WordPress Fehler: Wie lösen Sie die 20 häufigsten?

Meistens liegt die Lösung näher, als Sie denken. Oft reicht eine einzige Datei. WordPress Fehler treffen jedes Unternehmen irgendwann, egal ob nach einem Update, einem Serverumzug oder einer simplen Plugin Installation. Die weiße Seite starrt Sie an, der Adminbereich bleibt verschlossen, und Ihre Kunden sehen nur eine Fehlermeldung. Dieser Artikel zeigt Ihnen die 20 häufigsten Probleme, ihre Ursachen und konkrete Lösungswege.

Das Wichtigste in Kürze

Die Datei wp-config.php löst rund ein Drittel aller WordPress Fehler. Lernen Sie, diese Datei sicher zu bearbeiten, und Sie beherrschen bereits einen Großteil der Probleme

löst rund ein Drittel aller WordPress Fehler. Lernen Sie, diese Datei sicher zu bearbeiten, und Sie beherrschen bereits einen Großteil der Probleme Drei Standardmaßnahmen helfen bei fast jedem Fehler: Plugins per FTP deaktivieren, Theme auf ein Standardtheme zurücksetzen, Debug Modus aktivieren

Viele Fehler entstehen durch fehlende Backups und übersprungene Updates. Beides kostet im Vorfeld Minuten, spart im Ernstfall Tage

Die entscheidende Frage lautet bei jedem Fehler: Lösen Sie ihn selbst, oder beauftragen Sie einen Dienstleister? Dieser Artikel gibt Ihnen für jeden der 20 Fehler eine klare Einordnung

Die Datenbank ist das Herzstück jeder WordPress Installation. Alle Inhalte, alle Einstellungen, alle Benutzerdaten liegen dort. Funktioniert die Verbindung nicht, steht die gesamte Website still.

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Ihre Website zeigt nur den Satz „Fehler beim Aufbau einer Datenbankverbindung“ auf weißem Hintergrund. Die häufigste Ursache sind falsche Zugangsdaten in der wp-config.php, besonders nach einem Serverumzug oder einer Passwortänderung beim Hoster.

Öffnen Sie die Datei wp-config.php per FTP und prüfen Sie die vier entscheidenden Zeilen: DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD und DB_HOST. Stimmen die Werte nicht mit den tatsächlichen Daten Ihres Hosters überein, tragen Sie die korrekten Angaben ein. Achten Sie dabei auf gerade Hochkommata. Typografische Anführungszeichen verursachen sofort den nächsten Fehler.

Selbst lösbar? Ja, in 10 Minuten per FTP.

Ihre Website lädt extrem langsam oder zeigt sporadisch Fehler. Einzelne Seiten funktionieren, andere nicht. Die Datenbanktabellen sind möglicherweise beschädigt, etwa nach einem abgebrochenen Update oder einem Serverabsturz.

Fügen Sie die Zeile define('WP_ALLOW_REPAIR', true); in die wp-config.php ein und rufen Sie danach die URL ihredomain.de/wp-admin/maint/repair.php auf. WordPress repariert und optimiert die Tabellen automatisch. Entfernen Sie die Zeile danach sofort wieder aus der Datei, denn diese URL ist ohne Passwort erreichbar.

Selbst lösbar? Ja. Alternativ reparieren Sie über phpMyAdmin mit dem Befehl REPAIR TABLE .

Was steckt hinter dem White Screen of Death?

Der White Screen of Death zeigt gar nichts an. Genau das macht ihn so nervenaufreibend.

Eine komplett weiße Seite gehört zu den frustrierendsten WordPress Fehlern. Kein Text, kein Hinweis, keine Orientierung. Die Ursache liegt fast immer bei PHP, sei es ein fehlerhaftes Plugin, ein defektes Theme oder zu wenig Speicher.

Fehler 3: Komplett weiße Seite ohne Fehlermeldung

Der sogenannte White Screen of Death erscheint nach einer Plugin Installation, einem Theme Wechsel oder einem WordPress Update. Die gesamte Website zeigt nichts an, auch der Adminbereich bleibt leer.

Deaktivieren Sie alle Plugins per FTP: Benennen Sie den Ordner wp-content/plugins in plugins-deaktiviert um. Funktioniert die Seite danach, aktivieren Sie die Plugins einzeln zurück, bis Sie den Verursacher finden. Liegt das Problem beim Theme, benennen Sie den aktiven Theme Ordner unter wp-content/themes um. WordPress schaltet dann automatisch auf ein Standardtheme wie Twenty Twenty Three um.

Selbst lösbar? Ja, mit FTP Zugang in 15 bis 30 Minuten.

Fehler 4: „Kritischer Fehler auf deiner Website“

WordPress zeigt diese Meldung seit Version 5.2 und schickt gleichzeitig eine E Mail an die hinterlegte Administratoradresse. Die Mail enthält zwei wertvolle Informationen: den Namen des auslösenden Plugins oder Themes und einen Link zum Wiederherstellungsmodus.

Klicken Sie den Link in der Mail an. WordPress öffnet den Adminbereich im abgesicherten Modus, und Sie deaktivieren das fehlerhafte Plugin direkt über das Dashboard. Prüfen Sie auch Ihren Spam Ordner. Die Mail landet dort gelegentlich.

Selbst lösbar? Ja, falls Sie die Mail erhalten.

Fehler 5: PHP Memory Limit erschöpft

Die Fehlermeldung lautet „Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted“. Sie tritt häufig beim Hochladen größerer Bilddateien oder bei speicherintensiven Plugins auf.

Öffnen Sie die wp-config.php und fügen Sie folgende Zeile ein: define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M'); . Reicht das nicht aus, erstellen Sie eine Datei namens .user.ini im WordPress Hauptverzeichnis mit dem Inhalt memory_limit=256M . Liegt das serverseitige Limit niedriger, hilft nur ein Anruf beim Hoster.

Selbst lösbar? Ja. Bei Shared Hosting unter Umständen mit Einschränkungen.

WordPress Updates versprechen Verbesserungen. Manchmal enthalten sie erst mal ein Knäuel neuer Probleme.

Updates sind die wichtigste Schutzmaßnahme für Ihre Website. Gleichzeitig verursachen sie einen erheblichen Teil aller WordPress Fehler. Der Grund: Plugins, Themes und der WordPress Kern aktualisieren sich unabhängig voneinander. Inkompatibilitäten entstehen fast zwangsläufig.

WordPress zeigt nur noch „Kurzzeitig nicht verfügbar wegen einer geplanten Wartung“ an. Das Update wurde gestartet, aber nicht abgeschlossen. Die .maintenance Datei im Hauptverzeichnis der Installation blockiert die Seite.

Löschen Sie diese Datei per FTP. Aktivieren Sie im FTP Programm die Anzeige versteckter Dateien, denn der Punkt vor dem Dateinamen macht die Datei auf vielen Systemen unsichtbar. Danach sollte die Website sofort wieder erreichbar sein.

Selbst lösbar? Ja, in 2 Minuten.

Das Update läuft scheinbar durch, doch WordPress zeigt anschließend weiterhin die alte Version an. Der Updatehinweis bleibt bestehen. Ursache ist fast immer ein Caching Plugin.

Deaktivieren Sie Ihr Caching Plugin, führen Sie das Update erneut aus und laden Sie die Seite im Browser mit Strg+F5 neu. Aktivieren Sie das Caching Plugin danach wieder und leeren Sie den Cache einmal vollständig.

Selbst lösbar? Ja, in 5 Minuten.

Fehler 8: Installation fehlgeschlagen, Zielverzeichnis nicht beschreibbar

WordPress kann ein Plugin, Theme oder Update nicht herunterladen, weil das Zielverzeichnis fehlt oder keine Schreibrechte besitzt. Der Ordner wp-content/upgrade muss existieren und die Berechtigung 755 tragen.

Prüfen Sie per FTP, ob der Ordner vorhanden ist. Falls nicht, legen Sie ihn manuell an. Stellen Sie sicher, dass alle Ordner unter wp-content die Berechtigung 755 und alle Dateien die Berechtigung 644 besitzen.

Selbst lösbar? Ja, mit FTP Grundkenntnissen.

Was tun, falls Sie sich nicht mehr einloggen können?

Ausgesperrt aus dem eigenen Backend: Drei Fehler, die den WordPress Login blockieren, und wie Sie wieder reinkommen.

Kein Zugriff auf das eigene Backend. Für jedes Unternehmen ist das ein akutes Problem, besonders dann, falls Kunden die Website gerade nutzen. Die gute Nachricht: Die meisten Zugangsprobleme lassen sich ohne Entwickler lösen.

Fehler 9: wp-admin ist nicht erreichbar

Nach einem Update oder einer Konfigurationsänderung leitet die Login Seite ins Leere oder zeigt eine Fehlermeldung. Häufig stimmen die Werte für siteurl und home in der Datenbank nicht mehr.

Öffnen Sie phpMyAdmin, navigieren Sie zur Tabelle wp_options und korrigieren Sie die Felder siteurl und home auf Ihre tatsächliche Domain. Alternativ fügen Sie in die wp-config.php zwei Zeilen ein: define('WP_SITEURL', 'https://ihredomain.de'); und define('WP_HOME', 'https://ihredomain.de'); .

Selbst lösbar? Ja, mit phpMyAdmin oder FTP.

Fehler 10: „Du bist nicht berechtigt, auf diese Seite zuzugreifen“

Ihre Benutzerrolle in der Datenbank ist beschädigt oder falsch zugewiesen. Dieses Problem tritt oft nach Plugin Konflikten oder manuellen Eingriffen in die Datenbank auf.

Öffnen Sie in phpMyAdmin die Tabelle wp_usermeta und suchen Sie den Eintrag wp_capabilities für Ihre Benutzer ID. Der Wert für einen Administrator lautet: a:1:{s:13:"administrator";b:1;} . Korrigieren Sie den Eintrag und speichern Sie.

Selbst lösbar? Ja, mit phpMyAdmin. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Dienstleister beauftragen, denn Fehler in der Tabelle wp_usermeta können alle Benutzerkonten betreffen.

Fehler 11: Weiterleitungsschleife (Redirect Error)

Der Browser meldet „zu viele Weiterleitungen“ und die Seite lädt nicht. Ursache ist fast immer eine unvollständige Umstellung auf HTTPS oder eine falsch konfigurierte Domain in den WordPress Einstellungen.

Prüfen Sie zuerst die Werte siteurl und home in der Datenbank (siehe Fehler 9). Beide müssen identisch sein und das korrekte Protokoll (https://) verwenden. Leeren Sie anschließend den Browser Cache, denn die fehlerhafte Weiterleitung bleibt dort oft gespeichert.

Selbst lösbar? Ja, mit denselben Mitteln wie bei Fehler 9.

Welche Serverfehler sollten Sie sofort ernst nehmen?

Der Server antwortet nicht? Bei vier Fehlern liegt das Problem nicht in WordPress, sondern eine Ebene darunter.

Serverfehler unterscheiden sich von WordPress Fehlern durch eine wichtige Eigenschaft: Die Ursache liegt nicht immer in WordPress selbst. Manchmal blockiert der Webserver eine Anfrage, eine Datei enthält unsichtbare Zeichen, oder die Konfiguration stimmt nach einem Umzug nicht mehr. Diese Fehler erfordern etwas mehr technisches Verständnis.

Fehler 12: Internal Server Error (500)

Der Server antwortet mit einem generischen Fehler ohne konkrete Ursache. Die häufigste Quelle ist eine fehlerhafte .htaccess Datei, besonders nach manuellen Änderungen oder Plugin Eingriffen.

Benennen Sie die .htaccess Datei per FTP um (zum Beispiel in .htaccess-alt). Navigieren Sie anschließend im Dashboard zu Einstellungen → Permalinks und speichern Sie die Struktur neu. WordPress erzeugt dadurch eine frische .htaccess Datei mit den Standardregeln.

Selbst lösbar? Ja, in 5 Minuten.

Fehler 13: Cannot modify header information

Die vollständige Meldung lautet „Warning: Cannot modify header information – headers already sent by“. Ursache sind unsichtbare Leerzeichen oder Leerzeilen vor dem öffnenden PHP Tag in der wp-config.php.

Laden Sie die wp-config.php per FTP herunter und öffnen Sie die Datei in einem Code Editor (Sublime, VS Code). Entfernen Sie alle Zeichen vor dem <?php Tag und alle Zeichen oder Leerzeilen nach dem letzten Eintrag. Das schließende PHP Tag ?> sollte in der wp-config.php gar nicht vorhanden sein.

Selbst lösbar? Ja, mit einem Code Editor.

Fehler 14: 404 Fehler nach einer Theme Installation

Nach der Aktivierung eines neuen Themes zeigen Unterseiten und Beiträge nur noch „Seite nicht gefunden“. Die Permalinkstruktur ist durcheinander geraten, weil das neue Theme eigene Inhaltstypen mit eigenen URLs registriert.

Navigieren Sie zu Einstellungen → Permalinks und klicken Sie auf Speichern. Ohne irgendeine Änderung vorzunehmen. WordPress regeneriert die URL Struktur automatisch. Der Fehler verschwindet sofort.

Selbst lösbar? Ja, ein Klick genügt.

Fehler 15: Fehler nach einem Serverumzug

Nach dem Wechsel des Hosters funktioniert fast nichts mehr: Weiterleitungen, fehlende Bilder, falsches Layout, Login Probleme. Die Ursache ist meist eine Kombination aus falschen URL Einträgen in der Datenbank, fehlerhaften Dateiberechtigungen und einer fehlenden oder veralteten .htaccess Datei.

Prüfen Sie in phpMyAdmin die Felder siteurl und home (Tabelle wp_options). Setzen Sie Dateiberechtigungen auf 644 und Ordnerberechtigungen auf 755. Speichern Sie die Permalinks neu. Kontrollieren Sie außerdem die PHP Version auf dem neuen Server und das SSL Zertifikat.

Selbst lösbar? Machbar, aber bei größeren Installationen empfiehlt sich ein Dienstleister.

„Die meisten WordPress Fehler lösen Sie mit drei Dateien: wp-config.php, .htaccess und einem funktionierenden Backup. Alles andere ist Fleißarbeit.“ Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche stillen Fehler kosten Sie Besucher und Umsatz?

Stille WordPress Fehler kosten Sie täglich Besucher und Rankings. Sichtbar werden sie erst, nachdem der Schaden bereits entstanden ist.

Nicht jeder WordPress Fehler zeigt sich mit einer Fehlermeldung. Manche Probleme laufen unsichtbar im Hintergrund und kosten Sie täglich Besucher, Rankings und im Ergebnis Umsatz. Gerade diese stillen Fehler sind gefährlich, weil sie erst nach Wochen auffallen.

Nach einem WordPress oder Theme Update sieht die Seite anders aus als vorher. Layouts verschieben sich, Farben stimmen nicht, Abstände wirken falsch. Die Ursache ist fast immer der Browser Cache oder ein veralteter Plugin Cache.

Drücken Sie Strg+F5 im Browser. Leeren Sie den Cache Ihres Caching Plugins (WP Rocket, W3 Total Cache oder ähnliche). Besteht das Problem weiterhin, prüfen Sie, ob Ihr Theme ein Update bereitstellt. Inkompatibilitäten zwischen Theme und WordPress Kern verursachen diese Darstellungsprobleme regelmäßig.

Selbst lösbar? Ja, meistens durch Cache leeren.

Fehler 17: Mixed Content Warnung nach HTTPS Umstellung

Der Browser zeigt kein grünes Schloss, sondern eine Warnung. Ihre Seite lädt manche Ressourcen (Bilder, Skripte, Stylesheets) noch über HTTP statt HTTPS. Das passiert häufig nach einer nachträglichen SSL Umstellung.

Installieren Sie ein Plugin wie „Better Search Replace“ und ersetzen Sie in der Datenbank alle Vorkommen von http://ihredomain.de durch https://ihredomain.de . Prüfen Sie auch hartcodierte URLs in Theme Dateien und in der .htaccess.

Selbst lösbar? Ja, mit einem Such und Ersetzen Plugin.

Fehler 18: REST API blockiert

WordPress nutzt die REST API für den Gutenberg Editor, für viele Plugins und für externe Anbindungen. Eine Blockierung äußert sich durch Fehlermeldungen im Block Editor, nicht funktionierende Kontaktformulare oder Probleme mit Headless Setups.

Prüfen Sie unter Website Zustand (Werkzeuge → Website Zustand), ob WordPress die REST API als Problem meldet. Häufige Ursachen sind Sicherheitsplugins, die die API Endpunkte blockieren, oder .htaccess Regeln, die den Zugriff auf wp-json verhindern.

Selbst lösbar? Ja, erfordert aber gezielte Suche nach der blockierenden Regel.

Fehler 19: WP Cron läuft nicht zuverlässig

WordPress plant regelmäßige Aufgaben wie das Veröffentlichen geplanter Beiträge, Backup Routinen und Update Prüfungen über WP Cron. Dieses System funktioniert nur, solange Besucher auf die Seite kommen, denn WP Cron wird bei jedem Seitenaufruf ausgelöst. Bleibt die Seite nachts leer, laufen keine geplanten Aufgaben.

Richten Sie bei Ihrem Hoster einen echten Server Cronjob ein, der alle 15 Minuten die URL ihredomain.de/wp-cron.php aufruft. Deaktivieren Sie gleichzeitig den WordPress internen Cron in der wp-config.php mit define('DISABLE_WP_CRON', true); .

Selbst lösbar? Ja, mit Zugang zum Hosting Dashboard.

Fehler 20: Seite nicht bei Google indexiert

Ihre Website erscheint nicht in den Suchergebnissen. Die häufigste Ursache: ein gesetztes Häkchen bei „Suchmaschinen davon abhalten, diese Website zu indexieren“ unter Einstellungen → Lesen. Dieses Häkchen wird oft während der Entwicklungsphase gesetzt und danach vergessen.

Entfernen Sie das Häkchen. Reichen Sie Ihre Sitemap in der Google Search Console ein (meist unter ihredomain.de/sitemap_index.xml ). Ein SEO Plugin wie Rank Math oder Yoast erzeugt die Sitemap automatisch.

Selbst lösbar? Ja, sofort.

Welche Fehler vermeiden Sie mit wenig Aufwand komplett?

Vier einfache Maßnahmen fangen die meisten WordPress Fehler ab, bevor sie Schaden anrichten.

Vier Maßnahmen schützen Sie vor dem Großteil aller WordPress Fehler. Keine davon kostet viel Zeit, jede einzelne spart im Ernstfall Tage.

Backups: Ihre wichtigste Versicherung

Ohne Backup ist jeder WordPress Fehler ein potenzieller Totalverlust. Installieren Sie ein Plugin wie UpdraftPlus oder BackWPup und richten Sie tägliche automatische Sicherungen ein, die in eine Cloud (Dropbox, Google Drive) gespeichert werden. Prüfen Sie regelmäßig, ob sich Ihre Backups auch tatsächlich wiederherstellen lassen.

Staging: Testen, bevor etwas kaputtgeht

Jedes Update, jede Plugin Installation, jede Theme Änderung sollte zuerst auf einer Kopie Ihrer Website laufen. Viele Hoster bieten Staging Umgebungen mit einem Klick an. Auf dem Staging System testen Sie die Änderung, und nur die geprüfte Version geht live.

Sicherheit: Drei Maßnahmen, die sofort wirken

Installieren Sie ein Plugin wie Limit Login Attempts Reloaded gegen Brute Force Angriffe. Aktivieren Sie eine Zwei Faktor Authentifizierung für alle Administratorkonten. Löschen Sie ungenutzte Plugins und Themes, denn jede nicht genutzte Erweiterung ist ein potenzielles Einfallstor.

Mit jedem veröffentlichten WordPress Update werden die Sicherheitslücken der Vorgängerversion öffentlich bekannt. Jeder Tag Verzögerung vergrößert die Angriffsfläche Ihrer Website. Spielen Sie Sicherheitsupdates am selben Tag ein. Hauptversionen testen Sie vorher auf dem Staging System.

Fehler Schweregrad Selbst lösbar? Zeitaufwand Kernmaßnahme 1. Datenbankverbindung Kritisch Ja 10 Min. wp-config.php prüfen 2. Beschädigte Datenbank Hoch Ja 15 Min. Reparaturfunktion nutzen 3. White Screen of Death Kritisch Ja 15–30 Min. Plugins per FTP deaktivieren 4. Kritischer Fehler Kritisch Ja 10 Min. Wiederherstellungsmail nutzen 5. Memory Limit Mittel Ja 5 Min. wp-config.php oder .user.ini 6. Wartungsmodus hängt Niedrig Ja 2 Min. .maintenance Datei löschen 7. Update nicht übernommen Niedrig Ja 5 Min. Caching Plugin deaktivieren 8. Zielverzeichnis fehlt Mittel Ja 5 Min. Ordner anlegen, Rechte setzen 9. wp-admin unerreichbar Kritisch Ja 10 Min. URL Einträge korrigieren 10. Nicht berechtigt Hoch Bedingt 15 Min. wp_usermeta korrigieren 11. Redirect Schleife Hoch Ja 10 Min. URL und Cache prüfen 12. Internal Server Error Hoch Ja 5 Min. .htaccess neu erzeugen 13. Header already sent Mittel Ja 10 Min. Leerzeichen entfernen 14. 404 nach Theme Wechsel Niedrig Ja 1 Min. Permalinks neu speichern 15. Fehler nach Umzug Hoch Bedingt 30–60 Min. URL, Rechte, SSL prüfen 16. Darstellungsfehler Niedrig Ja 5 Min. Cache leeren 17. Mixed Content Mittel Ja 15 Min. URLs in DB ersetzen 18. REST API blockiert Mittel Ja 15 Min. Sicherheitsplugin prüfen 19. WP Cron defekt Mittel Ja 10 Min. Server Cronjob einrichten 20. Nicht indexiert Hoch Ja 5 Min. Häkchen entfernen, Sitemap

Glossar: 15 wichtige Fachbegriffe zu WordPress Fehlern

15 Fachbegriffe rund um WordPress Fehler, verständlich erklärt für Entscheider.

.htaccess steuert das Verhalten des Apache Webservers auf Verzeichnisebene. Die Datei regelt Weiterleitungen, Zugriffsrechte und die Permalink Struktur von WordPress. Fehlerhafte Einträge verursachen Internal Server Errors oder Weiterleitungsschleifen.

.maintenance erzeugt WordPress automatisch zu Beginn eines Updates. Die Datei schaltet die Website in den Wartungsmodus. Bricht das Update ab, bleibt die Datei bestehen und blockiert den Zugang zur gesamten Seite.

Brute Force Angriff

Brute Force Angriff bezeichnet das automatisierte Durchprobieren von Passwörtern, um einen Login zu knacken. Plugins wie Limit Login Attempts begrenzen die Anzahl der Versuche und schützen den Adminbereich vor solchen Angriffen.

Debug Modus

Der Debug Modus lässt WordPress detaillierte Fehlermeldungen in einer Logdatei (wp-content/debug.log) aufzeichnen. Aktiviert wird er über die wp-config.php. Unverzichtbar für die Fehlersuche, aber auf Live Systemen nur temporär verwenden.

FTP / SFTP

FTP (File Transfer Protocol) und die verschlüsselte Variante SFTP ermöglichen den direkten Zugriff auf die Dateien Ihres Webservers. Bei vielen WordPress Fehlern bleibt FTP der einzige Weg, Dateien zu bearbeiten, da der Adminbereich nicht erreichbar ist.

Mixed Content

Mixed Content entsteht, sobald eine HTTPS Website einzelne Ressourcen über unverschlüsseltes HTTP nachlädt. Browser blockieren diese Inhalte oder zeigen Warnungen an. Die Ursache sind meist alte URLs in der Datenbank.

mod_rewrite ist ein Apache Modul für URL Umschreibungen. WordPress benötigt dieses Modul für die Permalink Struktur. Fehlt mod_rewrite auf dem Server, funktionieren nur die Standard URLs im Format ?p=123.

Permalink

Ein Permalink ist die dauerhafte URL eines Beitrags oder einer Seite. WordPress bietet verschiedene Strukturen an, von kryptischen IDs bis zu sprechenden URLs. Die Permalink Einstellungen beeinflussen Benutzerfreundlichkeit und Auffindbarkeit bei Google gleichermaßen.

PHP Memory Limit

Das PHP Memory Limit begrenzt den Arbeitsspeicher, den ein einzelnes PHP Skript auf dem Server nutzen darf. Liegt das Limit zu niedrig, bricht WordPress bei speicherintensiven Aktionen wie Bildverarbeitung oder Plugin Berechnungen ab.

phpMyAdmin

phpMyAdmin ist eine browserbasierte Oberfläche für die Verwaltung von MySQL Datenbanken. Die meisten Hoster stellen phpMyAdmin bereit. Über dieses Tool lassen sich WordPress Einstellungen, Benutzerrollen und URLs direkt in der Datenbank korrigieren.

REST API

Die REST API ermöglicht WordPress die Kommunikation mit externen Anwendungen und dem eigenen Block Editor (Gutenberg). Blockierte API Endpunkte verhindern das Speichern von Beiträgen, das Laden von Blöcken und die Anbindung externer Tools.

SSL Zertifikat

Ein SSL Zertifikat verschlüsselt die Kommunikation zwischen Browser und Server. Ohne gültiges Zertifikat zeigen Browser Warnungen an, und Google wertet die Seite in den Suchergebnissen ab. Die meisten Hoster bieten kostenlose SSL Zertifikate über Let’s Encrypt an.

Staging Umgebung

Eine Staging Umgebung ist eine identische Kopie Ihrer Live Website, auf der Sie Updates und Änderungen gefahrlos testen. Viele Hoster bieten diese Funktion mit einem Klick an. Staging verhindert, dass fehlerhafte Updates direkt auf der produktiven Seite landen.

White Screen of Death

Der White Screen of Death (WSOD) bezeichnet eine komplett weiße Browserseite ohne jede Fehlermeldung. Ursachen sind PHP Fehler, erschöpfter Speicher oder fehlerhafte Plugins. Die Lösung beginnt fast immer mit der Deaktivierung von Plugins per FTP.

WP Cron

WP Cron ist das interne Planungssystem von WordPress für zeitgesteuerte Aufgaben wie das Veröffentlichen geplanter Beiträge, das Versenden von E Mails und das Ausführen von Backups. Anders als ein echter Server Cronjob wird WP Cron nur bei Seitenaufrufen ausgelöst.

FAQ: WordPress Fehler: Wie lösen Sie die 20 häufigsten?

Brauche ich für jeden WordPress Fehler einen Entwickler? Die Mehrheit der WordPress Fehler lässt sich mit FTP Zugang, einem Code Editor und phpMyAdmin selbst beheben. Sobald das Problem die Datenbank tiefer betrifft, etwa bei beschädigten Benutzerrollen oder einer komplexen Migration, lohnt sich die Beauftragung eines spezialisierten Dienstleisters. Wie oft sollte ich WordPress Backups anlegen? Tägliche automatische Backups sind der Mindeststandard. Speichern Sie diese extern, etwa in Dropbox oder Google Drive. Testen Sie mindestens einmal im Quartal, ob sich Ihre Backups auch tatsächlich wiederherstellen lassen. Was kostet professionelle WordPress Fehlerbehebung? WordPress Agenturen berechnen für die Behebung einzelner Fehler in der Regel zwischen 80 und 200 €. Ein laufender Wartungsvertrag mit Updates, Backups und Monitoring liegt bei den meisten Anbietern zwischen 50 und 150 € pro Monat. Kann ein WordPress Fehler meine Google Rankings zerstören? Ja. Jede Stunde, die Ihre Website nicht erreichbar ist, registriert Google als Ausfallzeit. Mehrfach wiederkehrende 500er Fehler oder 404 Seiten führen dazu, dass Google die betroffenen URLs aus dem Index entfernt. Die Rankings erholen sich erst nach Wochen. Sicherheitsupdates (Minor Releases wie 6.4.1 auf 6.4.2) können Sie bedenkenlos automatisch einspielen. Hauptversionen (Major Releases wie 6.4 auf 6.5) sollten Sie vorher auf einer Staging Umgebung testen, da sie größere Änderungen am Kern enthalten. Die drei häufigsten Probleme nach einem Update sind der White Screen of Death, der Wartungsmodus Fehler und Darstellungsprobleme durch veralteten Cache. Alle drei lassen sich innerhalb weniger Minuten beheben.

Quellen

WordPress.org | Common WordPress Errors | https://wordpress.org/documentation/article/common-wordpress-errors/ | besucht am 24.03.2026

WordPress.org | Debugging in WordPress | https://wordpress.org/documentation/article/debugging-in-wordpress/ | besucht am 24.03.2026

WordPress.org | Updating WordPress (Manual Update) | https://wordpress.org/documentation/article/updating-wordpress/ | besucht am 24.03.2026

Google | Search Console Hilfe: Website bei Google einreichen | https://support.google.com/webmasters/answer/9012289 | besucht am 24.03.2026

Version Datum Änderungen v1 09.08.2012 Erstveröffentlichung mit den häufigsten WordPress Fehlern und Lösungen v2 27.08.2021 Erweitert um FAQ Bereich, neue Fehler (kritischer Fehler, Wartungsmodus), Abschnitt „WordPress Fehler vermeiden“ ergänzt v3 28.11.2024 Aktualisiert: PHP Versionen, Plugin Empfehlungen, Caching Hinweise, Abschnitt „Installation fehlgeschlagen“ neu hinzugefügt v4 26.03.2026 Komplette Neuauflage. Artikel von Grund auf nach v10 Redaktionsrichtlinien neu geschrieben. Entscheiderperspektive: 20 klar definierte Fehler mit Einordnung (Schweregrad, Zeitaufwand, Selbst lösbar?). Übersichtstabelle aller 20 Fehler ergänzt. Neue Fehler hinzugefügt: REST API blockiert, WP Cron, Mixed Content, Redirect Error. Anfängertipps entfernt, beste vier als Best Practice Abschnitt verdichtet. Persönliche .htaccess Anekdote entfernt. Sprache von Du auf Sie umgestellt. Glossar (15 Begriffe), FAQ (6 Fragen, Rank Math Format), Chefredakteurzitat, Bildkonzept und Social Media Posts neu erstellt.