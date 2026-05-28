Nationale Wasserstrategie: Beteiligungsplattform gestartet
28. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

Nationale Wasserstrategie: Beteiligungsplattform gestartet

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
0
(0)

Pünktlich zum Weltwassertag 2026 hat das Bundesumweltministerium eine neue Online-Beteiligungsplattform zur Nationalen Wasserstrategie freigeschaltet. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Verbände können sich bis Sommer 2026 in die Umsetzung der Wasserstrategie einbringen. Ziel ist ein integrierter Umsetzungsprozess, der bis 2050 die Wassersicherheit für Deutschland gewährleistet.

Was die Nationale Wasserstrategie umfasst

Wasser fließt aus einem verchromten Wasserhahn in ein Glas in einer Küche
Die Nationale Wasserstrategie 2023 umfasst zehn Themenfelder und 78 Maßnahmen zur Trinkwasserversorgung, zum Gewässerschutz, Hochwasserschutz und Abwasserentsorgung bis 2050

Die Nationale Wasserstrategie ist 2023 verabschiedet worden und beschreibt zehn strategische Themenfelder. Dazu zählen Trinkwasserversorgung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Abwasserentsorgung sowie der Umgang mit Schadstoffen und Mikroplastik. Insgesamt umfasst die Strategie 78 konkrete Maßnahmen.

Die Umsetzung erfolgt in mehreren Phasen bis 2050. Eine Zwischenbilanz ist für 2030 vorgesehen. Die Bundesländer, Kommunen und Wasserversorger sind dabei zentrale Akteure. Bund und Länder koordinieren sich in einem Bund-Länder-Forum, das im April 2026 zum dritten Mal getagt hat.

Was die Beteiligungsplattform leistet

Glaskaraffe mit Hahn und Ente befüllt Glas, Wasser läuft über
Plattform bietet drei Mitwirkungsformen: Vorschläge zu Maßnahmen einreichen, Online-Workshops zu Wasserthemen besuchen, Best Practices kennenlernen

Die Plattform ermöglicht drei Formen der Mitwirkung. Erstens können konkrete Vorschläge zur Umsetzung einzelner Maßnahmen eingereicht werden. Zweitens gibt es Online-Workshops zu Schwerpunktthemen wie Schwammstadt-Prinzip, industrielle Wassernutzung und Quartiers-Wasserwirtschaft. Drittens werden Best Practices aus Kommunen und Unternehmen sichtbar gemacht.

Für Entscheider aus Wirtschaft und Verwaltung lohnt sich die Beteiligung aus mehreren Gründen. Wer früh in den Konsultationsprozess eingebunden ist, kann branchenspezifische Anforderungen einbringen. Hinzu kommt: Wer Best Practices einreicht, kann diese als Referenzbeispiel für die eigene Außendarstellung nutzen.

Wassersicherheit als Standortfaktor

Grüne Handpumpe mit Rettungsring am Auslauf auf runder Betonplatte vor weißem Hintergrund
Industrie muss Wasserverbrauch dokumentieren und senken. Kommunen verhängen in Trockenphasen Bewässerungsverbote und Notverordnungen

Wasserverfügbarkeit wird zunehmend zum harten Standortfaktor. Drei Trends prägen 2026 die Diskussion:

  • Industrielle Großverbraucher müssen ihre Wassernutzung dokumentieren und reduzieren. Halbleiterindustrie, Chemie und Lebensmittelproduktion stehen unter besonderer Beobachtung.
  • Kommunen erleben in Trockensommern erste Engpässe. Die Reaktion reicht von Beregnungsverboten bis zu Notverordnungen.
  • Investoren beziehen Wasserverfügbarkeit zunehmend in Standortentscheidungen ein, vor allem bei Rechenzentren und energieintensiven Industrien.

Wassersicherheit ist kein Umweltthema, sondern ein Standortthema. Wer 2030 in Deutschland investieren will, sollte das heute schon im Strategie-Setup haben“, so Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Entscheider tun sollten

Ein Steingutbrunnen mit einem Wasserhahn und einem Schild darauf
Drei Maßnahmen für Unternehmen und Kommunen: Mitarbeit in Beteiligungsplattformen, Transparenz beim Wasserfußabdruck mit Reduktionszielen und Beachtung regionaler Wassermasterplans

Drei Empfehlungen für Unternehmen und Kommunen. Erstens: An der Beteiligungsplattform aktiv mitwirken, um branchen- oder regionsspezifische Anforderungen einzubringen. Zweitens: Den eigenen Wasserfußabdruck transparent aufnehmen und Reduktionsziele formulieren. Drittens: Bei Investitions- und Standortentscheidungen den lokalen Masterplan Wasserversorgung der jeweiligen Region prüfen.

Die Beteiligungsplattform ist bis Sommer 2026 geöffnet. Eine zweite Beteiligungsphase ist für Herbst 2026 angekündigt.

Jetzt mit Freunden & Kollegen teilen

Wie hilfreich fanden Sie diese Seite? Schreiben Sie Kritik und Anregungen auch gerne in die Kommentare!

Durchschnittliche Bewertung 0 / 5. Anzahl Bewertungen: 0

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Dr. Web Newsletter

Zum Newsletter anmelden

Kommen Sie wie über 6.000 andere Abonnenten in den Genuss des Dr. Web Newsletters. Als Dankeschön für Ihre Anmeldung erhalten Sie das große Dr. Web Icon-Set: 970 Icons im SVG-Format – kostenlos.

Es kam zu einen Fehler. Wahrscheinlich ist das unsere Schuld. Schreiben Sie uns gerne an kontakt@drweb.de
„✓ Bitte prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie Ihre Anmeldung.“
Das große Dr. Web Icon-Set mit über 970 individuell anpassbaren Icons im SVG Format.