Search Console: LCP unter 2,5s, FID unter 100ms, CLS unter 0,1. Größte Probleme zuerst beheben

Datenbank (6 Punkte)

Nr.PrüfpunktTurnusWarum wichtig?Was zu tun ist
5.1Post-Revisionen bereinigenMonatlichJeder Entwurf = DB-Eintrag; bei 100 Posts mit je 20 Revisionen = 2.000 Einträge BallastPlugin (WP-Optimize, Revision Control): Alte Revisionen löschen, Limit auf 3-5 Revisionen pro Post setzen
5.2Spam-Kommentare löschenWöchentlichSpam bläht wp_comments-Tabelle auf; verlangsamt QueriesSpam-Ordner komplett leeren (nicht nur Papierkorb!). Akismet oder Anti-Spam-Plugin aktiv halten
5.3Papierkorb leerenWöchentlichGelöschte Posts/Seiten bleiben 30 Tage in DB; unnötige LastDashboard: Posts/Seiten → Papierkorb → Endgültig löschen. Auto-Delete nach 7 Tagen einstellen (wp-config.php)
5.4Transients aufräumenMonatlichTemporäre Daten von Plugins bleiben oft hängen; verwaiste EinträgePlugin (WP-Optimize): Abgelaufene Transients löschen. Spart oft 10-30% DB-Größe
5.5Datenbank-Tabellen optimierenMonatlichFragmentierte Tabellen = langsame Queries; Overhead reduzierenphpMyAdmin oder Plugin (WP-Optimize): „Optimize Tables“ ausführen. Vorher: Backup!
5.6Datenbank-Größe überwachenMonatlichPlötzliches Wachstum = Hinweis auf Fehler, Spam-Attacke oder Plugin-ProblemDB-Größe notieren, Trend beobachten. Bei ungewöhnlichem Anstieg: Ursache finden (Query Monitor, Plugin-Logs)

Content-Pflege (6 Punkte)

Nr.PrüfpunktTurnusWarum wichtig?Was zu tun ist
6.1Broken Links finden & behebenMonatlichKaputte Links = schlechte UX + negative SEO-Signale an GooglePlugin (Broken Link Checker): Scan durchführen, Links reparieren oder entfernen. Externe Links besonders prüfen
6.2404-Fehlerseiten überwachenMonatlichHäufige 404er = verlorener Traffic + Ranking-VerlustGoogle Search Console: Coverage-Bericht checken. Wichtige 404er auf relevante Seiten per 301 umleiten
6.3Verwaiste Medien löschenQuartalsweiseUngenutzte Bilder/PDFs = verschwendeter Speicher + langsame BackupsPlugin (Media Cleaner): Nicht eingebundene Dateien identifizieren und löschen. Vorher: Backup!
6.4Kommentar-Spam bekämpfenWöchentlichSpam-Kommentare schaden Reputation + können Malware-Links enthaltenAkismet aktivieren, Spam-Ordner leeren. Kommentare für alte Posts (>90 Tage) ggf. automatisch schließen
6.5Veraltete Inhalte aktualisierenQuartalsweiseAlte Infos/Preise = Vertrauensverlust; Google bevorzugt frische, aktuelle InhalteContent-Audit: Posts mit Datumsangaben, Statistiken, Produktinfos prüfen. Aktualisieren oder mit Hinweis versehen
6.6Duplicate Content prüfenHalbjährlichDoppelte Inhalte verwirren Google; Rankings leiden unter KannibalisierungYoast SEO oder Screaming Frog: Duplicate Titles/Descriptions finden. Canonical Tags setzen oder Content konsolidieren

Monitoring (5 Punkte)

Nr.PrüfpunktTurnusWarum wichtig?Was zu tun ist
7.1Uptime-Überwachung einrichtenEinmalig + tägliche AlertsJede Minute Ausfall = Umsatzverlust + Ranking-Schaden; schnelle Reaktion rettet GeschäftTool einrichten (UptimeRobot kostenlos, Pingdom): 5-Min-Intervall, E-Mail/SMS-Benachrichtigung bei Ausfall
7.2Error-Logs prüfenWöchentlichPHP-Fehler, 500er-Errors zeigen Probleme, bevor sie sichtbar werdenHosting-Panel oder Plugin (WP Error Log Viewer): error_log durchsehen. Kritische Fehler sofort beheben
7.3Traffic & Nutzerverhalten analysierenWöchentlichPlötzliche Traffic-Einbrüche = technische Probleme oder SEO-PenaltyGoogle Analytics/Matomo: Besucher-Trend, Absprungrate, Top-Seiten prüfen. Anomalien untersuchen
7.4Server-Ressourcen überwachenWöchentlichCPU/RAM-Spitzen = Plugin-Probleme oder Angriffe; Vorwarnung vor ServercrashHosting-Dashboard: CPU, RAM, Disk-Usage checken. Bei konstant >80%: Ursache finden oder Hosting upgraden
7.5Google Search Console checkenWöchentlichIndexierungs-Probleme, manuelle Abstrafungen, Sicherheitswarnungen frühzeitig erkennenSearch Console: Coverage-Fehler, Security Issues, Core Web Vitals prüfen. Sitemaps aktuell? Mobile Usability ok?

SEO & Technik (5 Punkte)

Nr.PrüfpunktTurnusWarum wichtig?Was zu tun ist
8.1Robots.txt & Crawling prüfenMonatlichFehlerhafte robots.txt blockiert Google; wichtige Seiten werden nicht indexiertSite-URL/robots.txt aufrufen. Prüfen: Wichtige Bereiche nicht blockiert? Google Search Console: Crawling-Errors checken
8.2XML-Sitemap aktualisierenMonatlichVeraltete Sitemap = Google indexiert neue Inhalte nicht oder zu spätYoast/Rank Math: Sitemap automatisch generieren. In Search Console einreichen. Prüfen: Alle wichtigen Seiten enthalten?
8.3Mobile-Optimierung testenMonatlich60%+ Traffic kommt mobil; Google nutzt Mobile-First-IndexierungGoogle Mobile-Friendly Test: Lesbarkeit, Buttons, Abstände prüfen. Responsive Design funktioniert auf allen Geräten?
8.4Strukturierte Daten (Schema)QuartalsweiseRich Snippets = höhere Klickrate in Suchergebnissen; bessere Google-SichtbarkeitSchema Markup prüfen (Google Rich Results Test): Breadcrumbs, FAQ, Bewertungen, Produkte korrekt ausgezeichnet?
8.5HTTPS-Weiterleitung prüfenMonatlichHTTP-Versionen = Duplicate Content + Sicherheitswarnung im BrowserAlle URLs auf HTTPS umleiten (301). Mixed Content vermeiden. Test: http://domain.de → https://domain.de funktioniert?

Rechtliches (4 Punkte)

Nr.PrüfpunktTurnusWarum wichtig?Was zu tun ist
9.1DSGVO-Compliance prüfenQuartalsweiseVerstöße = Bußgelder bis 20 Mio. € oder 4% Jahresumsatz; AbmahnrisikoCheckliste abarbeiten: Consent für Cookies, Datenverarbeitung dokumentiert, AV-Verträge mit Tools (Analytics, Newsletter), Opt-in statt Opt-out
9.2Cookie-Banner & ConsentMonatlich + bei Plugin-UpdatesOhne aktive Einwilligung = DSGVO-Verstoß; Third-Party-Cookies müssen blockiert werdenCookie-Plugin (Real Cookie Banner, Borlabs Cookie) aktiv? Consentvor Tracking? Google Analytics/Fonts erst nach Zustimmung laden?
9.3Impressum & Datenschutz aktuellHalbjährlich + bei ÄnderungenFehlende/falsche Angaben = Abmahnungen (ab 100 €); Impressumspflicht gilt für fast alle SitesPflichtangaben vollständig? (Name, Adresse, Kontakt, Register, USt-ID). Datenschutzerklärung aktuell? Neue Tools ergänzt?
9.4Externe Dienste inventarisierenQuartalsweiseJeder externe Dienst = Datenverarbeitung; muss in Datenschutzerklärung stehenListe führen: Google Fonts/Analytics, Social Media Plugins, Newsletter-Tools, CDN. AV-Verträge vorhanden? Datenweitergabe USA geklärt

Benutzerverwaltung (4 Punkte)

Nr.PrüfpunktTurnusWarum wichtig?Was zu tun ist
10.1Benutzer-Berechtigungen prüfenMonatlichZu viele Admin-Rechte = Sicherheitsrisiko; Prinzip der minimalen Rechte beachtenDashboard → Benutzer: Rollen überprüfen. Admin nur für IT/Geschäftsführung. Redakteure/Autoren für Content. Abonnenten löschen
10.2Inaktive Accounts entfernenQuartalsweiseAlte Accounts = Sicherheitslücke; Ex-Mitarbeiter-Zugänge oft vergessenLogin-Historie prüfen (Plugin: User Activity Log). Accounts ohne Login >6 Monate löschen. Alte E-Mail-Adressen aktualisieren
10.3Admin-Zugangsdaten rotierenHalbjährlichLanglebige Passwörter erhöhen Kompromittierungs-Risiko; best practice = regelmäßiger WechselAlle Admin-Passwörter erneuern (min. 12 Zeichen, Sonderzeichen). Passwort-Manager nutzen. FTP/SSH-Zugänge mit erneuern
10.4Gastzugänge & TestzugängeMonatlichTemporäre Zugänge für Dienstleister werden oft nicht gelöscht; bleiben EinfallstorTemporäre Accounts identifizieren und löschen. Bei Bedarf: Neuen Zugang mit Ablaufdatum anlegen (Plugin: Temporary Login Without Password)

Fazit: 66 Punkte – oder doch lieber Profis ans Steuer?

Sie haben es geschafft… Sie kennen jetzt alle 66 kritischen Prüfpunkte für eine professionelle WordPress-Wartung. Respekt! Aber seien wir ehrlich: Allein das Lesen dieser Checkliste hat Sie vermutlich 20 Minuten gekostet. Die tatsächliche Umsetzung?

Rechnen wir mal realistisch nach (Basis: mittelgroße Website mit ca. 50 Seiten):

Monatliche Routine-Wartung:

  • Sicherheits-Checks (SSL, Firewall, Login-Logs, User-Rollen): ca. 30-40 Min
  • Updates durchführen (4x wöchentlich, Core/Plugins/Themes): ca. 60-80 Min
  • Backup-Kontrolle (wöchentlich): ca. 40 Min
  • Performance-Monitoring (Ladezeit, Cache, Datenbank): ca. 30-40 Min
  • Content-Pflege (Broken Links, 404er, Spam): ca. 30-40 Min
  • Error-Logs & Monitoring (wöchentlich): ca. 60 Min
  • SEO & technische Prüfungen: ca. 20-30 Min
  • Rechtliches & Benutzerverwaltung: ca. 15-20 Min

= ca. 4,5-6 Stunden pro Monat

Quartalsweise zusätzlich:

  • Backup-Wiederherstellung testen: ca. 45-60 Min
  • Verwaiste Medien löschen: ca. 30 Min
  • Veraltete Inhalte aktualisieren: ca. 60-90 Min
  • Schema-Markup & DSGVO-Audit: ca. 30-45 Min

= zusätzlich ca. 2,5-3,5 Stunden pro Quartal

Durchschnittlich also 5-6 Stunden pro Monat – und das nur, wenn alles reibungslos läuft. Bei Problemen wie Plugin-Konflikten, Sicherheitsvorfällen oder komplexen Updates kann es schnell das Doppelte oder Dreifache werden. Ein einzelner Hack-Angriff kostet Sie 8-24 Stunden Bereinigungsaufwand – plus 300 bis über 2.500 € Kosten.

Die entscheidende Frage: Was ist Ihre Zeit wert?

Sie sind Geschäftsführer, Marketing- oder IT-Leiter. Ihre Aufgabe ist es, Ihr Unternehmen voranzubringen, Kunden zu gewinnen, Strategien zu entwickeln. Nicht, Spam-Kommentare zu löschen oder PHP-Versionen zu vergleichen.

Während Sie 6 Stunden mit WordPress-Wartung verbringen, könnten Sie:

  • Zwei qualifizierte Verkaufsgespräche führen
  • Eine neue Marketingkampagne konzipieren
  • Strategische Partnerschaften aufbauen
  • An Ihrer Unternehmensstrategie arbeiten

Profis haben es auf dem Schirm – automatisch

Eine spezialisierte WordPress-Agentur macht genau das, was in dieser Checkliste steht, jeden Tag, für Dutzende Kunden, mit eingespielten Prozessen und automatisierten Tools. Was für Sie 6 Stunden monatlichen Aufwand bedeutet, erledigen Profis durch Routine, Automatisierung und Erfahrung in 1,5-2 Stunden. Effizienter, sicherer, mit deutlich weniger Risiko.

Die Vorteile auf einen Blick:

Planbare Kosten statt unkalkulierbarer Notfall-Einsätze (ein Hack kostet Sie mehr als 6 Monate Wartung)
Proaktive Überwachung statt böser Überraschungen am Montagmorgen
Expertise on demand – Sie haben sofort einen Ansprechpartner bei Problemen
Automatisierte Prozesse – Monitoring-Tools erkennen Probleme, bevor sie kritisch werden
Sie konzentrieren sich aufs Wesentliche – Ihr Kerngeschäft

Ihre Entscheidung: DIY oder Delegation?

Diese Checkliste gibt Ihnen beide Optionen:

Option A: Sie oder Ihr Team übernehmen die Wartung selbst. Die Checkliste ist Ihr Leitfaden – strukturiert, vollständig, umsetzbar. Planen Sie realistisch 5-6 Stunden pro Monat ein.

Option B: Sie nutzen die Checkliste als Briefing-Vorlage für Ihre WordPress-Agentur. So wissen Sie genau, was geleistet werden muss, und können die Qualität kontrollieren.

