Das WordPress 5.5-Update ist da: Was jede(r) beachten sollte

Gestern (am 11.8.) hat Automattic WordPress 5.5 veröffentlicht, welches mit einigen neuen Funktionen daher kommt. Nebst einigen Verbesserungen im Gutenberg-Editor sind vor allem die nun integrierte Sitemap, integriertes Lazy-Loading von Bildern und einfachere Plugin- und Theme-Updates (per Upload) zu erwähnen.

Sitemaps sind unerlässlich, damit Suchmaschinen den Inhalt einer Website entdecken können. Die Startseite, Beiträge, Seiten, benutzerdefinierte Beitragstypen (Custom Posts) und vieles mehr werden in der Sitemap zentral erfasst und zeigt so den Suchmaschinen auf, welche Inhalte es auf einer Webseite es zu erfassen gibt und um so die Sichtbarkeit Ihrer Website zu verbessern.

Dank des Updates braucht es theoretisch nun keine SEO-Plugins wie Yoast SEO & co. mehr, um solch eine Sitemap zu erzeugen — sie wird nun direkt von WordPress erstellt.

Im Übrigen gibt es laut YoastSEO keine Kompabilitätsprobleme bzgl. der von dem Yoast-Plugin erzeugten Sitemap.

Sollte ich meine WordPress XML-Sitemap deaktivieren?

In der Praxis jedoch haben die meisten schon ein SEO-Plugin am Laufen, sodass es möglicherweise zu Konflikten mit den bestehenden Sitemaps kommen kann. Im Regelfall ist es also besser, die WordPress-eigene Sitemap abzuschalten, da die Seite ja bereits eine bestehende Sitemap führt.

Beim populären Yoast-Plugin ab Version 14.5 schaltet Yoast die standardmäßige XML-Sitemap in WordPress demnach automatisch ab. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn man bestimmte Seiten nicht indiziert haben will und das bereits so über Yoast eingestellt hat, wie in folgendem Screenshot zu sehen:

So setzt Du eine bestimmte Seite auf no-index, sodass Google & Co. sie nicht in den SERPs anzeigen werden.

Wenn Du also einen Beitrag oder eine Seite per Yoast SEO nicht indizieren willst, wird das auf der von Yoast SEO generierten XML-Seite nicht mit ausgegeben und die Seite sofort aus der Sitemap entfernt.

Aktualisieren von Plugins und Themes aus einer .zip-Datei

Bis dato gab es in WordPress noch keine Aktualisierungsfunktion, mit der man Themes oder Plugins über FTP/SFTP hochladen und überschreiben kann. Dies betrifft vor allem gekaufte Plugins und Themes, die man nicht direkt im WordPress Plugin-Verzeichnis runterladen kann und die keine eigene Aktualisierungs-Funktion anbieten. Bei dem WP-Staging Pro-Plugin ist das zum Beispiel der Fall.

Manche Plugins müssen (immer noch) händisch per Upload aktualisiert werden.

Ab WordPress 5.5 kann man nun endlich auch solche Plugins und Themes aktualisieren, indem man ein .zip-Paket von dem Computer innerhalb des eigenen WordPress-Dashboards hochlädt.

Wenn Du ein Plugin aktualisieren möchtest, gehst Du auf Plugins > Installieren klickst auf die Schaltfläche „Plugin hochladen“. Wenn das Plugin bereits installiert ist, erscheint die Meldung „Dieses Plugin ist bereits installiert“ und zeigt die aktuelle Version und die hochgeladenen Versionsdetails an.

Bis dato kann man ein bestehendes Plugin oder Theme nicht per Upload-Funktion aktualisieren, ohne vorher das bestehende Plugin zu löschen.

Lazy-Loading der Bilder ab WordPress 5.5

Ab WordPress 5.5 werden Bilder standardmäßig mit dem nativen HTML-Ladeattribut “Lazy-loading” geladen, das Anfang 2020 zum Webstandard wurde. Dadurch wird ein Großteil des Datenvolumens eingespart, wenn die Benutzer nicht bis nach unten scrollen.

Standardmäßig wird WordPress loading="lazy" zu allen img -Tags hinzufügen, die die Attribute width und height enthalten.

Ein echter Performance-Boost also!

Die richtige Reihenfolge bei WordPress-Updates

Weitgehend bekannt ist, dass man sich vor jedem WordPress-Update erstmal ein Backup anlegt. Das kann man beispielsweise mit WP Staging sehr einfach erledigen. Wie aber verfahren wir mit den anderen Updates für Plugins und Themes? Die ideale Reihenfolge sieht so aus:

Zunächst ein vollständiges Backup erstellen Danach werden alle Plugins aktualisiert Das Theme wird aktualisiert Zuletzt kommt das Wichtigste: das WordPress-Update

Fazit: Die WordPress-Entwicklung schreitet immer weiter voran

Ob kleine Websites, große Blogs oder Konzernauftritte in mehreren Ländern: WordPress eignet sich für jeden Digitalauftritt. Der Preis ist gegenüber anderen Systemen verhältnismäßig günstig. Das liegt zum einen daran, dass WordPress an für sich kostenlos ist. Zum anderen gibt es mehr Anbieter (Agenturen), die mit WordPress arbeiten, als das bei weniger stark verbreiteten CMSs der Fall ist.

Ansonsten kann auch auf Gutenberg oder auf einen anderen beliebigen Page Builder wie z.B. Elementor zurückgegriffen werden. Eine Website ist so auch relativ schnell erstellt, ohne dass eigene Programmierkenntnisse vorliegen. Doch was ist mit den Inhalten? Eine „nackte“ Website wird keine Aufmerksamkeit generieren, schließlich sollen die Kunden und User Mehrwert und Antworten auf ihre Fragen finden. Wer sich bei der Content-Erstellung unterstützen lassen möchte, kann auf Profis im Content Marketing zurückgreifen. Diese erstellen passgenaue Inhalte für die gewünschte Zielgruppe.