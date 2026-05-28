MIT-Forscher haben einen Mikrochip in Nadelspitzen-Größe vorgestellt, der Post-Quantum-Kryptografie auf Herzschrittmacher, Insulinpumpen und andere medizinische Implantate bringt. Bisher galten solche Geräte als zu stromknapp für die rechenintensiven Quanten-sicheren Verfahren.

Mit dem neuen Chip aus Cambridge schließt sich eine der gefährlichsten Sicherheitslücken in vernetzten Medizinprodukten. Hand aufs Herz: Wer denkt schon beim Herzschrittmacher an Quantencomputer? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mahnt seit Jahren genau diese Migration zu Post-Quantum-Kryptografie an, und die NIST schaltet ab 2026 klassische Verfahren schrittweise ab.

Das Wichtigste in Kürze

MIT-Chip in Nadelspitzen-Größe ermöglicht erstmals Post-Quantum-Kryptografie auf medizinischen Implantaten.

Mehr als eine Größenordnung energieeffizienter als bisherige PQC-Designs.

Eingebauter Schutz gegen Seitenkanal- und Fault-Injection-Angriffe.

NIST beginnt 2026 mit dem Phaseout klassischer asymmetrischer Verfahren wie RSA.

Warum braucht ein Pacemaker Quantenschutz?

Quantenrechner könnten künftig heute verschlüsselte medizinische Daten von Implantaten nachträglich entschlüsseln

Speichern jetzt, entschlüsseln später. Klassische Verschlüsselung wie RSA gilt als nicht quantensicher. Sobald ausreichend leistungsfähige Quantenrechner existieren, lassen sich heute abgefangene verschlüsselte Datenströme nachträglich knacken. Diese Angriffslogik trägt den Namen Harvest-Now-Decrypt-Later. Medizinische Implantate liefern Daten über Jahrzehnte, und Patienten tragen sie meist bis zum Lebensende. Wer Patientendaten 2026 mit RSA absichert, schenkt einem Angreifer 2032 möglicherweise Zugang zu allem, was seitdem übertragen wurde.

Energiebudget. Das eigentliche Hindernis für PQC auf Implantaten war bisher der Strombedarf. Die NIST-Standardverfahren wie ML-KEM oder ML-DSA brauchen zwei bis drei Größenordnungen mehr Rechenleistung als klassische Algorithmen. Ein Herzschrittmacher mit Batterie für zehn Jahre kann sich diesen Mehrverbrauch nicht leisten. Der MIT-Chip löst genau dieses Problem, weil er die Verfahren als spezialisierte Hardware umsetzt statt als Software auf einem Allzweck-Mikrocontroller.

Wie funktioniert der Sicherheitsmechanismus konkret?

Chip mit mehreren Post-Quanten-Kryptografie-Verfahren, Hardware-Schutz gegen Seitenkanal- und Fault-Injection-Angriffe

Mehrschichtige Verteidigung. Der Chip integriert mehrere PQC-Verfahren, einen On-Chip-Zufallszahlengenerator und gezielte Hardware-Gegenmaßnahmen gegen physische Angriffe. Seitenkanal-Angriffe analysieren Stromverbrauch oder elektromagnetische Abstrahlung, um Schlüssel auszulesen. Fault-Injection manipuliert die Spannungsversorgung, um Berechnungsfehler zu erzwingen. Beide Klassen sind bei Medizinprodukten realistische Bedrohungsszenarien, weil Angreifer physischen Zugriff auf das Gerät bekommen können.

Energie-Effizienz. Im Vergleich zu früheren PQC-Designs erreicht der Chip 20- bis 60-fach höhere Energieeffizienz. Anantha Chandrakasan, Provost am MIT und Senior-Autor der Studie, präsentierte die Arbeit im April auf der IEEE Custom Integrated Circuits Conference in Seattle. Neben Pacemakern und Insulinpumpen nennt das Forscherteam ausdrücklich industrielle Sensoren und intelligente Lagerverwaltungs-Tags als weitere Anwendungsfelder. Damit ist die Erfindung kein reines Medizinthema.

NIS2 und der EU Cyber Resilience Act zwingen den Mittelstand zur PQC-Migration für vernetzte Produkte. Der MIT-Chip zeigt, dass die rechenintensive Mathematik selbst auf nadelspitz-kleiner Hardware funktioniert. Damit fällt eine der letzten technischen Ausreden weg. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für DACH-Hersteller von Medizin- und Industrietechnik?

BSI verpflichtet kritische Sektoren zur Migration zu Post-Quantum-Cryptography bis 2026; EU-MDR fordert Cybersicherheitsstrategie für vernetzte Medizingeräte

Regulatorischer Druck. Das BSI hat in seinen Handlungsempfehlungen 2026 die Migration zu PQC für kritische Sektoren festgeschrieben. Die EU-Medizinprodukteverordnung MDR verlangt für vernetzte Geräte eine dokumentierte Cybersicherheits-Strategie. Hersteller von Herzschrittmachern, Insulinpumpen und implantierbaren Sensoren in Deutschland müssen jetzt prüfen, wann ihr nächster Hardware-Refresh ansteht und wie PQC dort integriert wird. Ein Spezial-Chip wie der MIT-Entwurf könnte das Lizenz-Vorbild für eine ganze Generation neuer Geräte sein.

Konkreter Plan. Wer im eigenen Haus eingebettete Systeme baut, sollte das MIT-Paper auf der IEEE CICC 2026 in die F-und-E-Roadmap aufnehmen. Bei Cloud- und Backend-Komponenten lohnt der parallele Blick auf die aktuellen NIS2-Anforderungen, weil dort die PQC-Migration ebenfalls als Compliance-Treiber wirkt. Eine vollständige Migration dauert typischerweise drei bis fünf Jahre, der Einstieg sollte spätestens 2026 erfolgen.

Die vollständige technische Darstellung finden Sie über die offizielle MIT-News-Veröffentlichung.

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