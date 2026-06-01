Wer als Halter eines geleasten oder geteilten Fahrzeugs eine Anfrage der Bußgeldstelle bekommt, soll bei der Firma EMobG Services 19,79 Euro Bearbeitungsgebühr zahlen. Gegen diese Gebühr klagt jetzt der Verbraucherzentrale Bundesverband.drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen
Der Hintergrund: Fragt eine Bußgeldstelle nach den Fahrerdaten, etwa um den Fahrer bei einem Tempoverstoß zu ermitteln, stellt das Unternehmen den betroffenen Kunden dafür eine Pauschale in Rechnung. Die Verbraucherschützer halten das für unzulässig und sind am Hanseatischen Oberlandesgericht gegen das Vorgehen vorgegangen.
Das Wichtigste in Kürze
- EMobG Services verlangt 19,79 Euro, wenn die Bußgeldstelle Fahrerdaten anfragt.
- Der Verbraucherzentrale Bundesverband reichte am 20. Mai 2026 Unterlassungsklage ein.
- Zuständig ist das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg.
- Eine Anmeldung ist für den Ausgang des Verfahrens nicht erforderlich.
Warum ist die Gebühr juristisch heikel?
Die Weitergabe von Fahrerdaten an eine Behörde ist für Halter eine gesetzliche Mitwirkung, kein freiwilliger Zusatzdienst. Eine Gebühr für die bloße Beantwortung einer behördlichen Anfrage steht deshalb auf wackligem Grund. Solche pauschalen Bearbeitungsentgelte tauchen bei Mobilitäts- und Sharing-Diensten immer wieder auf, weil sie sich über die Masse der Fälle summieren. Der Streitwert pro Einzelfall ist klein, die Wirkung über alle Kunden hinweg dagegen erheblich.
Was sollten betroffene Halter tun?
Wer eine solche Bearbeitungsgebühr berechnet bekommt, sollte die Forderung dokumentieren und nicht ungeprüft begleichen. Da die Klage erst eingereicht wurde, steht ein Urteil noch aus. Der genaue Sachverhalt und die Beanstandungen liegen beim Verbraucherzentrale Bundesverband im Verbandsklagen-Register.
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