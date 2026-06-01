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EMobG: 19,79 Euro für die Bußgeld-Anfrage? Klage läuft.

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
EMobG: 19,79 Euro für die Bußgeld-Anfrage? Klage läuft.

Wer als Halter eines geleasten oder geteilten Fahrzeugs eine Anfrage der Bußgeldstelle bekommt, soll bei der Firma EMobG Services 19,79 Euro Bearbeitungsgebühr zahlen. Gegen diese Gebühr klagt jetzt der Verbraucherzentrale Bundesverband.

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Der Hintergrund: Fragt eine Bußgeldstelle nach den Fahrerdaten, etwa um den Fahrer bei einem Tempoverstoß zu ermitteln, stellt das Unternehmen den betroffenen Kunden dafür eine Pauschale in Rechnung. Die Verbraucherschützer halten das für unzulässig und sind am Hanseatischen Oberlandesgericht gegen das Vorgehen vorgegangen.

Das Wichtigste in Kürze

  • EMobG Services verlangt 19,79 Euro, wenn die Bußgeldstelle Fahrerdaten anfragt.
  • Der Verbraucherzentrale Bundesverband reichte am 20. Mai 2026 Unterlassungsklage ein.
  • Zuständig ist das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg.
  • Eine Anmeldung ist für den Ausgang des Verfahrens nicht erforderlich.

Warum ist die Gebühr juristisch heikel?

Ein weißer Briefumschlag mit einem orangefarbenen Aufkleber, auf dem „19,79€“ steht
Fahrzeughalter müssen Fahrerdaten an Behörden weitergeben. Gebühren dafür sind rechtlich fragwürdig, da dies eine gesetzliche Pflicht ist

Die Weitergabe von Fahrerdaten an eine Behörde ist für Halter eine gesetzliche Mitwirkung, kein freiwilliger Zusatzdienst. Eine Gebühr für die bloße Beantwortung einer behördlichen Anfrage steht deshalb auf wackligem Grund. Solche pauschalen Bearbeitungsentgelte tauchen bei Mobilitäts- und Sharing-Diensten immer wieder auf, weil sie sich über die Masse der Fälle summieren. Der Streitwert pro Einzelfall ist klein, die Wirkung über alle Kunden hinweg dagegen erheblich.

Knapp zwanzig Euro klingen nach wenig, aber bei tausenden Halteranfragen entsteht daraus ein einträgliches Geschäftsmodell. Genau solche kleinen Pauschalen sind es, die Verbraucher selten hinterfragen und die sich für Anbieter trotzdem rechnen.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was sollten betroffene Halter tun?

Ein 20-Euro-Schein und eine Münze auf einem aufrecht stehenden E-Auto-Ladestecker mit Kabel
Bearbeitungsgebühren sollten dokumentiert werden. Klage eingereicht, Urteil steht aus. Details im Verbandsklagen-Register der Verbraucherzentrale

Wer eine solche Bearbeitungsgebühr berechnet bekommt, sollte die Forderung dokumentieren und nicht ungeprüft begleichen. Da die Klage erst eingereicht wurde, steht ein Urteil noch aus. Der genaue Sachverhalt und die Beanstandungen liegen beim Verbraucherzentrale Bundesverband im Verbandsklagen-Register.

 

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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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