Microsoft-Produkte reichen vom klassischen Word-Dokument bis zur Rechenzentrumsmiete im Sekundentakt, und im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat der Cloud-Umsatz die Marke von 47 Milliarden Euro pro Quartal überschritten. Diese Begleitseite zur Geschäftsmodell-Analyse ordnet das gesamte Produktuniversum entlang der drei Segmente, in denen Microsoft selbst bilanziert. Vom Schreibprogramm über die Spielkonsole bis zum KI-Agenten lässt sich so nachvollziehen, woher die Marge tatsächlich kommt.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen Qualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & Discover

Jetzt hinzufügen

Das Wichtigste in Kürze

Microsoft führt sein Geschäft in drei Segmenten: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud und More Personal Computing.

Das margenstärkste Wachstum liefert Azure, dessen Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um 40 Prozent zugelegt hat.

Microsoft 365 bündelt die bekannten Office-Apps mit Teams, OneDrive und neuerdings dem KI-Assistenten Copilot.

Das Consumer-Geschäft mit Windows-Lizenzen und Xbox schrumpft leicht, während die Cloud den Konzern trägt.

Eine durchgehende KI-Schicht aus Copilot, hauseigenen MAI-Modellen und On-Device-Modellen legt sich quer über alle Sparten.

Microsofts Produktuniversum: drei Segmente, ein Konzern

Microsofts Geschäftssegmente nach Umsatz aus dem Quartalsbericht 2026: Buchhaltung offenbart die echte Geldlogik besser als Marketing

Wer die Produktpalette verstehen will, sollte zuerst die Buchhaltung lesen statt der Werbung. Microsoft sortiert sein Geschäft in der offiziellen Bilanz nach drei Segmenten, und diese Einteilung verrät mehr über die tatsächliche Geldlogik als jede Marketingseite. Aus dem aktuellen Quartalsbericht (Form 10-Q, Geschäftsjahr 2026) ergibt sich eine klare Reihenfolge nach Umsatz.

An der Spitze steht Productivity and Business Processes mit rund 30 Milliarden Euro Quartalsumsatz, der Bereich rund um Microsoft 365, LinkedIn und Dynamics 365. Fast gleichauf liegt die Intelligent Cloud mit etwa 30 Milliarden Euro, das Heimatsegment von Azure und den Serverprodukten. Deutlich kleiner fällt More Personal Computing aus, mit gut 11 Milliarden Euro das Segment für Windows, Surface, Xbox und Suchwerbung.

Diese Dreiteilung ist kein Zufall, sondern bildet drei Kundengruppen ab: das arbeitende Büro, die IT-Abteilung und den privaten Endnutzer. Die folgenden Kapitel gehen jedes Segment einzeln durch und ordnen die wichtigsten Produkte ein. Die ausführliche Analyse, woraus genau die Marge fließt, finden Sie in unserer begleitenden Geschäftsmodell-Sezierung von Microsoft.

Was steckt hinter Productivity and Business Processes?

Vom Einmalkauf zur Miete: Microsoft 365 hat aus dem Office-Paket einen wiederkehrenden Einnahmenstrom gemacht.

Das umsatzstärkste Segment beginnt mit dem Produkt, das den Konzernnamen für Millionen Menschen überhaupt erst greifbar macht: Microsoft 365. Hinter dem Abonnement stecken die vertrauten Anwendungen Word, Excel, PowerPoint und Outlook, dazu OneNote, Publisher und Access. Das Bündel verkauft sich heute nicht mehr als Einmalkauf, sondern als laufendes Abo, und genau dieser Wechsel vom Kauf zur Miete hat aus einem schwankenden Lizenzgeschäft einen planbaren Einnahmenstrom gemacht.

Eng mit dem Office-Kern verzahnt ist die Kollaborationsschicht. Teams hat sich vom Videokonferenz-Werkzeug der Pandemie zum zentralen Arbeitschat entwickelt und Skype abgelöst. SharePoint dient als Dokumentenablage und Intranet, OneDrive als persönlicher Cloud-Speicher, Exchange Online als Mail- und Kalenderserver. Diese Bausteine bilden die digitale Infrastruktur, in der ein Großteil der deutschen Büroarbeit täglich stattfindet.

Den größten strategischen Hebel der vergangenen zwei Jahre stellt Microsoft 365 Copilot dar, der KI-Assistent direkt in den Office-Apps. Der Assistent fasst Meetings zusammen, entwirft Texte in Word, baut Formeln in Excel und durchsucht Mails. Seit den jüngsten Aktualisierungen läuft im Hintergrund das Sprachmodell GPT-5.5, wie Microsoft in der Microsoft-365-Roadmap dokumentiert. Aus unserer Sicht liegt hier der eigentliche Preishebel der kommenden Jahre, weil Copilot als Aufpreis auf ein bereits bezahltes Abo verkauft wird.

Zum Segment gehört außerdem das Berufsnetzwerk LinkedIn, 2016 für gut 26 Milliarden US-Dollar übernommen und seither als Werbe- und Recruiting-Plattform monetarisiert. Auf der Unternehmensseite stehen Dynamics 365, die Suite für Vertrieb, Service und Warenwirtschaft, sowie die Power Platform mit Power BI, Power Apps und Power Automate. Diese Werkzeuge richten sich an Firmen, die Prozesse digitalisieren wollen, ohne eine eigene Entwicklungsabteilung zu unterhalten. Abgerundet wird das Bild durch Copilot Studio, mit dem Unternehmen eigene KI-Agenten zusammenklicken können.

Was umfasst die Intelligent Cloud?

40 Prozent Wachstum in einem Quartal: Azure ist der Motor des Konzerns.

Das zweite Segment trägt den Wachstumsmotor des gesamten Konzerns: Azure. Die Cloud-Plattform vermietet Rechenleistung, Speicher, Datenbanken und KI-Dienste im Verbrauchsmodell, und genau dieses Geschäft ist im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 laut Quartalsbericht um 40 Prozent gewachsen. Azure umfasst tausende Einzeldienste, von virtuellen Maschinen über die jüngst vorgestellte Datenbank HorizonDB bis zu den hauseigenen Cobalt-200-Prozessoren, die Microsoft auf der Entwicklerkonferenz Build 2026 präsentiert hat.

Unter dem Cloud-Dach laufen die klassischen Serverprodukte weiter, die viele Unternehmen noch im eigenen Rechenzentrum betreiben. Windows Server stellt die Betriebssystem-Basis, SQL Server die relationale Datenbank, dazu kommen Visual Studio und die Entwicklerdienste. Die Brücke vom eigenen Keller in die Microsoft-Cloud zu bauen, gehört zum erklärten Vertriebsziel, weil die laufende Miete margenstärker ausfällt als der einmalige Lizenzverkauf.

Eine eigene Erwähnung verdient GitHub, die 2018 für 7,5 Milliarden US-Dollar gekaufte Heimat der Softwareentwickler weltweit. GitHub Copilot hat das KI-gestützte Programmieren in den Alltag gebracht, und auf der Build 2026 hat Microsoft eine eigenständige GitHub-Copilot-App als Kommandozentrale für Entwickler angekündigt. Hinzugekommen ist mit Foundry eine Plattform, auf der Firmen KI-Modelle und Agenten entwickeln und betreiben.

Den vierten Block bildet der Sicherheits-Stack, ein Geschäft, das Microsoft konsequent ausgebaut hat. Microsoft Defender schützt Endgeräte, Entra verwaltet Identitäten und Zugriffe, Purview kümmert sich um Datenschutz und Compliance, Sentinel überwacht als SIEM-System verdächtige Aktivitäten. Mit Agent 365 hat der Konzern auf der Build 2026 eine Steuerzentrale vorgestellt, die KI-Agenten genauso verwaltet wie bisher menschliche Mitarbeiter, inklusive Identität, Rechten und Protokoll. Die Stoßrichtung ist deutlich: Microsoft will nicht nur Software liefern, sondern die Kontrollebene über die kommende Agentenflotte besetzen.

Was gehört zu More Personal Computing?

20,99 Euro im Monat: der Game Pass Ultimate als freundliche Eintrittskarte ins Ökosystem.

Das kleinste der drei Segmente versammelt die sichtbarsten Produkte. An erster Stelle steht Windows, das Betriebssystem, das für die meisten Menschen das Gesicht von Microsoft ist. Windows 11 wird teils direkt als Lizenz verkauft, vor allem aber über Gerätehersteller vorinstalliert ausgeliefert, das sogenannte OEM-Geschäft. Auf der Build 2026 hat Microsoft die On-Device-KI ausgebaut und mit Aion eine Familie kleiner Sprachmodelle vorgestellt, die direkt auf dem PC rechnen statt in der Cloud.

Die hauseigene Hardware firmiert unter der Marke Surface. Zur Reihe gehören das Tablet Surface Pro, die Notebooks Surface Laptop und das neue Surface Laptop Ultra, dazu die Entwicklermaschine Surface RTX Spark Dev Box. Microsoft positioniert diese Geräte als Schaufenster für die eigene Software, nicht als Massengeschäft, und entsprechend überschaubar fällt der Umsatzbeitrag aus.

Den emotional aufgeladensten Teil bildet das Gaming. Xbox umfasst die Konsolen, das Abo-Modell Game Pass und seit der 69-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision Blizzard King auch Marken wie Call of Duty, Diablo und Candy Crush. Geführt wird die Sparte seit Februar 2026 von Asha Sharma. Microsoft hat die Game-Pass-Preise im April 2026 teils gesenkt, laut Xbox Wire kostet das Ultimate-Abo seither 20,99 Euro statt zuvor 26,99 Euro im Monat. Wir lesen die Preissenkung weniger als Geschenk denn als Eingeständnis, dass die vorherige Erhöhung die Abozahlen nicht wie erhofft beflügelt hat.

Den vierten Posten liefert das Geschäft mit Suchwerbung. Die Suchmaschine Bing und der Browser Edge erwirtschaften Werbeeinnahmen, und Microsoft hat den eigenen Copilot tief in beide integriert. Im Vergleich zum dominierenden Wettbewerber bleibt der Suchmarktanteil klein, doch als Versuchsfeld für die KI-gestützte Suche spielt Bing eine größere Rolle, als der reine Umsatz vermuten lässt.

Wie zieht sich die KI-Schicht durch alle Produkte?

Eine Schicht über allem: Copilot zieht sich durch sämtliche Microsoft-Produkte.

Quer über die drei Segmente legt sich seit 2024 eine KI-Schicht, die kein eigenes Bilanzsegment bildet, das Produktbild aber stärker prägt als jede Einzelanwendung. Im Zentrum steht die Marke Copilot, die in unterschiedlichen Ausprägungen auftritt: als Copilot für Privatnutzer, als Microsoft 365 Copilot im Büro, als GitHub Copilot für Entwickler, als Security Copilot in der IT-Abteilung und als Copilot in Azure für die Cloud-Verwaltung.

Lange hat Microsoft seine KI-Funktionen vor allem auf die Modelle des Partners OpenAI gestützt. Auf der Build 2026 hat der Konzern jedoch eine eigene Modellfamilie vorgestellt, die unter dem Kürzel MAI läuft. Zum Lineup gehören laut Microsoft die Modelle MAI-Image-2.5 für Bilder, MAI-Transcribe-1.5 und MAI-Voice-2 für Sprache, MAI-Thinking-1 für komplexes Schlussfolgern und MAI-Code-1-Flash fürs Programmieren. Diese Eigenentwicklung verringert die Abhängigkeit von einem einzelnen Zulieferer und senkt langfristig die Kosten pro Anfrage.

Ein zweiter Strang zielt auf das lokale Gerät. Mit der Aion-Familie bringt Microsoft kleine Sprachmodelle direkt auf den Windows-PC, sodass einfache Aufgaben ohne Cloud-Verbindung erledigt werden können. Dazu kommt Work IQ, ein Dienst, der die Microsoft-365-Daten eines Unternehmens laufend analysiert und Copilot ein Bild davon gibt, wer woran arbeitet. Diese Datenschicht macht den Assistenten erst betriebstauglich, wirft aber zugleich die offene Frage auf, wie viel Einblick in die eigene Organisation ein Unternehmen einem Cloud-Konzern gewähren möchte.

Eingestellt und umbenannt: Microsofts Produktfriedhof

Skype, Cortana, Office: manche Marken leben unter neuem Namen weiter.

Nicht jedes Microsoft-Produkt hat überlebt, und für Bestandsnutzer lohnt der Blick auf die Umbenennungen. Das prominenteste Beispiel ist Skype, dessen Funktion vollständig in Teams aufgegangen ist. Die Sprachassistentin Cortana wurde als eigenständiges Produkt eingestellt, ihre Idee lebt im weit fähigeren Copilot weiter. Auch der Markenname Office ist verschwunden, das Paket heißt seit einigen Jahren durchgängig Microsoft 365.

Im Gaming hat Microsoft die Abo-Stufen mehrfach neu zugeschnitten: Aus Xbox Live Gold wurde Game Pass Core und schließlich Game Pass Essential, aus dem Standard-Tarif wurde Premium. Solche Umbenennungen wirken auf den ersten Blick wie Kosmetik, verschieben in der Praxis aber regelmäßig Leistungen und Preise. Für die Orientierung gilt eine schlichte Faustregel: Was unter altem Namen nicht mehr auffindbar ist, steckt meist unter einem neuen Etikett im selben Konzern.

Was kosten die wichtigsten Microsoft-Produkte in Deutschland?

Vom 20-Euro-Basistarif bis zum verbrauchsabhängigen Azure: die Preislogik im Überblick.

Die folgende Preisübersicht bündelt die gängigsten Tarife für den deutschen Markt. Die Privatpreise für Microsoft 365 stammen von microsoft.com/de-de (Stand April 2026), die Game-Pass-Preise von Xbox Wire (April 2026). Alle Beträge verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

Produkt Tarif Preis (Deutschland) Microsoft 365 Basic Privat, 100 GB OneDrive 20 € pro Jahr Microsoft 365 Single Privat, 1 Person, 1 TB 99 € pro Jahr Microsoft 365 Family Privat, bis 6 Personen, 6 TB 129 € pro Jahr Microsoft 365 Premium Privat, erweiterter Copilot 219 € pro Jahr Xbox Game Pass Essential Gaming, über 50 Spiele 8,99 € pro Monat Xbox Game Pass Premium Gaming, über 200 Spiele 12,99 € pro Monat PC Game Pass Gaming, PC, über 300 Spiele 12,99 € pro Monat Xbox Game Pass Ultimate Gaming, alles inklusive 20,99 € pro Monat Azure Cloud, verbrauchsabhängig nach Nutzung

Bei den Geschäftstarifen steht eine Veränderung an: Microsoft hebt die Business-Pläne zum 1. Juli 2026 um neun bis fünfundzwanzig Prozent an, wie ein Bericht von heise vom Dezember 2025 festhält. Die Privatpreise bleiben davon nach bisherigem Stand unberührt. Selbstständige und kleine Teams sollten vor einem Wechsel vom Privat- auf ein Business-Abo also gut rechnen, weil der Aufpreis künftig spürbar höher ausfällt.

Glossar: 12 Begriffe rund um die Microsoft-Produkte

Zwölf Begriffe, die das Microsoft-Vokabular entschlüsseln.

Abonnementmodell

Das Abonnementmodell ersetzt den einmaligen Softwarekauf durch eine laufende Miete. Microsoft 365 ist das prägende Beispiel, weil aus schwankenden Lizenzverkäufen ein planbarer, wiederkehrender Einnahmenstrom geworden ist.

Agent

Ein Agent ist eine KI-gestützte Software, die nicht nur antwortet, sondern eigenständig Aufgaben ausführt. Anders als ein reines Chatfenster greift ein Agent auf Dateien, Werkzeuge und Berechtigungen zu und protokolliert seine Schritte.

Azure

Azure ist Microsofts Cloud-Plattform, die Rechenleistung, Speicher und Dienste im Verbrauchsmodell vermietet. Der Bereich gilt als wichtigster Wachstumstreiber des Konzerns.

Copilot

Copilot ist der Markenname für Microsofts KI-Assistenten. Die Funktion tritt in vielen Produkten auf, vom Office-Paket über GitHub bis zur Cloud-Verwaltung.

Enterprise

Enterprise bezeichnet die Produktlinie für große Organisationen mit erhöhten Anforderungen an Sicherheit, Verwaltung und Skalierung. Die Tarife liegen über denen für Privatnutzer und kleine Teams.

IaaS

IaaS steht für Infrastructure as a Service, die Vermietung roher Rechenkapazität wie virtueller Maschinen und Speicher. Azure verkauft einen großen Teil seines Geschäfts in dieser Form.

LLM

Ein LLM, ein großes Sprachmodell, bildet die technische Basis hinter Copilot. Microsoft nutzt sowohl Modelle des Partners OpenAI als auch die eigene MAI-Familie.

OEM

OEM steht für Original Equipment Manufacturer. Im Windows-Geschäft meint der Begriff Gerätehersteller, die das Betriebssystem vorinstalliert ausliefern, statt dass der Nutzer eine Einzellizenz kauft.

PaaS

PaaS bedeutet Platform as a Service, also eine fertige Entwicklungs- und Betriebsumgebung in der Cloud. Foundry und Teile von Azure fallen in diese Kategorie.

SaaS

SaaS steht für Software as a Service, fertige Anwendungen aus der Cloud ohne lokale Installation. Microsoft 365 und Dynamics 365 sind klassische Vertreter.

SIEM

Ein SIEM-System sammelt und analysiert Sicherheitsereignisse aus einer IT-Landschaft. Microsoft Sentinel übernimmt diese Aufgabe im hauseigenen Sicherheits-Stack.

Tenant

Ein Tenant ist die abgegrenzte Instanz eines Unternehmens innerhalb der Microsoft-Cloud. Alle Nutzer, Daten und Einstellungen einer Organisation leben in diesem eigenen Bereich.

Häufige Fragen zu den Microsoft-Produkten

Die häufigsten Fragen zur Produktpalette, kompakt beantwortet.

Wie viele Produkte hat Microsoft insgesamt? Eine exakte Zahl nennt Microsoft nicht, weil viele Dienste laufend hinzukommen, verschmelzen oder umbenannt werden. In der Praxis umfasst die Palette mehrere hundert einzeln buchbare Produkte und Dienste, von der Office-App bis zum einzelnen Azure-Dienst. Die saubere Orientierung gelingt über die drei Bilanzsegmente. Was ist der Unterschied zwischen Office und Microsoft 365? Office bezeichnete früher das Paket aus Word, Excel und PowerPoint als Einmalkauf. Microsoft 365 ist das heutige Abonnement, das dieselben Apps enthält, zusätzlich aber Cloud-Speicher, laufende Updates und KI-Funktionen bündelt. Den Namen Office hat Microsoft als Produktmarke weitgehend abgelöst. Brauche ich für Copilot ein eigenes Abo? Das hängt von der Variante ab. Ein eingeschränkter Copilot-Chat steht in vielen Tarifen bereits zur Verfügung. Den vollen Microsoft 365 Copilot im Büro verkauft Microsoft als kostenpflichtigen Aufpreis, im Privatbereich liefert das Premium-Abo für 219 Euro pro Jahr einen erweiterten Zugang. Lohnt sich Azure für kleine Unternehmen? Azure rechnet sich vor allem dort, wo Rechenbedarf schwankt, weil nur die tatsächliche Nutzung bezahlt wird. Für ein kleines Unternehmen mit stabilem, geringem Bedarf kann ein klassischer Hoster günstiger sein. Die verbrauchsabhängige Abrechnung verlangt eine genaue Kostenkontrolle, sonst entstehen schnell unerwartete Rechnungen. Welche Microsoft-Produkte gibt es kostenlos? Mehrere Einstiegsangebote sind gratis nutzbar: die Web-Versionen von Word, Excel und PowerPoint, 5 GB OneDrive-Speicher, der Browser Edge, Teams in der Basisversion sowie ein eingeschränkter Copilot-Chat. Die vollwertigen Desktop-Apps und größerer Speicher setzen ein Abo voraus. Gehört OpenAI zu Microsoft? Microsoft ist ein bedeutender Investor und Cloud-Partner von OpenAI, besitzt das Unternehmen aber nicht. Viele Copilot-Funktionen liefen lange über OpenAI-Modelle, parallel baut Microsoft mit der MAI-Familie inzwischen eigene Modelle auf, um unabhängiger zu werden.

Quellen

Microsoft 10-Q-Bericht Q2 2026, Build 2026 Produktankündigungen und Microsoft 365 Roadmap