WordPress PHP Update! Hurtig, denn: Der Security-Support für PHP 8.0 lief bereits am 24. Nov. 2023 (!) aus, was bedeutet, dass es höchste Zeit ist, auf eine aktuellere PHP-Version upzugraden. Doch es scheint, als würden einige Entwickler trotz auslaufenden Supports an älteren Versionen festhalten.

Anbieter wie Mittwald weisen darauf hin, dass es Zeit ist, auf PHP 8.2 oder höher umzusteiegen. Screenshot: drweb.de

Eine aktuelle PHP-Version zu verwenden, ist vorteilhaft hinsichtlich Sicherheit, Leistung und Stabilität Ihrer WordPress-Website. Jede neue Version bringt wichtige Sicherheitspatches und Verbesserungen, die Ihre Website vor potenziellen Bedrohungen schützen können. Zum Beispiel endete der aktive Support für PHP 8.1 im November 2023, während PHP 8.2 bis Dezember 2024 weiterhin aktiv unterstützt wird. Siehe Release Note auf php.net.

Auch für PHP 8.1. läuft nur noch der Security Support.

Für Eilige: Fünf überzeugende Gründe, warum Sie Ihr PHP 8.2 Update für Ihre WordPress-Website schnell durchführen sollten:

Verbesserte Sicherheit: Jede neue PHP-Version schließt Sicherheitslücken, die in früheren Versionen identifiziert wurden. Ein Update auf PHP 8.2 sorgt dafür, dass Ihre Website gegen die neuesten Bedrohungen geschützt ist. Steigerung der Performance: PHP 8.2 bietet zahlreiche Leistungsverbesserungen, die die Geschwindigkeit Ihrer Website erhöhen können. Dies führt zu schnelleren Ladezeiten und einer besseren Benutzererfahrung. Neue Sprachfeatures: PHP 8.2 bringt viele neue Sprachfeatures mit, wie Typed Properties, Union Types, Match Expressions und Attributes, die die Code-Qualität verbessern und die Entwicklung vereinfachen. Bessere Fehlerbehandlung: PHP 8.2 führt eine strengere Fehlerbehandlung und verbesserte Typüberprüfung ein, was die Robustheit Ihrer Anwendungen erhöht und Fehler schneller aufdeckt. Langfristige Unterstützung und Kompatibilität: Durch das Aktualisieren auf eine unterstützte PHP-Version stellen Sie sicher, dass Ihre Website auch zukünftig technische Unterstützung und Kompatibilität mit den neuesten WordPress-Versionen genießt.

Auch WordPress empfiehlt seit dem WordPress Update auf Version 6.4., auf PHP 8.2 umzusteigen.

Was bringt PHP 8.3 für WordPress?

Für Tekkies: Mit der Einführung von PHP 8.3 erwarten Sie mehrere neue Funktionen, die die Entwicklung von WordPress-Themes und -Plugins erheblich verbessern können:

Typed Class Constants : Diese ermöglichen eine präzisere Typsicherung, was in komplexen Anwendungen sehr nützlich sein kann.

: Diese ermöglichen eine präzisere Typsicherung, was in komplexen Anwendungen sehr nützlich sein kann. JSON-Validierung : Die Funktion json_validate() erleichtert die Überprüfung von JSON-Daten, was bei der Arbeit mit REST-APIs essenziell ist.

: Die Funktion erleichtert die Überprüfung von JSON-Daten, was bei der Arbeit mit REST-APIs essenziell ist. Dynamisches Abrufen von Klassenkonstanten und Enum-Objekten : Diese Flexibilität verbessert die Handhabung von Konstanten und Enums in Ihrem Code.

: Diese Flexibilität verbessert die Handhabung von Konstanten und Enums in Ihrem Code. Random-Erweiterung : Neue Methoden zum Erzeugen zufälliger Daten erhöhen die Sicherheit Ihrer Anwendungen.

: Neue Methoden zum Erzeugen zufälliger Daten erhöhen die Sicherheit Ihrer Anwendungen. Multibyte-String-Padding : mb_str_pad() unterstützt jetzt multibyte-Zeichen, was die Arbeit mit verschiedenen Sprachen und Zeichensätzen erleichtert.

: unterstützt jetzt multibyte-Zeichen, was die Arbeit mit verschiedenen Sprachen und Zeichensätzen erleichtert. Override-Attribut: Mit dem #[\Override] Attribut können Sie klarstellen, dass Methoden einer Oberklasse überschrieben werden, was die Fehleranfälligkeit reduziert.

Wenn Sie Ihre Website bei einem seriösen Anbieter von WordPress Hosting hosten, müssen Sie sich keine Sorgen um PHP-Updates machen. Die WordPress-Tarife beinhalten normalerweise automatische Updates, die sicherstellen, dass Ihre Website immer auf dem neuesten Stand ist. Dies spart nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass Ihre Website optimal funktioniert und vor Sicherheitsrisiken geschützt ist.

Die Bedeutung der regelmäßigen Aktualisierung Ihrer PHP-Version kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Regelmäßige Updates sorgen nicht nur für eine bessere Performance Ihrer Website, sondern schützen auch vor Sicherheitslücken, die in älteren Versionen gefunden wurden.

In Anbetracht des auslaufenden Supports für PHP 8.1 und älter ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein Upgrade. So stellen Sie die Weichen für eine sichere und leistungsfähige Website.

Quizfrage: Was hat PHP mit WordPress zu tun?

A) PHP ist eine Datenbank, die WordPress verwendet.

B) PHP ist eine Programmiersprache, auf der WordPress basiert.

C) PHP ist ein Plugin für WordPress.

D) PHP hat nichts mit WordPress zu tun.

Richtige Antwort: B) PHP ist eine Programmiersprache, auf der WordPress basiert.

WordPress ist ein weit verbreitetes Content-Management-System (CMS), das auf PHP basiert. PHP ist eine essenzielle Komponente für die Funktionalität von WordPress, da alle Hauptskripte und eine große Anzahl von Plugins und Themes in dieser Sprache geschrieben sind. Ohne PHP könnte WordPress nicht ausgeführt werden.

