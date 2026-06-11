Das DIW halbiert seine Wachstumsprognose für 2026 auf 0,5 Prozent und rechnet mit zwei schrumpfenden Quartalen. Auslöser ist der Energiepreisschock nach dem Iran-Krieg, der Inflation und Arbeitslosigkeit zugleich nach oben treibt. Für Geschäftsführer im Mittelstand verschiebt sich damit die Planungsgrundlage für das zweite Halbjahr.

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Die DIW-Konjunkturprognose nennt eine Zahl, die viele Planungen über den Haufen wirft: 0,5 Prozent Wachstum für dieses Jahr, halb so viel wie im Frühjahr noch erwartet. Hinter dem Rückgang steht der Energiepreisschock infolge des Iran-Kriegs, der die beginnende Erholung ausgebremst hat. Damit steuert die deutsche Wirtschaft auf zwei schwache Quartale zu, bevor sie sich zum Jahresende stabilisieren soll.

Das Wichtigste in Kürze

Das DIW senkt die Wachstumsprognose auf 0,5 Prozent für 2026 und 0,8 Prozent für 2027, jeweils rund einen halben Prozentpunkt weniger als im Frühjahr.

Im zweiten und dritten Quartal dürfte die Wirtschaftsleistung leicht schrumpfen, was als technische Rezession gilt.

Die Inflation steigt auf 2,9 Prozent, die Arbeitslosenquote klettert 2026 auf 6,4 Prozent.

DIW-Präsident Fratzscher warnt vor einer Verlängerung des Tankrabatts und fordert gezielte Hilfen für niedrige Einkommen.

Warum schrumpft die Wirtschaft ausgerechnet jetzt?

Gestiegene Öl- und Gaspreise durch den Iran-Konflikt treiben Verbraucherpreise und schwächen Kaufkraft sowie Investitionssicherheit

Zum Jahresbeginn sah es kurz nach Erholung aus, dann kam der Iran-Krieg. Gestiegene Öl- und Gaspreise treiben seither die Verbraucherpreise, schmälern die Kaufkraft der Haushalte und verstärken die Unsicherheit bei Investitionen. Das DIW rechnet in seiner Sommer-Konjunkturprognose für das zweite und dritte Quartal mit einer leicht schrumpfenden Wirtschaftsleistung. Fallen zwei Quartale in Folge negativ aus, sprechen Fachleute von einer technischen Rezession.

Verglichen mit 2022 fällt der Schlag aber milder aus. „Der Energiepreisschock bremst die Erholung spürbar, aber wir erleben kein zweites 2022/23: Der Schock ist kleiner, die Energieversorgung ist noch gesichert, und Deutschland ist heute weniger abhängig von fossilen Importen als nach Beginn des Ukraine-Kriegs“, sagt DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik. Dass die Wirtschaft 2026 überhaupt noch wächst, führt das Institut allein auf die öffentliche Hand zurück.

Eine technische Rezession aus zwei schwachen Quartalen ist verkraftbar, der eigentliche Druck sitzt in der Inflation, die an der Kaufkraft Ihrer Kunden zehrt. Geschäftsführer sollten ihre Preis- und Liquiditätsplanung jetzt an ein Jahr mit fast drei Prozent Teuerung anpassen, statt auf staatliche Tankrabatte zu setzen. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeuten 2,9 Prozent Inflation für Ihr Geschäft?

Inflation 2024 und 2025 über EZB-Ziel: Unternehmen belastet durch höhere Kosten und zurückhaltende Nachfrage, Arbeitslosenquote steigt 2026 auf 6,4 Prozent

Die Teuerung liegt mit 2,9 Prozent in diesem und 3,0 Prozent im kommenden Jahr deutlich über dem Stabilitätsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. Für Unternehmen heißt das höhere Einkaufs- und Energiekosten bei gleichzeitig vorsichtigeren Kunden. Die Arbeitslosenquote steigt 2026 voraussichtlich auf 6,4 Prozent, bevor sie 2027 wieder leicht auf 6,2 Prozent sinkt.

Wie schnell aus konjunktureller Schwäche handfeste Ausfälle werden, zeigt der Blick auf die Pleitewelle. Die Zahl der Großinsolvenzen steuert 2026 auf über 500 Fälle zu, besonders in der Industrie. Sinkende Kaufkraft trifft damit auf ohnehin angespannte Lieferketten, und diese Mischung sollten Sie bei Forderungen und Lagerbeständen genau im Auge behalten.

Tankrabatt oder Energiekostenpauschale: Worüber das DIW streitet

DIW-Präsident Fratzscher lehnt Tankrabatt ab und plädiert stattdessen für eine Energiekostenpauschale wie 2022

An der Frage, wie der Staat gegensteuern soll, scheiden sich die Geister. DIW-Präsident Marcel Fratzscher hält den diskutierten Tankrabatt für das falsche Mittel. „Eine Energiekostenpauschale, ähnlich wie 2022, ist dafür das richtige Instrument“, sagt Fratzscher. Der Tankrabatt sei teuer, nicht zielgenau und unterstütze auch die Mineralölkonzerne. „Die Bundesregierung sollte diesen Fehler nicht ein zweites Mal wiederholen und den Tankrabatt daher nicht über den 30. Juni hinaus verlängern.“

Den größeren Hebel sieht das Institut bei den öffentlichen Investitionen. Steigende Verteidigungsausgaben und Mittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität stützen die Konjunktur, allerdings nur, wenn das Geld zügig und zusätzlich fließt. Versickern die Mittel in ohnehin geplanten Projekten, fällt der Wachstumsimpuls schwächer aus als erhofft. Den Preis dieser Politik beziffert das DIW auf ein Staatsdefizit von 3,9 Prozent in diesem Jahr.

Was Entscheider jetzt einplanen sollten

Liquiditätsreserven aufbauen: Bei sinkender Kaufkraft und hohen Energiekosten müssen Selbstständige ihre Kassenlage überprüfen

Für die zweite Jahreshälfte lohnt sich ein nüchterner Kassensturz. Sinkende reale Kaufkraft bedeutet, dass sich Preiserhöhungen schwerer durchsetzen lassen, während Energie und Vorprodukte teuer bleiben. Halten Sie Ihre Liquiditätsreserve so, dass spätere Zahlungseingänge oder wegbrechende Aufträge sie nicht sofort sprengen. Welcher Nettobetrag Selbstständigen bei steigenden Kosten real bleibt, rechnet der Gehaltsrechner für Selbstständige durch.

Exportorientierte Betriebe sollten zusätzlich die schwächere Nachfrage im Euroraum einkalkulieren, für den das DIW nur 0,3 Prozent Wachstum erwartet. Die USA bleiben als großer Energieproduzent mit gut zwei Prozent vorn, global rechnet das Institut mit 3,1 Prozent in diesem Jahr.

Die Prognose ist kein Grund zur Panik, aber ein klares Signal für vorsichtige Planung. Mit abgesicherten Forderungen und einer Preispolitik mit Augenmaß lassen sich zwei schwache Quartale überstehen, ohne dass die Liquidität in die roten Zahlen kippt.

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